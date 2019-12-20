 Прикордонники в "Борисполі" врятували хижих птахів, яких намагалися приховано вивезти в ОАЕ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Про це повідомляє пресслужба ДПСУ, інформує Цензор.НЕТ.
Зазначається, що зловмисник зв'язав пернатих, надів на голови спеціальні шапочки, що закривають птахам очі, і сховав їх у валізу.
"Хижих птахів з ряду соколоподібних, які, найімовірніше, занесені до Червоної книги, українець мав намір перемістити через кордон без належних дозвільних документів та митного оформлення", - йдеться в повідомленні.
Заходи щодо встановлення всіх обставин справи і кола причетних до протиправної діяльності осіб тривають.
Бродит Богдан в огороде, собирает огурцы!
Бабка-Ёжка на болоте ловит синие трусы!
Две русалки ищут в Stori ту, что пишет этот стих,
Что бы впредь их не тревожил этот, ненормальный Зе!
Жили б у шейха, він би їх "холил и лелеял (чтоб укреплялась холка и лелейка)", полювали б у пустелі...
А чи будуть в них тут гідні умови?
Когда вы последний раз видели сокола в природе?
Так ото ж!
...
Вляпаються у повітряну аномалію - і або кишки та пір'я на всі боки, або впадуть на землю на хавчик сноркам