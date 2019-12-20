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 Новий центр для реабілітації ветеранів АТО і ООС "Ярміз" провів дитяче свято до Дня Святого Миколая. ФОТО

Центр реабілітації та реадапції учасників АТО і ООС "Ярміз" провів свято Святого Миколая для майже 150 дітей українських воїнів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, центр "Ярміз" працює 3 місяці і за цей час налагодив різноспрямовану систему допомоги людям, яких війна торкнулася безпосередньо.

Зокрема, проходять заняття із 3 видів йоги, психотерапевтичні курси, курси медичної допомоги та самооборони, які викладають поліцейські. Благодійна організація АртРехаб організувала уроки творчості, в яких можна взяти участь всією сім'єю.

Також діє кінозал, відбуваються бізнес-тренінги і заняття з англійської мови.

Новий центр для реабілітації ветеранів АТО і ООС Ярміз провів дитяче свято до Дня Святого Миколая 01

Серед гостей були Олександр Терещенко (герой боїв за ДАП, сьогодні - заступник Міністра у справах ветеранів), Максим "Богун" Федір, Федір "Пірат", Євген Ярило, Євген "Вальтер", Віталій "Яцик", Саша "Ангел", Олена "Кішка", Сергій Крутов, Сергій Євпаторійський.

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Засновниця центру Євгенія Губська розповіла, що "Ярміз" веде широку діяльність - не лише в межах запропонованої програми:

"Ми допомагаємо всім - хто потребує "підзарядки батарейки" або, навпаки, спокою. Або просто хоче прийти на каву-чай. Або якщо хтось просто хоче побути в колі своїх, відвідати якесь із наших занять. Нас вистачить на все".

Новий центр для реабілітації ветеранів АТО і ООС Ярміз провів дитяче свято до Дня Святого Миколая 02

Євген Ярило, який у 2014-2017 роках був учасником волонтерського добровольчого підрозділу "Аеророзвідка", зазначив, що радий взяти участь у створенні казки для дітей:

"Хотілося, щоб діти, які можливо прийдуть без батьків, отримали відсутню увагу. Ветеранів запросили долучитися. Я вирішив, що це правильно, тому я тут. Я бачу, як реагують діти, як у них горять очі. Вони сьогодні просто занурилися в казку, в яку їх занурили прекрасні люди із чистим серцем".

Новий центр для реабілітації ветеранів АТО і ООС Ярміз провів дитяче свято до Дня Святого Миколая 03
Новий центр для реабілітації ветеранів АТО і ООС Ярміз провів дитяче свято до Дня Святого Миколая 04
Новий центр для реабілітації ветеранів АТО і ООС Ярміз провів дитяче свято до Дня Святого Миколая 05
Новий центр для реабілітації ветеранів АТО і ООС Ярміз провів дитяче свято до Дня Святого Миколая 06
Новий центр для реабілітації ветеранів АТО і ООС Ярміз провів дитяче свято до Дня Святого Миколая 07
Новий центр для реабілітації ветеранів АТО і ООС Ярміз провів дитяче свято до Дня Святого Миколая 08

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3166540
 
 
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А пам'ятаєш, як в чотирнадцятому році замість класичного "А ти хто такий?" перед тим, як вчепитися один одному в горлянку, хом'яки кричали один одному - "Іди в АТО"?
В АТО вони не йшли, звичайно. Але це, за їхньою шкалою, було щось схоже на смертельну образу. Куди страшнішу ніж просто "Пішов на …". Для них це було за гранню.

У АТО розлючений обиватель (нарівні зі скривдженою елітою) відправляв всіх. Не тільки нас, жителів АТО. Всіх, хто заважав спокійно існувати.

У АТО відправляли бабки біля під'їзду, дрібні чиновники в ЖЕКах, великі чиновники в мерсах, балаболи з депутатськими значками, синьоносі стратеги з пивних, диванні патріоти, кухонні генії, чварні сусіди посеред скандалу, офісний і пафосний планктон (пережовуючи повістку), жваві пенсіонери з радянським союзом в голові, монументальні тітки з ринку, бойовий люмпен всіх сортів, мажори з нічних клубів і інша "втомлена зі старту" частина країни.

Ні. Це не побажання встати на захист.
Це сакральне прокляття. Уособлює все страшне, незрозуміле і протиприродне для ліверної маси.
Це симбіоз смерті, пекла, вічної муки і місця, звідки не повертаються.
Туди скидали не тільки нас, тих, хто виринув з самого АТО.
Туди хотіли відправити (для комплекту) злочинців, негідників, вбивць, злодіїв, ледарів, і т.д. А також надмірно активних і "дуже розумних".
"Іди в АТО" - це найвищий ступінь прокляття. Найстрашніше за "Щоб ти здох!"
Тобто це, звичайно, передбачає "Щоб ти там здох, в цьому АТО!"
Але "в АТО" передбачає "здохни важко". За вищим ступенем жаху і болю.

І зараз "в АТО" з жаром відправляють ті ж, хто сюсюкає про "мир" і "хлопчиків, що гинуть".
Суть не у мирі.
Суть в тому, щоб здохли всі (боляче і страшно), хто заважає конкретному вінцю творіння здійснювати вищу діяльність - жерти і перетравлювати.
І вживати шоу.

Саме це не дало нам остаточно стати нацією.
Саме це опускає людей до рівня "псевдорозумного шлунка".
Саме це ліпив з нас телевізор, наляканий тим, що ми вийшли в реальність.
Саме про це напередодні говорив душевний тато найбільшого лідера **********.

Їм не тільки не зрозуміла війна як акт самозахисту нації.
Вони не знають, що з нами робити. З тими, хто брав свободу руками, вдихнув і навіть прийняв її в себе разом з кулею або уламком.
Ми для них всі - контужені. Контужені свободою і гідністю.

Тому їх зараз буде розривати на шматки - разом з шаблонами.
Як?
Як припинити війну за будь-яку ціну? І одночасно втратити місце, куди нас можна послати з очей геть?
Пекло не підходить - без АТО воно втрачає фізичну сутність страждань.
Потрібно щось істотніше.

О! Тюрма.
Хлопчики і дівчатка, без можливості махнути рукою і відправити вас "в АТО", де ви або здохнете, або знайдете собі ще якихось пригод, в'язниця - кращий варіант.

Тому коли на вас почнуть пачками клепати дикі справи, більшість сприйме це з полегшенням і захопленням.
Іди до в'язниці. Відвоював? Тепер відсидь.
Тільки не заважай.

Якби була посередині країни яма з левами і крокодилами, замінована в чотири шари і наскрізь прострілювана з ДШК, її б на референдумі назвали АТО.
Щоб було, куди відправляти нас з тобою.

Але знаєш що? Нам з тобою там буде навіть комфортніше.
Чим з цими.
Принаймні, чесніше.
Новый центр для реабилитации ветеранов АТО и ООС "Ярмиз" провел детский праздник ко дню Святого Николая - Цензор.НЕТ 7923
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