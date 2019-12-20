EN|RU|UK
Теми дня: Убивство Шеремета Ринок землі Нормандські переговори Газова війна Обирай свідомо
 Політика України
  6392  63
Матеріали за темою:
Все про:Корчинська (23) Зінкевич (25) Шеремет (296) Кузьменко Юлія (22)

 Прокурори, які не з’явилися на розгляд апеляції на арешт Кузьменко, їдуть до суду, - Корчинська. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Апеляційний суд Києва не планував розглядати справу Юлії Кузьменко, підозрюваної у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета.

Як розповіла журналістам екснардепка Оксана Корчинська, суд не подавав у СІЗО заявку про доставку підозрюваної в зал суду, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

Відео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

"Якби не робота адвоката - її б тут не було", - підкреслила Корчинська.

Також вона зазначила, що з СІЗО зв'язувалася нардепка Яна Зінкевич.

"Прокурори їдуть до суду", - додала Корчинська пізніше.

Також читайте: Суд переніс розгляд апеляції на арешт Кузьменко на 24 грудня: адвокат, підозрювана і слухачі відмовляються залишати зал засідання. ФОТО

"Народний депутат Михайло Бондар тільки що був у Рябошапки, йому виділили прокурора і вони їдуть сюди", - пояснила ситуацію Корчинська.

Водночас, до суду прибули поліцейські спеціального призначення, і присутні побоюються штурму. Представник поліції відповідає, що ніяких неправомірних дій з боку правоохоронців немає, і просить "не накручувати людей".

Зазначимо, що в залі суду і в коридорі зібралося більш як сотня людей.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Оприлюднена МВС розмова про "Град" у Києві була про неготовність столиці до війни, - учасник розмови з Кузьменко доброволець Ульянов

Нагадаємо, сьогодні, 20 грудня, апеляційний суд мав розглянути апеляцію захисту дитячого хірурга Юлії Кузьменко на обраний їй запобіжний захід. Однак на засідання не з'явилися прокурори, і суд виніс рішення перенести розгляд на 24 грудня. Активісти, колеги і рідні Кузьменко заблокували зал суду і відмовилися його залишати, поки не відбудеться засідання.

Прокурори, які не з’явилися на розгляд апеляції на арешт Кузьменко, їдуть до суду, - Корчинська 01

Прокурори, які не з’явилися на розгляд апеляції на арешт Кузьменко, їдуть до суду, - Корчинська 02
Прокурори, які не з’явилися на розгляд апеляції на арешт Кузьменко, їдуть до суду, - Корчинська 03
Прокурори, які не з’явилися на розгляд апеляції на арешт Кузьменко, їдуть до суду, - Корчинська 04
Прокурори, які не з’явилися на розгляд апеляції на арешт Кузьменко, їдуть до суду, - Корчинська 05
Прокурори, які не з’явилися на розгляд апеляції на арешт Кузьменко, їдуть до суду, - Корчинська 06
Прокурори, які не з’явилися на розгляд апеляції на арешт Кузьменко, їдуть до суду, - Корчинська 07
Прокурори, які не з’явилися на розгляд апеляції на арешт Кузьменко, їдуть до суду, - Корчинська 08
Прокурори, які не з’явилися на розгляд апеляції на арешт Кузьменко, їдуть до суду, - Корчинська 09
Прокурори, які не з’явилися на розгляд апеляції на арешт Кузьменко, їдуть до суду, - Корчинська 10

Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3166505
 
 
 Топ коментарі
 
Добро должно быть с кулаками.
 показати весь коментар
 
Українці -УНІкальний народ!
25%-УНІ,
все інше-73% Неявившиеся на рассмотрение апелляции на арест Кузьменко прокуроры едут в суд, - Корчинская - Цензор.НЕТ 2309
 показати весь коментар
 
Виманили таки, і як вдалося?
- Животворний пендель і не на таке здатен....
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Українці -УНІкальний народ!
25%-УНІ,
все інше-73% Неявившиеся на рассмотрение апелляции на арест Кузьменко прокуроры едут в суд, - Корчинская - Цензор.НЕТ 2309
 показати весь коментар
 
 
О чьом це він, цікаво? Що це вам на думку спало? 😁
 показати весь коментар
 
 
Да всё о том же, зелики дебилы, а 25% это Ылитка. Ты ж петик, неужто не можешь растлумачить о чём твой коллега по духу талдычит?))
 показати весь коментар
 
Да і о чьом жє? Я не то,вмач, не маю такого дару. А от ви ж щось мали на увазі, коли коментар писали? Чи про то пишете без думок, як собака хвостом у повітрі? 😉
 показати весь коментар
 
 
Так я его утречком малость потыкал в жидко-коричневенкое, он вроде что-то понял, а теперь снова начал про зебилов и ылитку. Не, с вашими спорить нафиг надо, сразу смайлик со стрелочкой
 показати весь коментар
 
