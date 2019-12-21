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 Економіка, Суспільство
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Все про:акциз (53) бензин (47) скраплений газ (19)

 Підвищення акцизу на автогаз знизить залежність від російського імпорту і захистить екологію, - Укртатнафта. ІНФОГРАФІКА

На нараді з питань зміни акцизного податку на моторні палива представники ПАТ "Укртатнафта" порушували питання підвищення акцизу на скраплений газ і зниження акцизу на бензин. Цей крок допоможе підтримати вітчизняного виробника бензину і знизити залежність від російського імпорту автогазу.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у відповідних матеріалах.

Підвищення акцизу на автогаз знизить залежність від російського імпорту і захистить екологію, - Укртатнафта 01
Підвищення акцизу на автогаз знизить залежність від російського імпорту і захистить екологію, - Укртатнафта 02
Підвищення акцизу на автогаз знизить залежність від російського імпорту і захистить екологію, - Укртатнафта 03
Підвищення акцизу на автогаз знизить залежність від російського імпорту і захистить екологію, - Укртатнафта 04
Підвищення акцизу на автогаз знизить залежність від російського імпорту і захистить екологію, - Укртатнафта 05
Підвищення акцизу на автогаз знизить залежність від російського імпорту і захистить екологію, - Укртатнафта 06
Підвищення акцизу на автогаз знизить залежність від російського імпорту і захистить екологію, - Укртатнафта 07
Підвищення акцизу на автогаз знизить залежність від російського імпорту і захистить екологію, - Укртатнафта 08
Підвищення акцизу на автогаз знизить залежність від російського імпорту і захистить екологію, - Укртатнафта 09

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ціни на бензин мають знизитися не на 30-80 копійок, а на 2 гривні, - Гончарук

Також варто зазначити, що ця ініціатива просувалася нардепкою від "Слуги народу" Ольгою Василевською-Смаглюк у вигляді поправки №36 до законопроєкту №2317 "Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України" щодо покращення адміністрування акцизного податку.

Депутатка, зокрема, пропонувала знизити акциз на бензин з поточних 213,5 євро за 1000 літрів до 139,5 євро, а на скраплений газ - підняти в 2,7 раза, з 52 євро до 139,5 євро за 1000 літрів. Таким же акцизом зараз обкладається дизпаливо.

Цю поправку під час повторного другого читання законопроєкту підтримали лише 66 депутатів за необхідних 226.

Сам законопроєкт №2317 без цієї поправки був ухвалений у другому читанні і в цілому. За це рішення проголосували 316 депутатів.

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3166699
 
 
 Топ коментарі
 
Большинсту бенз не по карману и ставят газовые установки.

Дыпутат от СН Василевская внесла поправку котор увеличила акциз на газ в 3 РАЗА, на бенз уменьшила в 2 РАЗА!

