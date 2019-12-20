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 Суспільство, Фоторепортаж
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Все про:день народження (64) Лондон (120) Галантерник Володимир (5)

 Скандально відомий "директор Одеси" Галантерник відсвяткував день народження в Лондоні: Enjoy my fucking birthday. ФОТОрепортаж

Володимир Галантерник, якого в ЗМІ називають "смотрящим" за Одесою, відзначив своє 50-річчя в елітному готелі Лондона під пісні Земфіри та Мумій Троля.

Про це пише журналістка Христина Бердинських, інформує Цензор.НЕТ.

"Знайти фотографії Галантерника - велика удача. Є лише 2-3 його фотографії в інтернеті. Але будь-який журналіст легко може знайти, де він святкував свій ювілей. Тому що гості його вечірки обожнюють сторіз в інстаграмі", - зазначає вона.

Бердинских повідомляє, що на заході для Галантерника співали артисти з РФ Мумій Троль і Земфіра, а також що серед гостей було багато подруг дружини винуватця вечірки Наталії Зінько: "Наприклад, Ліза Ющенко, Тетяна Фукс і Ліза Наумова, дружина Ігоря Фрумана, фігуранта скандалу про імпічмент Трампа".

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Відбувалася подія, за словами журналістки, у Mandarin Oriental Hyde Park London: "Це шалено дорогий готель, номери в якому коштують від 600 до 5 тис. фунтів стерлінгів".

"Ось так відгуляв своє 50-річчя колишній одеський ФОП Галантерник. Згідно з реєстраційним документом, ФОП Галантерник закрив лише кілька років тому. А в його офіційній власності була лише однокімнатна квартира в Одесі, яку він теж продав", - резюмує Бердинских.

Скандально відомий директор Одеси Галантерник відсвяткував день народження в Лондоні: Enjoy my fucking birthday 01
Скандально відомий директор Одеси Галантерник відсвяткував день народження в Лондоні: Enjoy my fucking birthday 02
Скандально відомий директор Одеси Галантерник відсвяткував день народження в Лондоні: Enjoy my fucking birthday 03
Скандально відомий директор Одеси Галантерник відсвяткував день народження в Лондоні: Enjoy my fucking birthday 04
Скандально відомий директор Одеси Галантерник відсвяткував день народження в Лондоні: Enjoy my fucking birthday 05
Скандально відомий директор Одеси Галантерник відсвяткував день народження в Лондоні: Enjoy my fucking birthday 06

Читайте на "Цензор.НЕТ": Імміграційна служба США скасувала в'їзну візу "директору Одеси" Галантернику

Нагадаємо, Володимира Галантерника за його вплив в Одесі часто в ЗМІ величають "смотрящим" за Одесою. 13 березня одеський проукраїнський активіст Михайло Кузаконь, який передав керівникам ГПУ, СБУ, МВС та Національної поліції повідомлення про злочини ОЗУ Галантерника, зокрема про напади і замахи на українських активістів, заявив, що проросійське організоване злочинне угруповання Володимира Галантерника готує в Одесі нову "русскую весну" і фактично створило "Одеську кримінальну республіку".

Скандально відомий директор Одеси Галантерник відсвяткував день народження в Лондоні: Enjoy my fucking birthday 07

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3166605
 
   
 Топ коментарі
 
ну, галантєрнікі - єто то шо свєрху плавало...

