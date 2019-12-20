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 Черга нардепів до Гончарука, Вакарчук, який сміється, і демонстрація Ткаченка для Милованова, - останнє в 2019 році пленарне засідання Ради. ФОТОрепортаж

Сьогодні, 20 грудня, відбулося останнє цього року чергове пленарне засідання Верховної Ради.

Зранку перед парламентаріями виступив заступник міністра закордонних справ України Василь Боднар, голова Мінфіну Оксана Маркарова і прем'єр-міністр Олексій Гончарук.

Боднар повідомив, що ТКГ упродовж місяця погоджує створення нових КПВВ на Донбасі. Також він запевнив, що про відновлення залізничного сполучення з ОРДЛО поки не йдеться.

Також заступник міністра озвучив позицію МЗС за заявою Путіна: "Свого часу Москва була підпорядкована Києву. І хто кому належав?".

Водночас, він висловив сподівання, що до 31 грудня вдасться домовитися про обмін полоненими: "Немає ніякої "зради". Робота ведеться".

Тим часом, мажоритарник Гузь запитав Гончарука, чи перерозподілив він 1,8 млрд: "Ми вас просили на зустрічі неодноразово нишком не ділити кошти соцеконома".

Далі Рада ухвалила закон про трансплантацію, законопроєкт, який регулює зарплату співробітників ДБР, врегулювала отримання статусу УБД військовослужбовцями Військово-морських сил і Повітряних сил ЗСУ, а також схвалила закон про підвищення соцзахисту учасників АТО.

Робочий день Верховної Ради в об'єктиві фотокореспондента Цензор.НЕТ.

Черга нардепів до Гончарука, Вакарчук, який сміється, і демонстрація Ткаченка для Милованова, - останнє в 2019 році пленарне засідання Ради 01

Пленарне засідання Верховної Ради, 20 грудня.

Черга нардепів до Гончарука, Вакарчук, який сміється, і демонстрація Ткаченка для Милованова, - останнє в 2019 році пленарне засідання Ради 02

Глава Мінфіну Оксана Маркарова виступає з трибуни Ради.

Черга нардепів до Гончарука, Вакарчук, який сміється, і демонстрація Ткаченка для Милованова, - останнє в 2019 році пленарне засідання Ради 03

Перший віце-спікер, представник президента Зеленського в Раді Руслан Стефанчук у веселому настрої.


Черга нардепів до Гончарука, Вакарчук, який сміється, і демонстрація Ткаченка для Милованова, - останнє в 2019 році пленарне засідання Ради 04

Олександр Ткаченко (СН) демонструє щось на телефоні міністру економічного розвитку, торгівлі та сільського господарства Тимофієві Милованову.

Черга нардепів до Гончарука, Вакарчук, який сміється, і демонстрація Ткаченка для Милованова, - останнє в 2019 році пленарне засідання Ради 05

Микола Тищенко (СН) спілкується з прем'єром Олексієм Гончаруком.

Черга нардепів до Гончарука, Вакарчук, який сміється, і демонстрація Ткаченка для Милованова, - останнє в 2019 році пленарне засідання Ради 06

Дмитро Микиша (СН, зліва) з колегою.

Черга нардепів до Гончарука, Вакарчук, який сміється, і демонстрація Ткаченка для Милованова, - останнє в 2019 році пленарне засідання Ради 07

Ірина Аллахвердієва (СН, в чорній блузі і шкіряній спідниці).

Черга нардепів до Гончарука, Вакарчук, який сміється, і демонстрація Ткаченка для Милованова, - останнє в 2019 році пленарне засідання Ради 08

Вікторія Сюмар (ЄС), Степан Кубів (ЄС), Сергій Рахманін (Голос), Андрій Осадчук (Голос), Олег Макаров (Голос).


Черга нардепів до Гончарука, Вакарчук, який сміється, і демонстрація Ткаченка для Милованова, - останнє в 2019 році пленарне засідання Ради 09

Тим часом, нардепи вишикувалися в чергу до прем'єра і міністрів.

Черга нардепів до Гончарука, Вакарчук, який сміється, і демонстрація Ткаченка для Милованова, - останнє в 2019 році пленарне засідання Ради 10

"Весела президія": перший віце-спікер Руслан Стефанчук і спікер Дмитро Разумков.


Черга нардепів до Гончарука, Вакарчук, який сміється, і демонстрація Ткаченка для Милованова, - останнє в 2019 році пленарне засідання Ради 11

Прем'єр Олексій Гончарук виступає з трибуни Ради.

