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Все про:Кропивницький (162) СІЗО (454) ДПтСУ (11) пенітенціарна служба (80)

 Бунт у СІЗО Кропивницького: в ув'язнених виявили схованку з горілкою, ключами від камер, наркотиками і 1,5 кг бурштину. ФОТОрепортаж

У Кропивницькому слідчому ізоляторі, де 16 грудня стався бунт, була виявлена ​​схованка із забороненими предметами.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці в мережі Facebook повідомляє Державна кримінально-виконавча служба України.

В рамках проведення заходів із підтримання правопорядку в Кропивницькому слідчому ізоляторі працівники ДКІВ викрили схованку, в якій ув'язнені зберігали велику кількість заборонених предметів.

Серед знайденого: понад 100 літрів горілки, 83 колоди гральних карт, пристрої для нанесення татуювань, 44 мобільні телефони, 30 зарядних пристроїв для телефонів, 2 ігрові приставки, близько 1,5 кг бурштину та знаряддя для його обробки, ключі від камерних дверей, пристрої для здійснення перекидання заборонених предметів, дріжджі і закваска для самогоноваріння, фішки для покеру, колючо-ріжучий і робочий інструмент, наркотичні засоби і пристрої для їх вживання.

Вилучені заборонені предмети задокументовано в установленому законодавством порядку, буде проведено службове розслідування.

Обшукові заходи в установі тривають.

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Як повідомлялося раніше, адміністрація Державної кримінально-виконавчої служби України повідомила, що 16 грудня близько 13:00 в державній установі "Кропивницький слідчий ізолятор" ув’язнений М. скоїв напад на співробітницю установи, погрожував їй та сім'ї фізичною розправою, висловлювався нецензурною лайкою і завдав тілесні ушкодження.

В той же день, близько 17:00 в установу з метою проведення слідчих (розшукових) дій, прибули співробітники прокуратури і СУ ГУНП України в Кіровоградській області. Вищевказаний ув’язнений М. в категоричній формі від дачі письмових пояснень відмовився, почав поводитися агресивно, висловлювався нецензурною лайкою в сторону працівників прокуратури і адміністрації установи, підбурював інших ув'язнених до неправомірної поведінки.

Так, на підтримку протиправних дій ув’язненого М., ув’язнені інших камер установи почали стукати в двері, намагалися пошкодити камерний інвентар. У зв'язку з цим начальником СІЗО був оголошений загальний збір персоналу, і вжиті першочергові заходи щодо стабілізації оперативної обстановки.

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Бунт у СІЗО Кропивницького: в увязнених виявили схованку з горілкою, ключами від камер, наркотиками і 1,5 кг бурштину 01

Бунт у СІЗО Кропивницького: в увязнених виявили схованку з горілкою, ключами від камер, наркотиками і 1,5 кг бурштину 02
Бунт у СІЗО Кропивницького: в увязнених виявили схованку з горілкою, ключами від камер, наркотиками і 1,5 кг бурштину 03
Бунт у СІЗО Кропивницького: в увязнених виявили схованку з горілкою, ключами від камер, наркотиками і 1,5 кг бурштину 04
Бунт у СІЗО Кропивницького: в увязнених виявили схованку з горілкою, ключами від камер, наркотиками і 1,5 кг бурштину 05

