EN|RU|UK
Теми дня: Убивство Шеремета Ринок землі Нормандські переговори Газова війна Обирай свідомо
 Події, Суспільство
  3743  19
Все про:діти (1760) Дніпропетровщина (624) порнографія (47) порностудія (16) кіберполіція (143)

 Кіберполіція викрила на Дніпропетровщині виробників дитячого порно, яким дітей "постачали" батьки. ФОТОрепортаж

Правоохоронці встановили учасників злочинного угруповання, які організували кілька порностудій на території Дніпропетровської області, де створювали дитячу порнографію.

Про це повідомляє Департамент кіберполіції України, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що до створення такого контенту залучалися діти віком від 9 до 13 років. До організації такої діяльності був причетний 43-річний житель Дніпропетровської області, який використовуючи різноманітні засоби впливу схиляв жінок до участі їхніх дітей у створенні порнографічних відео. Надалі ці жінки з особистої згоди, за грошові кошти надавали дозвіл на участь своїх дітей у виготовленні порнографічного контенту - вони особисто привозили своїх дітей у порностудії. Попередньо з дітьми проводилася роз'яснювальна розмова щодо виконання всіх вимог оператора.

Для конспірації, студії розташовувалися в сільській місцевості, а відзнятий порнографічний матеріал збувався в мережі за допомогою засобів анонімізації. Розрахунок за продаж дитячої порнографії відбувався виключно за допомогою криптовалюти.

Читайте також: Співробітники кіберполіції повторно затримали киянина, якого звинувачують в організації зйомок та розповсюдженні дитячої порнографії. ВIДЕО

Оператором був організатор групи, який особисто виконував ролі в таких зйомках. Він також брав замовлення на створення порнографічного відео за участю дітей різної статі з відповідною тематикою, інтер'єром, кількістю учасників і інших особистих побажань замовника.

Сьогодні, 20 грудня, працівники запорізького відділу кіберполіції спільно зі слідчими поліції Запорізької області, під процесуальним керівництвом Запорізької місцевої прокуратури №2, проводять одночасно шість санкціонованих обшуків на території Дніпропетровської області, де розміщуються порностудії і проживають учасники злочинної групи. Поліцейські вже виявили докази протиправної діяльності фігурантів справи. Вилучається техніка, яку надалі буде направлено на експертизу.

Кіберполіція викрила на Дніпропетровщині виробників дитячого порно, яким дітей постачали батьки 01

Кіберполіція викрила на Дніпропетровщині виробників дитячого порно, яким дітей постачали батьки 02
Кіберполіція викрила на Дніпропетровщині виробників дитячого порно, яким дітей постачали батьки 03

Справу кваліфіковано за ч. 5 ст. 301 (ввезення, виготовлення, збут і розповсюдження порнографічних матеріалів) КК України. За результатами проведених обшуків вирішуватиметься питання про оголошення підозри учасникам злочинної групи. За створення і продаж дитячої порнографії їм загрожує до 10 років ув'язнення.

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3166615
 
 
 Топ коментарі
 
це не тільки українська проблєма, це проблема всіх бідних країн, де батьки продають своїх дітей для сексуальної експлуатації.
Україна найбідніша країна Європи, бідність та злидні - то немає чому дивувати.
 показати весь коментар
 
Родителей на бутылку. Пенты, я разрешаю и одобряю.
 показати весь коментар
 
Гранату таким мамашкам в детородный орган и колечко в ноздрю.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Родителей на бутылку. Пенты, я разрешаю и одобряю.
 показати весь коментар
 
 
Гранату таким мамашкам в детородный орган и колечко в ноздрю.
 показати весь коментар
 
 
це не тільки українська проблєма, це проблема всіх бідних країн, де батьки продають своїх дітей для сексуальної експлуатації.
Україна найбідніша країна Європи, бідність та злидні - то немає чому дивувати.
 показати весь коментар
 
 
ця фігня з дітьми буде тільки посилюватись.
так от десь буде...чи вже є отакий діалог: "...доцю (синку) хочеш телефон ? - ну то знімись в кіно. А там може в Голлівуд потрапиш - треба ж з чогось починати, щось навчишся, а то що голенька (-ий)? то називається: обнажонна натура! Де ще так заробиш."
це страшно до чого довели країну.
 показати весь коментар
 
Та ні. Зелені тварі дохазяйнувалися до ручки просто.
 показати весь коментар
 
розкажіть казки комусь іншому, а тим хто тут прожив останні 28 років не треба спирати на зелених.
 показати весь коментар
 
 
в багатих країнах дітки такі продвинуті , що самі в соцмережі зливають з собою так звані "селфі", це все доступність до порноконтенту і бідність тут ні при чому, це тупо загальна аморальність, дітки будуть "вживати" той продукт, що і дорослі
 показати весь коментар
 
це трохи інше, це інші питання, це не продаж дітей.
 показати весь коментар
 
це не інше, не можна триндіти про залучення дітей до вживання наркотиків і про виробничцтво та розповсюдження наркотиків як про щось окремо взяте, все це пов'язано
 показати весь коментар
 
Тварей надо рвать на части.
Это полные нелюди, как вообще можно своих детей продать и предать?
 показати весь коментар
 
 
Это надо прировнять к педофилии и кастрировать операторов и стерилизовать тварей женского рода, что бы не рожали больше.
 показати весь коментар
Цензор.НЕТФотоПодії
 
 
 
 
 
 вгору