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 "6 куль отримав солдат і зрозумів, що ми під#ри": ГПУ повідомила 7 фактів справи про бронежилети. ВІДЕО+ФОТО

Генеральна прокуратура України повідомила подробиці закупівлі 11 тисяч неякісних бронежилетів для потреб Збройних сил України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ГПУ у Facebook.

Так, у ГПУ розповіли про 7 фактів з історії про закупівлю неякісних бронежилетів для ЗСУ за версією слідства.

Факт перший. У 2017 році начальник головного управління розвитку та супроводу матеріального забезпечення Міністерства оборони України підписав з ТОВ "Наукове виробниче підприємство "ТЕМП-3000" угоду про передачу майнових прав на технічні умови на бронежилети "Корсар М3" Міністерству (тобто Міністерство мало можливість міняти технічні умови під конкретні потреби армії). Вже в 2018 році на усну вказівку одного із заступників Міністра оборони без вивчення потреби армії вирішили закупити 20 тис. бронежилетів для потреб ЗСУ за спрощеною процедурою. Технічні умови на бронежилети були від 2003 року та передбачали балістичний захист для ведення бойових дій в умовах теплої бездощової погоди, використання цих бронежилетів за умов дощової погоди не передбачалося.

6 куль отримав солдат і зрозумів, що ми під#ри: ГПУ повідомила 7 фактів справи про бронежилети 01

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Факт другий. Проте під час замовлення в тендерній документації та договорі з постачальником підозрювані зазначили бронежилети моделі зі зміненою назвою "Корсар М3с", які взагалі не випробовували і які не стояли на озброєнні в ЗСУ. Під час поставки бронежилетів посадові особи прийняли чотири партії бронежилетів без випробувань і не доповіли Міністру оборони про ситуацію, коли дізналися про вади в бронежилетах. Про недоліки поставленого захисного спорядження 23 квітня 2019 року начальник відділу говорить своєму керівнику - начальнику головного управління розвитку та супроводу матеріального забезпечення Міноборони. Також вони говорять, що публікації в ЗМІ та мережі "Інтернет" (зокрема допис Олександра Довгого) з критикою поставлених бронежилетів правдиві. Тобто підозрювані обізнані, що йдеться саме про ці бронежилети та їхні вади.

Факт третій. Посадовці Міністерства оборони України вирішили негласно випробувати бронежилети "Корсар 3Мс", коли інформація про їхню неналежну якість почала поширюватись. Це випробування неофіційно провели 24 квітня 2019 року в Національному університеті оборони України імені Івана Черняховського і виявили, що під час дощування бронежилети пробиваються.

6 куль отримав солдат і зрозумів, що ми під#ри: ГПУ повідомила 7 фактів справи про бронежилети 02

Читайте: Бронежилет "Корсар М3с" на порівняльних випробуваннях набрав найменшу кількість балів, але в Міноборони всі мовчали, - директор компанії "Балістика" Довгий

Факт четвертий. Підозрювані особи за день до пресконференції, 23 квітня 2019 року, обговорювали, як вони будуть пояснювати громадськості інформацію про те, що бронежилети неякісні. На цей момент для потреб ЗСУ вже було прийнято 4 тис. бронежилетів "Корсар М3с" і підозрювані усвідомлювали вади бронежилетів та небезпеку їхнього використання військовими.

6 куль отримав солдат і зрозумів, що ми під#ри: ГПУ повідомила 7 фактів справи про бронежилети 03

Факт п’ятий. 7 червня 2019 року засновник ТОВ "Наукове виробниче підприємство "ТЕМП-3000" прийшов привітати підозрюваного начальника головного управління з присвоєнням чергового військового звання генерал-майора. Торкаючись проблеми бронежилетів, він зазначає, що обробить решту бронежилетів, які залишилося поставити, водовідштовхувальним розчином. Це свідчить, що він знав про вади бронежилетів та спроби виправити ситуацію. Це, ймовірно, і було зроблено, оскільки бронежилети з решти партій під час дослідження з методом дощування не пробивалися, однак у разі їхнього попереднього замочування у воді на нетривалий час під час випробувань утворювалися наскрізні проходження. На цей момент до ЗСУ було вже поставлено 9 тис. бронежилетів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ДБР вручило підозру Євтушенку, власникові компанії "Темп-3000", що випускала бронежилети, через які заарештували чиновників Міноборони, - Бутусов

Факт шостий. Судова балістична експертиза від 30 жовтня 2019 року встановила, що за умови дощування поставлені бронежилети "Корсар М3с" (11 тис.) не витримують заявленої балістичної стійкості бронежилету 4 класу і правоохоронні органи ухвалили рішення про затримання та повідомлення про підозри причетним до цієї закупівлі.

