 "Ми всі - Зозуля", - уболівальники вивісили банер на підтримку українського нападника на матчі другого дивізіону Іспанії. ФОТО

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Tribuna.com, під час матчу між "Альбасете" і "Ельче" на трибунах з'явився банер "Ми всі - Зозуля".
Крім того, на 10-й хвилині (Зозуля грає за "Альбасете" під 10-м номером. - Ред.) фанати скандували його ім'я.
Нагадаємо, Роман Зозуля потрапив у скандал в Іспанії через те, що ультрас "Райо Вальєкано", куди його клуб "Бетіс" відправив у оренду, називають його фашистом.
Футболіст приїхав в "Райо Вальєкано" в футболці з гербом України. Іспанська преса назвала його нацистом. Пізніше газета вибачилася. Але під час одного з матчів своєї команди вболівальники "Райо Вальєкано" влаштували акцію проти Зозулі.
Українські дипломати звернулися до ФФУ і в футбольну лігу Іспанії.
Футболісти "Бетіса" публічно підтримали нападника Зозулю. Футболіст повернувся до "Бетіса", але брати участь в офіційних матчах команди не може, бо заявлений за "Райо Вальєкано".
15 грудня 2019 року матч другого дивізіону Іспанії (Сегунди) між "Райо Вальєкано" і "Альбасете" призупинили після першого тайму і згодом відклали у зв'язку з образами на адресу українського нападника "Альбасете" Романа Зозулі.
просто це поважний пан він не виражається .... )))
Україна перебуває у стані війни. Багато людей беруть участь у гуманітарних акціях, купуючи медичні препарати, їжу і одяг, допомагаючи лікарням.Разом з командою ми відвідували військових на фронті, щоб підтримати їх, як патріоти своєї країни. Ми прагнемо рятувати життя. Ми ніколи не купуємо зброю. Я патріот, і це не злочин.
Коли я підписав контракт з "Райо Вальєкано", мені сказали, що я не зможу грати там, тому що я фашист. Я нічого не зрозумів. Я запитав чому, і мені сказали, що я допомагав українській армії, а "Буканерос" (ультрас "Райо Вальєкано") - на протилежній стороні.Шестеро з них воювали на Донбасі проти України. Вони бачать в мені ворога, фашиста, нациста і расиста. Я хотів поговорити з ними і пояснити, що я не такий, але вони не хотіли зі мною розмовляти".
«Я появился с шарфом с его портретом, потому что мы с ним похожи, у нас одинаковые причёски. Это привлекло моё внимание, ничего больше», - цитирует игрока Marca.
«Мне дали 18-й номер, я не выбирал его. Как и 95% людей по всему миру, до сегодняшнего дня и не знал о его политическом значении. Просто заметил в конце матча, что разница в счёте была слишком большой. Это привлекло мое внимание, и я сделал фото»