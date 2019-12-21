 Підвищення акцизу на автогаз знизить залежність від російського імпорту і захистить екологію, - Укртатнафта. ІНФОГРАФІКА

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у відповідних матеріалах.
Також варто зазначити, що ця ініціатива просувалася нардепкою від "Слуги народу" Ольгою Василевською-Смаглюк у вигляді поправки №36 до законопроєкту №2317 "Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України" щодо покращення адміністрування акцизного податку.
Депутатка, зокрема, пропонувала знизити акциз на бензин з поточних 213,5 євро за 1000 літрів до 139,5 євро, а на скраплений газ - підняти в 2,7 раза, з 52 євро до 139,5 євро за 1000 літрів. Таким же акцизом зараз обкладається дизпаливо.
Цю поправку під час повторного другого читання законопроєкту підтримали лише 66 депутатів за необхідних 226.
Сам законопроєкт №2317 без цієї поправки був ухвалений у другому читанні і в цілому. За це рішення проголосували 316 депутатів.
Что внезапно все владельцы авто с ГБО, решат демонтировать оборудование и ездить исключительно на отечественном бензине? О-о-очень сомневаюсь.
Если взять автомобиль с расходом 10 л на сотню, то 100 км обойдется 260 грн.
Если ехать на том же автомобиле с ГБО то на сотню спалишь 12 л газа, стоимость составит 150 грн.
По-моему кто-то хочет потянуть одеяло на себя, за счет владельцев авто с ГБО.
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Поинтересуйся сколько керосин стоит, нее обыкновенный, не авиационный.