...А помните страшные истории про ужасного и токсичного Кононенко? Сколько было "вопросов" и визгу из-за его присутствия в партийных списках БПП.
Ну штош. Кононенко проиграл мажоритарку Дубинскому. К Дубинскому нет вопросов. Какие могут быть вопросы к идиоту? Дубинский не токсичный. Просто всратый во всех местах. Воняет. Но нарид вон терпит, многим даже нравится.
А место Кононенко в рядах решал новоизбранной власти занял российский мафиози Сэм Кислин.
Когда Зеленский уже преЗедентом ездил в Штаты первый раз, они встречались с Кислиным. На встрече присутствовал, кто бы вы думали? Правильно. Андрей Богдан. Куда ж на такую встречу и без адвоката?
После этой встречи Кислину был разрешён въезд в Украину и, видимо, выдано приглашение, как журналистам "звИзды". И уже тут, по месту, крёстный отец воронежского разлива встречался с новым генпрокурором и руководителем СБУ. Норм так, да? И вопросов нет.
А что же он тут делает, этот человек с неоднозначной репутацией? Спросите вы. Наверное.
А вот что.
Портнов же чего такой злой? Потому что его не только отправили в изгнание на велосипеде без сидения, а ещё и денег не дали отсудить. Облажался "юрЫст" Андрюша на полутора миллиардах баксов семьи Януковича. Деньги конфисковали.
За спасение этой кругленькой суммы взялся российский мафиози в США Сэм Кислин. Более того, Сэм неоднократно утверждал, что бабос этот его собственный. Окей. Не все, а доля малая.
-Хотя чего это я такой скромный? Пусть будут все. Время прошло, кто там шо помнит… Да и проценты накапали.
Схема припрятывания этого сладкого куска, откушенного от Украины Януковичами, действительно предполагала смену череды юрисдикций и по итогу покупку ОВГЗ на подставные юрлица. Но в своё время, когда у нас Президент был человек порядочный и знал 6 языков, весь путь денег был отслежен и разоблачён в суде.
Большая часть украденных Януковичами денег (7,5 миллиардов) была вложена в евробонды - наши ценные бумаги. И их не могли арестовать, потому что это сразу означало бы дефолт страны. Погашение этих евробондов было сильно заторможено при Порошенко. Но вот уже при Зеленском по этим бумагам начались выплаты.
Не исключено, что и Кислину его полтора ярда вернут. Кислину. Или ему с Януковичем - уже не суть важно.
Так шо я хотела таки сказать.
Вот Кононенко - он был решала, токсичный, и к нему было много вопросов. Страшный был человек. Правда, конкретнее никто ничего сказать мне так и не смог. Просто страшный и всё.
А Зеленский и его компания - не страшные. Они весёлые и смешные. И Янукович уже не страшный. Он же там где-то. В Ростове. И беркута у него уже нет…
И Кислин не страшный. Кто это вообще?
В общем, все классные. Обхохочемся. - https://tverezo.info/post/108743
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Fuck you галантерник! Вместе с твоим birthday.Asshole.
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Все смотрящие - должны стать сидящими.
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Это хорошо. Просто если он православный, то будет "гореть" более вечно Скандально известный "директор Одессы" Галантерник отметил день рождения в Лондоне: Enjoy my fucking birthday - Цензор.НЕТ 3330
А вот если не православный, то.... Скандально известный "директор Одессы" Галантерник отметил день рождения в Лондоне: Enjoy my fucking birthday - Цензор.НЕТ 9362
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гореть в аду да если так то все управленцы Украины с 2001 года должны или гореть в аду но они не только горят а гнобят миллионы жизней вся это теория потом, манипуляция жизнь сейчас и здесь
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вся это теория потом, манипуляция жизнь сейчас и здесь\\\

Совершенно верно. а как на самом деле - ни я вам, нм вы мне - не скажем....(бесплатно то)))
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боюсь, что его религия прямо поощряет китдать гоев... и за это наоборот воздастся
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Может, он и "православный", но слегка обрезанный...
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по ихней вере вообще ада нету. он ведь щироукраинский мыролюбный реформатор.
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если вы достаточно много вложите в Британскую экономику , а для наших деятелей это в основном покупка недвижимости , то получите гарантию , что вас не выдадут органам правосудия страны , где вы украли эти средства ...ничего личного , только деньги
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"нічого особистого", просто попросили ще до того як ловити
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чувствуется там такой заряд "добра" Скандально известный "директор Одессы" Галантерник отметил день рождения в Лондоне: Enjoy my fucking birthday - Цензор.НЕТ 2474 я бы и бесплатно туда не пошел Скандально известный "директор Одессы" Галантерник отметил день рождения в Лондоне: Enjoy my fucking birthday - Цензор.НЕТ 1890
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самий час для НАБУ зайнятись цим фопом Г.
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чи для СБУ...
скільки податків не сплачено...
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органи,що здійснюють контроль за додержанням податкового законодавства;
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це плюс Ізраїлю, і мінус Україні, бо воно сюди приїде.
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Раніше було вкрав, випив, у в'язницю. Зараз вкрав, купив маєток і в Лондон.
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ну, галантєрнікі - єто то шо свєрху плавало...

