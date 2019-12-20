 Поліцейські із залученням спецпідрозділу КОРД затримали на Кіровоградщині злочинну наркогрупу "наглядача за СІЗО" на прізвисько Арсен. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України.

Провівши комплекс оперативних заходів, правоохоронці задокументували протиправну діяльність учасників групи, встановили місця виготовлення наркотиків та простежили мережу та канали їхнього збуту.

"В орендованому приміщенні на території м. Кропивницький підозрювані організували діяльність лабораторії з виготовлення метамфетаміну. Збутом займались абсолютно всі члени злочинної групи. За виручені від продажу психотропу кошти купувалися складові для виготовлення психотропних речовин, обладнання та автомобілі", - йдеться в повідомленні.

Оперативники та слідчі встановили, що основний компонент для виготовлення психотропної речовини псевдоефедрин учасники групи закуповували в Польщі. Медичний препарат з його вмістом незаконно завозили до України та надалі доставляли до Кропивницького.

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"Задля прикриття "бізнесу" з боку інших кримінальних угруповань міста організатор групи щомісяця віддавав відсоток до так званого кримінального "общаку". Надалі ці кошти потрапляли до "наглядача за СІЗО" на прізвисько Арсен", - повідомили в поліції.

17 грудня оперативники управління стратегічних розслідувань у Кіровоградській області Нацполіції, слідчі Головного управління Нацполіції області із залученням спецпідрозділу КОРД під процесуальним керівництвом прокуратури Кіровоградської області затримали організатора та одного з учасників групи. Обидва затриманих є місцевими мешканцями.

За результатами проведених обшуків виявлено та вилучено близько 300 грамів псевдоефедрину, 7 літрів розчину псевдоефедрину, близько 400 грамів медичних препаратів (пігулок), що містять псевдоефедрин, близько 60 грамів метамфетаміну, 30 літрів спирту та близько 100 грамів марихуани, а також зброю та набої різного калібру.

Двох членів злочинної групи затримано в порядку ст. 208 КПК України та оголошено про підозру за ч. 2 ст. 307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України. Вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжного заходу.