EN|RU|UK
Теми дня: Убивство Шеремета Ринок землі Нормандські переговори Газова війна Обирай свідомо
 Події
  3393  37
Матеріали за темою:
Все про:ДТП (2682) Правоохоронні органи (559) смерть (3713) патрульна поліція (961)

 Chevrolet на смерть збив двох велосипедистів у Києві, - патрульна поліція. ФОТОрепортаж

Близько п'ятої години вечора 21 грудня біля зупинки громадського транспорту "Пролісок" на Брест-Литовському шосе сталася ДТП за участю автомобіля Chevrolet і двох велосипедистів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу патрульної поліції Києва.

Від  травм двоє велосипедистів (чоловік і жінка) загинули на місці події.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пенсіонер загинув через наїзд двох автомобілів на Донеччині, - Нацполіція. ФОТО

Зазначається, що слідчі з'ясовують обставини ДТП.

Chevrolet на смерть збив двох велосипедистів у Києві, - патрульна поліція 01
Chevrolet на смерть збив двох велосипедистів у Києві, - патрульна поліція 02
Chevrolet на смерть збив двох велосипедистів у Києві, - патрульна поліція 03
Chevrolet на смерть збив двох велосипедистів у Києві, - патрульна поліція 04

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вантажівка і пасажирський автобус зіткнулися на Чернігівщині: 3 людини загинули, 15 - госпіталізовано, - ДСНС. ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3166738
 
 
 Топ коментарі
 
Откуда нам известно, для чего водитель Chevrolet делал это?
 показати весь коментар
 
очередной дол*ойоб решил обогнать всех по правой полосе, а по итогу покрошил людей....
 показати весь коментар
 
Заем было в темное время суток ехать по дороге.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Заем было в темное время суток ехать по дороге.
 показати весь коментар
 
 
Откуда нам известно, для чего водитель Chevrolet делал это?
 показати весь коментар
 
 
Марусю,а що-дорога для того,щоб на ній лягати баєньки?
 показати весь коментар
 
с участием автомобиля Chevrolet... а водитель там хоть был?
 показати весь коментар
 
А водитель в КВЦ "Парковый" задержался. На афтепати. Есть 251 свидетель.
 показати весь коментар
 
 
судя по тому что велики поулетали в лесополосу, велосипедисты уже перекатили велосипеды через одну часть дроги и не докатили через вторую.
хотя по вмятинам на машине наверное он их обеих взад вмазал, шо они послетали с великов и вмяли ему полкрыши.
 показати весь коментар
 
В сети много видео о том, как поступают с подобными водителями в Саудовской Аравии....
 показати весь коментар
 
 
С водителями чего? Авто или великов? У вас уже достаточно информации, чтобы объявить однозначно, кто больше виноват в ДТП?
Я лично вижу разбитое авто, стоящее достаточно далеко от правого края дороги. Как он мог встретиться там с велосипедами, если в том месте дороги велосипедов не должно быть никогда вообще?
 показати весь коментар
 
 
ясно, быдло-водитель, сколько вас таких зайцевых, столба вам и дерева
 показати весь коментар
 
Ясно, было-велосепедист занял центр полосы и за ним все должны ехать.
 показати весь коментар
 
срочно проводить ракетные стрельбы на 1200 км. по надводным и наземным целям.
 показати весь коментар
 
очередной дол*ойоб решил обогнать всех по правой полосе, а по итогу покрошил людей....
 показати весь коментар
 
 
И очередная пара самоубийц вылезла ночью на велосипедах на мокрую дорогу, когда водитель и так ничего не видит...
 показати весь коментар
 
 
Почему по правой? Разбитое авто стоит по центру дороги.
Если оно остановилось там, где ехало - значит нарушали велосипедисты - ибо им положено держаться как можно правее - не далее метра от правого края дороги.
 показати весь коментар
 
В Киеве уже много людей, которые за спорт-экологию-облагораживание местности и т.д. В то же время полно людей, для которых Киев просто место для зарабатывания денег, многие здесь даже не живут, а ездят из Броваров, Ирпеня и т.д. (как правило этот город ненавидящие, из достопримечательностей знают Майдан и мост Кличко). Встреча велосипедистов и шевроле - это эпизод в столкновении культуры и бескультурья в Киеве.
 показати весь коментар
 
 
Негров-турков-грузин тоже заставляешь на украинском говорить или такое требование только к русскоязычным?
 показати весь коментар
 
И с какой стороны была культура?
Среди велосипедистов культурны ничуть не больше, чем среди автомобилистов - такой же процент и культурных, и быдла.
Сколько раз встречал быдло на великах в 3й полосе, где им вообще ни при каких обстоятельствах нельзя находиться...
 показати весь коментар
 
 
люди разные бывают конечно - наличие велосипеда однозначно еще ни о чем не говорит.
 показати весь коментар
 
 
Вот именно.
Причем в большей части ДТП как правило встречаются именно 2 бескультурия, ибо водитель культурный думает и за себя и за вон того дурака.
 показати весь коментар
 
Вот, вот. Вообще мучает вопрос зачем при наличии тротуара вылезать на трассу?
 показати весь коментар
 
 
Предлагаешь нарушать общественные порядки с позиции силы?
 показати весь коментар
 
"этот город ненавидящие" видимо было главное в вашем комменте.
а просто за рулем не бухать и ездить по правилам никому в башку не приходило?
вез меня один такой с Чеколовки на Борщагу - по тротуарам - поперек всему короче....
 показати весь коментар
 
дело не в "просто не бухать". Быдло и без авто найдет как напакостить городу. Рассказывать про это можно долго.
 показати весь коментар
 
за такую ездень (я сейчас о своем комменте выше) водила был бы уже 3 раза остановлен,
столько же раз оштрафован и 2 раза застрелен как невменяемый.
 показати весь коментар
 
Да у нас не Голландия где на кольцах у велосипедистов своя полоса есть.
 показати весь коментар
 
при существующей дорожней инфраструктуре езда по Киеву на велике или мотоцикле опасна для жизни
 показати весь коментар
 
 
Жуткое смертельное #ДТП по житомирской трассе на въезде в Киев: водитель легкового автомобиля на огромной скорости сбил двух велосипедистов.

от сильнейшего удара оба отлетели на 50 м от места столкновения автомобиль остановился более чем в 100 м от места первого удара. два человека погибли на месте

отмечу велосипедисты были в шлемах , полностью экипированы. горели соответствующие фары.
 показати весь коментар
 
Неплохо бы видео с регистраторов очевидцев.
 показати весь коментар
 
Достаточно понять, в какой полосе было столкновение - если на обочине (там асфальтовая широкая обочина, по которой быдло-водятлы иногда обгоняют тянучку) - 100% вины на водиле, если же во второй полосе - то либо обоюдка, либо вина велосипедистов.
 показати весь коментар
 
Смело, я бы скорее по Бангкоку поехал на веле чем по Киеву. Последние годы в Киеве уже было даже на машине стрёмно перемещаться от обилия бухих и невменяемых
 показати весь коментар
Цензор.НЕТФотоПодії
 
 
 
 
 
 вгору