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3166604
 
 
 Топ коментарі
 
Когда будут приватные СИЗО, начальники будут им из тортов вылазить)))
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Довипєндрувались... Тепер будуть без горілки, наркотиків, телефонів...
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Ну так все вопросы к начальничкам!
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Дрожжі і закваска у СІЗо. Молодці українці. А ви думаєте, що працюючи в Європі наші пьють дороге їхнє пойло. Оковита, оце сила!!!!
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Звонять всякі, а потім це з тюрьми. Система дала збій... це добре.
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Когда будут приватные СИЗО, начальники будут им из тортов вылазить)))
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По сути, основные цели заключения - перевоспитание и изоляция от общества. Вторая цель достигается, даже если начальники из тортов будут выпрыгивать и приват танцевать. А с перевоспитанием проблемы что так, что так. Если у заключенного есть деньги, пусть официально платит за комфорт в тюрьме - это не плохо. Плохо, это когда коррупция. Как придумал граф Монте-Кристо - хочешь стакан вина, не вопрос - только цена такая, хочешь курочку жареную - вот тебе, только плати.
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Petr Ivanov cd2b39c3 Продолжаем: хочешь бабу -плати, хочешь наркоту- плати, хочешь на свободу -плати. А те, у кого денег нет, будут на зоне туфли чистить тем, у кого есть.
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вы путаете перевоспитание с удовольствием...отсутствие материальных, сексуальных, вкусовых, даже интернет удовлетворений на определенный период времени - это и есть и кара и перевоспитание....
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Nikos KGB Нет у нас никакого исправления, это розовые слюни.
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А СЛОНА ще не знайшли ???
Хєрово шукали!!
🤣🤣🤣
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Довипєндрувались... Тепер будуть без горілки, наркотиків, телефонів...
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якийсь час,так, перемнуться,а потім те ж саме....
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похоже руководство знало всё и держало руку "на пульсе",просто чтоб угомонить разбушевавшегося,лишили "сладкого" всех заключённых ) теперь этому заключённому не позавидуешь )) всё везде куплено и под контролем ((
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Десять ведер водки.
Это ж каких размеров должен быть тайник?
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Мабуть орендували камеру схову в насяльника тюрми.
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Ой, не надо расказывать, а то получается, что на зоне лучше живется, чем на свободе...
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Герой оповідання О.Генрі «Фараон і хорал» довго намагався попасти у в'язницю.
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ага, молодым и глупым зону романтизируют..., типа там "курорт"...
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школы - кузни пролетариата, тюрьмы - академии криминалитета. Так что молодые босяки вовсе не глупые...
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Бурштин для намиста нареченої чи для вибухівки?
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Похоже ручки для ножей делают. Любимый досуг осужденных.
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В фильме "Побег из Шоушенка" главный герой в тюрьме шахматные фигурки из камня вырезал. Наши круче - из янтаря.
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телефоны отобрали не законно.. вроде бы ж им разрешили и телефонами и интернетом пользоваться...теперь янтарь необработанный останется - все в сети всемирной зависнут)))
и кроме развлечения - вымогать бабки за "сына в полиции" или минировать вокзалы...начнут теперь и лохов в интернет магазинах разводить на бабосы... там кудесники те еще!!!!
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вроде бы ж им разрешили и телефонами и интернетом пользоваться... ні
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сколько там % сидят тупо по прихоти таких, как зеленский ?
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у Кропивницькому "бурштинову" копальню "знайшли" ...
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таке враження, що наш бурштин вже незабаром почнуть знаходити в дупах людожерів мумбо-юмбо
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да не может этого быть, наговор, подстава и брехня. там же служат кристально чесные, сознательные и порядочные люди, такие как в мвд. а ВЫ....... как не стыдно?
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"повсюду честные порядочные люди ... каждый родился ментом"(с)
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авторитет думал набьет лицо бабе-психологу и все будут жить дальше без проблем ? Новый год без бухла и телефонов. Хоть меньше пенсионеров разведут
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А янтарь даже в карцере копают или моют. Бунт у СІЗО Кропивницького: в ув'язнених виявили схованку з горілкою, ключами від камер, наркотиками і 1,5 кг бурштину - Цензор.НЕТ 8336
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Там стены такие, цемент, песок и янтарь. "Побег из шоушенка" уже упоминали выше.
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Ключи от камерных дверей?

Они что там, расквартированны?
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Так мусара продажные уркам всё это и поставляют.
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СТО литров водки в тайнике в СЛЕДСТВЕННОМ ИЗОЛЯТОРЕ?
Я....... У меня...... каминтариев.......
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сохраняйте спокойствие, бывает не такое, например колл центр поп продажам, массовые застолья...
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так это в государственном сизо, а представьте что будет в частном....
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Це вирок! Вирок не тільки потенціаріям, вирок пргнившій продажній, барижній системі! Всім зрозуміло, що це не тільки в Кропивницькому, по всій країні те ж саме! Чи може комусь невідомо скільки коштує УДО (УДЗ)?!!!
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А віп-"камери" з прислугою, обладнані засобами зв'язку, м'якими *******, барами та можливостями замовлення повій до місця "ув'язнення" не дивують?!
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Вы только узнали о поднаготной? Со времен развала совка говорили много, делали оч мало, ничего особо и не делалось, только ура патриоты тешились лозунгами, парт сьездами, маршами со смолоскипами... Как тогда...
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представляю шо будет с зэка "М" когда он выйдет из ШИЗО... довыеживались пассажиры? ну сами же и виноваты, при таком богатстве не надо было бузу творить.
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и шо Вы представили? малюська его перевоспитает?
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PS у зеканов и беспридел лотерейного бизнеса ...а что твориться в ОП как там дела ? кстати знаете на какой город говорят Бублик ? Да ,спасибо жителям Бублика за -.....
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только узнали? всегда была малина, и будет. малюська не собирался покончить, откаты из тюрем идут наверх, так что совок живет и будет жить ...
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Ну ладно, тату, водка и телефоны. Но откуда и зачем там янтарь? Они что его накопали в тюремном дворе?
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Удивили Бунт у СІЗО Кропивницького: в ув'язнених виявили схованку з горілкою, ключами від камер, наркотиками і 1,5 кг бурштину - Цензор.НЕТ 2336
И кстати, в "пятнадцатиреспубликовых странах" цель т.н. "penitentiary system" - унизить,убить, растоптать,заставить умереть в нечеловеческих условиях, все что угодно ,но только не "перевоспитать" как тут пишут некоторые и вернуть обществу нормального индивидуума.
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Нормальні індивіди туди не потрапляють.
Перша мета - це ізолювати від суспільства, саме тому, що він не нормальний.
Комусь подобається думка про покарання - нам з дитинства прививали цю думку - за злочини повинне бути покарання.
Але позбавлення волі - то і є покарання. Робити його ще тяжчим - то вже жорстокість - така система вже давно показала свою неефективність, але ті, кому вона вигідна продовжують за неї чіплятися.
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ща бы надю туда паханшой ух и макаршки за обе щоки в голодовке
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