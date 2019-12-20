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 Німеччина виділила 1,5 млн євро на медобладнання для українських військових. ФОТО

За ці кошти закупили сучасний ангіограф та мобільні рентгенапарати для 4 реанімаційних відділень і клініки травматології.

Презентація обладнання відбулася в Національному військово-медичному клінічному центрі "Головний військовий клінічний госпіталь". Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на "АрміяInform".

"Старий апарат (ангіограф. - Ред.) був адаптований лише для кардіологічних пацієнтів для виконання оперативних утручань на серці. Новий дає змогу виконувати операції на всіх судинних басейнах: головного мозку, на серці, периферичних артеріях і нижніх кінцівок", - пояснив начальник відділення кардіоваскулярної хірургії полковник медичної служби Ігор Гангал.

Німеччина виділила 1,5 млн євро на медобладнання для українських військових 01Німеччина виділила 1,5 млн євро на медобладнання для українських військових 02

Нові мобільні рентгенапарати необхідні, коли рентген потрібно зробити пацієнтові, якого не бажано транспортувати. З їхньою допомогою знімки можна робити прямо в палаті.

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Надзвичайний і Повноважний Посол Федеративної Республіки Німеччина в Україні Анка Фельдгузен зазначила, що особисто пишається тим, що її країна може зробити внесок у лікування захисників України.

"Німецька сторона і надалі надаватиме допомогу, щоб ваші поранені військовослужбовці отримували якісне лікування. Мені також приємно, що, реформуючись, військова медицина України взяла за основу німецьку модель", - сказала вона.

Німеччина виділила 1,5 млн євро на медобладнання для українських військових 04

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3166585
 
   
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А чего Меркель жмётся, для воюющей страны, могла дать и 1,5 миллиарда евро, ну жмот...
А что это 1,5 млрд евро, их у Бени 20 таких евро...
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Щось у лісі здохло...
Джермани, та для військових....
Дякуємо реально. Щеб надали парамедичних аптечок NATO рівня IFAK. Вони дуже необхідні.
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слабо гнёшься за подачки - пойди им подошвы поцелуй в знак раболепия...
тьфу..
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Собираете в народе деньги на пумпы для откачки гноя и в тоже время хаите помощъ от Германии за херзнаетсколько дорогие аппараты контрастной диагностики.
Лол
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я поудалял свои посты.
извини.
буду верить что человечность есть ...
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А потом все будет за денюжку. И запчасти и расширение парка..
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