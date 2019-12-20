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Все про:Білорусь (849) протест (1036) Росія (14701) Мінськ (510)

 Протести проти інтеграції з Росією проходять у Мінську. ФОТО

Близько півтори тисячі осіб, переважно молодь, пройшли ходою центром Мінська і провели біля Будинку уряду мітинг проти інтеграції з Росією.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Радіо Свобода".

Люди тримають у руках плакати "Ні окупації, ні аншлюсу", цитату Лукашенка "На хріна нам така інтеграція", "Молодь за незалежність", "Давайте домовимося так: ми тут, а ви там", "Ніяких союзів з імперською Росією".

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Поет, кандидат на посаду президента в 2010 році Володимир Некляєв в інтерв’ю телеканалу "Белсат" заявив: "Халявний газ і нафта – це те, що цікавить Лукашенка. Але Путін ясно сказав, що без створення наднаціональних органів халявних нафти і газу не буде. Тому люди і вийшли, розуміючи, що загроза залишається при цій зрадницькій і підлій позиції влади".

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Люди, які вийшли на акцію, заявили, що серед їхніх друзів, колег і родичів немає прихильників інтеграції. "Я хочу, якщо буде аншлюс, виїхати. Не хотілося б, а доведеться", – сказав один із мітингувальників. Інший – заявив, що в разі аншлюсу приєднається до "партизанського руху".

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Вдень 20 грудня мав відбутися і мітинг за інтеграцію з Росією, на який закликали вийти організатори проросійської акції "Безсмертний полк". Але на акцію в центрі Мінська, на Жовтневій площі, ніхто не прийшов.

20 грудня за результатами переговорів у російському Санкт-Петербурзі Росія і Білорусь не домовилися про податки, нафту і газ. Фінальні домовленості про поглиблення інтеграції між Росією і Білорусією блокують ці три групи питань, заявив міністр економічного розвитку Росії Максим Орєшкін після переговорів.

Протести проти інтеграції з Росією проходять у Мінську 04

У чому суть розбіжностей, Орєшкін не сказав. Він також не сказав, коли Олександр Лукашенко і Володимир Путін зустрінуться знову.

Зміст документів, які збираються підписувати Путін і Лукашенко, в тому числі і тих, які вже погоджені, невідомо. Повідомлялося, що йдеться про поглиблення співпраці в рамках Союзної держави. Білоруська опозиція побоюється, що може йтися про підпорядкування Мінська Москві аж до відмови Білорусі від суверенітету.

Як Путін, так і Лукашенко заперечують, що йдеться про втрату Білоруссю суверенітету. При цьому сторони нерідко обмінюються різкими заявами. На прес-конференції 19 грудня Путін сказав, що Росія не готова дотувати економіку Білорусі в повному обсязі, а умовою пільгової ціни на газ повинно бути створення наднаціональних органів у сфері економіки.

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Протести проти інтеграції з Росією проходять у Мінську 05


Источник: https://censor.net.ua/ua/p3166644
 
   
 Топ коментарі
 
Молодцы . Понимают чем всё это для них может кончиться .Сейчас они пока осколок ссср . а могут стать задворками дикой азии
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Сябри коронуйте Луку! Зробить з нього сюзерена!
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Протесты против интеграции с Россией проходят в Минске. ФОТО
протестантов лука назначил или трудовые коллективы выдвинули вместе с профсоюзами?)
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Молодці сябри!!! Але мабуть уже Ви піздно вмикались. Чи з Батьком чи без, але козлорилію Вас уже поглинули...
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сябрів,як виявилось ,лише, біля півтори тисячі,а інші, очевидно,що бЯлоросси)
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Хватит тиражировать этот кремлевский вброс. Или вам за это платят?
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вы,больше горькую не пейте,оке'й
и,сколько там протестантов???
аж,цеЛЬных полторы тышшшы)и,долго эти протесты продлятся?

так,что не обольщайтесь, так называемыми протестами
по-любасу лука дал команду никого не трогать
типа в РБ есть демократия
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Молодцы . Понимают чем всё это для них может кончиться .Сейчас они пока осколок ссср . а могут стать задворками дикой азии
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Громадяни Беларусі, на двох стілцях всидити тяжко.
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Я то думаю с какого хрена пробки вдруг.
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Просят повышения цен. Думаю, правительство пойдет им навстречу.
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Ну что сказать, долбодятел мордовский
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"ничего не ценится так дешево, и не обходится потом так дорого, как свобода".
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Нет более свободного человека, чем я.
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Бульбашака - путеняка, ти зараз свою бульбу вдосталь хаваеш? Поглине тебе ***** - будеш картоплю тільки у свята бачити.
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Да я и сейчас особо ее уже не ем. Сейчас в магазинах много других вкусняшек.
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Після об'єднання з рашкой смачненького у вас не буде - санкції поширяться і на вас - давай вперед і з піснею.
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Кремлевская гопота интегрировалась удачно только с Гитлером.Лучшего союзника не было с 1709 года.когда Петька Первый привез на россию 10 000 пруссаков-управленцев дабы холопа рюсскага научить коров доить
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хорошую песенку о россии нашел в ютубе.Росийская гитаристка Джемма Халид поет о дураках россии.Прослушайте,не пожалеете.ПЕСНЯ называется "в ПОДЗЕМНОМ ПЕРЕХОДЕ на Тверской"
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30 декабря на россии юбилей,25 лет первой зачистки Чечни от американских аккупантов Джохара Дудаева.Вечная Память Герою Чечни!!!
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Нельзя верить:
Клятве наркомана, слезам проститутки и обещаниям *****.

