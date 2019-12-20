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 Угруповання організувало підпільне казино в Києві, їх "кришували" правоохоронці, - СБУ. ФОТОрепортаж

У Києві Служба безпеки України викрила угруповання, яке спеціалізувалося на незаконному гральному бізнесі і букмекерській діяльності.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

Нелегально відкрите казино працювало всупереч чинному законодавству, зокрема Закону України "Про державні лотереї України" і Закону України "Про заборону грального бізнесу".

Встановлено, що гральний заклад працював за пособництва співробітників правоохоронних органів.

Під час обшуків за місцем розташування казино вилучено гральне обладнання та інші речові докази протиправної діяльності.

У межах кримінального провадження за ч. 1 ст. 203-2 (заняття гральним бізнесом) і ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки) Кримінального кодексу України триває досудове розслідування.

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Угруповання організувало підпільне казино в Києві, їх кришували правоохоронці, - СБУ 01
Угруповання організувало підпільне казино в Києві, їх кришували правоохоронці, - СБУ 02
Угруповання організувало підпільне казино в Києві, їх кришували правоохоронці, - СБУ 03
Угруповання організувало підпільне казино в Києві, їх кришували правоохоронці, - СБУ 04
Угруповання організувало підпільне казино в Києві, їх кришували правоохоронці, - СБУ 05
Угруповання організувало підпільне казино в Києві, їх кришували правоохоронці, - СБУ 06

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3166512
 
   
 Топ коментарі
 
такая хрень существует во всех городах Украины. и везде крышуется мусорами....
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Чому спить МВС? Чому не громить казино,яких кришують СБУшники?
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такая хрень существует во всех городах Украины. и везде крышуется мусорами....
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Толєрантні СБУшники - не пошуть прямо, головний акціонер Аваков.
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Чому спить МВС? Чому не громить казино,яких кришують СБУшники?
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Запасаємся попкорном........ хоча це просто "показуха" для показу "СБУ - працює в день і вночі", а зарплати "маленькі" - і тут мені цікаво, чи СБУ-ник хоч отримує ту "зарплату"?
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да. с приходом авакова передел был страшный.
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УДАР У ВІДПОВІДЬ.
після натяків мєнтів що вбивство Шеремета супроводжувало СБУ
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судячи з фото "казино'- це 'голосно сказано'..Це"точка" найнижчого рівня..(
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Проще всех разогнать. И привезти иностранцев ...
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пример тому г. Глухов ул. Терещенко 56 и 57 работают такие гадюшники а менты ходят туда за зарплатой....
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обов'язково повідомьте про це арсенборисичу, він відсьогодні заборонив роботу цієї гральної хрєні, яку покривають саме його підлеглі.
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це мені здалося, чи дійсно собаківців вже не перший раз ловлять на кришуванні казино?
але ж не відправляти у відставку міністра за такі дрібнички, правда ж?
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Альо! Сабаков сказав що до 16 години ще можна працювати!
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Король итальянского сыра и здесь нагадил. РЕФОРМА однако.Испытательный срок выдержан!
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Не може бути, напевно Аваков не знав про це а то закрив би давно.
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Установлено, что игорное заведение работало при пособничестве сотрудников правоохранительных органов.... Та ви шооооо? Прям тки сотрудніки і кришЄвалііііі?! Группировка организовала подпольное казино в Киеве, их "крышевали" правоохранители, - СБУ - Цензор.НЕТ 9643 Группировка организовала подпольное казино в Киеве, их "крышевали" правоохранители, - СБУ - Цензор.НЕТ 7728 Та це ж пАзор на всю країну... Группировка организовала подпольное казино в Киеве, их "крышевали" правоохранители, - СБУ - Цензор.НЕТ 1194
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Треба провести обшуки у міністра МВС попередньої злочинної мародерської влади.
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осталось еще пару сотен, а может тысяч по все Украине, нужно поднапрячся, хотя они и не скрыты вроде, по названию Космолох и Лохолотарея с илюминацией идентифицировать можно свободно
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На может быть, чтоб менты и крышевали. Никогда такого не было и вот опять Угруповання організувало підпільне казино в Києві, їх "кришували" правоохоронці, - СБУ - Цензор.НЕТ 1307
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Ах Аваков Аваков. Как же теперь твои слова понимать??
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аваков любит красное вино Угруповання організувало підпільне казино в Києві, їх "кришували" правоохоронці, - СБУ - Цензор.НЕТ 6937
28.10.16 16:20 Е-декларація Авакова: колекція вин, картини Пікассо, золота нафтова вишка та авторське право на "сценарій про бльовочкіна і столярову" Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков подав електронну декларацію,Як передає Цензор.НЕТ, вона опублікована на сайті НАЗК

Крім того, Аваков вніс до декларації колекцію творів мистецтва відомих художників, зокрема, в документі зазначена гравюра Пікассо, антикварні ікони, бісерні вишивки і начерки. Серед предметів мистецтва також названі колекція бронзових, чавунних, срібних і кам'яних статуеток 19-20 століть і предмети антикваріату. У міністра також є досить велика колекція вин з немаленькою витримкою.

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Також Аваков задекларував набори італійських меблів для житла і кабінету, колекцію холодної зброї, шахи з інкрустацією.

У дружини Арсена Авакова, Інни, згідно з декларацією є 4 шуби: 2 норкових, із соболя і каракулева. Також задекларовано на її ім'я золоті персні з діамантами та інші коштовності.
Глава МВС і його дружина володіють колекцією брендових сумок Hermes, Chanel і Louis Vuitton. А сам Арсен Аваков - ювелірним виробом із золота і срібла у вигляді бурової нафтової вишки.
Аваков володіє акціями футбольного клубу "Металіст" (12 штук загальною вартістю 3 гривні) і казначейськими зобов'язаннями (військові серії В) в кількості 20 штук і номінальною вартістю 20 тис. гривень, а дружина - приватного акціонерного товариства "АКБ Базис" (в стадії ліквідації) вартістю 1,3 млн гривень.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Заступник міністра з окупованих територій Тука задекларував 55 тис. гривень готівкових коштів і позичені в 2015 році третім особам $ 72 тис.

Міністр володіє 100% прав італійської фірми Avitalis s.r.l. (8,8 млн гривень) і 99,99% ТОВ "Трастова компанія Авакова" (205 тис. гривень).

Інна Авакова є кінцевим бенефіціарієм приватного акціонерного товариства "Інвестор", дочірніх підприємств "Інвестор Еліт Буд", "Дослідницький центр медіатехнологій" і "Інвестор охорона сервіс", "Інвестор Еліт Сервіс", приватних підприємств "Органіка 2007" і "Карст-8" , а також ТОВ "Вітер", "Бедж", "Енергетичні машини", "Інвестор-фонд", "Телекомпанія АТН" і "Видавничий дім
"Інвестор". Джерело: https://censor.net.ua/ua/n412676
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И кого этим удивили. В Херсоне под эгидой "Національна лотерея" куча точек предоставляет тоже самое. Играй - не хочу.
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их "крышевали" правоохранители....

НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!!!!! НЕ ВЕРЮ!!!
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