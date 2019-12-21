 Окупанти обстріляли Золоте-4, пошкоджено житлові будинки. ФОТО

Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на відділ комунікації поліції Луганській області.
"Сьогодні зранку з боку м. Золоте-5 (територія тимчасово підконтрольна НЗФ "ЛНР") бойовики з 82-мм міномета обстріляли м. Золоте-4 Попаснянського району", - сказано в повідомленні.
Внаслідок обстрілу пошкоджено шифер, димохід та дві віконні шибки у двох будинках місцевих мешканок на вул. ІІ Вільна. Інформації про жертв та постраждалих не надходило.
"На місці події працюють співробітники слідчо-оперативної групи Попаснянського відділу поліції разом та вибухотехніки ГУНП. Цей факт зареєстровано", - додали в поліції.
https://112.ua/statji/na-vostochnom-fronte-bez-peremen-kak-zelenskiy-sobiraetsya-prekrashhat-voynu-502090.html
Однако, как представляется, уже нет смысла анализировать то, что делал или чего не делал Петр Порошенко. Карт-бланш сейчас - у Владимира Зеленского, и именно его очередь выполнять данные обещания. Среди них - намерение завершить войну уже через год (то есть примерно в середине 2020-го), причем исключительно дипломатическими методами. А также - обещание в глаза заявить Путину, что Крым и Донбасс принадлежат Украине. Зеленский обещал сказать это российскому коллеге при первой же возможности.
И лугандонам ?
https://www.ukrinform.ru/rubric-economy/2623937-ukraina-mozet-otsudit-u-gazproma-12-milliardov-v-slucae-ostanovki-tranzita-naftogaz.html
https://www.dw.com/ru/%D0%BD%D0%B0%D1%84%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%B7-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%BB-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9-%D0%B8%D1%81%D0%BA-%D0%BA-%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%83-%D0%BD%D0%B0-12-%D0%BC%D0%BB%D1%80%D0%B4-%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2/a-47020316
йому не до обстрілів.
Щоб ви здохли, мразі!!!
Или это глупый вопрос?)))
Тільки от біда,повертатись нікуди,укріплення зруйновані.Своїми руками,і спецтехніка для цього швиденько знайшлась.Не тільки бетонні бліндажі,а й нори,що хлопці вночі наривали,укріплюючи акацією і мішками...
Элен и
ребятаи преЗедент... а съездите ка вы туда на Рождество (Католическое через 4 дня...) покалядуйте... отдохните...свежим мирным воздухом подышите.. о то умотались жеж...
Но лохторату нравится - чиста по приколу, поржать под пивасик на диване.
Самые смекалистые уже орут : "Ми ни етава хатели! Ми не за ЗЕ а против Пороха галасавале !"
А втихаря (пока) мечтают о "рюзьке мире" любой ценой.
РОСІЙСЬКІ СНАЙПЕРИ ВБИЛИ УКРАЇНСЬКОГО БІЙЦЯ, ПРИКРИВАЮЧИСЬ ДИТИНОЮ - ЗСУ
tZE inform
@tZEinform
·
В связи с отсутствием в Золотом-4 ВСУ обстрел поселка длился всего то полчаса... Ну пару домов разрушили, пару человек пропало, главное - мир !
29 мин. ·
Хіба Зеленського до цих "мєлочей" він відсипаєтеся від гулянки "слуг" за багато мільйонів бюджетних коштів у самому дорогому клубі Києва. А попереду ще три райони української землі треба віддати путіну, як він і обіцяв фюреру у Парижі..