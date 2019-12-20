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Все про:гральний бізнес (106) СБУ (4948)

 СБУ за ніч блокувала роботу 43 підпільні гральні заклади у 6 областях. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Служба безпеки України блокувала нелегальний гральний бізнес у шести регіонах: Києві, Дніпрі, Львові, Одесі, Харкові та Запоріжжі.

Про це повідомляє пресслужба СБ України, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що оперативники провели 57 одночасних обшуків за місцем розташування  об'єктів, які діяли під "дахом" правоохоронців.

Під час спецоперації вилучено 33 столи для гри в покер, 293 ігрові автомати, 11 рулеток і майже 1 млн гривень готівки, отриманої від нелегального бізнесу.

СБУ за ніч блокувала роботу 43 підпільні гральні заклади у 6 областях 01
СБУ за ніч блокувала роботу 43 підпільні гральні заклади у 6 областях 02
СБУ за ніч блокувала роботу 43 підпільні гральні заклади у 6 областях 03

Розпочато низку кримінальних проваджень за ч. 1 ст. 203-2 (зайняття гральним бізнесом) та ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки) Кримінального кодексу України.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": До 16.00 сьогоднішнього дня всі гральні заклади мають бути закриті, - Аваков дав доручення Нацполіції. ВIДЕО

Нагадаємо, що діяльність нелегальних закладів не відповідає положенням Закону України "Про державні лотереї України". Також вони працювали всупереч Закону України "Про заборону грального бізнесу".

Спецоперація проведена на виконання доручення Президента України спільно з органами ДБР і прокуратури.

 19 грудня Верховна Рада під час голосування в першому читанні провалила законопроєкт №2285-Д "Про державне регулювання діяльності у сфері організації і проведення азартних ігор".

Нагадаємо, раніше Кабмін унеможливив поширення грального бізнесу під виглядом державних лотерей.

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3166526
 
   
 Топ коментарі
 
Кабінет Міністрів України прийняв постанову, згідно з яким скасовується будівництво нового аеропорту "Придніпров'я" в Дніпропетровській області.
Документ опубліковано на Урядовому порталі.
Згідно з ним, Кабмін скасував постанову від 19 червня 2019 року "Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для проектування і будівництва аеропорту "Придніпров'я" в Дніпропетровській області". Також уряд затвердив порядок використання коштів, передбачених держбюджетом для проектування і будівництва аеродрому аеропорту Дніпропетровськ.

Ще в квітні уряд перерозподілив 200 мільйонів гривень Державному агентству інфраструктурних проектів на проектування і будівництво нового аеропорту "Придніпров'я" в Дніпропетровській області.
Державний бюджет на 2019 рік передбачав виділення 200 мільйонів гривень на будівництво нового аеропорту в селищі Солоне Дніпропетровської області.
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п.с. шумихой вокруг казино отвлекают зебилов от судилища над невиновными, дерибана земли и зебильными проблемами в экономике...
Накрыть десяток-другой казино конкурентов - чтобы перераспределить доходы в СВОИ казино и на этом попиарится - обычные вещи для авакова.
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Чого ви гади вирішити увімкнути боротьбу тільки після провалу закону про азартні ігри? СБУ за ночь блокировала работу 43 подпольных игорных заведений в 6 областях - Цензор.НЕТ 1727 Аваков поборе Авакова...Цирк!
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Кабінет Міністрів України прийняв постанову, згідно з яким скасовується будівництво нового аеропорту "Придніпров'я" в Дніпропетровській області.
Документ опубліковано на Урядовому порталі.
Згідно з ним, Кабмін скасував постанову від 19 червня 2019 року "Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для проектування і будівництва аеропорту "Придніпров'я" в Дніпропетровській області". Також уряд затвердив порядок використання коштів, передбачених держбюджетом для проектування і будівництва аеродрому аеропорту Дніпропетровськ.

