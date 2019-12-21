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Все про:Луганщина (1896) обстріл (5810) тероризм (2128) Золоте (155)

 Окупанти обстріляли Золоте-4, пошкоджено житлові будинки. ФОТО

Члени незаконного збройного формування "ЛНР" вели вогонь з мінометів калібру 82 мм.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на відділ комунікації поліції Луганській області.

"Сьогодні зранку з боку м. Золоте-5 (територія тимчасово підконтрольна НЗФ "ЛНР") бойовики з  82-мм міномета  обстріляли м. Золоте-4 Попаснянського району", - сказано в повідомленні.

Внаслідок обстрілу пошкоджено шифер, димохід та дві віконні шибки у двох будинках місцевих мешканок на вул. ІІ Вільна. Інформації про жертв та постраждалих не надходило. 

"На місці події працюють співробітники слідчо-оперативної групи Попаснянського відділу поліції разом та вибухотехніки ГУНП. Цей факт зареєстровано", - додали в поліції.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Від початку доби - 2 обстріли, втрат немає, - Міноборони

Окупанти обстріляли Золоте-4, пошкоджено житлові будинки 01
Окупанти обстріляли Золоте-4, пошкоджено житлові будинки 02
Окупанти обстріляли Золоте-4, пошкоджено житлові будинки 03
Окупанти обстріляли Золоте-4, пошкоджено житлові будинки 04

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3166721
 
 
 Топ коментарі
 
"Надо просто перестать стрелять" (с) Оккупанты обстреляли Золотое-4, повреждены жилые дома - Цензор.НЕТ 8161
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Так это та самая территория, которую Зеленский отдал сепаратистам отведя оттуда ВСУ. То наверно оккупанты салют устроили по поводу того, что Зеленский подарил путину 12.5 млрд долларов.
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"Надо просто перестать стрелять" (с) Оккупанты обстреляли Золотое-4, повреждены жилые дома - Цензор.НЕТ 8161
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Со слов Зели, это звучало так как два пальца обсосать. .Но что то пошло не так или так но не как хотел зеля
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Порох за две недели уже закончил войну в 14 году!!! А вот Зеля как раз говорил, что быстро это не будет.
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Ну не мели чушь. Зеля говорил "да все очень просто...." Если память подводит, можешь пересмотреть.
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Блондинка?
https://112.ua/statji/na-vostochnom-fronte-bez-peremen-kak-zelenskiy-sobiraetsya-prekrashhat-voynu-502090.html

Однако, как представляется, уже нет смысла анализировать то, что делал или чего не делал Петр Порошенко. Карт-бланш сейчас - у Владимира Зеленского, и именно его очередь выполнять данные обещания. Среди них - намерение завершить войну уже через год (то есть примерно в середине 2020-го), причем исключительно дипломатическими методами. А также - обещание в глаза заявить Путину, что Крым и Донбасс принадлежат Украине. Зеленский обещал сказать это российскому коллеге при первой же возможности.
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значить моника зе!лох СНОВА ЗБРЕХАЛ, когда оралО что "остановит войну"? Окупанти обстріляли Золоте-4, пошкоджено житлові будинки - Цензор.НЕТ 6681
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Лично меня больше интересует реакция органов на поездки мертвечука в московию к *****.
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Ви забули поставити велике О у словi ЗБРЕХАВ.....
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Не войну, а разгром бандформирований. И это было близко, пока не началась массированная агрессия лишнехромосомных тварей.
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зебил, это тебе компенсация (снарядами) за подаренные моникой зе!лоху - путину 12 млрд.долларов
Окупанти обстріляли Золоте-4, пошкоджено житлові будинки - Цензор.НЕТ 2720
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SlavaGeroyam Марти Макфлай слетай в 1952 год 7 октября чтоб удушить в роддоме Владимира Путина сколько десятков тысяч жизней ты спасеш
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Так это та самая территория, которую Зеленский отдал сепаратистам отведя оттуда ВСУ. То наверно оккупанты салют устроили по поводу того, что Зеленский подарил путину 12.5 млрд долларов.
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Сподіваюся, що зруйновані будинки саме тієї ватної масовки, яка Зєлєнскому втирала, що треба війська відвести.
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Зебилу на обстрелы нас рать также как и на высказывания превселюдно президентом агрресором о исконных землях где до сих пор не ответило и не ответит уже жалюгидне трусливое существо род названием президент пускай стреляют зазихають на териториальную целостность оно празднует корпоративчик Окупанти обстріляли Золоте-4, пошкоджено житлові будинки - Цензор.НЕТ 5099
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Вони зі своїм Кварталом саме в такий час жривуваои по корпоративах. Тому я не дивуюся - комедіянтів з них не виб'єш. Тільки яювоно якось негарно бухати і св'яткувати, коли обстріли не припиняються.
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А кацапам об этом сказали ?
И лугандонам ?
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Шановний, зелю розвести неможливо, адже він не лох !
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Какой подарок, тупарь?
https://www.ukrinform.ru/rubric-economy/2623937-ukraina-mozet-otsudit-u-gazproma-12-milliardov-v-slucae-ostanovki-tranzita-naftogaz.html
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При чем тут Оржель, ты о чем?
https://www.dw.com/ru/%D0%BD%D0%B0%D1%84%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%B7-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%BB-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9-%D0%B8%D1%81%D0%BA-%D0%BA-%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%83-%D0%BD%D0%B0-12-%D0%BC%D0%BB%D1%80%D0%B4-%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2/a-47020316
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Ну что отвели вайска? Где те сепарские бабки, которые очень просили украинцев уйти с Золотого?
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Их привезли из Кривого Рога. Это старшая группа 95-го квартала красных фонарей.
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а Зеля після корпоративу похмілля лікує.
йому не до обстрілів.
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Ця падаль, після того, як вбила разом з Путькою сотні наших воїнів на фронті, як почала вбивати українців в Києві, як почала по-звірячому бити українців на вулиці і в судах, ця падаль, в насмішку над нами, ще живими, влаштувала за наші же гроші нічну оргію-попойку в київському клубі.
Щоб ви здохли, мразі!!!

