 Прикордонники в "Борисполі" врятували хижих птахів, яких намагалися приховано вивезти в ОАЕ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Про це повідомляє пресслужба ДПСУ, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що зловмисник зв'язав пернатих, надів на голови спеціальні шапочки, що закривають птахам очі, і сховав їх у валізу.

"Хижих птахів з ряду соколоподібних, які, найімовірніше, занесені до Червоної книги, українець мав намір перемістити через кордон без належних дозвільних документів та митного оформлення", - йдеться в повідомленні.

Заходи щодо встановлення всіх обставин справи і кола причетних до протиправної діяльності осіб тривають.

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