EN|RU|UK
Теми дня: Убивство Шеремета Ринок землі Нормандські переговори Газова війна Обирай свідомо
 Суспільство
  2350  15
Все про:календар (10) фото (95) ДСНС (2192)

 "Вони рятують життя", - київські пожежники випустили календар на 2020 рік. ФОТО

Головне управління Держслужби з надзвичайних ситуацій в Києві випустило календар на 2020 рік з фотографіями столичних рятувальників. Тираж обмежений, тому купити його не можна, але обіцяють провести кілька розіграшів.

Фото календаря опубліковане на сторінці столичного управління ДСНС у Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

"По-перше, висловлюємо подяку нашим шанувальникам, які підхопили нашу ідею і дають нове життя нашим "першочерговим кадрам"... Однак основні слова подяки призначаються нашим пожежникам-рятувальникам! Ви - наші герої", - йдеться в повідомленні.

На кожен місяць року в календарі зробили чорно-білі фотографії з рятувальниками за роботою і відпочинком. На одній із фотографій є і жінка-пожежниця.

Автор знімків - фотограф Олександр Цибульський.

Дивіться також: Волонтери організації "Сім'ї народного тилу" випустили благодійний календар на наступний рік. ФОТО

У коментарях до запису представники ДСНС зазначили, що через обмежений тираж календар не можна буде купити, і пообіцяли провести кілька розіграшів.

Традицію друкувати календарі зі своїми фото поклали початок пожежники з Австралії. Календарі з їхніми портретами випускають з 1993 року, отримані кошти витрачають на благодійність. Вслід за ними ідею підхопили пожежники з Німеччини і Франції.

Вони рятують життя, - київські пожежники випустили календар на 2020 рік 01

Вони рятують життя, - київські пожежники випустили календар на 2020 рік 02
Вони рятують життя, - київські пожежники випустили календар на 2020 рік 03
Вони рятують життя, - київські пожежники випустили календар на 2020 рік 04
Вони рятують життя, - київські пожежники випустили календар на 2020 рік 05
Вони рятують життя, - київські пожежники випустили календар на 2020 рік 06
Вони рятують життя, - київські пожежники випустили календар на 2020 рік 07
Вони рятують життя, - київські пожежники випустили календар на 2020 рік 08
Вони рятують життя, - київські пожежники випустили календар на 2020 рік 09
Вони рятують життя, - київські пожежники випустили календар на 2020 рік 10
Вони рятують життя, - київські пожежники випустили календар на 2020 рік 11
Вони рятують життя, - київські пожежники випустили календар на 2020 рік 12
Вони рятують життя, - київські пожежники випустили календар на 2020 рік 13
Вони рятують життя, - київські пожежники випустили календар на 2020 рік 14

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3166630
 
   
 Топ коментарі
 
Ну чому ж?

Як то, щоб самі гарні у світі українські жінки, та народжували негарних чоловіків?
"Они спасают жизни", - киевские пожарные выпустили календарь на 2020 год - Цензор.НЕТ 7428
 показати весь коментар
 
Что не спасатель- то модель. "Они спасают жизни", - киевские пожарные выпустили календарь на 2020 год - Цензор.НЕТ 9014 Где они таких понабирали? Это реальные спасатели? "Они спасают жизни", - киевские пожарные выпустили календарь на 2020 год - Цензор.НЕТ 3381 "Они спасают жизни", - киевские пожарные выпустили календарь на 2020 год - Цензор.НЕТ 4338
 показати весь коментар
 
Ніколи невикористовуйте дешеві подовжувачі для потужніх пристроїв, дякую. Провід має бути не меньше 1.5 квадрата для розетки 16 А
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Что не спасатель- то модель. "Они спасают жизни", - киевские пожарные выпустили календарь на 2020 год - Цензор.НЕТ 9014 Где они таких понабирали? Это реальные спасатели? "Они спасают жизни", - киевские пожарные выпустили календарь на 2020 год - Цензор.НЕТ 3381
 показати весь коментар
 
 
Ну чому ж?

Як то, щоб самі гарні у світі українські жінки, та народжували негарних чоловіків?

 показати весь коментар
 
 
він народився всупереч (або через?) "табу"
 показати весь коментар
 
«Студенти здають залік з анатомії. Юна дівчина тикає указкою в тазову кістку.

-А ось тут був статевий член.

Екзаменатор з іронією: - Дитино, не був, а бував! Це жіночий скелет ...»

 показати весь коментар
 
 
Заплатив гроші фотографу і будеш мати цікаві світлини😊
 показати весь коментар
 
У пожежників дуже гарна робота, але коли коли треба їхати на пожежу хоч звільняйся😟
 показати весь коментар
 
 
Ніколи невикористовуйте дешеві подовжувачі для потужніх пристроїв, дякую. Провід має бути не меньше 1.5 квадрата для розетки 16 А
 показати весь коментар
 
 
Прям как в Америке. Там тоже такие календари делают.
 показати весь коментар
 
Пожарные тонко намекнули на повышение себе зарплат.
 показати весь коментар
 
хороший календарь. австралийский красивый с пожарными и котиками-собачками.
 показати весь коментар
Цензор.НЕТФотоСуспільство
 
 
 
 
 
 вгору