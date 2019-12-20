 Співзасновниці "Батьки SOS" Парфьоновій вночі спалили автомобіль. ФОТОрепортаж

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Парфьонова повідомила на своїй сторінці в мережі Facebook.

"Я не знаю, що сталось, але оперативно-слідча каже - схоже на підпал ... ще вчора в мене була машина...", - йдеться в повідомленні.

Глава правління організації "Zmina. Центр прав людини" Тетяна Печончик повідомила, що ця організація ("Батьки SOS". - Ред.) раніше ініціювала заборону діяльності батьківських комітетів, обіг готівки в школах і садочках, звільнення недобросовісних директорів.

Печончик звернула увагу, що протягом року сталася серія підпалів майна громадських активістів та журналістів.

"Цей жах буде продовжуватися, поки поліція і прокуратура не почнуть нормально розслідувати злочини проти активістів і журналістів та притягати винних до відповідальності", - підкреслила вона.

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