Протесты против интеграции с Россией проходят в Минске - Цензор.НЕТ 4074
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лукавый цыган нагнал бюджетников чтобы симитировать протест и продаться русне подороже. Но микромордор должен быть поглащен вяликой мордовией. хитрожопость бульбарейха только так и вылечить можно.
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Сябры, формируйте "правительство Вейшнории в изгнании", Нарассея вас проглотит хотя бы потому, что ***** нужны новые "два срока президентского правления", а повторную рокировочку с "дрессированным Медведевым" ампиратор всея Нарассеи уже делать не бу.
Жыве Беларусь !
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Изменят конституцию и будет еще хоть 5 сроков.
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Они уже один раз меняли, теперь поглотят Беларусь (союзное государство у вас там, как-никак), и тогда - канеш, поменяют, и Конституцию, и обнулят ограничения "дважды сидельца в кресле президента" на третий "двухкратный срок".
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Белорусы такие хитрые, всегда вместе то колхозом держаться,то партизанским отрядом,а теперь стадом готовы вернуться в московское стойло Протесты против интеграции с Россией проходят в Минске - Цензор.НЕТ 5624
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Укр СМИ 1,5 тыс. вышли на митинг, беларуская оппозиция пишет - 3 тыс.
Ото протест, Лукашенко от смеха чуть не умер Протесты против интеграции с Россией проходят в Минске - Цензор.НЕТ 5782
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Уже был один бессмертный в истории расии. И звали его Кощей. (типа Хло в старости?)
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Почему эти долбодятлы не на работе ?
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удмуртъ. так у них же ночь уже. и работа закончилась.
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Они на работе,КГБ Беларусь им восьмёрки поставит в колхозном журнале вместо палочек. Протесты против интеграции с Россией проходят в Минске - Цензор.НЕТ 2492
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А у нас на марши тунеядцев и против Лукашенко выходят одни и те же люди. Им некогда работать.
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Я только , что от туда! С Витебска тоже были люди Протесты против интеграции с Россией проходят в Минске - Цензор.НЕТ 6078
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Ну дык, наскребли для массовки отовсюду.
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Литвинушка, а что же сторонники агрофюрера да с административным-то ресурсом никого наскрести не смогли?
Митинг сторонников интеграции с Россией провалился.

На него просто никто не пришел.
ВООБЩЕ. НИКТО.

Cегодня в Минске планировался митинг сторонников так называемой интеграции с Россией. Акция должна была пройти на Октябрьской площади Минска. Как сообщает «Радыё Свабода», на акцию пришли только журналисты. Протести проти інтеграції з Росією проходять у Мінську - Цензор.НЕТ 2795 Протести проти інтеграції з Росією проходять у Мінську - Цензор.НЕТ 2795

Что же Вы, литвин, своих-то бросили, не поддержали, так сказать? Протести проти інтеграції з Росією проходять у Мінську - Цензор.НЕТ 2795
Эх, литвин, литвин! Такой шанс прославиться упустили. Стояли бы сейчас на фото и видио посреди площади один, как пень и скандировали бы что-нибудь, типа, путинвведи. А мы бы на Вас любовались бы со страниц всех порталов мира.
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А зачем нам тягаться по улицам? Президент, парламент ,правительство работают, получив на выборах мандат доверия.
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Завтра еще соберёмся только я пока под вопросом...
Цель мирная. Приятно идти по Минску с таким количеством людей, выкрикивать антироссийские гасла и наблюдать как вата бесится от такого количества. Подержиающих тоже много....
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ага,много)но,все сидят по норам
это не протесты, а скорее демонстрация разрешённая лукою
так,что не обольщайтесь, так называемыми протестами
по-любасу лука дал команду никого не трогать
типа в РБ есть демократия
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и присоединит русня белорашку к колыме.
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полгода назад Сурков (в девичестве Асламбек Дудаев), так и написал сатью, где разъяснил холопам, что Китай нас выкидывает из Сибири, и противостоять ему мы не можем, бо жопу порвет, зато мы захватим Беларусь и Украину. Это план экспансии их Империи на наши земли. Поэтому и метушатся Зе!проданцы, чтобы в туроборежиме землицу украинскую распродать, да в теплую Хайву свалить, и тыцять потом дули оставшимся аборигенам, все просто. "Грабь недограбленное" - их девиз. Пока "Путин" все забесплатно не отобрал.
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Население Украины продолжает сокращаться и это заметно влияет на еврейскую общину в Украине,так как нормальные украинцы (гои) съехали работать в ЕС,а те кто остался или немощные .или хитрее членов еврейской общины.рейской
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Не е я хитрее их и они меня называют племянником украинско еврейской нации Протести проти інтеграції з Росією проходять у Мінську - Цензор.НЕТ 5632
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Прежде протестов , пуйловских переодетых фсбшников надо из Беларуси выпроводить
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Приплыли тапочки к обрыву .Сколько веревочке не виться ....Любишь кататься , люби и саночки возить . Так вам хробакам бесхребетным и надо . Бойся людей равнодушных , только с их молчаливого согласия совершаются все преступления на земле .
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Всё так и будет продолжаться, пока белорусы не вспомнят, что они литвины.

Протесты против интеграции с Россией проходят в Минске - Цензор.НЕТ 2878
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