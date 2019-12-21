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 Політика України
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 Протокол переговорів про транзит газу між Оператором ГТС України і "Газпромом". ДОКУМЕНТ

Кабінет Міністрів України опублікував фінальний протокол зустрічі представників Європейського Союзу, України та Російської Федерації з питання транзиту газу в ЄС.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу уряду.

"Протокол зустрічі представників Європейського Союзу, України та Російської Федерації, а також компаній цих країн (ТОВ "Оператор газотранспортної системи України", НАК "Нафтогаз України", ПАТ "Газпром")", - йдеться в коментарі.

Протокол переговорів про транзит газу між Оператором ГТС України і Газпромом 01
Протокол переговорів про транзит газу між Оператором ГТС України і Газпромом 02
Протокол переговорів про транзит газу між Оператором ГТС України і Газпромом 03
Протокол переговорів про транзит газу між Оператором ГТС України і Газпромом 04

Також читайте: "Нафтогаз" отримає від "Газпрому" майже $3 млрд і відкличе позов на $12,25 млрд, - Оржель

20 грудня Україна і Росія підписали документ про транзит газу.

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3166708
 
 
 Топ коментарі
 
СУДЯ ПО КАЧЕСТВУ ДОКУМЕНТОВ, ФОТКАЛИ НА ПЕРВЫЙ ФОТОАППАРАТ 1826 ГОДА ВЫПУСКА.
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Как и говорили, сошлись где-то посередине. Чудес не бывает
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For the art of the possible is the art of diplomacy/ Ибо искусство дипломатии есть искусство возможного.Порошенко&Тимошенко&... все равно будут кричать о зраде. Они еще более озлобленно станут проявлять свою враждебность любому успеху Украины без Порошенко&Тимошенко&... ! Такая себе злая и жестокая свекровь, живущая под одной крыше с молодыми... в нашей украинской и без того Кайдашевой семье. - Кума, а шо в тебе смердить? - Та то ж невістка! - Так вона ж полі!? - Так отож !
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Заслані казачкі «Газпрому», злили свинорашці 12 мільярдів долларів.
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Как Вы считаете, что лучше - контракт на транзит на 5 лет по европейским правилам или пустая труба с далекой не 100-процентно гарантированной перспективой получения 12 млрд.?
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Це по твоєму по-жидівському вони "далекой не 100-процентно гарантированной перспективой получения 12 млрд."
По-перше не 12-ти, а близько двадцяти,
По-друге, коли цим займалися Дзеркаль і Вітренко, то була не, просто, перспектива, а майже, гарантована перспектива їх отримання. А тепер вона, перспектива злита, що , безумовно, свідчить про високий праффєсіоналізьм і патріотизьм, як цих переговорників, так і сопливої зєльоної каманди сцикунів в цілому.
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Я так понимаю, что отсутствие транзита и все вытекающие из этого последствия вас абсолютно не волнуют. Рашка выдержит любые иски, а вот выдержит ли Украина без транзита газа? Подумайте над этим.
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А Вас нє удівляєт, что свінорашкі, подпісалі контракт, с 3-й космічєской скоростью?
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Нет, там тоже понимают, что расклады не в их пользу
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таки да,лучше у МВФ ЗАНЯТЬ,и войнушку рашке на Донбассе оплатим
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Бубочкє вкрай необхідно затикати диру у бюджеті, у 50 мільйярдів, а ще собі красивому вкрасти, а бабушкє бєнє відслюнити, слуги в Раді розбігаються по олігархам - годувати треба, тому й поспішає хапанути зараз 3 мільйярди, що «погані папіредники» нарили...
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Вони не будуть кричати, вони будуть бити зєльоних 3.14дорів, недоумкуватих продажних малолєток фактами. При Пороху відсудили 3 лярда і ще, як мінімум, близько 20 лярдів мали дуже хорошу судову перспективу. Ці жидівські ви....***...дки їх касабам прастілі, тому вирішуйте самі зрада це чи перемога. Дуже характерно , що першим стоїть підпис зєльоного помічника ярмака.
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Как и говорили, сошлись где-то посередине. Чудес не бывает
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это не посредине. Украину ужали в два раза. газпром в пять.
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пока ничего не понятно...договор будет между газотранспортной компанией Украины и прёмгазом.а это протокол о намерениях
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Та, там рашка у пожарному порядку, врятувала, з допомогою, ось цих «українських можновладців» 12 мільярдів долларів.
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Ага, за 5 лет не смогли получить даже 3 миллиарда, а тут уже "потеряли" шкуру не убитого медведя на 12
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За 5-ть років, відсудили ці 3 лярди і отримали б в наслідок арештів майна, які вже почалися. а ці жиди грьобані здали, злили все, ще й намагаються виставити це як "нічию", хоча їхній "нє лоховатий елєкторат" схаває все і цей дикий програш в тому числі. По-хорошому всіх цих підписантів на осиках, як юд підвісити. Хоча , ВПЕВНЕНИЙ ВОНИ СВОЄ ЩЕ ОТРИМАЮТЬ, ВКЛЮЧНО З НАТХНЕННИКОМ. БОГ - НЕ ФРАЄР...
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ничего она не врятувала...

