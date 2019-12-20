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 З воїном 28-ї ОМБр Василем Лісіциним, загиблим на Донбасі 17 грудня, попрощалися в Кропивницькому. ФОТОрепортаж

Сьогодні, 20 грудня, в місті Кропивницький відбулося прощання з Василем Анатолійовичем Лісіциним 01.01.1991 року народження, старшим солдатом, механіком-водієм 28-ї окремої механізованої бригади (був відряджений у зону ООС із 40-ю окремою артилерійською бригадою), який загинув 17 грудня близько 19:00 у районі міста Мар'їнка Донецької області, внаслідок смертельного кульового поранення в голову, завданого снайпером найманців РФ.

Про це йдеться в матеріалі місцевого видання Точка Доступу, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Сьoгoдні, 20 гpудня на Aлеї Пoчесних вoїнських пoхoвaнь Pівнянськoгo кладoвища в Кpoпивницькoму пoпpoщалися з бійцем Василем Лісіциним. Він загинув у Дoнецькій oбласті пoблизу Маp’їнки. Пoпpoщатися з військoвoслужбoвцем пpийшли близькі пoлеглoгo, друзі, йoгo пoбpатими, вoлoнтеpи та небайдужі містяни. Крім того, сьогодні в Кропивницькому оголосили день жалоби. Цього дня на будівлях підприємств, установ та організацій приспущено державні прапори і в обласному центрі обмежать проведення розважальних заходів", - наголошується в повідомленні.

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У нього залишилася прийомна мати.

З воїном 28-ї ОМБр Василем Лісіциним, загиблим на Донбасі 17 грудня, попрощалися в Кропивницькому 01

З воїном 28-ї ОМБр Василем Лісіциним, загиблим на Донбасі 17 грудня, попрощалися в Кропивницькому 02
З воїном 28-ї ОМБр Василем Лісіциним, загиблим на Донбасі 17 грудня, попрощалися в Кропивницькому 03
З воїном 28-ї ОМБр Василем Лісіциним, загиблим на Донбасі 17 грудня, попрощалися в Кропивницькому 04
З воїном 28-ї ОМБр Василем Лісіциним, загиблим на Донбасі 17 грудня, попрощалися в Кропивницькому 05
З воїном 28-ї ОМБр Василем Лісіциним, загиблим на Донбасі 17 грудня, попрощалися в Кропивницькому 06
З воїном 28-ї ОМБр Василем Лісіциним, загиблим на Донбасі 17 грудня, попрощалися в Кропивницькому 07
З воїном 28-ї ОМБр Василем Лісіциним, загиблим на Донбасі 17 грудня, попрощалися в Кропивницькому 08
З воїном 28-ї ОМБр Василем Лісіциним, загиблим на Донбасі 17 грудня, попрощалися в Кропивницькому 09
З воїном 28-ї ОМБр Василем Лісіциним, загиблим на Донбасі 17 грудня, попрощалися в Кропивницькому 10

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3166534
 
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