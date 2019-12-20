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 "Ісконно руські" землі, сторінки історії, "залізобетонна" недоторканність. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ"

Підбірка ФОТОжаб від "Цензор.НЕТ"

Ісконно руські землі, сторінки історії, залізобетонна недоторканність. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 01

Ісконно руські землі

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україні віддали "споконвічно російські" землі під час створенні СРСР. Тепер ми з цим розбираємося, - Путін. ВIДЕО

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Ісконно руські" болота можуть легко вміститись в одну Московську область, - Турчинов про заяву Путіна

Ісконно руські землі, сторінки історії, залізобетонна недоторканність. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 02

Треба у тата запитати...

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський повинен дати оцінку заявам Путіна про "споконвічно російське" Причорномор'я, - "Євросолідарність"

Ісконно руські землі, сторінки історії, залізобетонна недоторканність. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 03

Зробили їх разом!

Читайте на "Цензор.НЕТ": Законопроєкт про депутатську недоторканність ще більше захищає народних депутатів, - нардепка від "Голосу" Устінова

Читайте на "Цензор.НЕТ": У святого Миколая вірять 50% українців, у Діда Мороза - 31%, - опитування

Ісконно руські землі, сторінки історії, залізобетонна недоторканність. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 04

Сторінки історії

Ісконно руські землі, сторінки історії, залізобетонна недоторканність. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 05

Що це таке?

Читайте на "Цензор.НЕТ": Стрілянина біля будівлі ФСБ у центрі Москви, є загиблий і поранені (ОНОВЛЕНО). ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Ісконно руські землі, сторінки історії, залізобетонна недоторканність. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 06

Результат "стабільності"

Читайте на "Цензор.НЕТ": Унизил Путина и ФСБ ценой своей жизни

Ісконно руські землі, сторінки історії, залізобетонна недоторканність. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 07

Трохи про рейтинги

Ісконно руські землі, сторінки історії, залізобетонна недоторканність. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 08

Діалог

Ісконно руські землі, сторінки історії, залізобетонна недоторканність. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 09

Спецоперація

Ісконно руські землі, сторінки історії, залізобетонна недоторканність. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 10

Крик душі

Ісконно руські землі, сторінки історії, залізобетонна недоторканність. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 11

Словами класика

Читайте на "Цензор.НЕТ": Провал бюджету: Кабмін зупинив фінансування будівництва по всій країні. ДОКУМЕНТ

Читайте на "Цензор.НЕТ": Є недонадходження до держбюджету, низку програм до кінця року не буде профінансовано, - Гончарук

Ісконно руські землі, сторінки історії, залізобетонна недоторканність. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 12

Імпічмент!

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Источник: https://censor.net.ua/ua/p3166659
 
   
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"Исконно русские" земли, страницы истории, "железобетонная" неприкосновенность. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 8804В годы Брежнева ,еврейская община хотела Крым или Киев сделать своей автономией,сейчас в это тихое время у еврейской общины есть большой выбор,но главное это делать правильно,а то тесно всем будет
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Зелеб🤢🤡💩обики -трусливые шакалы, путлера копируют
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В начале лета 1972 года евреи хотели Крым под еврейскую автономию. В Хмельницком их тогда сильно побили и они массово поехали в Израиль.
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Путін відновлює проект «Новоросія»? Чому російський президент знову заявляє що схід та південь України належить Росії?
Все більше активніше від Росії звучать погрози про подальшу окупацію українських територій. Сьогодні Путін чітко та ясно сказав: південь та схід України це частина Росії, яка тимчасово опинилася в Україні.
Чому Путін знову настільки відверто відновлює відверто вмерлий проект «Новоросія»? Чому від російських топ-чиновників все частіше звучить теза про окупацію України?Країна ослабла. Країна втрачає суб'єктність. Країну менше поважають в світі. Українська влада демонструє абсолютну профанацію до країни. «Селфі з Путіним» нічого не дали. Нормандський формат провалився. Заручників не повертають, а Росія все більше вимагає поступок зі сторони України.
Фактично, Росія починає нову стадію війни проти України. Спочатку інформаційну, а потім цілком і реальну. Завдання #1 - отримати контроль над ще низкою областей, а можливо і над всією країною.
Винна влада. Вона має абсолютний контроль в країні. Вона абсолютно відповідає за все що відбуваєься в державі.
Путін знову відверто погрожує країні. Реакції від Зеленського немає. Реакції від РНБО немає. Від Уряду немає.Про що далі може йти мова?Прошу поширення.
Підписуйтесь на Андрій Смолій
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Зєєєля, *****! Вилазь із щєлі!
Ми хочемо почути твій хрипатий голосок!
Що ти, гавнюк, бумаєш про висловлювання пуйла?
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Какое же оно ничтожество...
Ваш Рейган блд...., зеленая малоросня...

"Исконно русские" земли, страницы истории, "железобетонная" неприкосновенность. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 5853
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Заходять ті, хто не любить ні порожню, ні зеботів, але любить Україну.
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Бггг))) выборцы зебобы так смешно перекрашиваются...
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Я в СРАЦІ бачив і Зе і Пе і ніколи не перефарбовувався іне продавався, на відміну від половини тутешніх ботів, сраних.
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констатация факта, ничего более...
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любящий сын и его родители. уровень жизни
"Ісконно руські" землі, сторінки історії, "залізобетонна" недоторканність. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 1063
"Ісконно руські" землі, сторінки історії, "залізобетонна" недоторканність. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 1268
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А если ***** предложит цензору зелени больше чем Петя, какую позу позицию займет глубоко уважаИмый цензор?
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Шо в днєпровской сінагогє напряг с баблом? Бєєєня баблоси жмьоть?
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это как х*уйло предложил Г+Г - "больше зелени", чтобы они заняли позицию любви и ласки к монике и бене? "Ісконно руські" землі, сторінки історії, "залізобетонна" недоторканність. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 4491 "Ісконно руські" землі, сторінки історії, "залізобетонна" недоторканність. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 9470
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Уважаемый, вижу Вы не имбицил, так сколько Вам платят за несокрушимую тупость?
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А що, правда що на кожен висер лисого дурня президент має щось відповідати? Ті, хто вповноважені, вже прокоментували.
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Але це ж, офіційне оголошення війни!
А що, для мнє42янєлоха, нічого не означає?
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