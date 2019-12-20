 Сьогодні Нацбанк вводить в обіг монету номіналом 5 гривень. ФОТО

Про це повідомили на сайті НБУ, передає Цензор.НЕТ.
Це передбачено другим етапом введення монет замість паперових грошей - перший розпочався 27 квітня 2018 року, коли в обігу з'явилися монети номіналом в одну та дві гривні. Третій запланований на середину 2020 року, коли введуть монету номінальною вартістю десять гривень.
"Українці зможуть розраховуватися одночасно і новими монетами, і існуючими банкнотами відповідних номіналів доти, поки банкноти не вийдуть з обігу природним шляхом. Банкноти не потрібно спеціально обмінювати на монети, ними можна продовжувати розрахунок - за будь-яких обставин вони залишаться дійсними платіжними способом. Монети природно, в процесі заміщення зношених і пошкоджених, замінять банкноти відповідних номіналів", - уточнили в НБУ.
Повідомляється, що рішення заміни купюр на монети були прийнято через зміну купівельної спроможності гривні і зміни в поведінці споживачів. Очікується, що через термін служби монет заміна може заощадити державі близько мільярда гривень.
Если ты из "этих", то можно термин "юзабилити".
для этого президент подрабатывает у бандитов прокурором
и снабжает быдло новыми деньгами
...
которые будут выдавать в одни руки, или какъ ?
У мене є ця монета
Это говно сидело тихонько и служило ляхам, но когда отжали хутор с рабами, то завизжало и ВНЕЗАПНО стало дохера православным и начало "защищать веру", "освобождать крепаков" и сюсюкаться с татарами и кацапами. "герой" чо. недурно его коммунисты так облизывали - наложили памятников.
У вас вообще кричали "Байт Твиттер" и отвечали "Бит Файлъ". Я таки совершенно не согласен с уважаемым Герром в том шо они таки обвинил меня в том что я люблю Яхве. А вот Саваофа - люблю сколько угодно. Или это запрещено? Еще пошлите меня в гетто и назовите арабом
Це раз.
Два - я ж тобі написав, що цього "героя" героїзували комуністи - тобі не дивно? Зовсім ні? Ти єврей шолі?
Запам.ятай - те що любо комуністу - апріорі антигуманне. Типу Жукова наприклад. Я не буду сперечатись, просто знай що комуніст ніколи не хвалить щось добре, ОК?
Шалом, чи як там по-їхному "до побачення"?(хоча не треба, ти мене обізвав, так що бувай.те )
(их же на порядок больше чем иудеев))
Ляхи були москалями 1640-х, і лише завдяки Хмілю ляхи зараз не лізуть на Галичину, як на "сакральні землі ляхистану".
Чи тобі краще шо з кріпацтва - в рабство?
Хочеш героя? - Виговський наприклад, Максим Кривоніс, Максим Залізняк, Іван Гонта, та хоча б навіть генерал Власов.
Але Хмельнюк, я повторюю, улюбленець комуністів.
І не треба за повітря казати, так як Чингізхан теж ним дихав, наприклад. І Лєнін теж не брав його з Марсу.
"єврей"це релегійна ознака а не національна! А90%людей в юдейські казочки НЕ ВІРЯТЬ!
У тебе повинна бути ця монета, а до наших гривень не чіпляйся.