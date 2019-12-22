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 Політика України, Суспільство
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Все про:місцеві вибори (119) Нацполіція (8697)

 Місцеві вибори відбуваються в 23 регіонах України: є порушення, включно з підкупом і агітацією. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Поліція забезпечує правопорядок і безпеку під час місцевих виборів об'єднаних територіальних громад, які відбуваються 22 грудня у 23 регіонах держави.

Про це повідомили Управління комунікації Національної поліції України, передає Цензор.НЕТ.

"Наполягаю на швидкому та оперативному реагуванні на заяви і повідомлення, пов'язані з виборчим процесом. Керівники мають узяти під особистий контроль розгляд цих заяв і повідомлень. Ваше завдання забезпечити законність цих виборів", - сказав заступник глави Нацполіції Олександр Фацевич на відеоселекторній нараді за участю керівників територіальних підрозділів.

Місцеві вибори відбуваються в 23 регіонах України: є порушення, включно з підкупом і агітацією 01
Місцеві вибори відбуваються в 23 регіонах України: є порушення, включно з підкупом і агітацією 02

Він зазначив, що для проведення перших місцевих виборів утворено 119 територіальних виборчих комісій. Станом на 7:00 виборчі бюлетені отримали всі дільничні виборчі комісії. Поліція взяла їх під цілодобову охорону.

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"Від початку передвиборчої кампанії поліція зареєструвала 47 порушень, пов'язаних з виборчим процесом. В основному ці факти пов'язані з незаконною агітацією - 14 фактів, підкупом виборців - 5 і фальсифікацією виборчих документів - 4 факти. Стосовно 7 фактів відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань" , - сказано в повідомленні.

Місцеві вибори відбуваються в 23 регіонах України: є порушення, включно з підкупом і агітацією 03

Місцеві вибори відбуваються в 23 регіонах України: є порушення, включно з підкупом і агітацією 04

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3166757
 
 
 Топ коментарі
 
Даёшь два кило гречки каждому голосователю за СН ! Местные выборы проходят в 23 регионах Украины: есть нарушения, включая подкуп и агитацию - Цензор.НЕТ 3471
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Охрєнєть. Вибори депутанів сільрад,і такі страсті. Правда,якщо почитати поодиноківипадкизатримання керівників місцевих громад, то суми хабарів вражають.
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І унас в місті ніколи не пропонували нічого. Бо знають, що або в табло получать, або люди кинуть. З 2002 року місто завжди голосує проти влади.
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Охрєнєть. Вибори депутанів сільрад,і такі страсті. Правда,якщо почитати поодиноківипадкизатримання керівників місцевих громад, то суми хабарів вражають.
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Керівництво ОТГ кладе собі зарплату по 20 000 грн, для села це великі гроші.
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ну а шо?
Пожар на заводе «Уфанефтехим» охватил 1600 кв. метров (видео)

https://twitter.com/i/status/1208603987202781184
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)))) предчувствия меня не обманули. Я как щайду на Цензор- на раше что-то горит или взрывается )))
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Даёшь два кило гречки каждому голосователю за СН !
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Вот, никакая сволочь Меня подкупить даже не пыталась..ни разу... так абидна..😢
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І унас в місті ніколи не пропонували нічого. Бо знають, що або в табло получать, або люди кинуть. З 2002 року місто завжди голосує проти влади.
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Останні роки "місцеві вибори" - процес безперервний...
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Цікаво скількі отримають"новіпалітікі на виборах ОТГ?
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