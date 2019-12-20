 СБУ за ніч блокувала роботу 43 підпільні гральні заклади у 6 областях. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Про це повідомляє пресслужба СБ України, інформує Цензор.НЕТ.
Зазначається, що оперативники провели 57 одночасних обшуків за місцем розташування об'єктів, які діяли під "дахом" правоохоронців.
Під час спецоперації вилучено 33 столи для гри в покер, 293 ігрові автомати, 11 рулеток і майже 1 млн гривень готівки, отриманої від нелегального бізнесу.
Розпочато низку кримінальних проваджень за ч. 1 ст. 203-2 (зайняття гральним бізнесом) та ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки) Кримінального кодексу України.
Нагадаємо, що діяльність нелегальних закладів не відповідає положенням Закону України "Про державні лотереї України". Також вони працювали всупереч Закону України "Про заборону грального бізнесу".
Спецоперація проведена на виконання доручення Президента України спільно з органами ДБР і прокуратури.
19 грудня Верховна Рада під час голосування в першому читанні провалила законопроєкт №2285-Д "Про державне регулювання діяльності у сфері організації і проведення азартних ігор".
Нагадаємо, раніше Кабмін унеможливив поширення грального бізнесу під виглядом державних лотерей.
Документ опубліковано на Урядовому порталі.
Згідно з ним, Кабмін скасував постанову від 19 червня 2019 року "Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для проектування і будівництва аеропорту "Придніпров'я" в Дніпропетровській області". Також уряд затвердив порядок використання коштів, передбачених держбюджетом для проектування і будівництва аеродрому аеропорту Дніпропетровськ.
Ще в квітні уряд перерозподілив 200 мільйонів гривень Державному агентству інфраструктурних проектів на проектування і будівництво нового аеропорту "Придніпров'я" в Дніпропетровській області.
Державний бюджет на 2019 рік передбачав виділення 200 мільйонів гривень на будівництво нового аеропорту в селищі Солоне Дніпропетровської області.
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Цимбал Евген
21 хв
Зеленский дал заслуженного юриста адвокату Ефремова и Лавриновича.
Евгений Солодко получил звание заслуженного юриста Украина.
Указ президента Владимира Зеленского №920/2019.
Солодко - адвокат экс-главы фракции Партии регионов Александра Ефремова.
Володимир Ар'єв
⚡️⚡️⚡️ Ситуація з бюджетом 2019
ПЛАН БУВ: Держбюджет на 2019 передбачає доходи в сумі 1,026 трлн грн, витрати 1,112 трлн грн, граничний обсяг дефіциту 90 млрд грн.
РЕЗУЛЬТАТ Є: За 11 місяців дефіцит становив 56 млрд, а вже станом на 18 грудня склав 105 млрд грн та перевищив запланований на 15 млрд грн. ‼️
Тобто сума боргу за 18 днів ‼️‼️‼️зросла на 49 млрд грн та впритул наблизилась до критичної позначки дефіциту встановленої МВФ - 3% від ВВП (107 млрд),
що в тому числі пояснює раптову появу згаданого вище доручення та постанови КМУ.
За наявною оперативною інформацією, дефіцит вже складає ‼️ більше 120 млрд гривень і регулюються в ручному режимі.
ЩО СТАЛОСЯ? Така ситуація спричинена провалами надходження по митниці та податковій, непродуманою фіскальною політикою, різким посиленням гривні та відкладеними платежами, а саме - запозичення на ринку внутрішніх облігацій під надвисокий відсоток перекладає проблему українського боргу на наступні роки. Все це також пояснює раптову появу згаданого доручення та постанови КМУ.
Коротше кажучи, докерувались.
89 лярдів на курсовій різниці (зараз 23.5)
привіт ***** із НБУ.(людям Гонтарєвої-Рожковій і Смолію) а ще бл..ді Маркаровій.
що "зубами" тримать облікову ставку більше 10..
а ще За випуск ОВДП під 15%
#ДОКУМЕНТ
Как бюджет недополучил миллиарды гривен с таможни, табачки и ренты.
Топ-3 статьи по которым бюджет недополучил прогнозируемые поступления:
- импорт - недополучили 36 млрд 583,5 млн грн (привет, Нефедову);
- табачка - недополучили 14 млрд 351 млн грн (привет, Дубинскому и Холодову и их попытке перераспределить рынок);
- рента - недополучили 11 млрд (тут привет всем).
Больше о всех тратах можно прочитать в отчете от Рахуноковой палаты.
Правительство технократов как оно есть.
https://scontent.fhrk5-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/s960x960/80437615_2766056813433538_8509332641563017216_o.jpg?_nc_cat=110&_nc_oc=AQm-EU6pH0d21-BeEvfA3PfzM96JZnlkTTH1T-TLWJAzP9sj5q-HwF-xSSDhcgAE9yM&_nc_ht=scontent.fhrk5-1.fna&oh=4b0cc1a19beb3efc24f09ba4aad11e4a&oe=5*******
ах як мені жаль монополіста Тедіс Україна
А от зелені законодавці, так.
1. Заморожены все соц. выплаты, кроме пенсий
2. Дефицит бюджета достиг $6 млрд.
3. Значительно урезаны соц. расходы
4. Минфин выпустил рекордное к-во ОВГЗ и залез в гигантские долги.
5. ОБЪЯВЛЕН ВНУТРЕННИЙ ДЕФОЛТ!