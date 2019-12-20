 Бунт у СІЗО Кропивницького: в ув'язнених виявили схованку з горілкою, ключами від камер, наркотиками і 1,5 кг бурштину. ФОТОрепортаж

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці в мережі Facebook повідомляє Державна кримінально-виконавча служба України.

В рамках проведення заходів із підтримання правопорядку в Кропивницькому слідчому ізоляторі працівники ДКІВ викрили схованку, в якій ув'язнені зберігали велику кількість заборонених предметів.

Серед знайденого: понад 100 літрів горілки, 83 колоди гральних карт, пристрої для нанесення татуювань, 44 мобільні телефони, 30 зарядних пристроїв для телефонів, 2 ігрові приставки, близько 1,5 кг бурштину та знаряддя для його обробки, ключі від камерних дверей, пристрої для здійснення перекидання заборонених предметів, дріжджі і закваска для самогоноваріння, фішки для покеру, колючо-ріжучий і робочий інструмент, наркотичні засоби і пристрої для їх вживання.

Вилучені заборонені предмети задокументовано в установленому законодавством порядку, буде проведено службове розслідування.

Обшукові заходи в установі тривають.

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Як повідомлялося раніше, адміністрація Державної кримінально-виконавчої служби України повідомила, що 16 грудня близько 13:00 в державній установі "Кропивницький слідчий ізолятор" ув’язнений М. скоїв напад на співробітницю установи, погрожував їй та сім'ї фізичною розправою, висловлювався нецензурною лайкою і завдав тілесні ушкодження.

В той же день, близько 17:00 в установу з метою проведення слідчих (розшукових) дій, прибули співробітники прокуратури і СУ ГУНП України в Кіровоградській області. Вищевказаний ув’язнений М. в категоричній формі від дачі письмових пояснень відмовився, почав поводитися агресивно, висловлювався нецензурною лайкою в сторону працівників прокуратури і адміністрації установи, підбурював інших ув'язнених до неправомірної поведінки.

Так, на підтримку протиправних дій ув’язненого М., ув’язнені інших камер установи почали стукати в двері, намагалися пошкодити камерний інвентар. У зв'язку з цим начальником СІЗО був оголошений загальний збір персоналу, і вжиті першочергові заходи щодо стабілізації оперативної обстановки.

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