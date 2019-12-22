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Все про:ДТП (2683) Київ (6723) смерть (3714) велосипедисти (77)

 Обганяв по крайній правій на шаленій швидкості: подробиці загибелі сімейної пари велосипедистів під Києвом. ФОТО

Причиною вчорашньої загибелі двох велосипедистів на Брест-Литовському шосе стало порушення правил дорожнього руху водієм автомобіля "Шевроле".

Про це зі слів свідків розповіли друзі загиблих, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Нинішній день забрав життя подружньої пари велосипедистів. Жанна і Дмитро. Їх убили на в'їзді до Києва по Житомирській трасі. Машина на шаленій швидкості здійснювала обгін справа. Снесла обох на узбіччі, загинули миттєво", - написала Анна Даниленко.

Також наголошується, що загиблі були належним чином екіпіровані і мали необхідні світлові сигнали для переміщення вночі.

Також читайте: Водій мінівена на смерть збив двох велосипедистів на Хмельниччині, - поліція. ФОТО

Обганяв по крайній правій на шаленій швидкості: подробиці загибелі сімейної пари велосипедистів під Києвом 01
Обганяв по крайній правій на шаленій швидкості: подробиці загибелі сімейної пари велосипедистів під Києвом 02

Обганяв по крайній правій на шаленій швидкості: подробиці загибелі сімейної пари велосипедистів під Києвом 03

Обганяв по крайній правій на шаленій швидкості: подробиці загибелі сімейної пари велосипедистів під Києвом 04

Обганяв по крайній правій на шаленій швидкості: подробиці загибелі сімейної пари велосипедистів під Києвом 05

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3166764
 
 
 Топ коментарі
 
С нашей культурой вождения, езда на велосипеде по автомобильным дорогам просто противопоказана, как потенциально смертельно опасное занятие.
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Их убили ублюдки-депутаны, неважно из какой партии. Нет другой страны на свете, где бы были такие мягкие законы к убийцам за рулем.
Их убила развращенная полиция, которая десятилетиями берет взятки за большие и малые правонарушения. Нет другой страны на свете, где бы в полицию шли заработать.
Их убили адвокаты, которые отмажут кого угодно, даже если все говорит, что виноват преступник-убийцаа за рулем.
Их убила Украина, где цена жизни человека стремится к нулю.
Сколько еще нужно смертей, чтобы государство Украина начало ценить жизнь КАЖДОГО человека?
А пока что идет массовое бегство с этой территории, где нет ни законов, ни совести, ни права.
И никакая высокая зарплата не вернет в Украину тех счастливых людей, обретших свою вторую Родину и где хоть немного больше порядка, чем на этой территории бесстыдства.
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Здесь нужно давать пожизненное.В ФРГ и США дают, сильно не раздумывая.
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Это то-же самое место?
Вообще тут в Киеве эти полосы для велосепелистов полная профанация. 200 метров нарисовали, потом забор или просто исчезает
Реальных полос нет
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Расширяйте дороги. Машин дофига, а ехать негде. Дятлы волочатся за городом по 50 км/ч там где даже рекомендовано по знаку 90 км/ч.
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только камеры по трассе и без вмешательства человека и что бы штрафы суммировались... тогда придурки продадут машину или наймут водителя - мент на дороге это бесполезное тело в форме.
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/"стало нарушение правил дорожного движения водителем автомобиля "Шевроле"/"

Я же говорил! Кто со мною вчера спорил?
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жесть... сколько уже там прошло после введения 50кмч в городе? первую неделю поездили и дальше как и раньше 70-80 по городу - норма. Где менты? Да они сами гоняли а сейчас их вообще не видно, 0 патрулей за неделю (хотя в первые пол года видел по 20 раз за пол дня) а бензин и амортизацию авакян и компашка списывают тысячами тонн для патрулей который по факту нет, как собственно и законов при "лучшем в мире министре" и самой потужной рехформе.
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когда вы, сцуки, уже поймёте , что хорошая дорога -это не взлётная полоса для ваших драндулетов .. Обганяв по крайній правій на шаленій швидкості: подробиці загибелі сімейної пари велосипедистів під Києвом - Цензор.НЕТ 8839
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Хто дуже поспішає на дорозі той завжди вспіє тількі не туди куди треба Обганяв по крайній правій на шаленій швидкості: подробиці загибелі сімейної пари велосипедистів під Києвом - Цензор.НЕТ 6819

А Авео міг збити не тількі велосепидистів, а й КРАЗ на обочині.

Земля пухом сімейній парі велосепидистів
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Очень жаль что на месте этих велосипедистов не оказалась бетонная стена ...
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Украина и хорошие дороги взаимоисключающие понятия: Афроевропейцам все Правила до срацы
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кожний день можна побачити якусь сволоту, яка обганяє по обочині. Як правило це по номерам - або черкаські, або євробляхи.
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ну в данном случае был харьок, последыш зайцевой
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Водителя не оправдываю, если действительно был обгон с права
Но чем думали велосипедисты, выезжая на самую оживленную трассу в темное время суток в пасмурную мокрую погоду
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"Снесла обоих на обочине..." - НА ОБОЧИНЕ ... Это даже не проезжая часть. Следуя вашей логике к дроге близко вообще никому нельзя подходить в темное время суток в пасмурную мокрую погоду.
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Зараз внесе заставу 400 тис,вийде на волю і поїде далі ганяти.Бо такі в цій країні закони,така судова система.Сусід купив своєї дочці посаду судді в районному суді,і якось каже нам ,,як раніше було добре,випив горілки,поклав 100 дол в кишеню і можна за кермо,,В саудівський аравіі відтяли би за це голову і були б праві.Загинули люди,і покидьок повинен за це відповісти.А прикладів,коли ці гонщики вбивали людей і відкупились,в кожного судді по кілька десятків.Ось таке у нас кривосуддя,не плутати з правосуддям.
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Знаете, простите за быт, но как водитель я тупо ненавижу владельцев велосипедов и мопедов.
Именно за их внезапность и непредсказуемость.
Вижу велосипедиста - сваливаю в соседний ряд.
Если рядность разрешает- через ряд или два.
Автолюбители, любящие внезапно возникающие велики и мопеды, бросьте в меня камень. Я промолчу, клянусь, и даже никому не скажу о ваших пристрастиях, извращенцы!
Но -в городе установлена скорость до 50 км.
НА ЛЮБОЙ ПОЛОСЕ.
Превышение по любой полосе - нарушение.
Жаль, что вместо велосипедистов не ехал промышленный асфальтоукладчик. Большой такой, вонючий.
Людей жаль.
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Маю звичку прибирати з траси небезпечні предмети, навіть, яко вони мені, велосипедисту, не заважають. Мені зупинитись і прибрати поміху з дороги зовсім не важко. Але вдячність водіїв отримую в вигляді зменьшенні швидкості, хочаб на той момент.
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Ще раз.
Вам, як людині, що запобігає подальшим жертвам - низький уклін.
Але в країні, де по факту немає безпеки та окремих колій для велосипедистів - людина має розуміти, що дебілів на дорозі вистачає. І комусь 10 секунд екномії часу можуть коштувати людського життя
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