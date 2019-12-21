EN|RU|UK
Теми дня: Убивство Шеремета Ринок землі Нормандські переговори Газова війна Обирай свідомо
 Події
  19553  424
Матеріали за темою:
Все про:відеофіксація (42) обшук (837) Правоохоронні органи (559) відеонагляд (54) ДБР (719)

 ДБР виявило в роздягальнях спортклубу "5 елемент" приховані відеокамери. ФОТО

Лінзи відеокамер було вмонтовано в елементи вентиляції та сигналізації, стверджують у відомстві.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на пресслужбу ДБР.

"За результатами санкціонованих обшуків у спортивному клубі "5 елемент" було виявлено лінзи відеокамер, вмонтовані в елементи вентиляції та сигналізації, що розташовувалися в роздягальнях спортклубу", - йдеться в повідомленні.

"Важливо: під час детального огляду елементів вентиляції та сигналізації встановлено, що до них вмонтовані лінзи відеокамер та під’єднані до мережевого кабелю", - додали в ДБР.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": ДБР заарештувало елітний автопарк Микитася. ФОТО

За фактом виявлення камер зареєстрували кримінальне провадження. Розслідування почали за ч.1 ст.359 Кримінального кодексу України - незаконне придбання, збут або використання спеціальних технічних засобів отримання інформації. Покарання за нею може становити від штрафу в 3400 гривень до позбавлення волі на строк до 4 років.

Обшуки в спортивному клубі "5 елемент" відбулися в п'ятницю, 20 грудня. Власником "5 елементу" є ТОВ "Спортивно-оздоровчий комплекс "Монітор", часткою 55% у якому володіє фонд Петра Порошенка, 35% належить фонду Ігоря Кононенка, ще 9,9% - фонду Олега Гладковського.

ДБР виявило в роздягальнях спортклубу 5 елемент приховані відеокамери 01
ДБР виявило в роздягальнях спортклубу 5 елемент приховані відеокамери 02
ДБР виявило в роздягальнях спортклубу 5 елемент приховані відеокамери 03

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3166718
 
   
 Топ коментарі
 
Може того, що ти зебіл? Чого ручне ДБР взалагі по роздягалкам шастає не виникало?
Пів року рили-рили на Порошенка, а все до чого додумались, то сфоткати в своїй кладовці, в китайську б/у техніку витягнену з синього кулька
 показати весь коментар
 
Любишь Петь зубожилый ? Есть выход - уединиться в темном укромном месте и расслабиться на портрет зе или богдана, кто тебе милее😁😁😁 излить посильно накопившееся
 показати весь коментар
 
Уровень ДБР - выискивать видеокамеры в спортраздевалках. Днище.Еще и принесли камеры с собой, походу ДБР виявило в роздягальнях спортклубу "5 елемент" приховані відеокамери - Цензор.НЕТ 9944
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
Сторінка 5 з 5
<<<1 2 3 4 5
 
Так и вижу, Петр Алексеевич включает каждый вечер новое видео из раздевалок "Пятого элемента", смазывает руки пальмовым маслом и натирает свою маленькую булаву. ДБР виявило в роздягальнях спортклубу "5 елемент" приховані відеокамери - Цензор.НЕТ 1720
 показати весь коментар
 
 
ЦИКАВО КАК СОЕВЫЕ ХОЛУИ ОПРАВДЫВАЮТ ВИДЕОКАМЕРЫ В РАЗДЕВАЛКАХ... 😂😅😂
БЫЛО БЫ СМЕШНО, НО ВЕДЬ ЭТИ СОЕВЫЕ ВЫ....Д.И ТАК ЖЕ ОПРАВДАЮТ И ВИДЕОКАМЕРЫ ОТ ПАРАШОНКИ И В ТУАЛЕТАХ НА УНИТАЗАХ - А ТО ТУАЛЕТНУЮ БУМАГУ ВАРУЮТ.... 😂😅😂
 показати весь коментар
 
зебіл дебільний, так і занесу таку твою характеристику в свій кондуїт
 показати весь коментар
 
 
Йосипович будет доволен, он уважает такое кино. Трубя клялся "сделать все". Труба "все" сделал. Правда что делать с пленками про Йосиповича Труба пока еще не придумал. Но не все сразу. Придумают за него.
 показати весь коментар
 
А не може бути тут той варіант, що це трубавці виявили ситниковську прослушку у вотчині Порошенка?...
 показати весь коментар
 
 
Со всем уже разобрались в 1991 году. До этого разбирались всю предыдущую историю. На момент создания России и Украины в 1991 году все претензии были обнулены и границы зафиксированы. Точка.
 показати весь коментар
 
Сами вмонтировали и теперь типа раскрыли злодеев - ну, конечно же, это Порошенко и его "спильныкы"!
 показати весь коментар
 
