 ДБР виявило в роздягальнях спортклубу "5 елемент" приховані відеокамери. ФОТО

Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на пресслужбу ДБР.
"За результатами санкціонованих обшуків у спортивному клубі "5 елемент" було виявлено лінзи відеокамер, вмонтовані в елементи вентиляції та сигналізації, що розташовувалися в роздягальнях спортклубу", - йдеться в повідомленні.
"Важливо: під час детального огляду елементів вентиляції та сигналізації встановлено, що до них вмонтовані лінзи відеокамер та під’єднані до мережевого кабелю", - додали в ДБР.
За фактом виявлення камер зареєстрували кримінальне провадження. Розслідування почали за ч.1 ст.359 Кримінального кодексу України - незаконне придбання, збут або використання спеціальних технічних засобів отримання інформації. Покарання за нею може становити від штрафу в 3400 гривень до позбавлення волі на строк до 4 років.
Обшуки в спортивному клубі "5 елемент" відбулися в п'ятницю, 20 грудня. Власником "5 елементу" є ТОВ "Спортивно-оздоровчий комплекс "Монітор", часткою 55% у якому володіє фонд Петра Порошенка, 35% належить фонду Ігоря Кононенка, ще 9,9% - фонду Олега Гладковського.
БЫЛО БЫ СМЕШНО, НО ВЕДЬ ЭТИ СОЕВЫЕ ВЫ....Д.И ТАК ЖЕ ОПРАВДАЮТ И ВИДЕОКАМЕРЫ ОТ ПАРАШОНКИ И В ТУАЛЕТАХ НА УНИТАЗАХ - А ТО ТУАЛЕТНУЮ БУМАГУ ВАРУЮТ.... 😂😅😂
Ребята пытаются одним ярким фэйлом, перекрыть прочие яркие фэйлы.
Сначала с помпой задерживают якобы "убийц" Шеремета. Огромный брифинг.Первые лица государства.Все серьезно и убедительно.Но пиррова победа неожиданно превратилась в репутационное поражение…Надо срочно переключить массы на другой фейл и "слуги " заходят на двухдневные парламентские, и околопарламентские супер/бои, по поводу земельной реформы.Опять провал.В итоге ее откладывают на следующий год.Включается турборежим по "переключанию" внимания. Конечно не стоит говорить о том,что не ладится с обменом пленных,что в бюджете дыра,а на "территориальных" претензиях путина не стоит вообще зацикливаться.И чтобы хоть как-то скомпенсировать очередной ляп началась масштабная кампания… по закрытию уже закрытого нелегального игорного бизнеса. Заявления крутейшего Кабмина - "немедленно все закрыть!" Угрожающее заявление Президента - "хотите по плохому?"Молниеносная реакция Авакова и уже к концу дня поступают сводки о закрытии...Вспыхнуло,но не загорелось. Обыски в " Пятом элементе" и в офисе ЕС - то что надо! Караси клюнут. Если у Антоненко нашли мину,почему бы не найти флешку у Порошенко?.Может он не настолько умный, и хранит до сих пор в офисе компроматы на себя.) Не нашли. Но тот кто ищет, тот всегда найдет.Особенно, если надо найти) Теперь основной деятельностью ГБР являются обыски в раздевалках и туалетах.) Не очень "чисто", но зато эффектно !).
Вроде как справились. Остается подождать, пока честнейшая социологическая группа "Рейтинг" покажет существенный рост доверия к ЗЕ- команде и Президенту!
Чи в роздягальнях цього елітного спортклубу деколи , чи часто , відбувалися цікавіші з інтимного та компромативного погляду події ?
Скоріше - послідне
Кстати, почему сам сывочолый за день так и не заявил, что это всё вранье никаких камер не было ? Речь ведь идет не о радиожучке, а о стационарно вмонтированных камерах, с проложенными к ним кабелями, это же так легко спростувать, любой даже не уважающий себя спец знает что для датчика движения кладут 4-х жильный провод, Вы же как уважающий себя спец не станете утверждать что вместе с "подкинутыми" камерами следователи ГБР незаметно за 5 минут заменили все коммуникации в стенах.
А здесь вдруг Порошенко выдумали якобы он лично снимал)))
Также удивляюсь новости о том что гинеколог в Одессе снимал своих посетителей и одна из посетительниц в интернете на порносйте увидела себя))) только дурак поверит что женщина по порносайтам будет лазить и именно на тот сайт зайдёт где были выложены видео с ней)))