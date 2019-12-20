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 Італійські шуби на суму понад 50 млн грн без сплати податків продавали в Києві, - ГПУ. ФОТОрепортаж

Схему продажу елітних шуб на суму понад 50 млн грн без сплати податків викрито в Києві.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ГПУ.

"За процесуального керівництва Генеральної прокуратури України податковою міліцією викрито діяльність осіб, які, за версією слідства, реалізовували дорогоцінні хутряні вироби італійського бренда у магазинах Києва, ймовірно, не сплачуючи митні збори і податки під час імпорту в Україну", - йдеться в повідомленні.

Під час обшуку вилучено елітні шуби вартістю понад 50 млн гривень та інше майно. Також до суду подано клопотання про арешт вилученого.

Проводяться невідкладні слідчі дії щодо встановлення обставин скоєного правопорушення.

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Італійські шуби на суму понад 50 млн грн без сплати податків продавали в Києві, - ГПУ 01
Італійські шуби на суму понад 50 млн грн без сплати податків продавали в Києві, - ГПУ 02
Італійські шуби на суму понад 50 млн грн без сплати податків продавали в Києві, - ГПУ 03

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3166613
 
 
 Топ коментарі
 
Так вот она какая, эпоха без зубожиння...
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І що? Потрібно стежити за модою, щоби потім у черзі за субсидією на газ, не засміяли!
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Судячи по інтер'єру взяли ларьок на базарі...
В Пасажі бутіки по іншому оздоблені... І товару там побільше...
Ризикнем провірити?) Чи ми 'не лохи'?)
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Судячи по інтер'єру взяли ларьок на базарі...
В Пасажі бутіки по іншому оздоблені... І товару там побільше...
Ризикнем провірити?) Чи ми 'не лохи'?)
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то у вас лайно в інтер'єрах з позолотою та з люстрами з хришталя продають по шаленим ценам...
а в УКРАЇНІ все простіше... та й шуби по 50000 це ж не такі вже і коштовності...
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Друже можливо ви мене не зрозуміли...
Не знаю де там у вас... А у нас у Львові є бащар Південний називається... Так от, на цьому базарі, інтер'єр, приїдь подивись...
Але цей базар, не може конкурувати з торгівельними центрами Львова... Він для середнього класу...
Так от суть мого посту, що в Києві теж є торгівельні центри з чорним товаром, вищого сорту... І боротьбу, слід починати з них...
А ця трагікомедія, описана в статті, сприймається мною, як чистої води фарс і дешева показуха... Де силовики бабок базарних обілечують...
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Боротся с контрабандой надо на границе а не у предпринимателя в магазине. И так все в стране делается - через ж*пу.
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Да ну на... А я от думаю, що як раз таки в магазині теж...
Щоб не було хитрозроблених...
Мало того, статтю повернути за торгівлю контрабандою та об'єктами порушення митних правил...
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І що? Потрібно стежити за модою, щоби потім у черзі за субсидією на газ, не засміяли!
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Які шуби італійські? Хто їх купує, народу не має за що хліба купити
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Та ладно...
При Петро народ купував по піввареника
А зараз по півшаурми
Відчуваєте прорив?
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МОЯ тёща сухарики для птичек сушит - давай свой адрес - вышлю чуток!
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Ой, да ладно. Попробуйте вечером в выходные без брони найти место в кафе/ресторане. Или найти парковочное место около Анаша/Епицентра. Кассы ломятся, в очереди можно подохнуть. Все прям такие беднули, а я и за границей такого разнообразия новых иномарок не видел.
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Шуби?
Хутряні?
Італійські???
Сдаюсь. Зубожіння вже нема.
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Вот постройте в Киеве шубную фабрику, тогда и налоги требуйте.
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Скучные и не практичные шубы. Лучше парка , или пуховик яркий под зимние кроссы . А в шубе как тетя мотя из ссср ..
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вероятно? это какой то капец - у нас вообще правосудие в Украине есть или осталось только зеленое - это хуже чем при яныке - чистый грабеж юридический - таким способом можно отнять все и у любого - а может с людей на улице шубу снять и сказать, шо она не расстоможенная - вероятно)))))
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народ - не важно - сегодгя шубя - завтра шо то другое - это прецедент - я такого беспредела уже давно не помню - это просто за гранью
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И ГДЕ же вот ЭТО (см. картинку) считается ШЫКОМ?

Італійські шуби на суму понад 50 млн грн без сплати податків продавали в Києві, - ГПУ - Цензор.НЕТ 8078
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найти пункт провоза через границу
таможню на нары без звлога но с конфискацией
на сумму налога и погашение прав /работа в гос органах/
это все просто выясняется при желании
знаю таможенника более десяти лет как уволили
но шмотки носит до сих пор
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Суркисы походу, помните скандал с подкупом судьи шубой в 90ые?)
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Ну, теперь бабы ментов и налоговиков будут в шубах.
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Менты и ГПУшники жён в Новому году приоденут!
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Пгокулоли до дня Миколая для своїх жінок постаралися.
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Итальянские шубы?Да в Италии те на ком одежда из натуральных мехов или шкур рискуют быть ****** в лучшем случае зеленкой.
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