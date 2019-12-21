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Все про:авто (1410) арешт (1043) Правоохоронні органи (559) Максим Микитась (22) ДБР (719)

 ДБР заарештувало елітний автопарк Микитася. ФОТО

За результатами обшуку в екснардепа і колишнього президента державної будівельної корпорації "Укрбуд" Максима Микитася на 6 його елітних автомобілів накладено арешт.

Рішення про арешт ухвалив Печерський райсуд столиці. Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на пресслужбу ДБР.

"За результатами обшуків у народного депутата України 8 скликання слідчими теруправління Державного бюро розслідувань, розташованого в місті Києві, виявлено наявність шести елітних автомобілів. Постановою Печерського районного суду міста Києва на них накладено арешт", - йдеться в повідомленні.

У відомстві нагадали, що обшук у Микитася відбувся 11 грудня. Щодо екснардепа розслідують провадження про легалізацію доходів, отриманих злочинним шляхом, на суму понад 200 млн гривень.

"За попередньою інформацією: у 2016 році народний депутат України здійснив підробку документів, зокрема договору купівлі-продажу цінних паперів та корпоративних прав із громадянами. Відомості про факт вчинення таких фінансових операцій та отримання у зв’язку із цим доходу були внесені до декларації кандидата у народні депутата України 8 скликання", - додали в ДБР.

Також читайте: ДБР і ГПУ прийшли з обшуком до нардепа 8 скликання, підозрюваного у відмиванні 200 млн гривень (оновлено)

Нагадаємо, 22 жовтня 2019 року Антикорупційний суд заарештував екснардепа Микитася з можливістю застави 80 млн грн. Під варту його взяли просто в залі засідань.

25 жовтня за Микитася внесли заставу в сумі 80 млн гривень, і він вийшов із СІЗО.

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ДБР заарештувало елітний автопарк Микитася 05

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3166715
 
   
 Топ коментарі
 
А гдє автопарк мами Дубінского?
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Очередной мыльный пузырь, который лопнет и закончится ни чем. Где обещанные посадки?
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Хто заважав свинарнику за п"ять років заарештувати автопарк дубінського? Жадібність. ДБР заарештувало елітний автопарк Микитася - Цензор.НЕТ 9332 Бо займались тільки тим що крали,кожного дня як останнього. ДБР заарештувало елітний автопарк Микитася - Цензор.НЕТ 9332
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Очередной мыльный пузырь, который лопнет и закончится ни чем. Где обещанные посадки?
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Это разные автопарки, прошу не путать! ГБР арестовало элитный автопарк Микитася - Цензор.НЕТ 8777
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А они завгара-професора не ищут? А то на кацапии в Ростове есть такой хрен, и без работы.

