 Протести проти інтеграції з Росією проходять у Мінську. ФОТО

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Радіо Свобода".
Люди тримають у руках плакати "Ні окупації, ні аншлюсу", цитату Лукашенка "На хріна нам така інтеграція", "Молодь за незалежність", "Давайте домовимося так: ми тут, а ви там", "Ніяких союзів з імперською Росією".
Поет, кандидат на посаду президента в 2010 році Володимир Некляєв в інтерв’ю телеканалу "Белсат" заявив: "Халявний газ і нафта – це те, що цікавить Лукашенка. Але Путін ясно сказав, що без створення наднаціональних органів халявних нафти і газу не буде. Тому люди і вийшли, розуміючи, що загроза залишається при цій зрадницькій і підлій позиції влади".
Люди, які вийшли на акцію, заявили, що серед їхніх друзів, колег і родичів немає прихильників інтеграції. "Я хочу, якщо буде аншлюс, виїхати. Не хотілося б, а доведеться", – сказав один із мітингувальників. Інший – заявив, що в разі аншлюсу приєднається до "партизанського руху".
Вдень 20 грудня мав відбутися і мітинг за інтеграцію з Росією, на який закликали вийти організатори проросійської акції "Безсмертний полк". Але на акцію в центрі Мінська, на Жовтневій площі, ніхто не прийшов.
20 грудня за результатами переговорів у російському Санкт-Петербурзі Росія і Білорусь не домовилися про податки, нафту і газ. Фінальні домовленості про поглиблення інтеграції між Росією і Білорусією блокують ці три групи питань, заявив міністр економічного розвитку Росії Максим Орєшкін після переговорів.
У чому суть розбіжностей, Орєшкін не сказав. Він також не сказав, коли Олександр Лукашенко і Володимир Путін зустрінуться знову.
Зміст документів, які збираються підписувати Путін і Лукашенко, в тому числі і тих, які вже погоджені, невідомо. Повідомлялося, що йдеться про поглиблення співпраці в рамках Союзної держави. Білоруська опозиція побоюється, що може йтися про підпорядкування Мінська Москві аж до відмови Білорусі від суверенітету.
Як Путін, так і Лукашенко заперечують, що йдеться про втрату Білоруссю суверенітету. При цьому сторони нерідко обмінюються різкими заявами. На прес-конференції 19 грудня Путін сказав, що Росія не готова дотувати економіку Білорусі в повному обсязі, а умовою пільгової ціни на газ повинно бути створення наднаціональних органів у сфері економіки.
протестантов лука назначил или трудовые коллективы выдвинули вместе с профсоюзами?)
и,сколько там протестантов???
аж,цеЛЬных полторы тышшшы)и,долго эти протесты продлятся?
так,что не обольщайтесь, так называемыми протестами
по-любасу лука дал команду никого не трогать
типа в РБ есть демократия
.
Клятве наркомана, слезам проститутки и обещаниям *****.
Жыве Беларусь !
Ото протест, Лукашенко от смеха чуть не умер
Митинг сторонников интеграции с Россией провалился.
На него просто никто не пришел.
ВООБЩЕ. НИКТО.
Cегодня в Минске планировался митинг сторонников так называемой интеграции с Россией. Акция должна была пройти на Октябрьской площади Минска. Как сообщает «Радыё Свабода», на акцию пришли только журналисты.
Что же Вы, литвин, своих-то бросили, не поддержали, так сказать?
Эх, литвин, литвин! Такой шанс прославиться упустили. Стояли бы сейчас на фото и видио посреди площади один, как пень и скандировали бы что-нибудь, типа, путинвведи. А мы бы на Вас любовались бы со страниц всех порталов мира.
Цель мирная. Приятно идти по Минску с таким количеством людей, выкрикивать антироссийские гасла и наблюдать как вата бесится от такого количества. Подержиающих тоже много....
это не протесты, а скорее демонстрация разрешённая лукою
так,что не обольщайтесь, так называемыми протестами
по-любасу лука дал команду никого не трогать
типа в РБ есть демократия