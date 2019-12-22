 Місцеві вибори відбуваються в 23 регіонах України: є порушення, включно з підкупом і агітацією. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Про це повідомили Управління комунікації Національної поліції України, передає Цензор.НЕТ.

"Наполягаю на швидкому та оперативному реагуванні на заяви і повідомлення, пов'язані з виборчим процесом. Керівники мають узяти під особистий контроль розгляд цих заяв і повідомлень. Ваше завдання забезпечити законність цих виборів", - сказав заступник глави Нацполіції Олександр Фацевич на відеоселекторній нараді за участю керівників територіальних підрозділів.





Він зазначив, що для проведення перших місцевих виборів утворено 119 територіальних виборчих комісій. Станом на 7:00 виборчі бюлетені отримали всі дільничні виборчі комісії. Поліція взяла їх під цілодобову охорону.

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"Від початку передвиборчої кампанії поліція зареєструвала 47 порушень, пов'язаних з виборчим процесом. В основному ці факти пов'язані з незаконною агітацією - 14 фактів, підкупом виборців - 5 і фальсифікацією виборчих документів - 4 факти. Стосовно 7 фактів відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань" , - сказано в повідомленні.