Факт сьомий. 5 листопада 2019 року повідомлено про підозру п’ятьом посадовим особам Міністерства оборони України у бездіяльності військової влади, вчиненої групою осіб за попередньою змовою, а за два тижні повідомили про підозру у вчиненні шахрайства засновнику ТОВ "Наукове виробниче підприємство "ТЕМП-3000". Тривають слідчі дії.

6 куль отримав солдат і зрозумів, що ми під#ри: ГПУ повідомила 7 фактів справи про бронежилети 04

Нагадаємо, 5 листопада стало відомо, що п'ятьом чиновникам Міноборони оголошені підозри в закупівлі неякісних бронежилетів.

Підозру отримали такі чиновники Міноборони: начальник Головного управління розвитку і супроводження матеріального забезпечення Збройних Сил України Дмитро Олександрович Марченко, його заступниця Ольга Юріївна Капінус, перший заступник начальника Головного управління розвитку і супроводження матеріального забезпечення Збройних Сил України Сергій Віталійович Почтаренко, два начальники підрозділу - Саковець і Каморянський.

У червні цього року глава ДБР Труба заявляв, що Бюро проводить близько 40 обшуків в справі про закупівлю майна для ЗСУ за завищеними цінами: сума збитків, завданих державі, близько 100 млн грн. Пізніше стало відомо, що ДБР провело в Міноборони обшуки, пов'язані з двома розслідуваннями - про низьку якість бронежилетів і про організацію держзакупівель для армії. ДБР опублікувало деякі фрагменти розмов посадовців Міноборони.

11 листопада Печерський суд залишив генерал-майора Марченка під вартою з можливістю виходу під заставу в 76 млн грн. За рішенням суду, перший заступник начальника Головного управління розвитку і супроводу матеріального забезпечення Збройних Сил України Сергій Почтаренко два місяці перебуватиме під вартою на гауптвахті з можливістю застави в розмірі понад 76 млн грн. Для заступниці начальника управління Ольги Капінус і начальника відділу розробки речового майна Василя Саковця обрано запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту до 3 січня 2020 року. Також суд заарештував на два місяці з можливістю виходу під заставу в 76,8 млн грн Михайла Каморянського.