Черга нардепів до Гончарука, Вакарчук, який сміється, і демонстрація Ткаченка для Милованова, - останнє в 2019 році пленарне засідання Ради 12

Михайло Радуцький (СН) та Богдан Яременко (СН).


Черга нардепів до Гончарука, Вакарчук, який сміється, і демонстрація Ткаченка для Милованова, - останнє в 2019 році пленарне засідання Ради 13

Дмитро Разумков консультується з колегами, зокрема з Олександром Качуром.

Черга нардепів до Гончарука, Вакарчук, який сміється, і демонстрація Ткаченка для Милованова, - останнє в 2019 році пленарне засідання Ради 14

Нестор Шуфрич (ОПЗЖ) і Олег Семінський (СН).

Черга нардепів до Гончарука, Вакарчук, який сміється, і демонстрація Ткаченка для Милованова, - останнє в 2019 році пленарне засідання Ради 15

Андрій Іванчук ("Довіра") і Олесь Довгий (позафракційний).

Черга нардепів до Гончарука, Вакарчук, який сміється, і демонстрація Ткаченка для Милованова, - останнє в 2019 році пленарне засідання Ради 16
Черга нардепів до Гончарука, Вакарчук, який сміється, і демонстрація Ткаченка для Милованова, - останнє в 2019 році пленарне засідання Ради 17

Михайло Волинець ("Батьківщина") і Юрій Камельчук (СН).

Черга нардепів до Гончарука, Вакарчук, який сміється, і демонстрація Ткаченка для Милованова, - останнє в 2019 році пленарне засідання Ради 18

Тим часом, Наталія Королевська (ОТЗЖ) підійшла до трибуни, щоб поспілкуватися з прем'єром Олексієм Гончаруком.

Черга нардепів до Гончарука, Вакарчук, який сміється, і демонстрація Ткаченка для Милованова, - останнє в 2019 році пленарне засідання Ради 19

"Слуги народу".

Черга нардепів до Гончарука, Вакарчук, який сміється, і демонстрація Ткаченка для Милованова, - останнє в 2019 році пленарне засідання Ради 20

Андрій Герус (СН) і Сергій Тарута ("Батьківщина")

Черга нардепів до Гончарука, Вакарчук, який сміється, і демонстрація Ткаченка для Милованова, - останнє в 2019 році пленарне засідання Ради 21

Стефанчук прийшов поспілкуватися з Гончаруком.

Черга нардепів до Гончарука, Вакарчук, який сміється, і демонстрація Ткаченка для Милованова, - останнє в 2019 році пленарне засідання Ради 22

"Слуги народу": Юлія Яцик, Євген Шевченко, Ігор Марчук.

Черга нардепів до Гончарука, Вакарчук, який сміється, і демонстрація Ткаченка для Милованова, - останнє в 2019 році пленарне засідання Ради 23

Фракція ЄС вийшла до трибуни Ради: Володимир Ар'єв робить заяву щодо обшуків у редакції "Думська TV".

Черга нардепів до Гончарука, Вакарчук, який сміється, і демонстрація Ткаченка для Милованова, - останнє в 2019 році пленарне засідання Ради 24

Олена Мошенець (СН) робить новорічне фото на тлі ялинки.


Черга нардепів до Гончарука, Вакарчук, який сміється, і демонстрація Ткаченка для Милованова, - останнє в 2019 році пленарне засідання Ради 25

Сергій Шахов ("Довіра") спілкується з колегами зі СН, можливо, обговорюють вчорашню переписку Шахова "Потураєв - п#дор".


Черга нардепів до Гончарука, Вакарчук, який сміється, і демонстрація Ткаченка для Милованова, - останнє в 2019 році пленарне засідання Ради 26
Черга нардепів до Гончарука, Вакарчук, який сміється, і демонстрація Ткаченка для Милованова, - останнє в 2019 році пленарне засідання Ради 27

Данило Гетманцев (СН, в окулярах) з колегами.


Черга нардепів до Гончарука, Вакарчук, який сміється, і демонстрація Ткаченка для Милованова, - останнє в 2019 році пленарне засідання Ради 28

Бордовий тренд в Раді.

Черга нардепів до Гончарука, Вакарчук, який сміється, і демонстрація Ткаченка для Милованова, - останнє в 2019 році пленарне засідання Ради 29

Святослав Вакарчук, який сміється, (Голос) і Рустем Умеров (Голос).

Фото: Цензор.НЕТ

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3166592
 
   
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Це сміється не Вакарчук, а Чінгачгук.

Черга нардепів до Гончарука, Вакарчук, який сміється, і демонстрація Ткаченка для Милованова, - останнє в 2019 році пленарне засідання Ради - Цензор.НЕТ 2106
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