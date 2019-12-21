 Протокол переговорів про транзит газу між Оператором ГТС України і "Газпромом". ДОКУМЕНТ

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу уряду.
"Протокол зустрічі представників Європейського Союзу, України та Російської Федерації, а також компаній цих країн (ТОВ "Оператор газотранспортної системи України", НАК "Нафтогаз України", ПАТ "Газпром")", - йдеться в коментарі.
20 грудня Україна і Росія підписали документ про транзит газу.
По-перше не 12-ти, а близько двадцяти,
По-друге, коли цим займалися Дзеркаль і Вітренко, то була не, просто, перспектива, а майже, гарантована перспектива їх отримання. А тепер вона, перспектива злита, що , безумовно, свідчить про високий праффєсіоналізьм і патріотизьм, як цих переговорників, так і сопливої зєльоної каманди сцикунів в цілому.
Sergey Fursa
Сначала, про эти иски. Они были основаны на том, что Украина понесет потери в том случае, если не будет транзита по нашей ГТС. Так как транзит будет, по крайней мере в ближайшие 5 лет, то потерь от остановки прокачки газа не будет. А значит и нет предмета исков. Поэтому данные иски в любом бы случае были отозваны при подписании контракта на транзит. Это не уступка Украины.
Krychek @Krychek5 12 мин.12 минут назад
Какой интересный график.
Неужели народ умнеть начал?
И тонны дерьма по ТВ не помогают.
1. прощаем решение амтимонопольного комитета
2. покупает газ у раши
таким образом перечеркнуто почти все за предыдущие годы..
газпрем выиграл )))
пиндосы заботятся о независимости украины больше самих.... украинцев...
потом не удивляйтесь)))
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🤔