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3166681
 
   
 Топ коментарі
 
Непонятная возня. Оденьте всю эту компанию в их бронежилеты и постреляйте в них с дистанции, оговоренной в технических характеристиках.
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Вивсеврети при петре такого быть не могло,оно великий полководец не мог бы в воюющей стране такого допустить.
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Зекапитул решил опорочить сивочолого гэтьмана!
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и обнаружили, что при дождевании бронежилеты пробиваются....Вчера, 20 декабря, в результате вражеского обстрела один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Еще один военнослужащий при наблюдении в оптическое устройство получил поражение сетчатки глаза вследствие использования противником лазерного оружия.Новая власть Украины,должна больше заниматься вооружением армии,а не стремиться встречаться с кремлёвским Фюрером. А если надоело защищаться то скажите это честно всему Украинскому народу.
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Чисто техническая проблема, из которой гамнюки- "правоохоронцi" пытаются карьеру себе сделать.
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Ніхто не вірить вашій заказушній експертизі. Чергова спроба врятувати репутацію чинної влади. Немає у вас репутації, честі і совісті.
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Проблему можна було вирішити зразу. В Технічних характеристиках до бронніка слід було зазначити: 1. При сухому станні (відсутності на ньому води і т д.) відповідає 4 класу захисту.
2. При Високій вологості повітря чи потряплянні на бронннік води відповідає 2 класу захисту. Все!
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Можно написать ещё лаконичнее "Не допускать попадания влаги на изделие!"
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А я могу еще лаконичней - "Надевать только на парады", даже еще лаконичней - "Сдать в музей"!
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Зедебилоиды не знают что такое технические характеристики и как проходя испытание бронежилетов. При 1 метре можно пробивается любой бронежилет. При 50 метрах необходимо смотреть технические характеристики заявленные производителем и т.д. Но суки ЗЕдебилоиды не знают слово технические характеристики они учились на гуманитарном и техническом факультетах
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У них образование 3класса и 5кордоров.
И не знаю за гум. НО! Когда выпускник радиотехнического ВУЗа (1982) на вопрос "зачем в р/л вакуум?" - "чтоб нить накала не перегорала"!
И таких .... то чему удивляться?!
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интересно, трофейные бронежелеты (если, конечно, таковые найдутся) ведут себя подобным образом, т.е. при намокании снижается их защитная способность, или как-то по-другому? если ситуация аналогичная, то дискуссию можно прекратить.
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А Порошенко вытащил из тюрьмы этого продажного генерала Марченко, которому плевать на жизни солдат.
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Все просто - вор марченко может очень много рассказать об своем подельнике-мародере, поэтому свинорыл, несмотря на всем известную паталогическую скупость, в данном случае предпочел раскошелиться
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молодец только плита самопальная и плейткариер ментовский и фотко 2014го "6 куль отримав солдат і зрозумів, що ми під#ри": ГПУ повідомила 7 фактів справи про бронежилети - Цензор.НЕТ 549
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Четкая тенденция - если порохоботы за кого-то вступаются, значит, вор и подонок.
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Для соевой макаки главное, что бы самый конченный вор и мародер шесть раз в день пел гимн Украины, имел 45 вышиванок и регулярно восклицал "Слава Україні!". Этого вполне достаточно, что бы самый конченый подонок был обьявлен патриотом, а его посадка на нары - политическим преследованием.
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Увы, для соевой макаки важнее всего, чтобы ежечасно кормили соей и втирали, что это чистый шоколад.
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Т.е. при мряке бойцам должны выдавать зонтики. Были еще расшифровки разговоров, что по приказу этого Марченко сдирали лейблы с бракованных бронежилетов, чтобы они походили на нормальные, и отправляли их в войска, бойцам на смерть
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Какая-то херня.
Что такое ЗАМАЧИВАНИЕ бронежилетов?
Это типа солдат переплывает реку, не снимая бронежилета?
И вообще, начинать нужно С НАЧАЛА: Сколько и каких бронежилетов было в армии в 2017?
"На сегодняшний день, согласно закону, предельная численность ВСУ - 250 тыс. лиц. На сегодняшний день Вооруженные силы находятся на предельном лимите численности, что составляет ту численность, которую я назвал", - заявил он.
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Замачивание - это когда сыро, дождь идет или в луже лежишь. Лучше никакого бронежилета, чем такой, на который надеешься, а он картонный
