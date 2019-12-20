 Співзасновниці "Батьки SOS" Парфьоновій вночі спалили автомобіль. ФОТОрепортаж

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Парфьонова повідомила на своїй сторінці в мережі Facebook.
"Я не знаю, що сталось, але оперативно-слідча каже - схоже на підпал ... ще вчора в мене була машина...", - йдеться в повідомленні.
Глава правління організації "Zmina. Центр прав людини" Тетяна Печончик повідомила, що ця організація ("Батьки SOS". - Ред.) раніше ініціювала заборону діяльності батьківських комітетів, обіг готівки в школах і садочках, звільнення недобросовісних директорів.
Печончик звернула увагу, що протягом року сталася серія підпалів майна громадських активістів та журналістів.
"Цей жах буде продовжуватися, поки поліція і прокуратура не почнуть нормально розслідувати злочини проти активістів і журналістів та притягати винних до відповідальності", - підкреслила вона.
Кого она называет активистами ? Хтось может мне объяснить , хто такие активисты ? Те хто флажком махают за 100 грн ?
Выражение, применяющееся со времен древнего Рима "Is fecit cui prodest" (лат.), которое используется при расследовании преступлений. В первую очередь, нужно определить, кому выгодно - это может дать нити к расследованию преступления.
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