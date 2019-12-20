 Прокурори, які не з’явилися на розгляд апеляції на арешт Кузьменко, їдуть до суду, - Корчинська. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Як розповіла журналістам екснардепка Оксана Корчинська, суд не подавав у СІЗО заявку про доставку підозрюваної в зал суду, передає кореспондент Цензор.НЕТ.
Відео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ
"Якби не робота адвоката - її б тут не було", - підкреслила Корчинська.
Також вона зазначила, що з СІЗО зв'язувалася нардепка Яна Зінкевич.
"Прокурори їдуть до суду", - додала Корчинська пізніше.
"Народний депутат Михайло Бондар тільки що був у Рябошапки, йому виділили прокурора і вони їдуть сюди", - пояснила ситуацію Корчинська.
Водночас, до суду прибули поліцейські спеціального призначення, і присутні побоюються штурму. Представник поліції відповідає, що ніяких неправомірних дій з боку правоохоронців немає, і просить "не накручувати людей".
Зазначимо, що в залі суду і в коридорі зібралося більш як сотня людей.
Нагадаємо, сьогодні, 20 грудня, апеляційний суд мав розглянути апеляцію захисту дитячого хірурга Юлії Кузьменко на обраний їй запобіжний захід. Однак на засідання не з'явилися прокурори, і суд виніс рішення перенести розгляд на 24 грудня. Активісти, колеги і рідні Кузьменко заблокували зал суду і відмовилися його залишати, поки не відбудеться засідання.
Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ
25%-УНІ,
все інше-73%
- Животворний пендель і не на таке здатен....
назначено заседание апелляционного суда на 20 декабря, но "суд не подавал в СИЗО заявку о доставке подозреваемой в зал суда"...
Адвокаты подают заявку и Юлию Кузьменко привозят в суд.
Но прокуроры ЗНАЮТ (договор с судьей) что суд НЕ подал заявку в СИЗО и поэтому - НЕ являются на заседание: было четкое указание от моники зе!лоха и его "100% ручного прокурора" - тянуть время и спускать всё "на потОм"...
И только благодаря шуму в интернете и СМИ - прокуроры были ВЫНУЖДЕНЫ исполнять свои обязанности.
Зачем подавать заявку если прокуроры не явятся?
Только бензин жечь.
🤔
Чудни дєла твоі, Господі!
А Коломойський її кинув!
"Прокуроры едут в суд", - добавила Корчинская позже.
"Народный депутат Михаил Бондар только что был у Рябошапки, ему выделили прокурора и они едут сюда", - объяснила ситуацию Корчинская."
Обоє порохоботи, обє депутати від Евросолідарності.
Круто, і як вони основною роботою (війна в тирнетах) встигають?
А на єврейські брехні повелися ті, хто від пороха до зебеніі перебіг.
Батько, Олексій Іванович, народився у селі Саф'яни Ізмаїльського жудеця Королівства Румунія в родині румунського громадянина Івана Євдокимовича Порошенка. Закінчив 7-річну школу в Саф'янах і середню школу в Ізмаїлі, вступив до Львівського сільськогосподарського інституту. У період навчання одружився 1956 з Євгенією Сергіївною Григорчук (після заміжжя - Порошенко) (1937-2004)
Невже є дурні, що вірять у таку маячню?
Петрику, це ти???
Ну і в економіці, хоча ніби й не його єпархія, але ж прем`єр його креатура. Тут також було більше розмов, а не по ділу. Хоча, справедливості ради, то взагалі генії були у порівнянні з сьогоднішніми.
Скажемо так - є за що йому дякую сказати, але є і за що сварити.
Мені не подобається мій старий Москвич, але якщо я його розфігачу кувалдою, то чи появиться у моєму дворі на ранок хоча б фольксваген?
Що зробили євреї? Вони другорядне, тимчасові договорняки та компроміси, винесли наперед і воно затулило головне, стратегію! Надули мух до рзмірів бегемота і народ на це повівся.
Сподіваюся, Україна виживе хоч в якомусь вигляді, а народ зробить висновки, щось зрозуміє.
Історія з броніками тягнеться з 2014року. Тоді появилася ізраїльська контора, що хотіла отримати підряд на постачання бронежилетів. Кажуть що бєнєфіциаром там мав бути Бєня. Але МО віддало контракти українській конторі Темп-3000.
Бєня скаженів і тупав ніжками, волав, що помститься всім, хто став на його шляху. Забрати у Темпа контракти жителі иорданської долини намагалися весь цей час, але не влавалося і ось тепер, коли євреї захопили владу, Бєня почав мститися і тим хто виграв колись тендери і тим хто не дослухався до його "порад", зокрема і Пашинському і Марченку.
Цього "домовёнка" - оберіг... в ДАПі був символом... Марченко подарував 5 Президенту.
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Авакова за грати!!!!!!!!!!!
А если обычное,то там еще и договорняк с адвокатом,развод лоха на бабло.😁
Все это называется судебная система.