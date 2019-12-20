 Кіберполіція викрила на Дніпропетровщині виробників дитячого порно, яким дітей "постачали" батьки. ФОТОрепортаж

Про це повідомляє Департамент кіберполіції України, передає Цензор.НЕТ.
Зазначається, що до створення такого контенту залучалися діти віком від 9 до 13 років. До організації такої діяльності був причетний 43-річний житель Дніпропетровської області, який використовуючи різноманітні засоби впливу схиляв жінок до участі їхніх дітей у створенні порнографічних відео. Надалі ці жінки з особистої згоди, за грошові кошти надавали дозвіл на участь своїх дітей у виготовленні порнографічного контенту - вони особисто привозили своїх дітей у порностудії. Попередньо з дітьми проводилася роз'яснювальна розмова щодо виконання всіх вимог оператора.
Для конспірації, студії розташовувалися в сільській місцевості, а відзнятий порнографічний матеріал збувався в мережі за допомогою засобів анонімізації. Розрахунок за продаж дитячої порнографії відбувався виключно за допомогою криптовалюти.
Оператором був організатор групи, який особисто виконував ролі в таких зйомках. Він також брав замовлення на створення порнографічного відео за участю дітей різної статі з відповідною тематикою, інтер'єром, кількістю учасників і інших особистих побажань замовника.
Сьогодні, 20 грудня, працівники запорізького відділу кіберполіції спільно зі слідчими поліції Запорізької області, під процесуальним керівництвом Запорізької місцевої прокуратури №2, проводять одночасно шість санкціонованих обшуків на території Дніпропетровської області, де розміщуються порностудії і проживають учасники злочинної групи. Поліцейські вже виявили докази протиправної діяльності фігурантів справи. Вилучається техніка, яку надалі буде направлено на експертизу.
Справу кваліфіковано за ч. 5 ст. 301 (ввезення, виготовлення, збут і розповсюдження порнографічних матеріалів) КК України. За результатами проведених обшуків вирішуватиметься питання про оголошення підозри учасникам злочинної групи. За створення і продаж дитячої порнографії їм загрожує до 10 років ув'язнення.
Україна найбідніша країна Європи, бідність та злидні - то немає чому дивувати.
так от десь буде...чи вже є отакий діалог: "...доцю (синку) хочеш телефон ? - ну то знімись в кіно. А там може в Голлівуд потрапиш - треба ж з чогось починати, щось навчишся, а то що голенька (-ий)? то називається: обнажонна натура! Де ще так заробиш."
це страшно до чого довели країну.
Это полные нелюди, как вообще можно своих детей продать и предать?