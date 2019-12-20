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Все про:Кропивницький (162) Кіровоградщина (177) наркотики (883) Правоохоронні органи (556) СІЗО (454)

 Поліцейські із залученням спецпідрозділу КОРД затримали на Кіровоградщині злочинну наркогрупу "наглядача за СІЗО" на прізвисько Арсен. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Оперативники управління стратегічних розслідувань у Кіровоградській області Нацполіції, слідчі Головного управління Нацполіції області із залученням спецпідрозділу КОРД під процесуальним керівництвом прокуратури Кіровоградської області затримали організатора та одного з учасників наркоугруповання.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України.

Провівши комплекс оперативних заходів, правоохоронці задокументували протиправну діяльність учасників групи, встановили місця виготовлення наркотиків та простежили мережу та канали їхнього збуту.

"В орендованому приміщенні на території м. Кропивницький підозрювані організували діяльність лабораторії з виготовлення метамфетаміну. Збутом займались абсолютно всі члени злочинної групи. За виручені від продажу психотропу кошти купувалися складові для виготовлення психотропних речовин, обладнання та автомобілі", - йдеться в повідомленні.

Поліцейські із залученням спецпідрозділу КОРД затримали на Кіровоградщині злочинну наркогрупу наглядача за СІЗО на прізвисько Арсен 01

Оперативники та слідчі встановили, що основний компонент для виготовлення психотропної речовини псевдоефедрин учасники групи закуповували в Польщі. Медичний препарат з його вмістом незаконно завозили до України та надалі доставляли до Кропивницького.

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"Задля прикриття "бізнесу" з боку інших кримінальних угруповань міста організатор групи щомісяця віддавав відсоток до так званого кримінального "общаку". Надалі ці кошти потрапляли до "наглядача за СІЗО" на прізвисько Арсен", - повідомили в поліції.

Поліцейські із залученням спецпідрозділу КОРД затримали на Кіровоградщині злочинну наркогрупу наглядача за СІЗО на прізвисько Арсен 02

17 грудня оперативники управління стратегічних розслідувань у Кіровоградській області Нацполіції, слідчі Головного управління Нацполіції області із залученням спецпідрозділу КОРД під процесуальним керівництвом прокуратури Кіровоградської області затримали організатора та одного з учасників групи. Обидва затриманих є місцевими мешканцями.

Поліцейські із залученням спецпідрозділу КОРД затримали на Кіровоградщині злочинну наркогрупу наглядача за СІЗО на прізвисько Арсен 03

За результатами проведених обшуків виявлено та вилучено близько 300 грамів псевдоефедрину, 7 літрів розчину псевдоефедрину, близько 400 грамів медичних препаратів (пігулок), що містять псевдоефедрин, близько 60 грамів метамфетаміну, 30 літрів спирту та близько 100 грамів марихуани, а також зброю та набої різного калібру.

Поліцейські із залученням спецпідрозділу КОРД затримали на Кіровоградщині злочинну наркогрупу наглядача за СІЗО на прізвисько Арсен 04

Двох членів злочинної групи затримано в порядку ст. 208 КПК України та оголошено про підозру за ч. 2 ст. 307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України. Вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжного заходу.

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3166462
 
   
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"Продам готовый бизнес. Звонить 102. Арсен".. Поліцейські із залученням спецпідрозділу КОРД затримали на Кіровоградщині злочинну наркогрупу "наглядача за СІЗО" на прізвисько Арсен - Цензор.НЕТ 3063
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Попит народжує пропозицію. (Спрос рождает предложение). У нас соціалізм, прожити можна не працюючи, а от своєї дурості людям замало - треба купляти хімічну дурість.
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Так а самого Арсена повязали или как?
Он жыж вроде при классной должности? - вон волонтеров и добровольцев арестовывает, бо походка не такая и ульранационалистические идеи опять же...
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Попит народжує пропозицію. (Спрос рождает предложение). У нас соціалізм, прожити можна не працюючи, а от своєї дурості людям замало - треба купляти хімічну дурість.
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Еммм... Так "смотрящий" лише общак тримає. Йому платять абсолютно всі. Так можна написати: "домушники Арсена", чи "продуктовий магазин Арсена". А ще при завезенні прекурсорів давали гроші митникам, отже це "наркогрупа митників"?
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"Проведя комплекс оперативных мероприятий, правоохранители задокументировали противоправную деятельность участников группы, установили места изготовления наркотиков и проследили сеть и каналы их сбыта.Источник: https://censor.net.ua/p3166462"
Однако, на все эти дела ушло немало времени и СОВЕРШЕННО СЛУЧАЙНО разгром группы совпал в бунтом в поднадзорном Арсену СИЗО. Полиция в очередной раз наглядно доказала, что контролирует блатную верхушку, противозаконно закрывая на ее преступления глаза, пока те не переходят черту лояльности к "органам", травить помаленьку народ наркотой допустимо, а вот огорчать ментов бунтом в тюрьме - недопустимо.
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"Продам готовый бизнес. Звонить 102. Арсен".. Поліцейські із залученням спецпідрозділу КОРД затримали на Кіровоградщині злочинну наркогрупу "наглядача за СІЗО" на прізвисько Арсен - Цензор.НЕТ 3063
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Неужели того самого Арсена взяли который уже 5 лет всю Украину кошмарит?
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Вижу,судя по комментариям авакяна у нас любят просто все!
Этоже надо снискать такую народную любовь!
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Дайте угадаю: члены группы, костяк группы это ветераны АТО, киборги, волонтёры.
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б*же, видео больше 40-ка первых секунд, не смотрите. я предупредил....
мдааа.... хорошо шо щас не ночь, а то бы сортир был у меня прямо на кресле.

А то шо начали ВНЕЗАПНО всех задерживать = Аваков працює(Він працює!)
клоунада, прости Зевс, или кто там щас божок тут у нас то?
кстати, седня шел и обплевал забор цыркви со скульптурами и "ликами"(под стеклом типо там какие-то самки и "нимбы"))
Закономерно - чем больше православия, тем больше надо валить(сваливать то)
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