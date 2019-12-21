 "Ми всі - Зозуля", - уболівальники вивісили банер на підтримку українського нападника на матчі другого дивізіону Іспанії. ФОТО

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Tribuna.com, під час матчу між "Альбасете" і "Ельче" на трибунах з'явився банер "Ми всі - Зозуля".

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Крім того, на 10-й хвилині (Зозуля грає за "Альбасете" під 10-м номером. - Ред.) фанати скандували його ім'я.

Нагадаємо, Роман Зозуля потрапив у скандал в Іспанії через те, що ультрас "Райо Вальєкано", куди його клуб "Бетіс" відправив у оренду, називають його фашистом.

Футболіст приїхав в "Райо Вальєкано" в футболці з гербом України. Іспанська преса назвала його нацистом. Пізніше газета вибачилася. Але під час одного з матчів своєї команди вболівальники "Райо Вальєкано" влаштували акцію проти Зозулі.

Українські дипломати звернулися до ФФУ і в футбольну лігу Іспанії.

Футболісти "Бетіса" публічно підтримали нападника Зозулю. Футболіст повернувся до "Бетіса", але брати участь в офіційних матчах команди не може, бо заявлений за "Райо Вальєкано".

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15 грудня 2019 року матч другого дивізіону Іспанії (Сегунди) між "Райо Вальєкано" і "Альбасете" призупинили після першого тайму і згодом відклали у зв'язку з образами на адресу українського нападника "Альбасете" Романа Зозулі.