 
Операция прикрытия, чтобы прикрыть провальную… операцию прикрытия, которая в свою очередь должна была прикрыть ещё одну провальную операцию прикрытия. И так по бесконечному кругу - классика зеленизма !
Ребята пытаются одним ярким фэйлом, перекрыть прочие яркие фэйлы.
Сначала с помпой задерживают якобы "убийц" Шеремета. Огромный брифинг.Первые лица государства.Все серьезно и убедительно.Но пиррова победа неожиданно превратилась в репутационное поражение…Надо срочно переключить массы на другой фейл и "слуги " заходят на двухдневные парламентские, и околопарламентские супер/бои, по поводу земельной реформы.Опять провал.В итоге ее откладывают на следующий год.Включается турборежим по "переключанию" внимания. Конечно не стоит говорить о том,что не ладится с обменом пленных,что в бюджете дыра,а на "территориальных" претензиях путина не стоит вообще зацикливаться.И чтобы хоть как-то скомпенсировать очередной ляп началась масштабная кампания… по закрытию уже закрытого нелегального игорного бизнеса. Заявления крутейшего Кабмина - "немедленно все закрыть!" Угрожающее заявление Президента - "хотите по плохому?"Молниеносная реакция Авакова и уже к концу дня поступают сводки о закрытии...Вспыхнуло,но не загорелось. Обыски в " Пятом элементе" и в офисе ЕС - то что надо! Караси клюнут. Если у Антоненко нашли мину,почему бы не найти флешку у Порошенко?.Может он не настолько умный, и хранит до сих пор в офисе компроматы на себя.) Не нашли. Но тот кто ищет, тот всегда найдет.Особенно, если надо найти) Теперь основной деятельностью ГБР являются обыски в раздевалках и туалетах.) Не очень "чисто", но зато эффектно !).
Вроде как справились. Остается подождать, пока честнейшая социологическая группа "Рейтинг" покажет существенный рост доверия к ЗЕ- команде и Президенту!
 показати весь коментар
 
 
ВЛАСНИК МАЄ ПРАВО ПОСТАВИТИ ВІДІООГЛЯД В ЛЮБИХ СВОЇХ ПРИМІЩЕННЯХ, І НА ЦЕ НЕ ПРОСИТИ НІ В КОГО ДОЗВОЛУ,
 показати весь коментар
 
 
Поставити може, але без згоди особи знімати ні
 показати весь коментар
 
А ВОТ И ТО ДЕЛО, ПО КОТОРОМУ ПЕТРУСЯ И ПОСАДЯТ
 показати весь коментар
 
камери весь час уважно знімали майже типові та малоцікаві процедури роздівання/передягання в спортивну форму , а через деякий час - навпаки . Дійсно малоцікаво .

Чи в роздягальнях цього елітного спортклубу деколи , чи часто , відбувалися цікавіші з інтимного та компромативного погляду події ?
Скоріше - послідне ДБР виявило в роздягальнях спортклубу "5 елемент" приховані відеокамери - Цензор.НЕТ 696
 показати весь коментар
 
странно что скрытые...будто кто-то не знает о наличии камер в раздевалках
 показати весь коментар
 
 
Прикалываешься что ли? Ты где видела камеры в раздевалках?
 показати весь коментар
 
У них на порохоботской ферме камеры в женской раздевалки это норма, кого не устраивает-старый извращенец на работу не берет.
 показати весь коментар
 
 
Да почти везде камеры в раздевалках, другое дело что почти везде скрытые, потому как там часто вещи и ценности тырят и теряют.
 показати весь коментар
 
я монитор видела с видео, из комнаты где полчаса назад раздевалась
 показати весь коментар
 
прикол то в том,что ни один уважающий себя спец камеру в пожарных датчиках или вентиляции не ставит,их могут легко обнаружить при обслуживании.Дело шито "зелеными" нитками.
 показати весь коментар
 
 
Ну обнаружили Вы камеру в раздевалке клуба который принадлежит президенту Украины, что дальше ? Напишите заявление в ГПУ или полезете снимать сами ?
Кстати, почему сам сывочолый за день так и не заявил, что это всё вранье никаких камер не было ? Речь ведь идет не о радиожучке, а о стационарно вмонтированных камерах, с проложенными к ним кабелями, это же так легко спростувать, любой даже не уважающий себя спец знает что для датчика движения кладут 4-х жильный провод, Вы же как уважающий себя спец не станете утверждать что вместе с "подкинутыми" камерами следователи ГБР незаметно за 5 минут заменили все коммуникации в стенах. ДБР виявило в роздягальнях спортклубу "5 елемент" приховані відеокамери - Цензор.НЕТ 8024
 показати весь коментар
 
Петя очень ценил компромат: с уязвимыми легче договариваться. Он тщательно подбирал кадры и собирал на них дела. Компромата лишнего не бывает, он на дороге не валяется, его по крупинкам собирают, а если очень надо, то и в сортире можно поискать.
 показати весь коментар
 
 
ЦИТРУС с пророссийскими управленцами Гребенюком и Топалом много лет снимали своих сотрудников голыми в раздевалках и туалетах. Видео в интернете висели. Все молчат. Всё крыто шито. Никто из служб и органов даже не вякнет по этому поводу плюс СМИ даже молчат в тряпочку.
А здесь вдруг Порошенко выдумали якобы он лично снимал)))
Также удивляюсь новости о том что гинеколог в Одессе снимал своих посетителей и одна из посетительниц в интернете на порносйте увидела себя))) только дурак поверит что женщина по порносайтам будет лазить и именно на тот сайт зайдёт где были выложены видео с ней)))
 показати весь коментар
 
 
Суки зебильные пробиваю дно своим лбом каждый день.
 показати весь коментар
 
Сторінка 5 з 5
<<<1 2 3 4 5
Цензор.НЕТФотоПодії
 
 
 
 
 
 вгору