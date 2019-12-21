 Протокол переговорів про транзит газу між Оператором ГТС України і "Газпромом". ДОКУМЕНТ

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу уряду.

"Протокол зустрічі представників Європейського Союзу, України та Російської Федерації, а також компаній цих країн (ТОВ "Оператор газотранспортної системи України", НАК "Нафтогаз України", ПАТ "Газпром")", - йдеться в коментарі.









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20 грудня Україна і Росія підписали документ про транзит газу.