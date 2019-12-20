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 Снайпер найманців РФ, який убив воїна 28-ї ОМБр Василя Лісіцина, прикривався дитиною. ФОТО

На позиції снайпера найманців РФ на Донбасі, який 17 грудня убив українського воїна 28-ї ОМБр Василя Лісіцина, було помічено дитину.

Про це на своїй сторінці в мережі Facebook повідомляє 28-ма ОМБр імені Лицарів Зимового Походу, інформує Цензор.НЕТ.

"Так, вам не здалося. На фото - дитина. Маленька дівчинка грається, поки ворожий снайпер працює. Чи знає противник, що ми не зробимо жодного пострілу, поки, навіть теоретично, дитина може бути наражена на небезпеку? Очевидно, так. Чи користується цим? Бачите самі", - йдеться в повідомленні.

Ворог користується присутністю дітей на своїх позиціях.

"Складно знайти слова, щоб хоч якось охарактеризувати таку підступну тактику. Дитина на позиції. Це не можна зрозуміти, не можна виправдати, не можна пробачити. Ось, це воно - справжнє обличчя ворога. Обличчя, що ховається за крихітною дитячою спиною", - наголосили в бригаді.

Як повідомлялося раніше, старший солдат 28-ї ОМБр Василь Лісіцин загинув 17 грудня в зоні ООС унаслідок поранень, зазнаних під час обстрілу з боку найманців РФ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Найманці РФ обстріляли позиції ЗСУ в районі Невельського і Славного, втрат немає, - Міноборони

Снайпер найманців РФ, який убив воїна 28-ї ОМБр Василя Лісіцина, прикривався дитиною 01
Снайпер найманців РФ, який убив воїна 28-ї ОМБр Василя Лісіцина, прикривався дитиною 02
Снайпер найманців РФ, який убив воїна 28-ї ОМБр Василя Лісіцина, прикривався дитиною 03

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3166528
 
 
 Топ коментарі
 
нет более подлого и коварного существа чем кацап !
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В оригіналі тут були боєць ЦАХАЛ проти арабського терориста... Але потім трохи переробили - і вийшло влучно немов стрілою з цибулі.
Отже, суть проблеми:

Снайпер наемников РФ, убивший воина 28-й ОМБр Василия Лисицына, прикрывался ребенком - Цензор.НЕТ 4055
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нет более подлого и коварного существа чем кацап !
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порохнявые твари - имя им.
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«Рассея - самая паскудная, до блевоты мерзкая страна во всей мировой истории. Методом селекции там вывели чудовищных моральных уродов, у которых само понятие Добра и Зла вывернуто наизнанку. Всю свою историю эта нация барахтается в дерьме и при этом желает потопить в нем весь мир.» (Иван Ильин, русский философ, один из главных идеологов Белого движения)
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Ось ще рекомендую почитати, стаття ще 2013 року (а також інші його публікації).

Алексей Широпаев - единственный из идеологов, мыслителей, авторитетов и лидеров русского национализма, адекватно и трезво высказавшийся о революции в Украине, проблеме Крыма и юго-восточных регионов, и российско-украинских отношениях.
Все остальные "говорящие головы" русского национального движения - либо выдали бессмысленный словесный понос имперской шизофрении, либо пролопотали что-то невнятное и маловразумительное, либо предпочли отмолчаться.
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Ні. Люди повинні знати про кассабских живодерів, не з наукових трактатів, а ось саме з таких фактів !!!
От де хвиля відео цього факту по всіх українских медіа?