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Когда идёт дождь - это дождевание. А насчёт "лучше никакой" - ЭТО НА ПЕРЕДКЕ послужишь, а ПОТОМ расскажешь.
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Цей бардак з поставками в армію продовжується ще з 2015 року коли відправили комплекти горючої форми і бронижелетів із пластинами із простої сталі, тоді за це ніхто не сів а Галетей пішов в УДО, хоча багато хто получив кулю, і деякі послідню. Взагалі це не розкрадання з бюджету потрібно вияснити скільки військовослужбовців загинуло або отримали поранення в результаті бездіяльності або злого умислу і це все добавляється до справи а стаття перекваліфіковується в зовсім іншу набагато важчу...
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ну, положим, форму из горючей синтетики в ВСУ, поставляли все годы "незалежности".
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Чомусь в центрі уваги перебуває лише надійність плит. А якість самих плитоносок?! Це суцільний жах. Липучки обсипаються після місяця експлуатації. Плити випадають - добре, якщо не на ноги. Магазини не фіксуються. Плюсів, за великим рахунком, не знайти. Байда унікальна.
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Как же так, петекантропы тут всех убеждают, что соевый мародер за свои деньги разбудував с нуля ВСУ до уровня самой мощной армии в Европе "6 куль отримав солдат і зрозумів, що ми під#ри": ГПУ повідомила 7 фактів справи про бронежилети - Цензор.НЕТ 9072
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А на самом деле это Зеля со своих нуля налогов с "убыточных" Кварталов и Лиг смеха украинскую армию восстановил.
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Ну и заодно виллу в Италии прикупил, про которую Евглена Зеленая не могла вспомнить их это дача или им ее враги подкинули... Кстати, декларацию перед выборами Зе отказался подавать... По закону имел право, а с моральной - "Я никому ничего не должен!"
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Успокойся, соевое отравление. На армию шли налоги со всех, с кого могли их содрать.
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Соєві підсвинки плачуть, колються, але продовжують переконувати, що соєве гівно це насправді смачна канхфєтка "Тузік".
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Вважаю, що найголовнішим доказом у справі бронежелетів повинні бути матеріали воєн.прокуратури за фактами смерті і поранень військових у наслідок неналежних захисних якостей оспорюваних бронежелетів, з відповідними експертизами, реч.доказами, показами свідків. А так це все припущення (по простому "піздьож" у порожнє відро). А головне відділити політику від справи, чому нам товчуть тільки про військових, хіба виробники ні при чому, могли просто на№бати воєнних ?
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Военную приёмку никто не отменял! Не ставь Марченко незаконную подпись и не было б никаких уголовных дел.Одна денежная закарлюка- и тюрма.
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так не былго там подписи я комбату из 72й верю больше чем воевакам трубы "6 куль отримав солдат і зрозумів, що ми під#ри": ГПУ повідомила 7 фактів справи про бронежилети - Цензор.НЕТ 7147
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Чурка соевая, а 9 тысяч броников на склады ВСУ как попали? Неоприходованное имущество, или может ДБР подбросило?
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Нажаль,правова система Украiни так побудована,,що фiгурантiв справи не посадят за грати,де ви бачили щоб колись "шишок" посадили.Що робити? Треба щоб були вiйськовi трибунали пiдпорядкованi,наприклад,секретарю РНБО.Для покарання ввести на пару днiв формальний вiйськовий стан.За цей час ,цiй п'ятiрцi негiдникiв,вiйськовий трибунал оголосить вирок-смертна кара через рострiл з негайним виконанням вирока,також це саме треба зробити з винуватцями вибухiв на арсеналах та корупцiонерiв з военпрома,тудi буде працювати iнстинкт самозбееження,а про совiсть, такого гатунку чинуш, треба забути.Ось красномовний приклад бездiяльностi,саботажу,првовоi системи:три роки нiяк не можуть посадити "брилiантових" прокурорiв-саботаж суд'дiв Голосiiвського суда.
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тебя первого под трибунал, аки дезертира )))
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зебилам скормили очередное фуфло.)))
бронепластина не меняет свойств от воды в обозримое время)))) железяка..)))
а испытывать НЕКОМПЛЕКТНЫЙ броник это как секс без партнера ))))
комплектности не хватает
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Школьник, кто тебе сказал, что бронепластины из железа? Ты в своем уме, или соевая ДНК мозг съела?
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о великий идиот игорёша там идёт как раз броне пластина а не пакет "6 куль отримав солдат і зрозумів, що ми під#ри": ГПУ повідомила 7 фактів справи про бронежилети - Цензор.НЕТ 758
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угу угу- там броне пластина и противо осколочные пакеты читай Ту идиот "6 куль отримав солдат і зрозумів, що ми під#ри": ГПУ повідомила 7 фактів справи про бронежилети - Цензор.НЕТ 1978
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тебе, идиоту, уже объяснили СОДЕРЖАНИЕ ТУ? от 2003 года )))))
