 "Ісконно руські" землі, сторінки історії, "залізобетонна" недоторканність. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ"

Ісконно руські землі
Треба у тата запитати...
Зробили їх разом!
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Сторінки історії
Що це таке?
Результат "стабільності"
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Трохи про рейтинги
Діалог
Спецоперація
Крик душі
Словами класика
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Імпічмент!
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Все більше активніше від Росії звучать погрози про подальшу окупацію українських територій. Сьогодні Путін чітко та ясно сказав: південь та схід України це частина Росії, яка тимчасово опинилася в Україні.
Чому Путін знову настільки відверто відновлює відверто вмерлий проект «Новоросія»? Чому від російських топ-чиновників все частіше звучить теза про окупацію України?Країна ослабла. Країна втрачає суб'єктність. Країну менше поважають в світі. Українська влада демонструє абсолютну профанацію до країни. «Селфі з Путіним» нічого не дали. Нормандський формат провалився. Заручників не повертають, а Росія все більше вимагає поступок зі сторони України.
Фактично, Росія починає нову стадію війни проти України. Спочатку інформаційну, а потім цілком і реальну. Завдання #1 - отримати контроль над ще низкою областей, а можливо і над всією країною.
Винна влада. Вона має абсолютний контроль в країні. Вона абсолютно відповідає за все що відбуваєься в державі.
Путін знову відверто погрожує країні. Реакції від Зеленського немає. Реакції від РНБО немає. Від Уряду немає.Про що далі може йти мова?Прошу поширення.
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Ми хочемо почути твій хрипатий голосок!
Що ти, гавнюк, бумаєш про висловлювання пуйла?
Ваш Рейган блд...., зеленая малоросня...
позупозицию займет глубоко уважаИмый цензор?
А що, для мнє42янєлоха, нічого не означає?