Це повинно бути в ПРАЙМ ТАЙМ, на всіх екранах телевізорів !!!!
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Зрадники - похідне. Першоджерело Х**лостан.
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Пробачьте, але Ви коли небудь заміслювались чому кацапа називають "кацапом"? Цапи, ні до чого... Від слова: "кассаб" !
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Раша - ублюдочная страна ублюдочных людей с ублюдочной моралью. Да они хоть 100 раз будут выбирать и все-равно выберут себе очередного Ху*ла. Другие там не выживают.
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Лучше это показывать "уставшим от вайны" и тем кто хочет мира с кацапами.
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Оно же долбонуте как и те кто его породил, оно Вам ничего не должно, кроме мамуле и папуле профффессору.
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Старий зелєн так і сказав" тупа біомаса " нехай іде в ордло воювати !!! То про ,що можна говорити з синком ?!!! Сімейка "патріотів" України !!! Снайпер найманців РФ, який убив воїна 28-ї ОМБр Василя Лісіцина, прикривався дитиною - Цензор.НЕТ 8045
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Пороху покажи. Это же оно минск и штанмаера подписало.
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а зараз будь ласка докази, пілпис під Мінськом та штанмаєром
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Гугл тебе в помощь, тупарь. Нормандская встреча 15 года, там и подпись есть, и факт зрады.
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тобто доказів,як завжди, в тебе, кацап, нема
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D1%83%D0%BB%D0%B0_%D0%A8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%BC%D0%B0%D0%B9%D0%B5%D1%80%D0%B0
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а ну ж спробуй перейти по цій ссилці
побачимо який ти гострий
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Формула Штайнмайера - механизм поэтапной реализации ряда положений второго минского соглашения, касающихся предоставления отдельным районам Донецкой и Луганской областейУкраины особого статуса и проведения на этих территориях местных выборов.
Была предложена министром иностранных дел Германии Франком-Вальтером Штайнмайером в октябре 2015 года на парижском саммите «нормандской четвёрки» и подтверждена на встрече «нормандской четвёрки» в Берлине 19 октября 2016 года[1][2].
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ну хочь до чогось допетрело
а зараз пілпис пороха покажи під мінськими та штанмаєром
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це ти писав що саме порох підписав і мінськ і штанмаєр. так що ти і доводь це.
а якщо немає доказів, то ти збрехав і усе що ти пишешь то цілковита брехня
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Нєєєєє, штамаєра якраз зелене вже підписалО Снайпер найманців РФ, який убив воїна 28-ї ОМБр Василя Лісіцина, прикривався дитиною - Цензор.НЕТ 6502
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Совсем тупой?

Формула Штайнмайера - механизм поэтапной реализации ряда положений второго минского соглашения, касающихся предоставления отдельным районам Донецкой и Луганской областей Украины особого статуса и проведения на этих территориях местных выборов.
Была предложена министром иностранных дел Германии Франком-Вальтером Штайнмайером в октябре 2015 года на парижском саммите «нормандской четвёрки» и подтверждена на встрече «нормандской четвёрки» в Берлине 19 октября 2016 года[1][2].
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Это потому что тебя не было в строю, на передке. А так бы мы уже бухали во Владивостоке, и наш сибирский газ в Германию продавали.
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Что то я тебя херой не видел на передке ни в 14, ни в 15 году.
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А ты венеролог, все #уи пересмотрело? По моему сказала, что слегка соленый. Я тебя хорошо помню. И на передке таких как ты мнрожество повертел. Не расслабляйся.
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У тебя, зубожилое чмо, дивана нет, комплексуешь? Успокойся, телка, у меня не диван, кресло на коже, за 42. Не царское, но удобно. Тебе не подойдет, загадишь, а чистить дорого. Сиди на ящике!
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животное
надеюсь "награда" его и его семью найдет очень скоро
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Не думаю что у таких есть семья, или даже стая или стадо, так как даже в животном мире защита и забота о детях - основа существования. Это особый вид организма, которому не может существовать аналогов в животном мире.
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Очень даже ошибаешься, у них есть семьи, только они их выращивают по образу и подобию своему, и потому, такие уроды, к сожалению, не переводятся...
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Просто надо еще глубже в тыл отступить, да ЗЕшляпы?
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показуйте ці фото всьому світу!!! А не тільки нам на цензорі
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В оригіналі тут були боєць ЦАХАЛ проти арабського терориста... Але потім трохи переробили - і вийшло влучно немов стрілою з цибулі.
Отже, суть проблеми:


