 Скандально відомий "директор Одеси" Галантерник відсвяткував день народження в Лондоні: Enjoy my fucking birthday. ФОТОрепортаж

Про це пише журналістка Христина Бердинських, інформує Цензор.НЕТ.
"Знайти фотографії Галантерника - велика удача. Є лише 2-3 його фотографії в інтернеті. Але будь-який журналіст легко може знайти, де він святкував свій ювілей. Тому що гості його вечірки обожнюють сторіз в інстаграмі", - зазначає вона.
Бердинских повідомляє, що на заході для Галантерника співали артисти з РФ Мумій Троль і Земфіра, а також що серед гостей було багато подруг дружини винуватця вечірки Наталії Зінько: "Наприклад, Ліза Ющенко, Тетяна Фукс і Ліза Наумова, дружина Ігоря Фрумана, фігуранта скандалу про імпічмент Трампа".
Відбувалася подія, за словами журналістки, у Mandarin Oriental Hyde Park London: "Це шалено дорогий готель, номери в якому коштують від 600 до 5 тис. фунтів стерлінгів".
"Ось так відгуляв своє 50-річчя колишній одеський ФОП Галантерник. Згідно з реєстраційним документом, ФОП Галантерник закрив лише кілька років тому. А в його офіційній власності була лише однокімнатна квартира в Одесі, яку він теж продав", - резюмує Бердинских.
Нагадаємо, Володимира Галантерника за його вплив в Одесі часто в ЗМІ величають "смотрящим" за Одесою. 13 березня одеський проукраїнський активіст Михайло Кузаконь, який передав керівникам ГПУ, СБУ, МВС та Національної поліції повідомлення про злочини ОЗУ Галантерника, зокрема про напади і замахи на українських активістів, заявив, що проросійське організоване злочинне угруповання Володимира Галантерника готує в Одесі нову "русскую весну" і фактично створило "Одеську кримінальну республіку".
А вот если не православный, то....
Совершенно верно. а как на самом деле - ни я вам, нм вы мне - не скажем....(бесплатно то)))
https://www.youtube.com/watch?v=oOqFm9coGlI
скільки податків не сплачено...
Мои поздравления!
Хотя, кого я спрашиваю...
...А помните страшные истории про ужасного и токсичного Кононенко? Сколько было "вопросов" и визгу из-за его присутствия в партийных списках БПП.
Ну штош. Кононенко проиграл мажоритарку Дубинскому. К Дубинскому нет вопросов. Какие могут быть вопросы к идиоту? Дубинский не токсичный. Просто всратый во всех местах. Воняет. Но нарид вон терпит, многим даже нравится.
А место Кононенко в рядах решал новоизбранной власти занял российский мафиози Сэм Кислин.
Когда Зеленский уже преЗедентом ездил в Штаты первый раз, они встречались с Кислиным. На встрече присутствовал, кто бы вы думали? Правильно. Андрей Богдан. Куда ж на такую встречу и без адвоката?
После этой встречи Кислину был разрешён въезд в Украину и, видимо, выдано приглашение, как журналистам "звИзды". И уже тут, по месту, крёстный отец воронежского разлива встречался с новым генпрокурором и руководителем СБУ. Норм так, да? И вопросов нет.
А что же он тут делает, этот человек с неоднозначной репутацией? Спросите вы. Наверное.
А вот что.
Портнов же чего такой злой? Потому что его не только отправили в изгнание на велосипеде без сидения, а ещё и денег не дали отсудить. Облажался "юрЫст" Андрюша на полутора миллиардах баксов семьи Януковича. Деньги конфисковали.
За спасение этой кругленькой суммы взялся российский мафиози в США Сэм Кислин. Более того, Сэм неоднократно утверждал, что бабос этот его собственный. Окей. Не все, а доля малая.
-Хотя чего это я такой скромный? Пусть будут все. Время прошло, кто там шо помнит… Да и проценты накапали.
Схема припрятывания этого сладкого куска, откушенного от Украины Януковичами, действительно предполагала смену череды юрисдикций и по итогу покупку ОВГЗ на подставные юрлица. Но в своё время, когда у нас Президент был человек порядочный и знал 6 языков, весь путь денег был отслежен и разоблачён в суде.
Большая часть украденных Януковичами денег (7,5 миллиардов) была вложена в евробонды - наши ценные бумаги. И их не могли арестовать, потому что это сразу означало бы дефолт страны. Погашение этих евробондов было сильно заторможено при Порошенко. Но вот уже при Зеленском по этим бумагам начались выплаты.
Не исключено, что и Кислину его полтора ярда вернут. Кислину. Или ему с Януковичем - уже не суть важно.
Так шо я хотела таки сказать.
Вот Кононенко - он был решала, токсичный, и к нему было много вопросов. Страшный был человек. Правда, конкретнее никто ничего сказать мне так и не смог. Просто страшный и всё.
А Зеленский и его компания - не страшные. Они весёлые и смешные. И Янукович уже не страшный. Он же там где-то. В Ростове. И беркута у него уже нет…
И Кислин не страшный. Кто это вообще?
В общем, все классные. Обхохочемся. - https://tverezo.info/post/108743