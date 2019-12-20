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 Політика України, Економіка
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Все про:гривня (76) монети (40) НБУ (494)

 Сьогодні Нацбанк вводить в обіг монету номіналом 5 гривень. ФОТО

З 20 грудня Національний банк України водить в обіг монету номіналом п'ять гривень.

Про це повідомили на сайті НБУ, передає Цензор.НЕТ.

Це передбачено другим етапом введення монет замість паперових грошей - перший розпочався 27 квітня 2018 року, коли в обігу з'явилися монети номіналом в одну та дві гривні. Третій запланований на середину 2020 року, коли введуть монету номінальною вартістю десять гривень.

Сьогодні Нацбанк вводить в обіг монету номіналом 5 гривень 01

"Українці зможуть розраховуватися одночасно і новими монетами, і існуючими банкнотами відповідних номіналів доти, поки банкноти не вийдуть з обігу природним шляхом. Банкноти не потрібно спеціально обмінювати на монети, ними можна продовжувати розрахунок - за будь-яких обставин вони залишаться дійсними платіжними способом. Монети природно, в процесі заміщення зношених і пошкоджених, замінять банкноти відповідних номіналів", - уточнили в НБУ.

Повідомляється, що рішення заміни купюр на монети були прийнято через зміну купівельної спроможності гривні і зміни в поведінці споживачів. Очікується, що через термін служби монет заміна може заощадити державі близько мільярда гривень.

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Сьогодні Нацбанк вводить в обіг монету номіналом 5 гривень 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3166456
 
   
 Топ коментарі
 
О яка радість. А термінали будуть приймати монети? Те ж саме і з банкоматами.
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Ну, как-то в Еврозоне, в Чехии и прочих странах живут, и мы проживем.
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такими темпами мы скоро миллионерами все станем, как в 90-х
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О яка радість. А термінали будуть приймати монети? Те ж саме і з банкоматами.
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такими темпами мы скоро миллионерами все станем, как в 90-х
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Мы - да, ты - нет. У тебя всегда будет зубожиння Сьогодні Нацбанк вводить в обіг монету номіналом 5 гривень - Цензор.НЕТ 7762
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как интересно, вы осведомлены об уровне моих доходов и благосостояния? Сьогодні Нацбанк вводить в обіг монету номіналом 5 гривень - Цензор.НЕТ 7728
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Ты согласно годами ныть про зубожиння - не поверю, что у тебя есть Доход Сьогодні Нацбанк вводить в обіг монету номіналом 5 гривень - Цензор.НЕТ 6568
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Ну, как-то в Еврозоне, в Чехии и прочих странах живут, и мы проживем.
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в еврозоне у мусоров нет президента, не сравнивайте
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Привязать монеты к президенту мусоров - это надо уметь.
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судя по его делам, скорее то как раз миллион и будет
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еще до ввода этого пятачка терминалы уже не берут бумагу меньше 10 гривен
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По моему , это как то архаично. Но наверняка связано с какими то уловками, банкиры делают деньги только для себя и под себя
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типовий ідійот... при існуючій системі виготовлення паперових гроше КОШТУЮЄ принаймі 3-7грн.... і міняти їх треба раз на 2-4роки
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Абубень, опять ты строчишь? У тебя ночная смена еще не закончилась?
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З чого ви вирішили що Till Johan з Москви, рагулі це назва москвичів після їхнього походу в Львівський театр в 1939 в нічних сорочках українок.
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А и говорю, что они считают свои деньги, а не то, удобно вам это , или нет. И не надо себя так называть, до идиота Вам еще рости и рости. Сьогодні Нацбанк вводить в обіг монету номіналом 5 гривень - Цензор.НЕТ 157
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Ага, а биткойны, даже воздухом не обеспеченные, это так свежо и современно.
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Нічого. Через рік всі станемо мільйонерами.
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По большому счету ничего не изменилось. Раньше самой крупной монетой были 50 копеек, курс грн с середины 90-х упал в 13-15 раз - сейчас самой крупной будет 10 грн. Плюс/минус соизмеримо. Мелкие грн заменили копейки. Хотя, я не сторонник металлических денег: они износостойкие, но не эргономичные.
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"Не эргономичные", т.е. на них неудобно сидеть... Сьогодні Нацбанк вводить в обіг монету номіналом 5 гривень - Цензор.НЕТ 9544
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эргономичность - приспособленность для использования, наличие условий, возможностей для лёгкого, приятного, необременительного пользования чем-либо или удовлетворения каких-либо нужд, потребностей.