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"... прикрывался ребенком..." - как и учит "великий путин" (чтоб он сдох).
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Очень похоже на куклу, которую используют для того, чтоб отвлечь внимание снайпера противника. Верх здания, как может ребенок находится там, где не за что держаться?
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А если на самом деле так, то гореть кацапам в АДу после Гаагского трибунала.
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Хуже способа, отвлечь наблюдателя от места, где лежит снайпер - не придумаешь.
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Похоже, нет возможности ребёнка в детский сад отдать, берёт на работу.
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Почему наши бойцы до сих пор не поняли с кем они воюют и не принимают мер?
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Да поняли бойцы все ещё в 14г. Просто показывают вам далеко не все,было кацапов ножами резали что бы с собой не тянуть много чего было о чем вы не скоро узнаете
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головне - безпека наших воїнів! Якшо кацапське падло вигулює своїх гнид на бойових позиціях, то хай вони і несуть відповідальність за їх безпеку, а нашим хлопцям це не повинно ставати на заваді для виконання бойових задач. І не повинні наші хлопці гинути задля безпеки сепарських *********!!!
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одна справа відповідальність, а друга- реалізація.
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***,ну так тактика чекистов во всем:подло,низко и коварно!!!сразу вспоминается "град" у петухов,отрабатывавший и катавшийся по дворам Луганска
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Тоже мне новость . Кому ещё не понятно что у русских православных нет ничего святого ?
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Які вони православні, нахрін. Скоріше матеріали.
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А у соевой падали много святого? Убили Пашку Шеремета - так и трэба! Убили ребенка при покушении на отца - так и трэба!!
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Чьямайка, їх убили кацапи, а тобі лише б про порохобтів варнякати.
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Наши твари соевые как и кацапский снайпер - используют этот случай с ребенком для своих целей.

Убили ребенка в центре Киева?! Соевые и тут нашли повод выгородить своего "патриоты".
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там сєпар тоже прикривався рібьонком
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КАЛОцап должен в спаме сидеть и не смердеть)
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Ну это вообще смешно.Амеры или бритты отхерачили бы по позиции снайпера несмотря ни на что.На войне гуманизм нужно вообще засунуть подальше,а гордиться им это вообще идиотизм высшей степени.
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Тим більше їм кричати шось типу "укри апстрілялі і убілі рібьонка" - як з гори котитися, навіть хтось і помер хтозна де і взагалі від ножа якогось урки.
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Якби наші в такій ситуації стріляли, то мендель про це б верещала на весь світ.
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И что? Молитесь дальше на Мендель. Хреновому танцору, как говорится.. то Мендель мешает, то фотка с розовым пятном на какой-то свалке.
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спроси у генерала . которого петя за 16 мульонов гривн из тюряги вытащил...
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Не мае в природі "броніка" що тримає постріл з нормальної снайперської гвинтівки на дистанції до 300м. Ви ідіоти. Бронювання що витримує калаш з 10м вже не дуже юзабельне в умовах бою. Це так від осколків, та шальних куль.
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кераміка тримає нормально, але тільки один, після того втрачає характеристики. Тому у нас більше застосовують сталь.
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Поки соплі жуєте гинуть наші хлопці.
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Їм пох ... "Поблизу одного з колимських концтаборів 1949 року за наказом Москви живцем потоплено в болоті близько трьох тисяч українських дівчаток віком 12-14 років - «чтоб нєкому било рожать бандєровцев»."...
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Так они своими личинками прикрываются. Ни одна сепарская личинка не стоит жизни нашего солдата. Стрелять нужно на поражение несмотря ни на что и желательно по всему раену откуда ведется вражеский огонь. Несколько раз такую екзекуцию провести и больше сепарские бабы не дадут своим мужьям прикрываться ихними детьми. Иначе те твари скоро до Киева дойдут и будут наших детей убивать.
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Ти долбойоб? Дитину "личинкою" називати? Гандон і провокатор. Гірший за кацапів
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И Гитлер, и Сталин, и ***** тоже когда-то были детьми.
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просто падаль порохнява, вся их деятельность - имитация реформ и изменений. Посмотрите интервью Саскварелидзе на Цензоре. Давид в красках описывает как Соевый Гэтьман защищал своего Шокина.
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Если кацапы своих детей за людей не считают и берут их на войну в качестве манекенов для прикрытия то мне тем более пох*ер на ихних личинок. Чем больше сдохнет тем меньше их придет в Украину воевать против моих детей.
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"Русский мир", бессмысленный и беспощадный.
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"Снайпер наемников РФ, убивший воина 28-й ОМБр Василия Лисицына, прикрывался ребенком." - всё как говорило ***** перед началом войны. - Наши войска станут позади женщин и детей. Пусть они попробуют стрелять в женщин и детей. - Тактика гитлеровцев, в ту войну фашисты тоже прикрывались женщинами и детьми.
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Це тактика комуно-фашистів , нацисти брали в заручники і розстрілювали.
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..такая вот военная хитрость и военная доблесть по-кацапски..
и шо, Зеля? - главное - перестать стрелять и не раздражать хйла, чтобы получить больше "лайков" от кого попало?.. - если ты и дальше так думаешь, то ты - тварь безродная, а не президент Украины
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Холуйко, это тебе в помощь.