Ще в квітні уряд перерозподілив 200 мільйонів гривень Державному агентству інфраструктурних проектів на проектування і будівництво нового аеропорту "Придніпров'я" в Дніпропетровській області.
Державний бюджет на 2019 рік передбачав виділення 200 мільйонів гривень на будівництво нового аеропорту в селищі Солоне Дніпропетровської області.
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из 152 - лишь 43 были конкурентов и подлежат закрытию.. остальные оказались СВОИМИ и так и продолжили работать))
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СБУ закриває поліціянські, а поляція сбушні
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Сегодня в Украине насчитывается более 30 тысяч различных «игровых точек» - от «лото» и автоматов до полноценных закрытых казино, где действуют «клубные карты и куда могут зайти только очень богатые люди.
Такие «игроки» по своим каналам регулярно сообщают друг другу, когда будет игра.
Для менее состоятельных в интернете работают онлайн vip-казино с рулеткой и блэк-джеком. Из общего количества игровых автоматов всего 5 тысяч является официальным в Украине.
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С каждым часом количество игровых точек приближается к нолю.
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інтернет казіно не закриють..
казіно-клуби теж ні

це не вдається багатьом державам...
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Все можно закрыть и без проблем - было бы желание.
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43 заведения в шести областях, а 152 в целом по стране. Советую думать
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43 заведений закрыты СБУ, которые крышивались полицией, а полиция закрыла 152, итого СБУ 43 + полиция 152 = 195. О совместной операции речь в статьях не идет, значит, они закрывали игорные залы друг друга, месть и конкуренция.
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То СБУ а то полицаи. Явно закрывали игорные залы друг друга.
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п.с. шумихой вокруг казино отвлекают зебилов от судилища над невиновными, дерибана земли и зебильными проблемами в экономике...
Накрыть десяток-другой казино конкурентов - чтобы перераспределить доходы в СВОИ казино и на этом попиарится - обычные вещи для авакова.
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Братство - российский игорный бизнес возвращается в Украину
https://youtube.com/watch?v=0KorD-dLbkk
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Чого ви гади вирішити увімкнути боротьбу тільки після провалу закону про азартні ігри? СБУ за ночь блокировала работу 43 подпольных игорных заведений в 6 областях - Цензор.НЕТ 1727 Аваков поборе Авакова...Цирк!
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СБУ отстает 42 в 6 областях,а полиция 152 закрыла по всей стране! или СБУ только 42 минтовские закрыла? СБУ за ночь блокировала работу 43 подпольных игорных заведений в 6 областях - Цензор.НЕТ 5415
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Коронная работа СБУ!!! Где бабло , там и СБУ! А безопасностью пусть занимается кто хочет.
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Получается про эти заведения они всё знали,не за одну же ночь они нашли 43 точки,почему же раньше их не закрывали?наверное бакашка очень был занят дружбой с цуркисами.
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І саме тому Собаков дав команду зачинити всі інші! СБУ за ночь блокировала работу 43 подпольных игорных заведений в 6 областях - Цензор.НЕТ 3661
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А тем временем, под шумок...


Цимбал Евген
21 хв

Зеленский дал заслуженного юриста адвокату Ефремова и Лавриновича.
Евгений Солодко получил звание заслуженного юриста Украина.
Указ президента Владимира Зеленского №920/2019.
Солодко - адвокат экс-главы фракции Партии регионов Александра Ефремова.
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Еще интереснее.

Володимир Ар'єв
⚡️⚡️⚡️ Ситуація з бюджетом 2019

ПЛАН БУВ: Держбюджет на 2019 передбачає доходи в сумі 1,026 трлн грн, витрати 1,112 трлн грн, граничний обсяг дефіциту 90 млрд грн.

