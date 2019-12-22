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Все про:Держприкордонслужба (2347) ікра (2) контрабанда (1064) Росія (14729)

 Контрабандисти на Харківщині несли з РФ майже 700 кг червоної ікри у відрах. ФОТОрепортаж

Контрабандисти намагалися переправити з РФ в Україну майже 700 кг червоної ікри.

Про це повідомив пресцентр Державної прикордонної служби України, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що прикордонники затримали біля Борисівки Харківської області трьох чоловіків без документів, а неподалік від місця затримання виявили місток із дерев'яних піддонів, який був споруджений, імовірно, для незаконного переміщення товарів.

"Поруч із переправою лежали етикетки від червоної ікри. Під час пошукових заходів знайшли і саму ікру. Рибний продукт сумнівної якості та сумнівного походження був розфасований у 30 пластикових контейнерів. Загальна вага знайденої ікри становила 660 кг", - йдеться в повідомленні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Прикордонники на Сумщині виявили в лісі 200 кг контрабандної червоної ікри. ФОТОрепортаж

Проти затриманих громадян України, які проживають у прикордонних районах, прикордонники склали адмінпротоколи.

Контрабандисти на Харківщині несли з РФ майже 700 кг червоної ікри у відрах 01

Контрабандисти на Харківщині несли з РФ майже 700 кг червоної ікри у відрах 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3166753
 
   
 Топ коментарі
 
В погран.отряде нехило так НГ встретят!
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А як вони стіну Яценюка перелізли? Чи вже і стіну вкрали?
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Hulio а ты ахметовская шестерка что вопишь тут ? Кормильца ущемляют не дают нажиться по полной на электрике ? На каком топливе на машине ездишь, газу или бензину что не на русском ? Зад греешь в доме квартире что не на русском газу ? С ,,ЭВРОПЫ,, наверно ?
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В погран.отряде нехило так НГ встретят!
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Зе-команда покупает у паРаши до 12 млн кВт-ч/сутки.
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газ из словакии, топливо из прибалтики.... ты то чо вопишь?
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Sharl в Прибалтике только один НПЗ Мажейкяйский, котрый принадлежит польской компании Орлен Литува. Литовцы так же выделываются с самого распада совка ,,что мы с русскими никаких дел не имеем,,. Нефти в Прибалтике своей нет. Ветку трубопровода Дружба к Литве кацапы закрыли под видом ремонта. Поляки рулящие литовским НПЗ берут русскую нефть на переработку. Нефть РУССКАЯ идет трубой Дружба на Беларусь и потом дальше перевозят, грузят на танкеры на Бутинский терминал и на НПЗ в Мажейкяй. Когда в Беларуси подняли кипишь что идет по трубе в нефти высокое содержание хлорограники и будут поломки оборудования на нефтеперерабатывающих заводах. Танкера с таким же говном пришли к литовцам, они отказались их разгружать.
Литовские нефтепродукты составляют в общем рынке Украины несколько процентов в год.

Когда заправляешься на WOG-е бензом ,,с Прибалтики,, - это может быть бензин с Кременчугского НПЗ с добавками от WOG-a Подкрашенный, иногда и присадок даже не добавляют. Добавят - получается Мустанг.

На заправки Shell, Glusco тоже у Бени берут.