и разве железяки исключительно из железа?
ты даже среди зелекиных идиотов уникальный экземпляр )))
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а он то тут причём просто зебилам нужен контракт на броники и свои люди дабы пилить деньги "6 куль отримав солдат і зрозумів, що ми під#ри": ГПУ повідомила 7 фактів справи про бронежилети - Цензор.НЕТ 6571
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И это в то время, когда храбрый Зе в 2014 году четыре раза летал в Москву, чтоб выведать секреты производства российских бронежилетов...
"6 куль отримав солдат і зрозумів, що ми під#ри": ГПУ повідомила 7 фактів справи про бронежилети - Цензор.НЕТ 8259
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Всі розуміють що в даній справі маса документальних і правових "про№обів" МО, але дайте хоч кілька доказів "...що призвели до тяжких наслідків, загибелі 2-х і більше людей"
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у них нету даже этих "6 куль отримав солдат і зрозумів, що ми під#ри": ГПУ повідомила 7 фактів справи про бронежилети - Цензор.НЕТ 7671 кроме того видос не понятный и тут же всплывает конкурент Темпа который просто перепродаван а не производственник "6 куль отримав солдат і зрозумів, що ми під#ри": ГПУ повідомила 7 фактів справи про бронежилети - Цензор.НЕТ 7671
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Каждый водитель знает, что пристегнутый ремень безопасности при падении авто в воду, внезапном возгорании или необходимости быстро выпрыгнуть из авто (напр, в самом начале падения в глубокий овраг) снижает шансы на спасение. Но общее требование все должны быть пристегнуты. Не всегда весть возможность оптимизировать решение по всем параметрам.
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Порохосвинюку утопить в сортире нужно за схемы на армии.
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как твоего братишку кокочсенца "6 куль отримав солдат і зрозумів, що ми під#ри": ГПУ повідомила 7 фактів справи про бронежилети - Цензор.НЕТ 2263 ведь он у тебя с деку был и был сербу заместо тёлко "6 куль отримав солдат і зрозумів, що ми під#ри": ГПУ повідомила 7 фактів справи про бронежилети - Цензор.НЕТ 2263
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Чомусь в центрі уваги перебуває лише надійність плит. А якість самих плитоносок?! Це суцільний жах. Липучки обсипаються після місяця експлуатації. Плити випадають - добре, якщо не на ноги. Магазини не фіксуються. Плюсів, за великим рахунком, не знайти. Байда унікальна.
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нуну нормально всё "6 куль отримав солдат і зрозумів, що ми під#ри": ГПУ повідомила 7 фактів справи про бронежилети - Цензор.НЕТ 1219 выпадение плит а зачем ты туда псевдоволнтёрское гавно суёшь с необработанными краями которыми хлеб резать можно "6 куль отримав солдат і зрозумів, що ми під#ри": ГПУ повідомила 7 фактів справи про бронежилети - Цензор.НЕТ 2713
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Логистика соевых и руских одинакова - где доказательства? это не доказательства! вашидоказательстванелоказательства!
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лоргика зебилов верьте нам верьте нам- мы освободили сливянск лично в 2015 м во главе с бубочкой который верхом на танке за рычагами которого сидел юзик ворвались в город лысый с богданом прёли сапог ведя огонь на ходу причём Кошевой стоял чётко с заду подставляя лысину под выхлоп "6 куль отримав солдат і зрозумів, що ми під#ри": ГПУ повідомила 7 фактів справи про бронежилети - Цензор.НЕТ 7127
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клоун, логИСТИКА и логика это разные слова и даже из РАЗНЫХ аспектов ЖИЗНИ..))))
купи словарик))))
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Купи мозги, идиот. Это просто автоисправление с планшета. Естественно имелось ввиду слово " логика".
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а теперь вопрос- каким из типов боеприпасов отстреливался бронежилет с данными на эхпертизу "6 куль отримав солдат і зрозумів, що ми під#ри": ГПУ повідомила 7 фактів справи про бронежилети - Цензор.НЕТ 1765
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Так виноват петин генерал или нет? я что-то не пойму
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Не виноват. Наградить его орденом и присвоить внеочередное звание маршала.
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Не совсем понятно, были ли бронепластины в бронежилетах или нет в момент экспертизы?
С какой дистанции, каким калибром и какой пулей производился отстрел?
Кевлар при намокании теряет защитные свойства это известно всем, для это бронежилет идёт в специальном чехле. Судя по всему с ними и была проблема, они пропускали воду.
Но если бронепластина будет на месте, то бронежилет всё равно будет защищать, но опять же зависит от пули, дистанции, калибра.
Просто кевларовый бронежилет без бронепластины защитит только от пистолетной пули 9 мм , даже если он полностью сухой. Да и то вопрос.
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кевларовый бронежилет АНТИОСКОЛОЧНЫЙ.
для пуль пластины
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