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Не каркай! А то накличешь беду. С новой командой можно ждать любых сюрпризов. ДБР заарештувало елітний автопарк Микитася - Цензор.НЕТ 3400
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Хто заважав свинарнику за п"ять років заарештувати автопарк дубінського? Жадібність. ДБР заарештувало елітний автопарк Микитася - Цензор.НЕТ 9332 Бо займались тільки тим що крали,кожного дня як останнього. ДБР заарештувало елітний автопарк Микитася - Цензор.НЕТ 9332
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Микитась, конечно, тот еще субъект, но это дело юридически на 100% высосано из пальца, так же, как и по продаже квартир Нацгвардии. Заказуха чистой воды. Дело Саши Стоматолога живет и процветает...
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Микитась -аферист, забравший деньги у 14 тыс украинцев, которые вложили их в Укрбуд, в будущие квартиры. Плюс забрал многомиллиардную помощь Укрбуду из бюджета, конечно поделился и с властью Киева и Украины и с офисом президента. Поэтому эта преступная схема не будет раскрыта до конца при этой преступной власти. Зеленский уже предлагает еще из бюджета потянуть на все эти сворованные деньги, то есть бесконечное тягалово из народного бюджета- это по зеленскому - борьба с коррупцией и воровством.
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А что было по другому? Микитась видимо в школе плохо учил табличку деления.
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Найдете кучу тачек купленных на украденные деньги у народа, сяду с бооольшой охотой. Можно даже с вами, Наташенька. Чтоб не скучно было.
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почему же это ничем?!! очень даже ЧЕМ! просто автомобильчики приобретут новых хороших и честных хозяев, а не то что прежний! ДБР заарештувало елітний автопарк Микитася - Цензор.НЕТ 9886
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ОСОБЕННО честных! ДБР заарештувало елітний автопарк Микитася - Цензор.НЕТ 4318 И злые языки нашептывают что Микитася не сильно обеднеет. ДБР заарештувало елітний автопарк Микитася - Цензор.НЕТ 1038
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хотят заставить пересесть на велосипед? ничего не получится!
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Почему не получится. Завтра ЗЕдепутаты примут закон, поданный президентом как неотложный, что это велосипеды. Всё получилось!
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Ты видать воспитаник детского сада "поренковская звезда"
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Откуда знаешь? И да! Где моё бабло? Ты обещал.
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Твое бабло порох украл, у него и спрашивай.
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Не выкручивайся. Пеця мне бабло отдал. Жду от тебя, жадный ты наш.
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Вот промашка вышла. Опять рухнули все мои надежды. Хотел начать честную жизнь, а тут опять к Пороху на поклон или в проститутки. Я же продажный, вот и ищу кому бы ещё продаться.
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Опа! Так ты из этих, из ЛГБТ. Не могу, дорогой. После тебя мне там делать нечего.
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Это тот который киевлянку кличкушку на своём самолете катал?
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а вы дальше воюйте с евробляхерами и рассказывайте о том. что фсе должны платить хотелки шыкаладного глаза.
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Действительно. А вообще то конечно шыколадный виноват. Больше некому.
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А кто? неужели Зинка?
кто устраивал мыролюбный реформизм себе на карман? или свиногнида южанина не из шыкаладного цеха?
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Евробляхер рукожопый? И при чем тут Южанина, блд, и эти тачки типа Мыкытася?
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Ты читал что написал? Ты вообще что курил или пил сегодня? Не стыдно!
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А почему твое имя ассоциируется с верными нацистами - SS-овцами. Расскажи, мудель, это твои кумиры? ДБР заарештувало елітний автопарк Микитася - Цензор.НЕТ 3057
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Таких фамилий Пол-Европы. Так что не надо здесь пропихивать кремлевско - фашистские темники
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Какая Европа. Это мордва запоребриковая. На службе.
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Ламборгини Урус хорош! Около 700кусков и не гривен стоил
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А комусь усім світом на лікування збирають... От так

