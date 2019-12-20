 Угруповання організувало підпільне казино в Києві, їх "кришували" правоохоронці, - СБУ. ФОТОрепортаж

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.
Нелегально відкрите казино працювало всупереч чинному законодавству, зокрема Закону України "Про державні лотереї України" і Закону України "Про заборону грального бізнесу".
Встановлено, що гральний заклад працював за пособництва співробітників правоохоронних органів.
Під час обшуків за місцем розташування казино вилучено гральне обладнання та інші речові докази протиправної діяльності.
У межах кримінального провадження за ч. 1 ст. 203-2 (заняття гральним бізнесом) і ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки) Кримінального кодексу України триває досудове розслідування.
після натяків мєнтів що вбивство Шеремета супроводжувало СБУ
але ж не відправляти у відставку міністра за такі дрібнички, правда ж?
28.10.16 16:20 Е-декларація Авакова: колекція вин, картини Пікассо, золота нафтова вишка та авторське право на "сценарій про бльовочкіна і столярову" Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков подав електронну декларацію,Як передає Цензор.НЕТ, вона опублікована на сайті НАЗК
Крім того, Аваков вніс до декларації колекцію творів мистецтва відомих художників, зокрема, в документі зазначена гравюра Пікассо, антикварні ікони, бісерні вишивки і начерки. Серед предметів мистецтва також названі колекція бронзових, чавунних, срібних і кам'яних статуеток 19-20 століть і предмети антикваріату. У міністра також є досить велика колекція вин з немаленькою витримкою.
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Також Аваков задекларував набори італійських меблів для житла і кабінету, колекцію холодної зброї, шахи з інкрустацією.
У дружини Арсена Авакова, Інни, згідно з декларацією є 4 шуби: 2 норкових, із соболя і каракулева. Також задекларовано на її ім'я золоті персні з діамантами та інші коштовності.
Глава МВС і його дружина володіють колекцією брендових сумок Hermes, Chanel і Louis Vuitton. А сам Арсен Аваков - ювелірним виробом із золота і срібла у вигляді бурової нафтової вишки.
Аваков володіє акціями футбольного клубу "Металіст" (12 штук загальною вартістю 3 гривні) і казначейськими зобов'язаннями (військові серії В) в кількості 20 штук і номінальною вартістю 20 тис. гривень, а дружина - приватного акціонерного товариства "АКБ Базис" (в стадії ліквідації) вартістю 1,3 млн гривень.
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Міністр володіє 100% прав італійської фірми Avitalis s.r.l. (8,8 млн гривень) і 99,99% ТОВ "Трастова компанія Авакова" (205 тис. гривень).
Інна Авакова є кінцевим бенефіціарієм приватного акціонерного товариства "Інвестор", дочірніх підприємств "Інвестор Еліт Буд", "Дослідницький центр медіатехнологій" і "Інвестор охорона сервіс", "Інвестор Еліт Сервіс", приватних підприємств "Органіка 2007" і "Карст-8" , а також ТОВ "Вітер", "Бедж", "Енергетичні машини", "Інвестор-фонд", "Телекомпанія АТН" і "Видавничий дім
"Інвестор". Джерело: https://censor.net.ua/ua/n412676
НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!!!!! НЕ ВЕРЮ!!!