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ВОГ після загибелі Єремєєва відчутно спаскудився. Литовці здебільшого працюють з європейською "безсірчаною" нафтою, бо від кацапської бадяги їхнє обладнання швидко скородує. Треба просто знати місця де є чесний литовський бензус. І час від часу уточнювати інформацію у контролюючої інстанції. Anyway країна-бензоколонка буде поставлена на належне місце найближчим часом.
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ну если хозяин - акционер дтєк, то приходится ботве переживать за отечественную монопольную єнергетику
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Ты чего так всполошился, зебобик? С Ляшком встретиться не боишься?
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А ты разницу не понимаешь? кВтRU покупают за $, а кВтUA это грн. 80% тепловой генерации на газовых углях, которые все добывают в Украине. Вся цепочка от шахты до рубильника, ....+ рабочие места. Добавь, что с Бурштынского острова переток в ЕС, и наоборот $ в страну.
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В Украине не весь уголь подходит для Ахметовских ТЕС. И правильный вообще-то добывается в дамбасии. Вы типа не знали ? АДИНнарод с дунбасерами? В ДТЕК-е на содержании у рыжего татарина ?
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Ни в зуб ногой, пытаешься изображать и комментировать! Энергетик по первому ВО. Запоминай--всему оборудованию эл станции, от турбины до генератора, вообще пох чем ты греешь котел, хоть Г, хоть А, хоть мазут, хоть газ. Станции (кроме ТЭЦ) всегда строят вблизи месторождений угля, какой рядом, тем и палят. Рядом с бамбасом все на антраците, он меньше дымит, ниже труба. Строили в 50е-60е когда добывали десятки млн тонн и было рентабельно. Сегодня А дешевле возить из США по 90$, чем рыть на глубине 3 км по 200$ за т. Для перехода на Г , который в Днепре, нужно модернизировать котел, и систему очистки выбросов- и все! Есть $$- занимает 1 год, уже сделали на 40% блоков. К 22 перейдут остальные. psТы? на шарнирах, этого "рыжего" дядю видел только по ТВ, а при личной встрече на 10 м уже обосрался поносом. Не понтуйся, лошок.
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Молодцы! Не всё же мародёру солярку и ТВЭЛы в рашке покупать, да и газ тоже.
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Вот ты дурак... Хоть бы мозг включал иногда...
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Новогодняя акция пограничников:
Задержи ведро контрабандной икры- и получи пол ведра икры в подарок.
(Вторую половину ведра-начальству)
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6 кг самі контрабандисти з''іли, але ат судьби нє уйдьош )))
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А як вони стіну Яценюка перелізли? Чи вже і стіну вкрали?
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Тобі все Сєня в гузні свирбить? От Шо ти конкретно знаєш про ту стіну? Почув десь байку і патякаєш. Слухай, а чого ти не говориш про те, якби прем'єром в той час був хтось другий то невідомо чим би все це закінчилось коли на казначейських рахунках хряк залишив всього 100 тис. грн. на всю країну і ***** напало і армії майже небуло і баки пусті у БТРах і хлопців на фронті нічим годувати та одягати. Ось про це кажи, а не про байки.
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татышо... ты только шо предложил жопоголовому зебилу вывернуть ленту Мебиуса наизнанку... не штурмуй им мозг...их удел - слушать и поддакивать старому Срулю, породившему нелоха срулевича. Там, с их т.з., все доступно, ясно и понятно...
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Яреськнутий Яйценюк, "реструктуризував" державний борг в залежності від росту економіки, і тепер, якщо зростання української економіки перевищить 3%, весь зиск отримають "кредитори"...
"Ші-на-най-на-опа, в жопу ші-на-най..." Контрабандисти на Харківщині несли з РФ майже 700 кг червоної ікри у відрах - Цензор.НЕТ 2766
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"Икра красная, икра чёрная, икра заморская, кабачковая"...
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Сейчас нет икры без химии. Все яд. Раньше был состав - икра + соль. - Все.
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Цены сбросили бы, она долго и не хранилась бы.
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Раньше соли было достаточно для хранения.- Если химия - значит она уже подпорчена и вредна. Химия просто нейтрализует все процессы.
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позеленіти можна яка перемога достойна цензора
ікра це ж не ешелони з рос вугіллям
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я эти эшелоны каждый день вижу у себя на станции в кацапских вагонах.
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timeo Danaos et dona ferentes - боюсь Данаев я и дары подносящих.
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Мабуть не проплатили своєчасно погранцям.
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оте трое тащили 30 пластиковых контейнеров (700 кг общим весом) ?
по 10 контейнеров (233 кг) на рыло по 5 в руку (116 кг)? да по поддонам ? ай маладца...))))
(люблю арифметику)
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Бывает, я как-то товар из масквы пёр поездом, на 300 кг, ОДИН! И допёр. Перебежками. Эх, 90-е....
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вам - верю! и невозможное возможно!
но 5 контейнеров в одну руку - нереально (а вот если перебежками...может быть)
мне кажется был все же какой-то транспорт...да водила успел чухнуть ))))
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Транспорт конечно был, грузчиков повязали. И ЧАСТЬ товара.
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это ж только первый год что то пошло не так. а представьте раньше сколько носили и сколько с этого имели... отправьте всю икру брйцам в АТО пусть хоть деликатесов на новый год поедят ! и этих несунов тоже всех в окопы!
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Так качество сомнительное, сперва нужно протестировать на руководстве погранцов...
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ок., но если отравятся, то тя на 10 л. без УДО, идет?
я к тому что у нас каждый рад указывать, а если что-то из-за этого случилось, то делает вот так: Контрабандисти на Харківщині несли з РФ майже 700 кг червоної ікри у відрах - Цензор.НЕТ 530
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а "тя" на скока? шо тоже икру ведрами носишь? я думаю что если они ее таскали чтобы сделать гешефт перед нрвым годом значит не отравлена. и еще тебе секрет открою - если икра пропала или сильно старая она воняет/пахнет очень неприятно, причем ты ее не только есть не будешь а к ней даже не подойдешь. это у меня от сахалинских впечатлений первой половины 1990-х. а собственно говоря ты чего так возбудился? сам таким контрабасом балуешься? и чего тебе не понравилось? помню нам в АТО контрабадных сигарет погранцы 2 ящика подарили, ребята очень довольны были.
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на ,,тропу Хо Ши Мина,,через границу случайно вышел не проплаченный наряд ? Или заплатили не тем.
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щоб не засмерділась ту ікру формідроном консервують, жрі те
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потрібно писати просто, формалін, засіб для консервації трупів...
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так формалин имеет резкий запах. Что-то я не помню, чтобы от икры резкий запах исходил. Контрабандисти на Харківщині несли з РФ майже 700 кг червоної ікри у відрах - Цензор.НЕТ 1696
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Формідрон, як зазначається, роблять на основі формаліну, відсутність запаху можливо пояснюється ціною ікри яка "забиває" сторонні запахи... Контрабандисти на Харківщині несли з РФ майже 700 кг червоної ікри у відрах - Цензор.НЕТ 811
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??? как там погранцы вообще оказались? они же ловят контрабандистов на границе Евросоюза
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Прикольно як риги та колаборанти захищають торгівлю Зеленського з кацапами.
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Погранци, жрущие икру на халяву, не Люди! (мнение контрабандистов...) Контрабандисти на Харківщині несли з РФ майже 700 кг червоної ікри у відрах - Цензор.НЕТ 3337
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хотели пронести без взяток таможеникам и поплатились, будет урок контрабанде
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насторожили слова "сомнительного качества" - самое время составлять акт об уничтожении Контрабандисти на Харківщині несли з РФ майже 700 кг червоної ікри у відрах - Цензор.НЕТ 4536
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и ,то всего количества )))
без остатка)
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Факт "сомнительного качества", был установлен в результате многочисленных экспериментов и точно определён на десятый день хранения икры при комнатной температуре, во время "дегустации" погранцами...

