 ДБР виявило в роздягальнях спортклубу "5 елемент" приховані відеокамери. ФОТО

Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на пресслужбу ДБР.

"За результатами санкціонованих обшуків у спортивному клубі "5 елемент" було виявлено лінзи відеокамер, вмонтовані в елементи вентиляції та сигналізації, що розташовувалися в роздягальнях спортклубу", - йдеться в повідомленні.

"Важливо: під час детального огляду елементів вентиляції та сигналізації встановлено, що до них вмонтовані лінзи відеокамер та під’єднані до мережевого кабелю", - додали в ДБР.

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За фактом виявлення камер зареєстрували кримінальне провадження. Розслідування почали за ч.1 ст.359 Кримінального кодексу України - незаконне придбання, збут або використання спеціальних технічних засобів отримання інформації. Покарання за нею може становити від штрафу в 3400 гривень до позбавлення волі на строк до 4 років.

Обшуки в спортивному клубі "5 елемент" відбулися в п'ятницю, 20 грудня. Власником "5 елементу" є ТОВ "Спортивно-оздоровчий комплекс "Монітор", часткою 55% у якому володіє фонд Петра Порошенка, 35% належить фонду Ігоря Кононенка, ще 9,9% - фонду Олега Гладковського.