Sergey Fursa

Сначала, про эти иски. Они были основаны на том, что Украина понесет потери в том случае, если не будет транзита по нашей ГТС. Так как транзит будет, по крайней мере в ближайшие 5 лет, то потерь от остановки прокачки газа не будет. А значит и нет предмета исков. Поэтому данные иски в любом бы случае были отозваны при подписании контракта на транзит. Это не уступка Украины.
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Не бреши, позови стосувалися вже недоотриманого газу для перекачки, вчи матчастину, ***...ан зєльоний.
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кацапа,один ты вне графика ...може чета с хромосомой?

Krychek‏ @Krychek5 12 мин.12 минут назад

Какой интересный график.
Неужели народ умнеть начал?
И тонны дерьма по ТВ не помогают.

Протокол переговорів про транзит газу між Оператором ГТС України і "Газпромом" - Цензор.НЕТ 849
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«ООО "Оператор газотранспортной системы Украины"» - і що, вже є окремий оператор? Що, анбандлинг точно вже завершено?
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не факт, не факт... сумніваюсь, що повністю завершено...
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а де протокол українською або англійською? чому оприлюднюють болгарською??
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это не болгарской.это какой то новояз на основе древне-болгарского,подредактированный немцами при екатерине
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Доречі, перше видання словника Володимира Даля так і називалось: «Словарь вєлікоруского нарєчія»
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Даль заблуждался, считая сброд Залесья русскими, да ещё и вяликими.
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Дякую, за уточнення. Там, ще одна помилка, замість «русссского», написано «руского».
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СУДЯ ПО КАЧЕСТВУ ДОКУМЕНТОВ, ФОТКАЛИ НА ПЕРВЫЙ ФОТОАППАРАТ 1826 ГОДА ВЫПУСКА.
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Это фото со спутника? Получше нельзя было снять?
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поясніть чому підпис сраного помічника президента стоїть вище підпису віце прем'єр міністра ? взагалі за яким правом помічник на цьому документі ставить свої каракулі ? де підпис прибиральниці ОП?
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порохосос! евросоюз и россию подпись устраивает, а на тебя им глубоко на...ть!
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кацапеня не квакай! вчи мову та діловодство !
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це не кацапеня, це зашкварене жидівське каламийське чмо. Хоча від цього не легше.
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Как бы ни было,но транзит какой ни какой но остался и 3 лярда заплатят.А с нашей экономикой это не худший вариант.Юкас тоже в международных судах выйграл,толку с этого!
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Земли империи Цин: в Китае заявили о территориальных претензиях к России : https://charter97.org/ru/news/2019/12/21/359709/
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главное
1. прощаем решение амтимонопольного комитета
2. покупает газ у раши
таким образом перечеркнуто почти все за предыдущие годы..
газпрем выиграл )))
пиндосы заботятся о независимости украины больше самих.... украинцев...
потом не удивляйтесь)))
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все конечно хорошо, но почему бумажка на русском??
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ви, 73/43%зебілів, ви за це галасували разом. По факту.
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Неправильно!!! Треба писати КАПИТУЛЯЦІЯ і ЗРАДА,бо пупін нападе і петрила рошенок в корто не насипле.А якщо напишете УСІ НА МАЙДАН- буде ще й премія-цукрова вата на паличці.
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ти, 73/43%зебіл, - з якого дурдому виліз?
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"Один з основних бізнес-напрямків агрохолдингу Порошенка -поголів'я великої рогатої худоби досягає 5 200 голів. "Укрпромінвест-Агро" також займається свинарством" Ты там пастухом https://www.epravda.com.ua/news/2015/11/23/568673/
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Це вже ЗРАДА чи ще НІ??
This is a question..
🤔
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Підписанти Кулеба, Оржель, Вітренко, Макогон - це все зрозуміло. А яким боком там підпис Єрмака? У помічника президента більше повноважень ніж у віце-прем'єра чи міністра?
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В общем старый "долг Януковича" после неизбежного провала апелляции обменяют на долг приговоренный в Стокгольме. Далее украинская труба еще поработает, но уже без дохода Украине, а только ради блаженнейшей Европы. Эксперты давно уж писали, что 30 млрд. прокачки минимально нужно для поддержания трубы в живом состоянии, видим договоренность про чуть больше - 40 млрд., будем считать это страховочным запасом. Кроме того эксперты давно писали, что при полном запуске потоков укр. труба все же может быть рентабельна для поставки кое в какие страны, вроде Венгрии, Сербии, Словакии и Словении, в общем тоже до 30 млрд., так что от реально нужного Европе и РФ объема прокачки превышение по контракту небольшое, да и оно исчезнет через 5 лет. В принципе сейчас уже речь не идет о существенной наживе Украины, а только лишь о существовании резервной магистрали, подстраховующей Европу и работающей в режиме самоокупаемости, не более того.
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Вся хреновина в том , что рашке верить нельзя.Пуйло похерит любой договор , разве мало вам примеров. Для того , чтобы не отвечать за военные преступления , рашка вышла из международного договора о защите мирного населения во время боевыш действий , и плевать им на любой трибунал. Трамп подписал санкции по" северному потоку 2 ". и шведы уже первые вышли ,еще немного и уйдут все. И только по этому газпром подписал такой договор .Нужно было дальше жать , и требовать 10 лет транзита с дальнейшей пролонгацией договора ещё на 10 . И не забыть о штрафах , в случае невыполнения договора.
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