 Скандально відомий "директор Одеси" Галантерник відсвяткував день народження в Лондоні: Enjoy my fucking birthday. ФОТОрепортаж

Про це пише журналістка Христина Бердинських, інформує Цензор.НЕТ.

"Знайти фотографії Галантерника - велика удача. Є лише 2-3 його фотографії в інтернеті. Але будь-який журналіст легко може знайти, де він святкував свій ювілей. Тому що гості його вечірки обожнюють сторіз в інстаграмі", - зазначає вона.

Бердинских повідомляє, що на заході для Галантерника співали артисти з РФ Мумій Троль і Земфіра, а також що серед гостей було багато подруг дружини винуватця вечірки Наталії Зінько: "Наприклад, Ліза Ющенко, Тетяна Фукс і Ліза Наумова, дружина Ігоря Фрумана, фігуранта скандалу про імпічмент Трампа".

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Відбувалася подія, за словами журналістки, у Mandarin Oriental Hyde Park London: "Це шалено дорогий готель, номери в якому коштують від 600 до 5 тис. фунтів стерлінгів".

"Ось так відгуляв своє 50-річчя колишній одеський ФОП Галантерник. Згідно з реєстраційним документом, ФОП Галантерник закрив лише кілька років тому. А в його офіційній власності була лише однокімнатна квартира в Одесі, яку він теж продав", - резюмує Бердинских.













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Нагадаємо, Володимира Галантерника за його вплив в Одесі часто в ЗМІ величають "смотрящим" за Одесою. 13 березня одеський проукраїнський активіст Михайло Кузаконь, який передав керівникам ГПУ, СБУ, МВС та Національної поліції повідомлення про злочини ОЗУ Галантерника, зокрема про напади і замахи на українських активістів, заявив, що проросійське організоване злочинне угруповання Володимира Галантерника готує в Одесі нову "русскую весну" і фактично створило "Одеську кримінальну республіку".