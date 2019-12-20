 Снайпер найманців РФ, який убив воїна 28-ї ОМБр Василя Лісіцина, прикривався дитиною. ФОТО

Про це на своїй сторінці в мережі Facebook повідомляє 28-ма ОМБр імені Лицарів Зимового Походу, інформує Цензор.НЕТ.
"Так, вам не здалося. На фото - дитина. Маленька дівчинка грається, поки ворожий снайпер працює. Чи знає противник, що ми не зробимо жодного пострілу, поки, навіть теоретично, дитина може бути наражена на небезпеку? Очевидно, так. Чи користується цим? Бачите самі", - йдеться в повідомленні.
Ворог користується присутністю дітей на своїх позиціях.
"Складно знайти слова, щоб хоч якось охарактеризувати таку підступну тактику. Дитина на позиції. Це не можна зрозуміти, не можна виправдати, не можна пробачити. Ось, це воно - справжнє обличчя ворога. Обличчя, що ховається за крихітною дитячою спиною", - наголосили в бригаді.
Як повідомлялося раніше, старший солдат 28-ї ОМБр Василь Лісіцин загинув 17 грудня в зоні ООС унаслідок поранень, зазнаних під час обстрілу з боку найманців РФ.
Алексей Широпаев - единственный из идеологов, мыслителей, авторитетов и лидеров русского национализма, адекватно и трезво высказавшийся о революции в Украине, проблеме Крыма и юго-восточных регионов, и российско-украинских отношениях.
Все остальные "говорящие головы" русского национального движения - либо выдали бессмысленный словесный понос имперской шизофрении, либо пролопотали что-то невнятное и маловразумительное, либо предпочли отмолчаться.
От де хвиля відео цього факту по всіх українских медіа?
Це повинно бути в ПРАЙМ ТАЙМ, на всіх екранах телевізорів !!!!
побачимо який ти гострий
Была предложена министром иностранных дел Германии Франком-Вальтером Штайнмайером в октябре 2015 года на парижском саммите «нормандской четвёрки» и подтверждена на встрече «нормандской четвёрки» в Берлине 19 октября 2016 года[1][2].
а зараз пілпис пороха покажи під мінськими та штанмаєром
а якщо немає доказів, то ти збрехав і усе що ти пишешь то цілковита брехня
Формула Штайнмайера - механизм поэтапной реализации ряда положений второго минского соглашения, касающихся предоставления отдельным районам Донецкой и Луганской областей Украины особого статуса и проведения на этих территориях местных выборов.
Была предложена министром иностранных дел Германии Франком-Вальтером Штайнмайером в октябре 2015 года на парижском саммите «нормандской четвёрки» и подтверждена на встрече «нормандской четвёрки» в Берлине 19 октября 2016 года[1][2].
надеюсь "награда" его и его семью найдет очень скоро
ненавиджу те бидло.
Отже, суть проблеми:
а кажется что на крыше
Убили ребенка в центре Киева?! Соевые и тут нашли повод выгородить своего "патриоты".
и шо, Зеля? - главное - перестать стрелять и не раздражать хйла, чтобы получить больше "лайков" от кого попало?.. - если ты и дальше так думаешь, то ты - тварь безродная, а не президент Украины
Він наголосив, що чинні владці нічого не знають про такі поняття, як патріотизм, сумління, совість, віра.
«Їх нічого не зв'язує з Україною. Це перекотиполе, яке не має коріння. Для них (важливі) тільки гроші, тому вони брешуть, брешуть і ще раз брешуть, хитрують», - наголосив Степан Хмара.
Подальше перебування Порошенка на посаді президента є загрозою для існування України, - Хмара. ВIДЕО
https://censor.net.ua/ua/news/3121100/*******************************************************************************************************Смотри, а-то шоколада лишат....
ВИДИШЬ КАЦАПА - БЕЙ ПО ЕП@ЛУ
Не выставляли бы уже себя лохами с такими коммюнике. Погиб боец - бывает. Отомстить нужно. Но постить эти солдатские байки для общественности.. хотя ниже в плане умной пропаганды падать уже некогда.
Прозвище "КАЦАП" прицепилось к московскому народу от времени захвата войсками московского царя Ивана IV столицы поволжских татар - Казани.Это слово происходит от татарского «кассап»; что значит, МЯСНИК- ГОЛОВОРЕЗ !!!!!!!!
ПО ЭТОМУ НИКОГДА НЕ ВЕРЬ «МОСКАЛЮ- КАЦАПУ» !!!!!!!!!!!!! Случилось это при таких обстоятельствах:
войско московского царя Ивана IV, прозваного Грозным, длительное время не могло преодолеть сопротивление взятой в осаду Казани(1552 год). Плохой и коварный царь прибег к сатанинским хитростям: в присутствии представителей татарской верхушки, вельмож и мусульманских священнослужителей он присягнул на Евангелии, что подарит жизнь всем защитникам Казани и отпустит их на все четыре стороны, если они сложат оружие и откроют ворота Крепости. Защитники Казани поверили клятве царя, сложили оружие, и московское войско вошло в город. Иван Грозный таки "сдержал" свое слово - позволил обезоруженным татарам идти, куда они пожелают, но только после того, как изувечил каждого из защитников, приказав вырезать им язык и отрезать уши. Именно такие издевательства и увечье нанес доверчивым татарам московский кровавый царь с его жестоким войском!
На месте, где стояла палатка палача-мясника, Иван Грозный приказал поставить памятник как наставление татарам почему им надо подчиняться России. Именно после этой кровавой акции пристала кличка "кацап" к московитянам, А ВПОСЛЕДСТВИИ ко всем россиянам, к большому князю московскому и первому московскому царю Ивану IV ГРОЗНОМУ.
Это слово происходит от татарского "кассап", что значит "мясник".