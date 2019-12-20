 Новий центр для реабілітації ветеранів АТО і ООС "Ярміз" провів дитяче свято до Дня Святого Миколая. ФОТО

Як повідомляє Цензор.НЕТ, центр "Ярміз" працює 3 місяці і за цей час налагодив різноспрямовану систему допомоги людям, яких війна торкнулася безпосередньо.
Зокрема, проходять заняття із 3 видів йоги, психотерапевтичні курси, курси медичної допомоги та самооборони, які викладають поліцейські. Благодійна організація АртРехаб організувала уроки творчості, в яких можна взяти участь всією сім'єю.
Також діє кінозал, відбуваються бізнес-тренінги і заняття з англійської мови.
Серед гостей були Олександр Терещенко (герой боїв за ДАП, сьогодні - заступник Міністра у справах ветеранів), Максим "Богун" Федір, Федір "Пірат", Євген Ярило, Євген "Вальтер", Віталій "Яцик", Саша "Ангел", Олена "Кішка", Сергій Крутов, Сергій Євпаторійський.
Засновниця центру Євгенія Губська розповіла, що "Ярміз" веде широку діяльність - не лише в межах запропонованої програми:
"Ми допомагаємо всім - хто потребує "підзарядки батарейки" або, навпаки, спокою. Або просто хоче прийти на каву-чай. Або якщо хтось просто хоче побути в колі своїх, відвідати якесь із наших занять. Нас вистачить на все".
Євген Ярило, який у 2014-2017 роках був учасником волонтерського добровольчого підрозділу "Аеророзвідка", зазначив, що радий взяти участь у створенні казки для дітей:
"Хотілося, щоб діти, які можливо прийдуть без батьків, отримали відсутню увагу. Ветеранів запросили долучитися. Я вирішив, що це правильно, тому я тут. Я бачу, як реагують діти, як у них горять очі. Вони сьогодні просто занурилися в казку, в яку їх занурили прекрасні люди із чистим серцем".
В АТО вони не йшли, звичайно. Але це, за їхньою шкалою, було щось схоже на смертельну образу. Куди страшнішу ніж просто "Пішов на …". Для них це було за гранню.
У АТО розлючений обиватель (нарівні зі скривдженою елітою) відправляв всіх. Не тільки нас, жителів АТО. Всіх, хто заважав спокійно існувати.
У АТО відправляли бабки біля під'їзду, дрібні чиновники в ЖЕКах, великі чиновники в мерсах, балаболи з депутатськими значками, синьоносі стратеги з пивних, диванні патріоти, кухонні генії, чварні сусіди посеред скандалу, офісний і пафосний планктон (пережовуючи повістку), жваві пенсіонери з радянським союзом в голові, монументальні тітки з ринку, бойовий люмпен всіх сортів, мажори з нічних клубів і інша "втомлена зі старту" частина країни.
Ні. Це не побажання встати на захист.
Це сакральне прокляття. Уособлює все страшне, незрозуміле і протиприродне для ліверної маси.
Це симбіоз смерті, пекла, вічної муки і місця, звідки не повертаються.
Туди скидали не тільки нас, тих, хто виринув з самого АТО.
Туди хотіли відправити (для комплекту) злочинців, негідників, вбивць, злодіїв, ледарів, і т.д. А також надмірно активних і "дуже розумних".
"Іди в АТО" - це найвищий ступінь прокляття. Найстрашніше за "Щоб ти здох!"
Тобто це, звичайно, передбачає "Щоб ти там здох, в цьому АТО!"
Але "в АТО" передбачає "здохни важко". За вищим ступенем жаху і болю.
І зараз "в АТО" з жаром відправляють ті ж, хто сюсюкає про "мир" і "хлопчиків, що гинуть".
Суть не у мирі.
Суть в тому, щоб здохли всі (боляче і страшно), хто заважає конкретному вінцю творіння здійснювати вищу діяльність - жерти і перетравлювати.
І вживати шоу.
Саме це не дало нам остаточно стати нацією.
Саме це опускає людей до рівня "псевдорозумного шлунка".
Саме це ліпив з нас телевізор, наляканий тим, що ми вийшли в реальність.
Саме про це напередодні говорив душевний тато найбільшого лідера **********.
Їм не тільки не зрозуміла війна як акт самозахисту нації.
Вони не знають, що з нами робити. З тими, хто брав свободу руками, вдихнув і навіть прийняв її в себе разом з кулею або уламком.
Ми для них всі - контужені. Контужені свободою і гідністю.
Тому їх зараз буде розривати на шматки - разом з шаблонами.
Як?
Як припинити війну за будь-яку ціну? І одночасно втратити місце, куди нас можна послати з очей геть?
Пекло не підходить - без АТО воно втрачає фізичну сутність страждань.
Потрібно щось істотніше.
О! Тюрма.
Хлопчики і дівчатка, без можливості махнути рукою і відправити вас "в АТО", де ви або здохнете, або знайдете собі ще якихось пригод, в'язниця - кращий варіант.
Тому коли на вас почнуть пачками клепати дикі справи, більшість сприйме це з полегшенням і захопленням.
Іди до в'язниці. Відвоював? Тепер відсидь.
Тільки не заважай.
Якби була посередині країни яма з левами і крокодилами, замінована в чотири шари і наскрізь прострілювана з ДШК, її б на референдумі назвали АТО.
Щоб було, куди відправляти нас з тобою.
Але знаєш що? Нам з тобою там буде навіть комфортніше.
Чим з цими.
Принаймні, чесніше.