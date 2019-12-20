 Протести проти інтеграції з Росією проходять у Мінську. ФОТО

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Радіо Свобода".

Люди тримають у руках плакати "Ні окупації, ні аншлюсу", цитату Лукашенка "На хріна нам така інтеграція", "Молодь за незалежність", "Давайте домовимося так: ми тут, а ви там", "Ніяких союзів з імперською Росією".

Поет, кандидат на посаду президента в 2010 році Володимир Некляєв в інтерв’ю телеканалу "Белсат" заявив: "Халявний газ і нафта – це те, що цікавить Лукашенка. Але Путін ясно сказав, що без створення наднаціональних органів халявних нафти і газу не буде. Тому люди і вийшли, розуміючи, що загроза залишається при цій зрадницькій і підлій позиції влади".

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Люди, які вийшли на акцію, заявили, що серед їхніх друзів, колег і родичів немає прихильників інтеграції. "Я хочу, якщо буде аншлюс, виїхати. Не хотілося б, а доведеться", – сказав один із мітингувальників. Інший – заявив, що в разі аншлюсу приєднається до "партизанського руху".

Вдень 20 грудня мав відбутися і мітинг за інтеграцію з Росією, на який закликали вийти організатори проросійської акції "Безсмертний полк". Але на акцію в центрі Мінська, на Жовтневій площі, ніхто не прийшов.

20 грудня за результатами переговорів у російському Санкт-Петербурзі Росія і Білорусь не домовилися про податки, нафту і газ. Фінальні домовленості про поглиблення інтеграції між Росією і Білорусією блокують ці три групи питань, заявив міністр економічного розвитку Росії Максим Орєшкін після переговорів.

У чому суть розбіжностей, Орєшкін не сказав. Він також не сказав, коли Олександр Лукашенко і Володимир Путін зустрінуться знову.

Зміст документів, які збираються підписувати Путін і Лукашенко, в тому числі і тих, які вже погоджені, невідомо. Повідомлялося, що йдеться про поглиблення співпраці в рамках Союзної держави. Білоруська опозиція побоюється, що може йтися про підпорядкування Мінська Москві аж до відмови Білорусі від суверенітету.

Як Путін, так і Лукашенко заперечують, що йдеться про втрату Білоруссю суверенітету. При цьому сторони нерідко обмінюються різкими заявами. На прес-конференції 19 грудня Путін сказав, що Росія не готова дотувати економіку Білорусі в повному обсязі, а умовою пільгової ціни на газ повинно бути створення наднаціональних органів у сфері економіки.

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