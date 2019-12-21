 Chevrolet на смерть збив двох велосипедистів у Києві, - патрульна поліція. ФОТОрепортаж

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу патрульної поліції Києва.
Від травм двоє велосипедистів (чоловік і жінка) загинули на місці події.
Зазначається, що слідчі з'ясовують обставини ДТП.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу патрульної поліції Києва.
Від травм двоє велосипедистів (чоловік і жінка) загинули на місці події.
Зазначається, що слідчі з'ясовують обставини ДТП.
хотя по вмятинам на машине наверное он их обеих взад вмазал, шо они послетали с великов и вмяли ему полкрыши.
Я лично вижу разбитое авто, стоящее достаточно далеко от правого края дороги. Как он мог встретиться там с велосипедами, если в том месте дороги велосипедов не должно быть никогда вообще?
Если оно остановилось там, где ехало - значит нарушали велосипедисты - ибо им положено держаться как можно правее - не далее метра от правого края дороги.
Среди велосипедистов культурны ничуть не больше, чем среди автомобилистов - такой же процент и культурных, и быдла.
Сколько раз встречал быдло на великах в 3й полосе, где им вообще ни при каких обстоятельствах нельзя находиться...
Причем в большей части ДТП как правило встречаются именно 2 бескультурия, ибо водитель культурный думает и за себя и за вон того дурака.
а просто за рулем не бухать и ездить по правилам никому в башку не приходило?
вез меня один такой с Чеколовки на Борщагу - по тротуарам - поперек всему короче....
столько же раз оштрафован и 2 раза застрелен как невменяемый.
от сильнейшего удара оба отлетели на 50 м от места столкновения автомобиль остановился более чем в 100 м от места первого удара. два человека погибли на месте
отмечу велосипедисты были в шлемах , полностью экипированы. горели соответствующие фары.