Бакс уже 23.30 и летит вниз, цены на бенз не падают, а бенины НПЗ рубят профит, сравнимый с торговлей оружием. Бенявсехпериграл Повышение акциза на автогаз снизит зависимость от российского импорта и защитит экологию - Цензор.НЕТ 2082
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Согласен, чем дороже будет товар, тем лучше для потребителя!
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Це мобуть и е те саме закинчення эпох зубожиння!)))))?
Да ЗЕлупни?)))
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Мля, давно надо было автомобили на спирт переводить. Бразилия и Швеция давно это сделали и имели в виду нефтемафию.
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А уважаемые эксперды не слашали что газ ето самый чистый вид автомобильного топлива? Нет? А если каждому украинцу отрубить одну ногу то они в два раза меньше будут топтать землю и и муравьев да еще економия на коже животных из которой делают обувь.
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Вроде бы писали, что водород самый чистый вид топлива.
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Ну я про реальные виды топлива которые сегодня используются а не фантастические. Думаешь тебе такие как Беня и Ахметов дадут пользоваться водородом бесплатно? Ага. Держи рот открытым для большого кожаного чупачупса. Вон лохи тоже думали что електромобили ето машины будущего. Пока олигофрены не начали поднимать цены на електроенергию, которая по сути стоит в 10 раз дешевле чем нам ее продают.
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А ещё люди в Украине вдыхают кислород , а выдыхают углекислый газ Надо срочно обложить их акцизом за загрязнение окружающей среды и заодно немного бюджет наполнить
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Зе просто сильно беспокоится за здоровье людей. Ведь чем дороже газ и автомобили тем больше люди будут ходить пешком а ето улучшает здоровье.
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ага, двайцять кіламетрів утром на работу по болоту, і ше після роботи назад - здоровля вистачить на пару місяців, а потім варікоз та артроз колєнок
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Какая-то мотивация "снижение зависимости от газа" странная.
Что внезапно все владельцы авто с ГБО, решат демонтировать оборудование и ездить исключительно на отечественном бензине? О-о-очень сомневаюсь.
Если взять автомобиль с расходом 10 л на сотню, то 100 км обойдется 260 грн.
Если ехать на том же автомобиле с ГБО то на сотню спалишь 12 л газа, стоимость составит 150 грн.
По-моему кто-то хочет потянуть одеяло на себя, за счет владельцев авто с ГБО.
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Чому? Бєня мало отримує грошей, на Нафтогазі вже не наживається, тепер треба на бидлу, яке обрало цю с"ану зелену владу, нажитись. Молодець, тільки таким чином можна у дебілів пробудити мізки. В мішок і шилом.
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не, ну я думал, что они тупые, но не настолько
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Таксисти будуть в захваті від такої ініціативи.
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Смахивает на вроттердам + . Рассказывают нам про рыночные цены, а сами какую-то схему мутят
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Коментів від ЗЄіуспєрдів не видно, мабуть методички ще не видали.
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Эту поправку при повторном втором чтении законопроекта поддержали только 66 депутатов при необходимых 226. ТА ПО-Й, ГЛАВНОЕ ЗЕЛЕБОБИКОВ ЛИЦОМ В ДЕРЬМО ПИХНУТЬ.
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По барабану... Як їздив по вихідним на дачу на бензині так і буду їздити, тепер трохи дешевше. А на роботу або пішки, або громадським...
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чим вища ціна на газ - тим краще для екології. робіть таку ж саму як на бензин, або навіть трішки вищу!
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эти суки вообще про людей думают как им жить? а ну да думают! как их сделать еще более нищими! Підвищення акцизу на автогаз знизить залежність від російського імпорту і захистить екологію - Цензор.НЕТ 2216
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Чем выше цена на автогаз, тем меньше желающих будет на нем ездить, объяснил бы кто этой Ольге Василевской-Смаглюк, разница в два раза по цене бензин-газ кое-как покрывает повышенные расходы на обслуживание авто которое эксплуатируется на газу.
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Що ти їй поясниш цій хапузі з Ірпіня смаглюк ,яка вважає що в Україні забагато свободи слова ? Мерзота найвищої проби .
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А я, блин, купляв скраплений газ на автозаправці для кухоної плити, тепер треба примус чи керогаз купувати
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А ты скважину с керосином нашел?
Поинтересуйся сколько керосин стоит, нее обыкновенный, не авиационный.
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, ну что Зелебообики ( особенно таксисты Підвищення акцизу на автогаз знизить залежність від російського імпорту і захистить екологію - Цензор.НЕТ 4537 ) , нравится? Мажьте ж..пу вазелином, то ли еще будет, ваша любимая власть будет жарить по полной Підвищення акцизу на автогаз знизить залежність від російського імпорту і захистить екологію - Цензор.НЕТ 4537 .
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На бензине ездят богатые-им теперь будет дешевле.А на газу ездят небогатые люди-они теперь станут беднее.При сжигании газа образуется только водяной пар.Короче,решили заработать на голом месте и очень по глупому
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Дык знамо дело! Повышение цены завсегда повышает уровень жизни пересичных-зубожилых
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Какое совещание,кто совещался,где совещались,бутусик,гнида,это же чисто заказная шняга от бени,у тебя совести хватает брать от всех кого угодно.
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