Подальше перебування Порошенка на посаді президента є загрозою для існування України, - Хмара. ВIДЕО
https://censor.net.ua/ua/news/3121100/*******************************************************************************************************Смотри, а-то шоколада лишат.... Снайпер найманців РФ, який убив воїна 28-ї ОМБр Василя Лісіцина, прикривався дитиною - Цензор.НЕТ 1268
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КАЦАПЫ НЕ ЛЮДИ!ЭТО БИОМУСОР!
ВИДИШЬ КАЦАПА - БЕЙ ПО ЕП@ЛУ
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Вспомнился фильм Люди в чёрном. Маленькая Тифони, с учебником по квантовой физике - среди монстров.
Не выставляли бы уже себя лохами с такими коммюнике. Погиб боец - бывает. Отомстить нужно. Но постить эти солдатские байки для общественности.. хотя ниже в плане умной пропаганды падать уже некогда.
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Прозвище "КАЦАП" прицепилось к московскому народу от времени захвата войсками московского царя Ивана IV столицы поволжских татар - Казани.Это слово происходит от татарского «кассап»; что значит, МЯСНИК- ГОЛОВОРЕЗ !!!!!!!!
ПО ЭТОМУ НИКОГДА НЕ ВЕРЬ «МОСКАЛЮ- КАЦАПУ» !!!!!!!!!!!!! Случилось это при таких обстоятельствах:
войско московского царя Ивана IV, прозваного Грозным, длительное время не могло преодолеть сопротивление взятой в осаду Казани(1552 год). Плохой и коварный царь прибег к сатанинским хитростям: в присутствии представителей татарской верхушки, вельмож и мусульманских священнослужителей он присягнул на Евангелии, что подарит жизнь всем защитникам Казани и отпустит их на все четыре стороны, если они сложат оружие и откроют ворота Крепости. Защитники Казани поверили клятве царя, сложили оружие, и московское войско вошло в город. Иван Грозный таки "сдержал" свое слово - позволил обезоруженным татарам идти, куда они пожелают, но только после того, как изувечил каждого из защитников, приказав вырезать им язык и отрезать уши. Именно такие издевательства и увечье нанес доверчивым татарам московский кровавый царь с его жестоким войском!
На месте, где стояла палатка палача-мясника, Иван Грозный приказал поставить памятник как наставление татарам почему им надо подчиняться России. Именно после этой кровавой акции пристала кличка "кацап" к московитянам, А ВПОСЛЕДСТВИИ ко всем россиянам, к большому князю московскому и первому московскому царю Ивану IV ГРОЗНОМУ.
Это слово происходит от татарского "кассап", что значит "мясник".
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в оригинале, в Библии третья заповедь - убей кацапа!
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