Если ты из "этих", то можно термин "юзабилити".
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Соглашусь по поводу эргономичности... легко потерять, тяжело этой жменей в руки рассчитаться и найти достаточно места в отделениях бумажника. Но, учитывая, что безнал сейчас в десятки раз чаще используется, чем несколько лет назад, думаю, не такая уж проблема.
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скоро каждый украинец станет собственником своей земли
для этого президент подрабатывает у бандитов прокурором
и снабжает быдло новыми деньгами
...
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Я еще в 90-е удивлялся, почему не назвать разменную - грош.
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Страна в которой деньги названы от мелкой разменной монеты богатой не будет. Грошi и деньги (от деньга) тому пример
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Грош - мелкая разменная монета; Грошi - деньги; у немцев Geld от золото. Как яхту назовете...
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Вместо того, чтобы язвить иди свои гроши посчитай и на работу чух-чух, может ещё пару грошей выдадут
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О дурак. Чисто для интереса - откуда в твоей голове рождаются такие мысли. Так выпить хочется, что только об этом думаешь? Хочешь об этом поговорить? Так это не сюда. Куда, не знаю. Главное чтоб тебе твоих грошей хватило
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Продолжай, пусть все увидят, как ты бухаешь с утра.
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Там выше чувак теорию президента и мусоров под монеты подводил, а ты еще круче толкаешь))))
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Деньга от таньга, это монгольские монеты. Сьогодні Нацбанк вводить в обіг монету номіналом 5 гривень - Цензор.НЕТ 1117 Сьогодні Нацбанк вводить в обіг монету номіналом 5 гривень - Цензор.НЕТ 6317 Сьогодні Нацбанк вводить в обіг монету номіналом 5 гривень - Цензор.НЕТ 6317
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А доллар от талер, а талер от Иоахимсталя, а это Чехия. По такой логике - доллары - чешские деньги. А ден(ь)га это полкомейки, мелочь одним словом
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Ярослав Викторович чтобы по поляцки мелкие монеты были ? Как у других хозяев Украины ?
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интересно, на эти пять гривен можно будет купить все двести тыщ га,
которые будут выдавать в одни руки, или какъ ?
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Дизайн не очень удачный, имхо. А вообще пусть будет, металлические деньги хотя бы долговечнее.
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Та е мае. Всего на 2 мм больше чем 1 и 2 гривни. Еще и в эти вглядываться. И цвета такогоже. Такое очучение, что для слепых делали монеты
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Экономия на металле. 5 гривен=20 центов за свинцовый сплав.
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Я против введения монет. Они неудобны и плохи для слепых людей и для тех, кто плохо видит.
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я против буквы "ё", она неудобна для всех кто не быдло
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Ё - буква мардовского и китайского алфавита, ё бань, на путунхуя - моськин улус; ёжов, мардовское - сволочь. Сьогодні Нацбанк вводить в обіг монету номіналом 5 гривень - Цензор.НЕТ 2014 Сьогодні Нацбанк вводить в обіг монету номіналом 5 гривень - Цензор.НЕТ 2014 Сьогодні Нацбанк вводить в обіг монету номіналом 5 гривень - Цензор.НЕТ 2014
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Не, браток, это Катька украла у немцев это говно.
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Буква Ё у мардвы и китайцев до всяких сонек праституток имеласся, то иё по приказу этой праститутки легализовали: ёлка, ёрш, ёж и прочая лабуда мардовские слова, а йод и йог не мардовские паэтаму не через Ё. Вчы матчасц. Сьогодні Нацбанк вводить в обіг монету номіналом 5 гривень - Цензор.НЕТ 5208 Сьогодні Нацбанк вводить в обіг монету номіналом 5 гривень - Цензор.НЕТ 6439 Сьогодні Нацбанк вводить в обіг монету номіналом 5 гривень - Цензор.НЕТ 6439
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Давайте уже сто-гривневую монету штампуйте.
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Теперь все как рыцари будут ходить и звенеть мешочком денег вместо портмоне и клатчей. И дырки в карманах нужно будет зашивать.
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Вот всё могу понять, но дырки в карманах то тут причём?Или лень потратить пару минут, чтобы заштопать карман?А носки вы переодеваете часто?А зубы чистите раз в неделю?)))
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В Чехии такие есть. И монеты до 50 корун. При курсе практически идентичном гривне.
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Ну і шо? Спробуй з цією банкнотою щось купити в магазині, чи на ринку.
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Б*гдан достоин быть только в сортирах, рожа его то.