РЕЗУЛЬТАТ Є: За 11 місяців дефіцит становив 56 млрд, а вже станом на 18 грудня склав 105 млрд грн та перевищив запланований на 15 млрд грн. ‼️
Тобто сума боргу за 18 днів ‼️‼️‼️зросла на 49 млрд грн та впритул наблизилась до критичної позначки дефіциту встановленої МВФ - 3% від ВВП (107 млрд),
що в тому числі пояснює раптову появу згаданого вище доручення та постанови КМУ.

За наявною оперативною інформацією, дефіцит вже складає ‼️ більше 120 млрд гривень і регулюються в ручному режимі.

ЩО СТАЛОСЯ? Така ситуація спричинена провалами надходження по митниці та податковій, непродуманою фіскальною політикою, різким посиленням гривні та відкладеними платежами, а саме - запозичення на ринку внутрішніх облігацій під надвисокий відсоток перекладає проблему українського боргу на наступні роки. Все це також пояснює раптову появу згаданого доручення та постанови КМУ.
Коротше кажучи, докерувались.
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А що тут дивного? Беня дефолт замовив, от хлопчики й стараються.
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Держбюджет на 2019 передбачає доходи в сумі 1,026 трлн грн(при планованих 27 за долар)

89 лярдів на курсовій різниці (зараз 23.5)


привіт ***** із НБУ.(людям Гонтарєвої-Рожковій і Смолію) а ще бл..ді Маркаровій.

що "зубами" тримать облікову ставку більше 10..
а ще За випуск ОВДП під 15%
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В этом тоже Гонтарева и Смолий виноваты?

#ДОКУМЕНТ

Как бюджет недополучил миллиарды гривен с таможни, табачки и ренты.

Топ-3 статьи по которым бюджет недополучил прогнозируемые поступления:

- импорт - недополучили 36 млрд 583,5 млн грн (привет, Нефедову);

- табачка - недополучили 14 млрд 351 млн грн (привет, Дубинскому и Холодову и их попытке перераспределить рынок);

- рента - недополучили 11 млрд (тут привет всем).

Больше о всех тратах можно прочитать в отчете от Рахуноковой палаты.
Правительство технократов как оно есть.

https://scontent.fhrk5-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/s960x960/80437615_2766056813433538_8509332641563017216_o.jpg?_nc_cat=110&_nc_oc=AQm-EU6pH0d21-BeEvfA3PfzM96JZnlkTTH1T-TLWJAzP9sj5q-HwF-xSSDhcgAE9yM&_nc_ht=scontent.fhrk5-1.fna&oh=4b0cc1a19beb3efc24f09ba4aad11e4a&oe=5*******
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табачка - недополучили 14 млрд 351 млн грн (привет, Дубинскому и Холодову и их попытке перераспределить рынок);

ах як мені жаль монополіста Тедіс Україна СБУ за ніч блокувала роботу 43 підпільні гральні заклади у 6 областях - Цензор.НЕТ 8405
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Жаль- не жаль, але Гонтарєва із Смолієм тут явно ні до чого.
А от зелені законодавці, так.
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пожадничали и не занесли за крышу...вот и результат
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СБУ скоро опустять до розгону базарних торговок.
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а когда будет облава на наркот по дорогам, хотя бы в Киеве, ну хотя бы в центре?
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Итог кабмина ЗЕ:
1. Заморожены все соц. выплаты, кроме пенсий
2. Дефицит бюджета достиг $6 млрд.
3. Значительно урезаны соц. расходы
4. Минфин выпустил рекордное к-во ОВГЗ и залез в гигантские долги.
5. ОБЪЯВЛЕН ВНУТРЕННИЙ ДЕФОЛТ!


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Как беня и говорил. Дефолт это ничего страшного.
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СБУ за ночь блокировала работу 43 подпольных игорных заведений в 6 областях.В ответ аваковская полиция закрыла 152 неаваковских игорных заведений по всей стране
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порохоботка lera lera 18017dc0 має єдину радість в житті- просадити чесно "наклацані" на цензорі гривні в Космолоті
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