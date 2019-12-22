 Контрабандисти на Харківщині несли з РФ майже 700 кг червоної ікри у відрах. ФОТОрепортаж

Про це повідомив пресцентр Державної прикордонної служби України, передає Цензор.НЕТ.
Зазначається, що прикордонники затримали біля Борисівки Харківської області трьох чоловіків без документів, а неподалік від місця затримання виявили місток із дерев'яних піддонів, який був споруджений, імовірно, для незаконного переміщення товарів.
"Поруч із переправою лежали етикетки від червоної ікри. Під час пошукових заходів знайшли і саму ікру. Рибний продукт сумнівної якості та сумнівного походження був розфасований у 30 пластикових контейнерів. Загальна вага знайденої ікри становила 660 кг", - йдеться в повідомленні.
Проти затриманих громадян України, які проживають у прикордонних районах, прикордонники склали адмінпротоколи.
Литовские нефтепродукты составляют в общем рынке Украины несколько процентов в год.
Когда заправляешься на WOG-е бензом ,,с Прибалтики,, - это может быть бензин с Кременчугского НПЗ с добавками от WOG-a Подкрашенный, иногда и присадок даже не добавляют. Добавят - получается Мустанг.
На заправки Shell, Glusco тоже у Бени берут.
Задержи ведро контрабандной икры- и получи пол ведра икры в подарок.
(Вторую половину ведра-начальству)
"Ші-на-най-на-опа, в жопу ші-на-най..."
ікра це ж не ешелони з рос вугіллям
по 10 контейнеров (233 кг) на рыло по 5 в руку (116 кг)? да по поддонам ? ай маладца...))))
(люблю арифметику)
но 5 контейнеров в одну руку - нереально (а вот если перебежками...может быть)
мне кажется был все же какой-то транспорт...да водила успел чухнуть ))))
я к тому что у нас каждый рад указывать, а если что-то из-за этого случилось, то делает вот так:
без остатка)