Окупанти обстріляли Золоте-4, пошкоджено житлові будинки - Цензор.НЕТ 3716
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ЗЕленый под коксом?))))
Или это глупый вопрос?)))
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Моніка має виплатити тим людям компенсації з власної кишені.
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Достаточно будет пару ложек салата с Рождественского утренника Слуг...
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Это бинго, да , зебилы☝️☝️☝️. Любой ценой ☝️☝️☝️
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Да и х***й с ними. Сами визжали чтобы украинские солдаты перестали их защищать и ушли из Золотого. Теперь пускай сами и отстраивают свои дома. Жалко что не одного сепара не убило.
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Може і вбили сєпарів. Зараз якось оптом пишуть, типу відразу звіт за місяць
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Визжали те, кого Моника хотела услышать...
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"Мы приветствуем возобновление разведения сил в Золотом Надеемся,что разведение в Золотом приведет к уменьшению нарушений режима прекращения огня в районах,где проживает много гражданского населения", -говорится в заявлении ЕС на заседании ОБСЕ в Вене
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Недостатньо далеко відвели... Тре відводити, щоби луГандонці Дніпро могли бачити...
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Пока служанки гарцуют на корпоративах и тратят наши деньги на линии разведения сил оккупанты ведут боевые действия
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І шо,розведення-всьо ? Вова ж з Хомчаком казали, вдруг шо,одразу повернемось,"зради немає".
Тільки от біда,повертатись нікуди,укріплення зруйновані.Своїми руками,і спецтехніка для цього швиденько знайшлась.Не тільки бетонні бліндажі,а й нори,що хлопці вночі наривали,укріплюючи акацією і мішками...
Окупанти обстріляли Золоте-4, пошкоджено житлові будинки - Цензор.НЕТ 920
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не верю! это тетки сами крышу расколупали! там же устойчивое и продолжительное? не?
Элен и ребята и преЗедент... а съездите ка вы туда на Рождество (Католическое через 4 дня...) покалядуйте... отдохните...свежим мирным воздухом подышите.. о то умотались жеж...
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НУ ЗЕЛЯ ЖЕ ОБЕЩАЛ ЧТО ЛИЧНО ГАРАНТИРУЕТ БЕЗОПАСТНОСТЬ! А ТЕПЕРЬ ПРИЙДЕТСЯ ПОДАВАТЬ В СУД НА ЗЕЛЮ ЗА ТО ЧТО НЕ ИСПОЛНЯЕТ КОНСТИТУЦИЮ, А ЕЩЕ ПУСТЬ БАБУЛЬКИ ПОЗВОНЯТ И СКАЖУТ СПАСИБО МАМЕ РИММЕ И ПАПЕ ВАТНИКУ ЗА ПИЗ-БОЛА СЫНОЧКА
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соевые боты - жалкие продажные подкацапники и враги Украины.
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Так это соевые боты обстреляли Золотое 4? Да небот незебильный?
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Золоте-4 обстріляне бойовиками! Здається Ссанич давав особисту гарантію, що цього не станеться!!
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Только биомасса сомневается, что Золотое стало Швейцарией.
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КУПЛЕННЫХ врагом КВНщиков.
Но лохторату нравится - чиста по приколу, поржать под пивасик на диване.
Самые смекалистые уже орут : "Ми ни етава хатели! Ми не за ЗЕ а против Пороха галасавале !"
А втихаря (пока) мечтают о "рюзьке мире" любой ценой.
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Они же наши люди!!! это ошибка, надо скорей всем им пенсии выплатить и бесплатно снабжать электрикой и водой!!! Мыжеодинарод!!!
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tZE inform

@tZEinform

·
В связи с отсутствием в Золотом-4 ВСУ обстрел поселка длился всего то полчаса... Ну пару домов разрушили, пару человек пропало, главное - мир !
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Alex N Alex Noyt с Alex Noyt.
29 мин. ·

Хіба Зеленського до цих "мєлочей" він відсипаєтеся від гулянки "слуг" за багато мільйонів бюджетних коштів у самому дорогому клубі Києва. А попереду ще три райони української землі треба віддати путіну, як він і обіцяв фюреру у Парижі..
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Да похеру!У зебилов устойчивое перемирие,газовый контракт и ПОХВАЛА от рос.вице-премьера.
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эх золотое наверно станет свинцовым Окупанти обстріляли Золоте-4, пошкоджено житлові будинки - Цензор.НЕТ 277
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Российская Федерация обстреляла украинских мирных жителей. Не?
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