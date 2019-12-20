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Все про:гуртожиток (46) Одеса (2253) пожежа (1958) ДСНС (2192)

 У студентському гуртожитку в Одесі сталася пожежа. Попередня причина - мобільний телефон, - ДСНС. ФОТОрепортаж

Вранці 20 грудня сталася пожежа в студентському гуртожитку на вулиці Довженка в Одесі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДСНС.

"20 грудня о 4:52 до служби порятунку "101" надійшло повідомлення, що в студентському гуртожитку на вул. Довженка, 9а сталось задимлення на четвертому поверсі дев'ятиповерхової будівлі. До місця виклику були негайно спрямовані пожежно-рятувальні підрозділи за підвищеним номером виклику.

По прибуттю перших підрозділів рятувальники виявили загоряння в одній із житлових кімнат, яке ліквідовано мешканцями гуртожитку водою з відер на площі 1 кв. м. Працівники ДСНС провели перевірку внутрішнього протипожежного водопостачання будівлі та шляхів евакуації. На час пожежі мешканка кімнати була відсутня. Загиблих та постраждалих немає", - йдеться в повідомленні.

У студентському гуртожитку в Одесі сталася пожежа. Попередня причина - мобільний телефон, - ДСНС 01

Ймовірною причиною пожежі вважається аварійний режим роботи мобільного телефону, який був залишений тривалий час без нагляду.

У студентському гуртожитку в Одесі сталася пожежа. Попередня причина - мобільний телефон, - ДСНС 02

Дивіться також: Попередня причина пожежі в Одеському коледжі - займання електропроводки або побутових приладів, - Нацполіція. ВIДЕО


У студентському гуртожитку в Одесі сталася пожежа. Попередня причина - мобільний телефон, - ДСНС 03
У студентському гуртожитку в Одесі сталася пожежа. Попередня причина - мобільний телефон, - ДСНС 04
Фото: пресслужба ДСНС

Нагадаємо, 4 грудня в Одеському коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу на третьому поверсі шестиповерхового навчального корпусу виникла пожежа, площа якої сягнула 4 тис. кв. м. О 14:18 того ж дня її було локалізовано.

За фактом пожежі відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 270 (порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки) Кримінального кодексу України. 5 і 6 грудня було оголошено днями жалоби в Одесі.

Також читайте: У ДСНС Одеської області намагалися знищити документи з перевірки коледжу, в якому сталася пожежа, - СБУ

Президент України Володимир Зеленський доручив Кабінету Міністрів України і місцевим органам влади перевірити стан протипожежної безпеки установ з масовим перебуванням людей по всій Україні.

Унаслідок пожежі загинули 16 осіб, постраждали понад 30 осіб.

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3166499
 
 
 Топ коментарі
 
БОМЖАТНИК А НЕ ОБЩЕЖИТИЕ
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На площади 1кв.м...Вот это пожарище!😨
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Спички (при неаккуратном обращении) тоже могут стать источником пожара и что? Не покупать теперь спички? Просто так акки не горят. Оно или уже вздутое было или стояло пятые сутки на зарядке... Ну и сам телефон видимо был обложен бумагой и полит бензином.
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При гасінні пожежі речі розтягують, щоб запобігти подальшому розповсюдженню вогню.
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Что-то часто пожары в Одессе. Зеленые рептилии конечно не сменили бандитскую одесскую власть на вменяемую, там что-то неладное творится. И Путин еще зубы навострил на Одессу.
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В студенческом общежитии в Одессе произошел пожар. Предварительная причина - мобильный телефон


Такое может быть . Сам бачив вживую , а не на ютубчике . Причина в аккумуляторе . Я думаю , шо из-за этих ******** аккумов , еще не одна хата сгорит . Так шо , граждане , аккуратней выбирайте себе устройства при покупке , а то без хаты можете остаться
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Спички (при неаккуратном обращении) тоже могут стать источником пожара и что? Не покупать теперь спички? Просто так акки не горят. Оно или уже вздутое было или стояло пятые сутки на зарядке... Ну и сам телефон видимо был обложен бумагой и полит бензином.
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Люди гинуть і від пожеж на площі 0.5 квадратних метрів. Цього достатньо, аби отруїтись продуктами горіння.
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СРОЧНО,в ТУРБОРЕЖИМЕ проверить заново все ,школы,детсады,общаги,запретить мобильные телефоны! Сказал ЗЕ, и все проблемы решены!
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Тобто команда на підпал надійшла по мобільному телефону?
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