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погранцам перед праздниками неплохой подогрев дедушка мороз подогнал)))
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Легальний експорт кр.ікри надто складний для чужих. Гост, ТУ виписані ніби для кількох експортерів (назва інгрідієнтів і їх % склад) + митні тарифи. Везуть не напряму з рашки, а через треті країни з котрими є договір про визнання сертифікатів якості і їхніх стандартів та низькі мита. Був випадок в Ів.-Фр. аеропорту затримали ікру з Туреччини. Імпортер порядний чол. але не вписувався в схеми, дої№ались до етикитки на банці = різні інгрідієнти безобідні і в мізерних %. Але щоб дої№ати вони додали %всіх інгрідієнтів докупи і вийшло перевищення. Людина суд виграла, ікру розмитнили, правда без 10 банок ( приблизно !,5кг) що пішли на експертизу.
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Дядя. Если ты подумал что в засРашке красная икра собственного пр-ва, ты глубоко ошибаешься. Оказалось что нормальную икру дешевле покупать в Канаде. Все, что едет от соседа собственного пр-ва, это браконьерское дерьмо.
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Злой Карлик, я не думаю, "думают" кони, а люди мислят. Об икре с засРашки знаю столько сколько мне било необходимо для дела. Для себя покупаю кр.икру извест.торг марки, которую действительно делают на Камчатке (очень маленькие баночки, в них более-менее настоящая)
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Запрещают потом ловят и конфискуют. Бизнес наших госчиновников.
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Краще б вони ***** принесли, більше б заробили, можливо навіть і медальку (якщо принесли б частинами🤪)
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Вот не стан есть икру, как обычно, по ведру, - и на почве истощенья захвораю и умру!
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