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Все про:контррозвідка (165) вирок (566) СБУ (4948) тероризм (2127) Харківщина (833)

 Терориста, якого затримала контррозвідка СБУ за спробу підриву залізничних колій на Харківщині, засуджено до 10 років в'язниці. ФОТОрепортаж

Колегія суддів Куп'янського районного суду Харківської області визнала жителя Луганщини винним у скоєнні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 258-3, ст. 113, ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України, і призначила покарання у вигляді позбавлення волі на строк 10 років і 1 місяць.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

У грудні 2018 року контррозвідники Служби безпеки України запобігли диверсійному акту на об'єкті транспортної інфраструктури Харківщини. Оперативники спецслужби встановили, що злочин готувався агентом так званого "МГБ ЛНР", яке перебуває під повним контролем спецслужб РФ.

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Для вчинення диверсії було обрано дренажний міст під залізничним полотном у районі транспортного вузла, що з’єднує Харківську область з районом проведення ООС. Диверсія мала призвести до руйнування і тривалого виведення з ладу однієї з основних залізничних артерій, якою забезпечується логістика для потреб Збройних Сил України на сході країни. Важливо зазначити, що залізнична гілка також активно використовується для пасажирських перевезень і розташована у безпосередній близькості від населеного пункту.

Заклавши вибухівку, зловмисник виїхав у напрямку тимчасово окупованих територій і на відстані 30 кілометрів здійснив ініціацію пристрою сигналом з мобільного телефону. Проте контррозвідники СБУ заздалегідь замінили вибуховий пристрій на імітаційний засіб, завдяки чому диверсію вдалося попередити.

Співробітники спецслужби затримали виконавця - мешканця Луганської області, який раніше брав участь у збройному протистоянні ЗС України. Він був завербований представниками "МДБ ЛНР" і за їх завданням збирав та передавав інформацію про переміщення підрозділів ЗС України в Луганській області. Згодом він був залучений до виконання більш складних завдань, зокрема і цього злочину, за виконання якого йому була обіцяна матеріальна винагорода представниками терористичної організації "МДБ ЛНР.

Терориста, якого затримала контррозвідка СБУ за спробу підриву залізничних колій на Харківщині, засуджено до 10 років вязниці 01
Терориста, якого затримала контррозвідка СБУ за спробу підриву залізничних колій на Харківщині, засуджено до 10 років вязниці 02
Терориста, якого затримала контррозвідка СБУ за спробу підриву залізничних колій на Харківщині, засуджено до 10 років вязниці 03
Терориста, якого затримала контррозвідка СБУ за спробу підриву залізничних колій на Харківщині, засуджено до 10 років вязниці 04

Також задокументовано, що організатором диверсійного акту був співробітник псевдоспецслужби Дубровкін Єгор Геннадійович, колишній співробітник УСБУ в Луганській області, який зрадив військовій присязі та вступив до так званого "МДБ ЛНР". Він перебуває у розшуку СБ України за скоєння злочинів, передбачених ч. 1 ст. 258-3 (створення терористичної групи чи терористичної організації) та ч. 1 ст. 408 (дезертирство) Кримінального кодексу України.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Терористи з НЗФ "ЛНР" оголосили, що їм належить вся Луганська область

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3166555
 
   
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Це по заслугам, головне - нехай відбуде до кінця термін покарання.
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Обміняють на українця , що здуру поїхав у Мокшандію на заробітки.
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В кацапстане нашим по 25 лет дают.... Этот за хорошее поведение лет через пять выйдет.
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а коррупционеры будут получать сроки или только увольнения ???
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Это чистой воды терроризм а срок как за злостное хулиганство ..
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лучше бы вальнули при попытке к бегству..
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Рассказывают они, конешно, интересно. Но на сколько это всё правда? А може этот террорист такой же подставной, как и ранее "убитый" Бабченко или как другие их малоубедительные "операции"?
В свете последних информационных событий СБУ выглядит щас не очень. Одних террористов она ловит, других - сама производит. И кто из этих террористов "наши" - уже нихрена не поймёшь.
Попалилась "кантора" за всё это время очень-очень. Доверия к ней - 0. Надежды на неё в случае чего - 0. Полезность её обществу и государству - 0.
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усього 10 років? Таким покидькам від 10 років треба давати і до пожиттєвого.Колаборантів не шкода-нехай вкалують на уранових копальнях чи спецовки до смерті шиють на буцигарні!
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