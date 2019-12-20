 "Вони рятують життя", - київські пожежники випустили календар на 2020 рік. ФОТО

Фото календаря опубліковане на сторінці столичного управління ДСНС у Facebook, інформує Цензор.НЕТ.
"По-перше, висловлюємо подяку нашим шанувальникам, які підхопили нашу ідею і дають нове життя нашим "першочерговим кадрам"... Однак основні слова подяки призначаються нашим пожежникам-рятувальникам! Ви - наші герої", - йдеться в повідомленні.
На кожен місяць року в календарі зробили чорно-білі фотографії з рятувальниками за роботою і відпочинком. На одній із фотографій є і жінка-пожежниця.
Автор знімків - фотограф Олександр Цибульський.
У коментарях до запису представники ДСНС зазначили, що через обмежений тираж календар не можна буде купити, і пообіцяли провести кілька розіграшів.
Традицію друкувати календарі зі своїми фото поклали початок пожежники з Австралії. Календарі з їхніми портретами випускають з 1993 року, отримані кошти витрачають на благодійність. Вслід за ними ідею підхопили пожежники з Німеччини і Франції.
Як то, щоб самі гарні у світі українські жінки, та народжували негарних чоловіків?
-А ось тут був статевий член.
Екзаменатор з іронією: - Дитино, не був, а бував! Це жіночий скелет ...»