Ніколи не розумів, ну скільки ж людині треба? Ну маєш машину ти, твоя жінка, ну ще якогось тарантаса на заміну, але на холєру тобі стільки тачок ще й за такі шалені бабки?
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Очень просто. Пока денег нет понять не можешь сколько человеку надо. Деньги есть начинаешь понимать, идёшь и покупаешь. Вот и вся математика.
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Вопрос КАК ОФОРМЛЕНЫ МАШИНЫ- на Укрбуд или семью
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А кому здесь это интересно? Никому! Уже есть два виновных во всём. У одних - порох, у других - ЗЕ. Вопросы?
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Точно, а еще надо все "забрать и поделить"!
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Ну зачем же?
Поставить все тачки в рядочек или по кругу - и разорвать эту SRаку сразу на все сидения.
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На самом деле не очень просто, чем больше есть - тем больше не хватает.
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В точку! Можно и так. Такова природа человека. Иначе до сих пор сидели бы в шкурах перед костром в пещере.
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Это,как у филателистов или нумизматов.У кого больше,красивее и лучше
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Кто знает, при пеце такое было или нет, соя?
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Янелохам соя отвечает. При пеце кооонечно такого не было. Было всё круче, а это просто нищета.
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При Порохе кацапам не прощали долги в 12, 5 млрд. долларов
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До до до, при пеце с кацапами бизнес делали. Торговые портнеры так сказать. 😷
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Да, мы в курсе электрики (герпес), угля (Коломойский).
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До до до, бедный гудок, еще один патриот и торговый портнер и попутчик геволюции😷
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Тебе из польши виднее. Или ты обычный мордовец на службе у )(уйла?
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Соя давай вместе: пеця и путин - *****. Теперь ты 😷
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Нет слова "путин". Ты спалился, мордвин. Есть кликуха твоего шефа - )(уйло ДБР заарештувало елітний автопарк Микитася - Цензор.НЕТ 8052
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А мы и не прощаем. Прощает еврей-наркоман, у которого папуля оформляет польское гражданство. Так, на всякий пожарный................. ДБР заарештувало елітний автопарк Микитася - Цензор.НЕТ 9417 ДБР заарештувало елітний автопарк Микитася - Цензор.НЕТ 6856
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Ти хоч розберись що то був за позов,а потім хрюкай
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У тебя на обед опять вместо собаки кошка была, кореянец. Учи своего ким чен йуха покрепче твоих соплеменников давить ДБР заарештувало елітний автопарк Микитася - Цензор.НЕТ 3966
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З *********** свинарником не спілкуюсь принципово. Худобина яка спілкується мовою окупанта -*********** прихвостень.
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А что Будда разрешает собакоедам ругаться? Нехорошо с твоей стороны
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Тобі ж лайноїду це не заважає.Чи ти вважаєш що статус кнура тобі все дозволяє навіть ***********?
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Твои соплеменники сено жрут. Помоги им. ДБР заарештувало елітний автопарк Микитася - Цензор.НЕТ 809
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Мої побратими твоїх на Донбасі перетворюють у органічні добрива.
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Ты видать или не в теме, или тупой. Никто никому не прощал 12 лярдов. https://www.ukrinform.ru/rubric-economy/2623937-ukraina-mozet-otsudit-u-gazproma-12-milliardov-v-slucae-ostanovki-tranzita-naftogaz.html
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Все, что с добавлением "сру" -брехливая помойка. Но для тебя, мокша, это родное болото. Пшел отсюда ДБР заарештувало елітний автопарк Микитася - Цензор.НЕТ 1489
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Мордва, я тебя туда не пошлю. Ты на нем всю жизнь ДБР заарештувало елітний автопарк Микитася - Цензор.НЕТ 4701
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вы их главное храните хорошо...а то потом как с автопарком януковоща будет...половина рассосалась незнамо хде))) а это вам не лох...он за каждую царапину счет выставит )))
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Одну ц Овоща купил Дубинский - высрал шо дал 17к., а она на самом деле - 200-250 стоит. типо одна в мире такая)
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скока криков скока галасу скока мыльных пузырей какой кипеж!!! суки ведь все вернете отдадите и еще и извинитесь перед этим изей. эта лапша для пересичных украинцев изображение бурной деятельности! да чтобы зельц кого то посадил? ха ха ха я горько смеюсь....
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Вот что получается, когда "мама не любит скорость"
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А автопарк,прибывших на новогодний корпоратив,почему не покажут?
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Имя такое элитное, зачем же арестовывать, чай не большевики. Можно было взять в аренду.
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Українська державна будівельна корпорація (Укрбуд) - українська будівельна корпорація, підпорядкована Кабінету Міністрів України. Найбільший серед українських забудовників за числом одночасно споруджуваних проектів у 2017 році.[1]

Это что за хрень такая "государственная"?
ЧТО там государственного?
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а обещания сожрать кирпич или каску - но жрать суки не хотят!!!!
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порохососы! а шо, ваш "гетьман" денег "соратнику" не подкинет????
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Наркоша его терпел с 21 апреля. А сейчас что случилось? Не отстегнул? ДБР заарештувало елітний автопарк Микитася - Цензор.НЕТ 4756
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ну дурак, надо было машины на маму оформлять...как это делают Слуги Народа
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передел строительного бизнеса в киеве стартовал ! зебилы це перемога !
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Неплохо разжился дружбан "смотрящего в завтрашний день как не все могут".
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Підозрюю, що цей Микітась звичайний євробляхер ДБР заарештувало елітний автопарк Микитася - Цензор.НЕТ 500
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Схоже на те, що Зе-депутат, у якого "мама любить швидкість" вирішив поповнити свій автопарк ...
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ну не получится, по-любому, каждому зебилу-евробляхеру по халявной бляхе
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Ну и что толку-то, что арестовало, ведь не навсегда-же, да и срок он не получит - откупится, как пить дать, так-что, не надо зря ля-ля.
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Зависть, просто у многих писак тут чёрная зависть.
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