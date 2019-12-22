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Все про:хабар (2836) Одеська область (1123) СБУ (4957) Затока (25)

 СБУ затримала на гарячому в.о. голови сільради Затоки, який вимагав у бізнесмена $87 тис. за землю. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

В Одеській області депутата, члена виконкому і тимчасово виконуючого обов'язки глави сільської ради Затоки зловили на вимаганні хабаря.

Про це 21 грудня повідомила Служба безпеки України, інформує Цензор.НЕТ.

За версією слідства, зловмисники вимагали у приватного підприємця $87 тис. за дозвіл на розробку проєктів і виділення трьох земельних ділянок у курортній зоні.

Депутата затримали під час одержання першої частини хабаря в розмірі $11 тис.

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Під час обшуків за місцем проживання і роботи чоловіків співробітники СБУ вилучили 1,24 млн грн.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 190 (шахрайство), ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України.

За даними "Думской", тимчасово виконуючим обов'язки голови Затоківської селищної ради є В'ячеслав Бокій. Затриманим депутатом селищної ради є Едуард Кушнір.

СБУ затримала на гарячому в.о. голови сільради Затоки, який вимагав у бізнесмена $87 тис. за землю 01
СБУ затримала на гарячому в.о. голови сільради Затоки, який вимагав у бізнесмена $87 тис. за землю 02
СБУ затримала на гарячому в.о. голови сільради Затоки, який вимагав у бізнесмена $87 тис. за землю 03
СБУ затримала на гарячому в.о. голови сільради Затоки, який вимагав у бізнесмена $87 тис. за землю 04
СБУ затримала на гарячому в.о. голови сільради Затоки, який вимагав у бізнесмена $87 тис. за землю 05

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3166754
 
   
 Топ коментарі
 
в основному гривні - таки патріот )))
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На этой падлюке клеймо ставить негде - бывший мент,заказчик убийства адвоката и многое другое.Но имеет связи в Киеве и пока непотопляемый.
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На этой падлюке клеймо ставить негде - бывший мент,заказчик убийства адвоката и многое другое.Но имеет связи в Киеве и пока непотопляемый.
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Хотів пійти на дембельський акорд. Вибори ж сьогодні?
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Зєлі не до цьго.Євреї від сьогодні відзначають Хануку. Хрін знає, що це таке однак в ОП БУДУТЬ ВІДЗНАЧАТИ. ВСІ Ж СВОЇ .
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если действительно патриот, то простить и отпустить, только деньги не возвращайте, от них все зло.
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О, на плюсах целый репортаж сделали с явкой свидетелей неделю назад.
Оперативно )))
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Меня иногда удивляют новости, что то вроде: "бла бла спаилился, бла бла погорел и т.д.", такое чувство, шо они были на работе и спалились на взятке, поэтому им нужно пройти курсы, шоб больше такого не было!! Если берете взятку, то шоб не палитьись!!!!!!!! ), так складываются впечатления от новостей на цензоре о коррупции.
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Слуга народа, **** СБУ затримала на гарячому в.о. голови сільради Затоки, який вимагав у бізнесмена $87 тис. за землю - Цензор.НЕТ 454
Только "пииип, пииип" в словарном запасе.
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Мафия на таких держится! Украинец до мозга костей.по ментальности.
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У этого украинца имя и хвамилия не украинские
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Я написал: по ментальности,или колядовальники не украинцы?
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Как задержали, ТАК И ОТПУСТЯТ! Сколько уж задержиали и никого не посадили....
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