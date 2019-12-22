 Обганяв по крайній правій на шаленій швидкості: подробиці загибелі сімейної пари велосипедистів під Києвом. ФОТО

Про це зі слів свідків розповіли друзі загиблих, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Нинішній день забрав життя подружньої пари велосипедистів. Жанна і Дмитро. Їх убили на в'їзді до Києва по Житомирській трасі. Машина на шаленій швидкості здійснювала обгін справа. Снесла обох на узбіччі, загинули миттєво", - написала Анна Даниленко.
Також наголошується, що загиблі були належним чином екіпіровані і мали необхідні світлові сигнали для переміщення вночі.
Вообще тут в Киеве эти полосы для велосепелистов полная профанация. 200 метров нарисовали, потом забор или просто исчезает
Реальных полос нет
Я же говорил! Кто со мною вчера спорил?
А Авео міг збити не тількі велосепидистів, а й КРАЗ на обочині.
Земля пухом сімейній парі велосепидистів
Но чем думали велосипедисты, выезжая на самую оживленную трассу в темное время суток в пасмурную мокрую погоду
Именно за их внезапность и непредсказуемость.
Вижу велосипедиста - сваливаю в соседний ряд.
Если рядность разрешает- через ряд или два.
Автолюбители, любящие внезапно возникающие велики и мопеды, бросьте в меня камень. Я промолчу, клянусь, и даже никому не скажу о ваших пристрастиях, извращенцы!
Но -в городе установлена скорость до 50 км.
НА ЛЮБОЙ ПОЛОСЕ.
Превышение по любой полосе - нарушение.
Жаль, что вместо велосипедистов не ехал промышленный асфальтоукладчик. Большой такой, вонючий.
Людей жаль.
Вам, як людині, що запобігає подальшим жертвам - низький уклін.
Але в країні, де по факту немає безпеки та окремих колій для велосипедистів - людина має розуміти, що дебілів на дорозі вистачає. І комусь 10 секунд екномії часу можуть коштувати людського життя