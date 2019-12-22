 Обганяв по крайній правій на шаленій швидкості: подробиці загибелі сімейної пари велосипедистів під Києвом. ФОТО

Про це зі слів свідків розповіли друзі загиблих, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Нинішній день забрав життя подружньої пари велосипедистів. Жанна і Дмитро. Їх убили на в'їзді до Києва по Житомирській трасі. Машина на шаленій швидкості здійснювала обгін справа. Снесла обох на узбіччі, загинули миттєво", - написала Анна Даниленко.

Також наголошується, що загиблі були належним чином екіпіровані і мали необхідні світлові сигнали для переміщення вночі.

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