Ви говорите якимись кодовими словами. Що це у Вас таке "жідко-корічнєвоє" нчмалюватося, куди ви когось тикали? Що це у вас за ранковий ритуал?
 показати весь коментар
 
Ну, що ж, цікавий ритуал. 🤔 Скільки люда, стільки й чуда.
 показати весь коментар
 
и только когда люди (25%) подняли ВСЕХ - моника зе!лох и его ручной прокурор "вспомнили" что нужно отправить прокуроров в суд...
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Всі дебіли - як ти, вважають себе унікальними геніями.
 показати весь коментар
коментар відмічено як спам  
 
А ти, ущербний, навіть невзмозі мову українську вивчити
 показати весь коментар
 
Відпустити б мали, як і Пашинського. І то добре, що хоч застав батька ще живим. Хоча батькові смерть цілком на совісті зебілів. І не лише тих, хто справу гив білими нитками, а й тих, хто надивившись телевізор, вимагпюали цього ув'язнення.
 показати весь коментар
 
 
Приєднуюсь. Вічна пам'ять Батькові. Таки сподіваюся, що хтось відповість.
 показати весь коментар
 
И с шабелькой на поясе -т.е. право на оружие суки для тех кто не судим, не наркоман, содержит семью и имеет жилье! Тем, кто вас, говногосударство, содержит (не путать государство с Родиной, государство паразитирует на Неньке). ЗАДРАЛИ!
 показати весь коментар
 
 
Ну да, Президент страны в каждой семье которой есть винтовка, ведет себя совсем по-другому, чем Президент страны в каждой семье которой есть телевизор.
 показати весь коментар
 
 
Виманили таки, і як вдалося?
- Животворний пендель і не на таке здатен....
 показати весь коментар
 
 
А чего ж прокуроры не пришли? Аттестацию приливали?
 показати весь коментар
 
 
читаем ВНИМАТЕЛЬНО: сегодня, 20 декабря, апелляционный суд должен был рассмотреть апелляцию защиты детского хирурга Юлии Кузьменко на избранную ей меру пресечения. Однако на заседание не явились прокуроры
 показати весь коментар
 
 
а если еще точнее:
назначено заседание апелляционного суда на 20 декабря, но "суд не подавал в СИЗО заявку о доставке подозреваемой в зал суда"...
Адвокаты подают заявку и Юлию Кузьменко привозят в суд.
Но прокуроры ЗНАЮТ (договор с судьей) что суд НЕ подал заявку в СИЗО и поэтому - НЕ являются на заседание: было четкое указание от моники зе!лоха и его "100% ручного прокурора" - тянуть время и спускать всё "на потОм"...
И только благодаря шуму в интернете и СМИ - прокуроры были ВЫНУЖДЕНЫ исполнять свои обязанности.
 показати весь коментар
 
 
Да, это явный договорняк судей с прокуратурой, что говорит о том, что ее скорей всего оставят под стражей или перенесут заседание в связи с .... (пучит прокурора, у судьи насморк и т.д.)
 показати весь коментар
 
 
Все правильно.
Зачем подавать заявку если прокуроры не явятся?
Только бензин жечь.
🤔
 показати весь коментар
 
 
Ця придворна волонтерка Коломойського Пороха та Євросолідарність гавном поливала, обсирала "парахаботав", а виявилося що саме "парахаботи" її рятують!
Чудни дєла твоі, Господі!
А Коломойський її кинув!
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Гавном поливала, бо було за що, тбозка. І ти це знаєш не гірше інших.
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Чому чудні. "парахаботи" не рятують, іх спеціалізація в тирнетах воювати.
 показати весь коментар
 
"с СИЗО связывалась нардеп Яна Зинкевич.
"Прокуроры едут в суд", - добавила Корчинская позже.
"Народный депутат Михаил Бондар только что был у Рябошапки, ему выделили прокурора и они едут сюда", - объяснила ситуацию Корчинская."
Обоє порохоботи, обє депутати від Евросолідарності.
 показати весь коментар
 
 
нардепи ЄС - це порохоботи?
Круто, і як вони основною роботою (війна в тирнетах) встигають?
 показати весь коментар
 
Я тобі навіть більше скажу. Майже всі, хто зараз її рятує, поливали гівном Пороха ще десь у 16-18 роках а то й раніше... Тоді і я таке робив бо було за шо...
 показати весь коментар
 
 
Не було, то ви просто повелися на єврейські брехні.
 показати весь коментар
 
 
Було, було. Навіть зараз є.
А на єврейські брехні повелися ті, хто від пороха до зебеніі перебіг.
 показати весь коментар
 
 
Рід Порошенків документально фіксується в Саф'янах Ізмаїльського повіту Бесарабської губернії вже в переписі 1835 року, де Порошенки записані міщанами малоросійської громади[1].
Батько, Олексій Іванович, народився у селі Саф'яни Ізмаїльського жудеця Королівства Румунія в родині румунського громадянина Івана Євдокимовича Порошенка. Закінчив 7-річну школу в Саф'янах і середню школу в Ізмаїлі, вступив до Львівського сільськогосподарського інституту. У період навчання одружився 1956 з Євгенією Сергіївною Григорчук (після заміжжя - Порошенко) (1937-2004)
 показати весь коментар
 