Это говно сидело тихонько и служило ляхам, но когда отжали хутор с рабами, то завизжало и ВНЕЗАПНО стало дохера православным и начало "защищать веру", "освобождать крепаков" и сюсюкаться с татарами и кацапами. "герой" чо. недурно его коммунисты так облизывали - наложили памятников.
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Жаль, что ты не жил во времена Батьки Хмеля, твою ж*довскую морду было бы хорошо с высоты осины видно.
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А почему уважаемый Герр подумали шо я таки не славянин?
У вас вообще кричали "Байт Твиттер" и отвечали "Бит Файлъ". Я таки совершенно не согласен с уважаемым Герром в том шо они таки обвинил меня в том что я люблю Яхве. А вот Саваофа - люблю сколько угодно. Или это запрещено? Еще пошлите меня в гетто и назовите арабом
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Да начхать всем на твою веру, уж лет 150 как. Хоть черту лысому поклоняйся, но вот если ты национальных героев унижаешь, а особенно тех, кто на поприще дератизации Украины отличился, то сразу видно шельму с пейсами
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Шановний пан може почитати що наробив цей "герой".
Це раз.
Два - я ж тобі написав, що цього "героя" героїзували комуністи - тобі не дивно? Зовсім ні? Ти єврей шолі?
Запам.ятай - те що любо комуністу - апріорі антигуманне. Типу Жукова наприклад. Я не буду сперечатись, просто знай що комуніст ніколи не хвалить щось добре, ОК?
Шалом, чи як там по-їхному "до побачення"?(хоча не треба, ти мене обізвав, так що бувай.те Сьогодні Нацбанк вводить в обіг монету номіналом 5 гривень - Цензор.НЕТ 520 )
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ну,вы еще подеритесь,горячие семитские парни..
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Прикол в том что арабы тоже семитский народ, так шо получается шо "антисемит" - это прежде всего тот кто не любит арабов))
(их же на порядок больше чем иудеев))
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Завдяки його діям, ми перестали бути тягловим скотом єзуїтів та ляшских магнатів, завдяки його діям, жид-орнедарь зник з земель Гетьманщини, завдяки його діям взагалі з'явилася Україна, а не руське воєводство Польщі. Так що не подобається Хміль - не подобається існування України. До речі, коммуняки залюбки дихали повітрям - так не дихай, це антигуманно))
Ляхи були москалями 1640-х, і лише завдяки Хмілю ляхи зараз не лізуть на Галичину, як на "сакральні землі ляхистану".
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Та це як Мазепа - великий задум, але в результаті - бзззз.
Чи тобі краще шо з кріпацтва - в рабство?
Хочеш героя? - Виговський наприклад, Максим Кривоніс, Максим Залізняк, Іван Гонта, та хоча б навіть генерал Власов.
Але Хмельнюк, я повторюю, улюбленець комуністів.
І не треба за повітря казати, так як Чингізхан теж ним дихав, наприклад. І Лєнін теж не брав його з Марсу.
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Очередной шаг к обесцениванию украинских денег.
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Хоть где-то мы еще можем противостоять засилью этнических банд. Интересно как коломойша будет расплачиваться денежками с изображением лютого врага евреев?
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Так і кажуть шо коли коммі "асвабаділі" Львів від свободи(більшої-меншої), викинувши ляхів, то іудеї казали - чо ви нас "євреями" називаєте, ми ж "g-ди".
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та так воно і Є. Сьогодні Нацбанк вводить в обіг монету номіналом 5 гривень - Цензор.НЕТ 6398 Сьогодні Нацбанк вводить в обіг монету номіналом 5 гривень - Цензор.НЕТ 7228
"єврей"це релегійна ознака а не національна! А90%людей в юдейські казочки НЕ ВІРЯТЬ!Сьогодні Нацбанк вводить в обіг монету номіналом 5 гривень - Цензор.НЕТ 7228 Сьогодні Нацбанк вводить в обіг монету номіналом 5 гривень - Цензор.НЕТ 5297
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Сьогодні Нацбанк вводить в обіг монету номіналом 5 гривень - Цензор.НЕТ 5175
У тебе повинна бути ця монета, а до наших гривень не чіпляйся.
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рептилоидные 5 фунтов это где то 7.5 долларов госдепа.
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Вже 10 грн є, але вони не дуже поширені.
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Вот только даже размер этих монет наглядно демонстрирует их истинную стоимость несмотря на небывалое "укрепление" национальной валюты.
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Так сколько ж ждать Зрадоньку? Херащенко обещала курс 100 грн. к июню 2019.. Сьогодні Нацбанк вводить в обіг монету номіналом 5 гривень - Цензор.НЕТ 1025
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Возьмите своем супермаркете карточку для копеечного счёта и ее нойте!
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Уже бы делали необычного дизайна, треугольные, квадратные, пяти-шестиугольные, с отверстием. И незрячим хорошо, и турыстам сувенир.
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