 Італійські шуби на суму понад 50 млн грн без сплати податків продавали в Києві, - ГПУ. ФОТОрепортаж

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ГПУ.
"За процесуального керівництва Генеральної прокуратури України податковою міліцією викрито діяльність осіб, які, за версією слідства, реалізовували дорогоцінні хутряні вироби італійського бренда у магазинах Києва, ймовірно, не сплачуючи митні збори і податки під час імпорту в Україну", - йдеться в повідомленні.
Під час обшуку вилучено елітні шуби вартістю понад 50 млн гривень та інше майно. Також до суду подано клопотання про арешт вилученого.
Проводяться невідкладні слідчі дії щодо встановлення обставин скоєного правопорушення.
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В Пасажі бутіки по іншому оздоблені... І товару там побільше...
Ризикнем провірити?) Чи ми 'не лохи'?)
а в УКРАЇНІ все простіше... та й шуби по 50000 це ж не такі вже і коштовності...
Не знаю де там у вас... А у нас у Львові є бащар Південний називається... Так от, на цьому базарі, інтер'єр, приїдь подивись...
Але цей базар, не може конкурувати з торгівельними центрами Львова... Він для середнього класу...
Так от суть мого посту, що в Києві теж є торгівельні центри з чорним товаром, вищого сорту... І боротьбу, слід починати з них...
А ця трагікомедія, описана в статті, сприймається мною, як чистої води фарс і дешева показуха... Де силовики бабок базарних обілечують...
Щоб не було хитрозроблених...
Мало того, статтю повернути за торгівлю контрабандою та об'єктами порушення митних правил...
При Петро народ купував по піввареника
А зараз по півшаурми
Відчуваєте прорив?
Хутряні?
Італійські???
Сдаюсь. Зубожіння вже нема.
таможню на нары без звлога но с конфискацией
на сумму налога и погашение прав /работа в гос органах/
это все просто выясняется при желании
знаю таможенника более десяти лет как уволили
но шмотки носит до сих пор