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 Суспільство, Фоторепортаж
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 Фігурант справи Гандзюк Павловський знову не з'явився до суду: прокурор не заявив примусовий привід. ФОТОрепортаж

Фігурант справи про вбивство активістки Катерини Гандзюк Ігор Павловський вчергове не з'явився на засідання одеського суду, а прокурор не став просити про його примусовий привід, попри пропозицію суду.

Про це пишуть активісти ініціативи "Хто замовив Катю Гандзюк?", передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що перед засіданням Павловський подав до Верховного Суду прохання змінити підсудність і перенести судовий розгляд з Одеси до Херсона. У підсумку сьогодні Верховний Суд відмовився переносити розгляд його справи. При цьому самого Павловського на засіданні Верховного Суду не було.

Про неявку Павловського і рішення суду активісти своєчасно повідомили прокурорам в Одесі і їхнім керівникам у Києві до початку засідання в Одесі.

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"З подальших подій стало очевидно, що план зірвати одеське засідання захист Павловського узгодив із прокурорами. У суді Одеси адвокат Павловського Болдін передбачувано попросив про перенесення засідання - нібито через те, що Верховний Суд розглядає клопотання про зміну підсудності. Хоча прокурор Шарнін вже був повідомлений і про рішення Верховного суду, і про те, що його засідання вже завершилося, і про те, що Павловського там не було, він не заперечив адвокату", - пишуть активісти.

При цьому він не вказав, що подання подібних клопотань до Верховного Суду і їхній розгляд не є поважною причиною неявки обвинуваченого, наголосили активісти.

Шарнін також не повідомив одеський суд, що Павловського у Верховному Суді сьогодні не було і що суд відмовив у перенесенні розгляду його справи.

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Прокурор просто погодився з адвокатами Павловського і теж просив вчергове перенести засідання, пишуть активісти.

"Усе це довелось повідомляти суду адвокатці батька Каті – Ользі Веретільник. Після наданої нею інформації суд нагадав прокурору, що він може заявити примусовий привід для Павловського, який постійно не з'являється до суду. Навіть після такої прямої пропозицїі від судді, прокурор не заявив прохання про привід", - йдеться в повідомленні.

Фігурант справи Гандзюк Павловський знову не зявився до суду: прокурор не заявив примусовий привід 01
Фігурант справи Гандзюк Павловський знову не зявився до суду: прокурор не заявив примусовий привід 02
Фігурант справи Гандзюк Павловський знову не зявився до суду: прокурор не заявив примусовий привід 03
Фігурант справи Гандзюк Павловський знову не зявився до суду: прокурор не заявив примусовий привід 04

Фото - Володимир Рисенко

Фігурант справи Гандзюк Павловський знову не зявився до суду: прокурор не заявив примусовий привід 05
Фігурант справи Гандзюк Павловський знову не зявився до суду: прокурор не заявив примусовий привід 06
Фігурант справи Гандзюк Павловський знову не зявився до суду: прокурор не заявив примусовий привід 07

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3166683
 
 
 Топ коментарі
 
І чого мені не дивно, 2 резонансні справи, але яка кардинальна відмінність дій влади.
У 1 й випадку вбитий маловідомий (на момент вбивства) журналіст, у 2-й - відома волонтерка.
У 1-й затримані волонтери, у 2-й - якісь гопники.

У 1-й не зявляються прокурори, у 2-й -підозрюваний а прокурори не вимагають.
Напрошується очевидний висновок - активні громадяни заважають і їх намагаються знищити.
То вішають на них вину, то не спішать судити винних.
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Ну это же не волонтеры , а спонсоры партии слуги урода Этих трогать нельзя даже если они 100% виновны - правда зебилы ?
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Ничего не скажет. думаете, что прокурорские сами по себе чудят. Ни один чиновник с погонами, ничего без команды делать не будет.
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Катя знала ,какое оно🤡🤢 Г… ,подкацапо-зависимое ,дающие всем и спереди и сзади
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А может просто ни один чиновник с погонами не будет трогать людей , которые спонсируют партию власти ?
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Ну так пусть Зеленый ящер командует. Он же обещал помочь в расследовании убийства Гандзюк или опять сатанячья брехня? В Аду будет гореть , скотина, за прикрытие бандитов.
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І чого мені не дивно, 2 резонансні справи, але яка кардинальна відмінність дій влади.
У 1 й випадку вбитий маловідомий (на момент вбивства) журналіст, у 2-й - відома волонтерка.
У 1-й затримані волонтери, у 2-й - якісь гопники.

У 1-й не зявляються прокурори, у 2-й -підозрюваний а прокурори не вимагають.
Напрошується очевидний висновок - активні громадяни заважають і їх намагаються знищити.
То вішають на них вину, то не спішать судити винних.
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Зебіли, чому рябошапка відмазує павловського?
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Ну это же не волонтеры , а спонсоры партии слуги урода Этих трогать нельзя даже если они 100% виновны - правда зебилы ?
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Ну не пришёл, значит не захотел. Что к человеку прицепились? На "нет" и суда нет...
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Прокуроры в Украине - свободные художники. Хотят работают, хотят нет. И законом крутят как дышлом, круче чем судьи.

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це ж резонансна справа. якщо по ній такий тупий і нахабний саботаж від прокурорів то про що взагалі можна говорити.
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Дело Гандзюк было нужно только для одного - показать какой Порошенко плохой. Оно свою роль исполнило, вот теперь его и спустили на тормозах.
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В суде эта куета ламается на раз, но 73 процента зебыдла пусть хавают
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А де 2 автобуси "альфи", обшук, кайданки, камера, звинувачення у вбивстві до рішення суду... Нє? Бо він не АТОвець і не волонтер? Зелені, ви лайно.
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"а прокурор не стал просить о его принудительном приводе, несмотря на предложение суда" Источник: https://censor.net.ua/p3166683

Верно, фигурант же не Антоненко, как же его можно принуждать?
Потому и пользуется прокуратура заслуженным "уважением" украинцев, на самом последнем месте стоит в рейтинге доверия.
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Был бы это волонтёр, доброволец, уже бы всю нацгвардию задействовали с вертолётами. Особенно если бы он был невиновен. А тут просто бандитская морда не приходит в суд, подумаешь...
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