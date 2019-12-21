 "6 куль отримав солдат і зрозумів, що ми під#ри": ГПУ повідомила 7 фактів справи про бронежилети. ВІДЕО+ФОТО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ГПУ у Facebook.

Так, у ГПУ розповіли про 7 фактів з історії про закупівлю неякісних бронежилетів для ЗСУ за версією слідства.

Факт перший. У 2017 році начальник головного управління розвитку та супроводу матеріального забезпечення Міністерства оборони України підписав з ТОВ "Наукове виробниче підприємство "ТЕМП-3000" угоду про передачу майнових прав на технічні умови на бронежилети "Корсар М3" Міністерству (тобто Міністерство мало можливість міняти технічні умови під конкретні потреби армії). Вже в 2018 році на усну вказівку одного із заступників Міністра оборони без вивчення потреби армії вирішили закупити 20 тис. бронежилетів для потреб ЗСУ за спрощеною процедурою. Технічні умови на бронежилети були від 2003 року та передбачали балістичний захист для ведення бойових дій в умовах теплої бездощової погоди, використання цих бронежилетів за умов дощової погоди не передбачалося.

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Факт другий. Проте під час замовлення в тендерній документації та договорі з постачальником підозрювані зазначили бронежилети моделі зі зміненою назвою "Корсар М3с", які взагалі не випробовували і які не стояли на озброєнні в ЗСУ. Під час поставки бронежилетів посадові особи прийняли чотири партії бронежилетів без випробувань і не доповіли Міністру оборони про ситуацію, коли дізналися про вади в бронежилетах. Про недоліки поставленого захисного спорядження 23 квітня 2019 року начальник відділу говорить своєму керівнику - начальнику головного управління розвитку та супроводу матеріального забезпечення Міноборони. Також вони говорять, що публікації в ЗМІ та мережі "Інтернет" (зокрема допис Олександра Довгого) з критикою поставлених бронежилетів правдиві. Тобто підозрювані обізнані, що йдеться саме про ці бронежилети та їхні вади.

Факт третій. Посадовці Міністерства оборони України вирішили негласно випробувати бронежилети "Корсар 3Мс", коли інформація про їхню неналежну якість почала поширюватись. Це випробування неофіційно провели 24 квітня 2019 року в Національному університеті оборони України імені Івана Черняховського і виявили, що під час дощування бронежилети пробиваються.

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Факт четвертий. Підозрювані особи за день до пресконференції, 23 квітня 2019 року, обговорювали, як вони будуть пояснювати громадськості інформацію про те, що бронежилети неякісні. На цей момент для потреб ЗСУ вже було прийнято 4 тис. бронежилетів "Корсар М3с" і підозрювані усвідомлювали вади бронежилетів та небезпеку їхнього використання військовими.

Факт п’ятий. 7 червня 2019 року засновник ТОВ "Наукове виробниче підприємство "ТЕМП-3000" прийшов привітати підозрюваного начальника головного управління з присвоєнням чергового військового звання генерал-майора. Торкаючись проблеми бронежилетів, він зазначає, що обробить решту бронежилетів, які залишилося поставити, водовідштовхувальним розчином. Це свідчить, що він знав про вади бронежилетів та спроби виправити ситуацію. Це, ймовірно, і було зроблено, оскільки бронежилети з решти партій під час дослідження з методом дощування не пробивалися, однак у разі їхнього попереднього замочування у воді на нетривалий час під час випробувань утворювалися наскрізні проходження. На цей момент до ЗСУ було вже поставлено 9 тис. бронежилетів.

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Факт шостий. Судова балістична експертиза від 30 жовтня 2019 року встановила, що за умови дощування поставлені бронежилети "Корсар М3с" (11 тис.) не витримують заявленої балістичної стійкості бронежилету 4 класу і правоохоронні органи ухвалили рішення про затримання та повідомлення про підозри причетним до цієї закупівлі.

Факт сьомий. 5 листопада 2019 року повідомлено про підозру п’ятьом посадовим особам Міністерства оборони України у бездіяльності військової влади, вчиненої групою осіб за попередньою змовою, а за два тижні повідомили про підозру у вчиненні шахрайства засновнику ТОВ "Наукове виробниче підприємство "ТЕМП-3000". Тривають слідчі дії.

Нагадаємо, 5 листопада стало відомо, що п'ятьом чиновникам Міноборони оголошені підозри в закупівлі неякісних бронежилетів.

Підозру отримали такі чиновники Міноборони: начальник Головного управління розвитку і супроводження матеріального забезпечення Збройних Сил України Дмитро Олександрович Марченко, його заступниця Ольга Юріївна Капінус, перший заступник начальника Головного управління розвитку і супроводження матеріального забезпечення Збройних Сил України Сергій Віталійович Почтаренко, два начальники підрозділу - Саковець і Каморянський.

У червні цього року глава ДБР Труба заявляв, що Бюро проводить близько 40 обшуків в справі про закупівлю майна для ЗСУ за завищеними цінами: сума збитків, завданих державі, близько 100 млн грн. Пізніше стало відомо, що ДБР провело в Міноборони обшуки, пов'язані з двома розслідуваннями - про низьку якість бронежилетів і про організацію держзакупівель для армії. ДБР опублікувало деякі фрагменти розмов посадовців Міноборони.

11 листопада Печерський суд залишив генерал-майора Марченка під вартою з можливістю виходу під заставу в 76 млн грн. За рішенням суду, перший заступник начальника Головного управління розвитку і супроводу матеріального забезпечення Збройних Сил України Сергій Почтаренко два місяці перебуватиме під вартою на гауптвахті з можливістю застави в розмірі понад 76 млн грн. Для заступниці начальника управління Ольги Капінус і начальника відділу розробки речового майна Василя Саковця обрано запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту до 3 січня 2020 року. Також суд заарештував на два місяці з можливістю виходу під заставу в 76,8 млн грн Михайла Каморянського.