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 Боєць 53-ї ОМБр Олександр Баранов помер у госпіталі Дніпра. ФОТО

У п'ятницю, 20 грудня, у госпіталі Дніпра внаслідок перенесеного тиждень тому інсульту, так і не опритомнівши, помер Олександр Анатолійович Баранов (позивний Таліб).

Про це йдеться на офіційній фейбук-сторінці 53-ї ОМБр, повідомляє Цензор.НЕ

  "Із сумом повідомляємо, що 20 грудня в госпіталі м. Дніпра, на 55 році життя зупинилося серце захисника України, молодшого сержанта Баранова Олександра Анатолійовича (Таліба). Лікарі тиждень боролися за життя воїна, та він так і не прийшов до тями після інсульту. Смерть завжди трагічна й несподівана. Чоловік пройшов дві війни, а смерть настигла його на мирній землі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Захисник України загинув на Донбасі, ще одного поранено, - штаб ООС

Олександр народився 22.06.1965 року в Маріуполі Донецької області там і проживав. Він вже був ветераном війни, служи в Афганістані в 1984–1986рр. Потім служба в міліції, цивільна робота. А як почалася війна, не зміг сидіти вдома осторонь, "это мой гражданский долг перед Украиной" казав сам боєць.

В 53-тій служив з 2015 року у третій роті першого батальйону. В своєму підрозділі Таліб був заступником командира бойової машини, навідником-оператором, справжнім воїном, захисником, бойовим товаришем! Побратими його дуже поважали, нерідко зверталися за порадою як до старшого товариша. Висловлюємо щиросердечні співчуття родині та друзям Олександра Баранова.

Не дочекалася захисники дружина Тамара Миколаївна, четверо дітей та шестеро онуків. Світла пам'ять про нього завжди житиме в наших серцях. Нехай Всевишній охороняє його світлу душу. Прощання з воїном відбудеться 23.12 о 12.00 у м.Маріуполі", - зазначається у повідомленні.

Боєць 53-ї ОМБр Олександр Баранов помер у госпіталі Дніпра 01
Боєць 53-ї ОМБр Олександр Баранов помер у госпіталі Дніпра 02
Фото: facebook.com/53brigade

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3166792
 
 
 Топ коментарі
 
Царство Небесне душі померлого Воїна.
Вічна пам'ять.
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четверо детей и шесть внуков...
(было кого защищать и есть кому его помнить...)
Вечная Память Герою !
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Царство Небесне душі померлого Воїна.
Вічна пам'ять.
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А почему он "талиб"? Боец 53-й ОМБр Александр Баранов скончался в госпитале Днепра - Цензор.НЕТ 5345
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Ну если бы вы прошли ВОВ, думаю, не выбрали позывной "гиммлер"....
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У меня нет вариантов.... Они мне и не нужны.... Непонятно - в Афганистане он воевал именно с талибами, от их рук погибали его боевые товарищи..... Странно как-то....
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Если бы вы прошли вторую мировую, а потом на вас напали бывшие союзники и братья, при этом противник бывший стал оказывать вам поддержу оружием и накладывать санкции на агрессора… вполне возможно что у вас броннике или разгрузке появился позывной «Ганс», ну или что-то… Правда судя по приведенному сравнению с «гиммлером» вы прошли не войну а компостер мозгов под названием «великоросский шовинизм».
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четверо детей и шесть внуков...
(было кого защищать и есть кому его помнить...)
Вечная Память Герою !
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Ще одна світла душа пішла від нас захищая рідну землю, ще темніше стало в цьому світі.
Народ України увесь став у коло.
Ворогу не пройти крізь гарячі серця.
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___________________ЗАПОВІТ_____________________

Як умру, то не ховайте мене у могилі, з кродним полум'ям віддайте тіло Батьківщині!
Хай мій дух із димом білим в височінь здійметься, знайте, серцю полум'яним
і в землі не гніється!
Та хай ворог не радіє, мати хай не плаче, що загинув за Соборну Україну молодий козаче,
Повернуся я додому, з попелу повстану, соколом злечу на землю - знов до війська стану!
Поженем тоді ми, браття, плем'я це кацапське, щоб відчули як гуляють шаблі гайдамацькі!
Довго - довго ворог - лютий вже панує у нашій країні..
Атакуйте, соколи! Слава! Слава! Слава Україні!!!
(Невідомий автор)
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