...А помните страшные истории про ужасного и токсичного Кононенко? Сколько было "вопросов" и визгу из-за его присутствия в партийных списках БПП.
Ну штош. Кононенко проиграл мажоритарку Дубинскому. К Дубинскому нет вопросов. Какие могут быть вопросы к идиоту? Дубинский не токсичный. Просто всратый во всех местах. Воняет. Но нарид вон терпит, многим даже нравится.
А место Кононенко в рядах решал новоизбранной власти занял российский мафиози Сэм Кислин.
Когда Зеленский уже преЗедентом ездил в Штаты первый раз, они встречались с Кислиным. На встрече присутствовал, кто бы вы думали? Правильно. Андрей Богдан. Куда ж на такую встречу и без адвоката?
После этой встречи Кислину был разрешён въезд в Украину и, видимо, выдано приглашение, как журналистам "звИзды". И уже тут, по месту, крёстный отец воронежского разлива встречался с новым генпрокурором и руководителем СБУ. Норм так, да? И вопросов нет.
А что же он тут делает, этот человек с неоднозначной репутацией? Спросите вы. Наверное.
А вот что.
Портнов же чего такой злой? Потому что его не только отправили в изгнание на велосипеде без сидения, а ещё и денег не дали отсудить. Облажался "юрЫст" Андрюша на полутора миллиардах баксов семьи Януковича. Деньги конфисковали.
За спасение этой кругленькой суммы взялся российский мафиози в США Сэм Кислин. Более того, Сэм неоднократно утверждал, что бабос этот его собственный. Окей. Не все, а доля малая.
-Хотя чего это я такой скромный? Пусть будут все. Время прошло, кто там шо помнит… Да и проценты накапали.
Схема припрятывания этого сладкого куска, откушенного от Украины Януковичами, действительно предполагала смену череды юрисдикций и по итогу покупку ОВГЗ на подставные юрлица. Но в своё время, когда у нас Президент был человек порядочный и знал 6 языков, весь путь денег был отслежен и разоблачён в суде.
Большая часть украденных Януковичами денег (7,5 миллиардов) была вложена в евробонды - наши ценные бумаги. И их не могли арестовать, потому что это сразу означало бы дефолт страны. Погашение этих евробондов было сильно заторможено при Порошенко. Но вот уже при Зеленском по этим бумагам начались выплаты.
Не исключено, что и Кислину его полтора ярда вернут. Кислину. Или ему с Януковичем - уже не суть важно.
Так шо я хотела таки сказать.
Вот Кононенко - он был решала, токсичный, и к нему было много вопросов. Страшный был человек. Правда, конкретнее никто ничего сказать мне так и не смог. Просто страшный и всё.
А Зеленский и его компания - не страшные. Они весёлые и смешные. И Янукович уже не страшный. Он же там где-то. В Ростове. И беркута у него уже нет…
И Кислин не страшный. Кто это вообще?
В общем, все классные. Обхохочемся. - https://tverezo.info/post/108743
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Fuck you галантерник! Вместе с твоим birthday.Asshole.
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А кого в Европейском государстве,коим позиционирует себя Украина вообще должно волновать как кто отметил свое день рождения?Да хоть пусть в рояль наср.т!Ваше какое дело-его деньги.
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"Рюкзак - птица гордая. Пока не пнёшь - не полетит..."
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им нужна русская весна. будет куда бабло списать.
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Кому в Украине жить хорошо ? Только ворам, причём при любом президенте.
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и хто там был из наших а зеля? шифер был? а ярема? а изя каломыйский? ну шо ж вы такие отмороженные? земляков поддерживать надо!
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Нет такого предмета, который не подошел бы еврею для фамилии.
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Посадить бы этого поца в окоп на передовой да под обстрелы с градов.
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свинорылые гопники-преступники жируют.
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