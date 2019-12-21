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Все про:Іспанія (258) футбол (661) фанати (101) Зозуля (28)

 "Ми всі - Зозуля", - уболівальники вивісили банер на підтримку українського нападника на матчі другого дивізіону Іспанії. ФОТО

Уболівальники іспанської "Альбасете" підтримали форварда команди Романа Зозулю, на адресу якого вболівальники "Райо Вальєкано" з того ж дивізіону скандували образи.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Tribuna.com, під час матчу між "Альбасете" і "Ельче" на трибунах з'явився банер "Ми всі - Зозуля".

Ми всі - Зозуля, - уболівальники вивісили банер на підтримку українського нападника на матчі другого дивізіону Іспанії 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський висловив підтримку українському футболісту Зозулі, якого в Іспанії образили фанати команди-суперника

Крім того, на 10-й хвилині (Зозуля грає за "Альбасете" під 10-м номером. - Ред.) фанати скандували його ім'я.

Нагадаємо, Роман Зозуля потрапив у скандал в Іспанії через те, що ультрас "Райо Вальєкано", куди його клуб "Бетіс" відправив у оренду, називають його фашистом.

Футболіст приїхав в "Райо Вальєкано" в футболці з гербом України. Іспанська преса назвала його нацистом. Пізніше газета вибачилася. Але під час одного з матчів своєї команди вболівальники "Райо Вальєкано" влаштували акцію проти Зозулі.

Українські дипломати звернулися до ФФУ і в футбольну лігу Іспанії.

Футболісти "Бетіса" публічно підтримали нападника Зозулю. Футболіст повернувся до "Бетіса", але брати участь в офіційних матчах команди не може, бо заявлений за "Райо Вальєкано".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Образи на адресу Зозулі схожі зі штампами російської пропаганди, - МЗС

15 грудня 2019 року матч другого дивізіону Іспанії (Сегунди) між "Райо Вальєкано" і "Альбасете" призупинили після першого тайму і згодом відклали у зв'язку з образами на адресу українського нападника "Альбасете" Романа Зозулі.

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3166736
 
   
 Топ коментарі
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просто це поважний пан він не виражається .... )))
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Не те, щоб вроди, але таки фашисти. Свого часу Франко прийшов до влади за безпосередньої підтримки Гітлєра і допомоги Вермахту і Люфтваффп, а також підтримки італійського фашист Муссоліні і його військової допомоги. І ще на Східному фронті на боці Гітлєра воювала іспанська Голуба дивізія. Тому краще б ті любителі вбивства задля розваги великої рогатої худоби на себе в дзеркало дивилася.
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бачиш іспанця-бий в рило
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Та шо там деток возить? -- у каждого столба остановка... ...плавали -- знаем...*)
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Український футболіст Роман Зозуля заявив, що ультрас "Райо Вальєкано" вважають його нацистом, тому що частина з них воювала на Донбасі на стороні бойовиків.

Україна перебуває у стані війни. Багато людей беруть участь у гуманітарних акціях, купуючи медичні препарати, їжу і одяг, допомагаючи лікарням.Разом з командою ми відвідували військових на фронті, щоб підтримати їх, як патріоти своєї країни. Ми прагнемо рятувати життя. Ми ніколи не купуємо зброю. Я патріот, і це не злочин.

Коли я підписав контракт з "Райо Вальєкано", мені сказали, що я не зможу грати там, тому що я фашист. Я нічого не зрозумів. Я запитав чому, і мені сказали, що я допомагав українській армії, а "Буканерос" (ультрас "Райо Вальєкано") - на протилежній стороні.Шестеро з них воювали на Донбасі проти України. Вони бачать в мені ворога, фашиста, нациста і расиста. Я хотів поговорити з ними і пояснити, що я не такий, але вони не хотіли зі мною розмовляти".
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..Роман.играй себе и посылай чепушил, кремлем проплаченных , нах... "Мы все - Зозуля", - болельщики вывесили баннер в поддержку украинского нападающего на матче второго дивизиона Испании - Цензор.НЕТ 2431...
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Забыли про "Голубую дивизию", которая воевала на стороне Гитлера, надо им и такой баннер вывесить.
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Тю! А бубочка казав, що ми всі преЗЕденти... "Ми всі - Зозуля", - уболівальники вивісили банер на підтримку українського нападника на матчі другого дивізіону Іспанії - Цензор.НЕТ 1119 А виявляється, що йому до "ла-ла-ла" лишилось не так вже й багато
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тре Зозулі назвати поліції Іспанії імена 6 фанів Райо Вальєкано котрі воювали на стороні росіян (ЛНР/ДНР, він же Лугандон)... Хай дають їм реальні строки. Поліція Іспанії я сподіваюсь почне діяти вже сьогодні, а не сорлі жуватиме...
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Я також передавав кошти через фонд Притули, то що я теж нацист???
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Ми ВСІ нацисти тому, що любимо свою Країну і положемо своє тіло і Душу за Неї, без будь-яких вагань. Слава Україні і цому Великому Українському Народові!
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Хотелось сделать зозулю изгоем,а получился СИМВОЛ ЛЮБВИ К РОДИНЕ.СЛАВА УКРАЇНІ!
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Так он уже отрекся от всего в интервью испанской газете. Бандера и 14/88 что это все просто совпадения.
«Я появился с шарфом с его портретом, потому что мы с ним похожи, у нас одинаковые причёски. Это привлекло моё внимание, ничего больше», - цитирует игрока Marca.

«Мне дали 18-й номер, я не выбирал его. Как и 95% людей по всему миру, до сегодняшнего дня и не знал о его политическом значении. Просто заметил в конце матча, что разница в счёте была слишком большой. Это привлекло мое внимание, и я сделал фото»

"Ми всі - Зозуля", - уболівальники вивісили банер на підтримку українського нападника на матчі другого дивізіону Іспанії - Цензор.НЕТ 5266
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Правда испанцы не верят. Считают что он их всех совсем за дураков держит.
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