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 Події, Фоторепортаж
  2020  30
Все про:Держприкордонслужба (2344) контрабанда (1063) ОАЕ (41) птахи (14)

 Прикордонники в "Борисполі" врятували хижих птахів, яких намагалися приховано вивезти в ОАЕ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У пункті пропуску "Бориспіль" оперативники Окремого контрольно-пропускного пункту "Київ" виявили двох птахів у багажі чоловіка, який вилітав з України.

Про це повідомляє пресслужба ДПСУ, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що зловмисник зв'язав пернатих, надів на голови спеціальні шапочки, що закривають птахам очі, і сховав їх у валізу.

"Хижих птахів з ряду соколоподібних, які, найімовірніше, занесені до Червоної книги, українець мав намір перемістити через кордон без належних дозвільних документів та митного оформлення", - йдеться в повідомленні.

Заходи щодо встановлення всіх обставин справи і кола причетних до протиправної діяльності осіб тривають.

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Прикордонники в Борисполі врятували хижих птахів, яких намагалися приховано вивезти в ОАЕ 01
Прикордонники в Борисполі врятували хижих птахів, яких намагалися приховано вивезти в ОАЕ 02
Прикордонники в Борисполі врятували хижих птахів, яких намагалися приховано вивезти в ОАЕ 03
Прикордонники в Борисполі врятували хижих птахів, яких намагалися приховано вивезти в ОАЕ 04

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3166535
 
 
 Топ коментарі
 
У ОАЕ такі птахи коштують дорого.
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Всі впевнені, що в Еміратах птахам було б зуйово?
Жили б у шейха, він би їх "холил и лелеял (чтоб укреплялась холка и лелейка)", полювали б у пустелі...
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Тихо Шефиром шурша, крыша едет не спеша!
Бродит Богдан в огороде, собирает огурцы!
Бабка-Ёжка на болоте ловит синие трусы!
Две русалки ищут в Stori ту, что пишет этот стих,
Что бы впредь их не тревожил этот, ненормальный Зе!
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Тихо Шефиром шурша, крыша едет не спеша!
Бродит Богдан в огороде, собирает огурцы!
Бабка-Ёжка на болоте ловит синие трусы!
Две русалки ищут в Stori ту, что пишет этот стих,
Что бы впредь их не тревожил этот, ненормальный Зе!
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Вы уже вообще поехал! Сплошные бредни.
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занимаетесь не тем, чем нормальные серьёзные мужчины .
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От навіщо ви Ківу знову згадуєте? До того ж ми не вважаємо такі публічні заняття гідними серйозного чоловіка.
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Всі впевнені, що в Еміратах птахам було б зуйово?
Жили б у шейха, він би їх "холил и лелеял (чтоб укреплялась холка и лелейка)", полювали б у пустелі...
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там очень развита "соколиная" охота, поетому птички-злючки в цене...
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Я ж про це й кажу. Там жили б у якогось принца або шейха немов у Аллаха за пазухою, ще й періодично in action...
А чи будуть в них тут гідні умови?
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Были бы сильно нужны такие птички, давно целые фермы пооткрывали.
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Тем более, этот похоже уже взрослых везёт.
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не нужно все упрощать до куриной птицефабрики, ети птички не на бульон и не несутся.
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Я виховував дику птаху. Це дуже важка справа, яка займає весь час.
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а птицу-охотника выдрессировать сложнее чем собаку на мухтар сидеть-лежать-голос...
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ето правда, птенец с рождения сидящий в клетке, не летун и тем более не охотник.
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ну, все, пи$$да птичкам. В ОАЭ их используют для охоты, знают как ухаживать и для чего они вообще нужны. а тут запрут в клетку метра на два и все. жопа.
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Я бы птицеловов за жопу и в клетку на пару лет.
Когда вы последний раз видели сокола в природе?
Так ото ж!
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Приїжджайте до нас коли сонячно, штук 5-6 покажу, над Дністром ще більше.
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Краснокнижных? Нельзя, нас за такое разные ЮНЕСКО начнут нагибать. Выпустят вон в Чернобыле. И да, соколу вовсе не нужно твое "ухаживание", он в дикой природе прекрасно ухаживает за собой сам. И нет, не думаю, что соколу из лесостепной зоны будет комфортно в пустыне. Вот там он точно большую часть жизни просидит в клетке два на два метра.
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От от, дорослого взагалі неможливо привчити.
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Выпустят вон в Чернобыле

...
Вляпаються у повітряну аномалію - і або кишки та пір'я на всі боки, або впадуть на землю на хавчик сноркам Прикордонники в "Борисполі" врятували хижих птахів, яких намагалися приховано вивезти в ОАЕ - Цензор.НЕТ 387
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Влітку над полями повно їх кружляє, курчата раді.
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Именно соколы, не кобчики? Кобчиков в Украине реально много, а вот несколько видов соколов в Красной книге и их осталось по сотне штук на всю Украину.
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Соколи, соколи, яструбів звісно більше. Подивився в Червоній книзі, нема там соколів, сапсан, балабан і якийсь боривітер степовий, ось і все з соколоподібних, якщо це не лунь, то це не червонокнижні птахи.
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