 
Ото дурне.
Невже є дурні, що вірять у таку маячню?
Петрику, це ти???
 показати весь коментар
 
То довга розмова. Хоча, якщо в кількох словах - договорняки з тими, з ким не треба було, компроміси там, де не варто було. І, що найгірше, він програв інформаційну війну, бо просто її зігнорував, а звідси і всі решта проблем. Тут чисто його вина!
Ну і в економіці, хоча ніби й не його єпархія, але ж прем`єр його креатура. Тут також було більше розмов, а не по ділу. Хоча, справедливості ради, то взагалі генії були у порівнянні з сьогоднішніми.
Скажемо так - є за що йому дякую сказати, але є і за що сварити.
 показати весь коментар
 
 
Договорняки зникли? Компроміси припинилися? Може річ у тім, що без цього політика неможлива?
Мені не подобається мій старий Москвич, але якщо я його розфігачу кувалдою, то чи появиться у моєму дворі на ранок хоча б фольксваген?

Що зробили євреї? Вони другорядне, тимчасові договорняки та компроміси, винесли наперед і воно затулило головне, стратегію! Надули мух до рзмірів бегемота і народ на це повівся.
Сподіваюся, Україна виживе хоч в якомусь вигляді, а народ зробить висновки, щось зрозуміє.
 показати весь коментар
 
 
Ви запитали - я відповів. Постарайтесь зрозуміти. Все інше тепер - порожні розмови. Тепер дійсно треба думати, як врятувати державу. Це найголовніше.
 показати весь коментар
 
Ну, так порохоботи разом з зебілами і зараз разом поливають добровольців та патріотів і ви особисто з своїми коментарями тому яскравий приклад.
 показати весь коментар
 
Не патріотів, а патрідіотів, корисних для пуйла ідіотів.
 показати весь коментар
 
А где были Слуги народа, пока Кузьменко волонтерила в АТО?
 показати весь коментар
 
 
стидно і сказати де... певно втомлювались від війни на бойових диванах.
 показати весь коментар
 
 
Та й не кажіть, вони ще й зараз цим займаються, але вже у сесійній залі.
 показати весь коментар
 
 
Прочитал коменты, мне уже и методичку ольгинскую читать не нужно.
 показати весь коментар
 
Сегодня ночью, на 83 году жизни, скончался Владимир Пашинский. За день до этого его сын - экс-нардеп Сергей Пашинский - смог вернуться домой из под стражи по решению Апелляционного суда.Источник: https://censor.net.ua/n3166523
 показати весь коментар
 
Пашинського причинили за бронежилети. Причинили на замовлення Коломойського.
Історія з броніками тягнеться з 2014року. Тоді появилася ізраїльська контора, що хотіла отримати підряд на постачання бронежилетів. Кажуть що бєнєфіциаром там мав бути Бєня. Але МО віддало контракти українській конторі Темп-3000.
Бєня скаженів і тупав ніжками, волав, що помститься всім, хто став на його шляху. Забрати у Темпа контракти жителі иорданської долини намагалися весь цей час, але не влавалося і ось тепер, коли євреї захопили владу, Бєня почав мститися і тим хто виграв колись тендери і тим хто не дослухався до його "порад", зокрема і Пашинському і Марченку.
Прокурори, які не з’явилися на розгляд апеляції на арешт Кузьменко, їдуть до суду, - Корчинська - Цензор.НЕТ 8430
Цього "домовёнка" - оберіг... в ДАПі був символом... Марченко подарував 5 Президенту.
 показати весь коментар
 
 
Шеремета замовив Аваков, а вбив його Сергій Коротких(Малюта). Тепер Аваков хоче повісити цю справу на атовця і волонтерку, а самому піти від відповідальності.
______
Авакова за грати!!!!!!!!!!!
 показати весь коментар
 
А пороха куди дів? і іншій гілці поряд з аваковим був порох
 показати весь коментар
 
 
Було призначено апеляцію , суд не подав заявку на доставку затриманої , прокурори знали що так буде - явний договорняк ! . І про який неупереджений суд може бути мова ! . Капєц. Тут висновок лишень один - не винуваті , шиють справу .
 показати весь коментар
 
 
Это если дело политически мотивированное.
А если обычное,то там еще и договорняк с адвокатом,развод лоха на бабло.😁
Все это называется судебная система.
 показати весь коментар
 
 
Всё легко. Заказчик Порошенко, организаторы супруги Корчинские, а исполнители уже известны.
 показати весь коментар
 
Забыл, при полном содействие и поддержки СБУ.
 показати весь коментар
Цензор.НЕТФотоПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору