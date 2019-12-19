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Все про:Новий рік (149) Росія (14701) ялинка (35)

 "Ялинкопад" у Росії: в низці міст РФ вітер повалив новорічні ялинки. ФОТО

У кількох містах у центральній частині Росії вітер повалив встановлені на центральних площах новорічні ялинки.

Про це пишуть російські ЗМІ, повідомляє Цензор.НЕТ.

Так, новорічна ялинка в центрі міста Іваново впала на землю від сильного вітру.

"Через поривчастий вітер погнувся "стовбур" новорічної ялинки, встановленої на площі Леніна. Значного збитку стихія штучному дереву не заподіяла. Ялинку ще вдень було знеструмлено", - йдеться в повідомленні мерії Іваново.

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Як уточнили в мерії, штучне дерево буде розібрано, його відремонтують і планують повернути на своє місце до Нового року.

Сильний вітер повалив також новорічну ялинку на площі біля торгового центру в Рязані, повідомила представниця міської адміністрації.

"Поблизу приватного торгового центру "Барс" впала ялинка, був сильний вітер. Але її вже підняли, нічого екстраординарного не сталося, всі центральні міські ялинки цілі", - сказала вона.

Ялинкопад у Росії: в низці міст РФ вітер повалив новорічні ялинки 03

Про ялинки, що впали через сильний вітер, повідомили також у Вологді і в місті Юр'єв-Польський у Володимирській області.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Головну ялинку України відкрили на Софійській площі в Києві. ФОТО

Ялинкопад у Росії: в низці міст РФ вітер повалив новорічні ялинки 04

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3166432
 
   
 Топ коментарі
 
У нас з йолок починалось, а у кацапів вони вже лежать. Заказуйте вінки.
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Даже Небесная Канцелярия не выдержала, и выдала предупреждение: не начинать полномасштабную войну против Украины.
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Я бы сомневался, но ведь венок на Янука упал тоже не просто так.
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Ну,так его и выкинули,и меньшенький раков ушёл кормить.
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...Ветер Перемен однако "Ялинкопад" у Росії: в низці міст РФ вітер повалив новорічні ялинки - Цензор.НЕТ 299 ..непростые времена для винторогих наступают однако.. "Ялинкопад" у Росії: в низці міст РФ вітер повалив новорічні ялинки - Цензор.НЕТ 3859...
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В приміщенні ФСБ стрілянина і труп, "елки" впали, невже фуйлу скоро кінець?
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Останній новий рік справляє кацапія. Це знак Божий. Януковощ тоде не хотів в знаки вірити
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Безумовно, це знак. А от стосовно Януковоща, то там все не просто. Згадайте, в Межигір'ї розпинали соколів - чисто окультизм. А як він раптово втік? Майдан в крові, майже подавлено супротив і як по команді беркутня серед обіду все кидає і терміново біжить. Скоріш за все була команда від *****, бо треба було розпочинати прямі воєнні дії в Криму і на Сході. Та що стосується ЗНАКІВ, екстрасенси казали, що це пом'якшило йому карму і тому він залишився живим.
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...оце так панове - ялинки в мордорi впали не просто так:
"Ялинкопад" у Росії: в низці міст РФ вітер повалив новорічні ялинки - Цензор.НЕТ 6369




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Та то всё фигня. Вон какую пургу ***** гонит про исконно российские земли, странно, что ещё все ёлки не повалило.
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***** не замочканило случаем!?,а то бы пол мира скинулось Николаю на подарок!
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Ёлки надо лепить из говна. Они не падают и не тонут.
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Звьезда з якого гівна?
Невже з консервованого гівна лєніна-сталіна? "Ялинкопад" у Росії: в низці міст РФ вітер повалив новорічні ялинки - Цензор.НЕТ 3537
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Здається на цю елку гівно з цілого району привезли, хіба кацапи сіно їдять?
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Судя по фото в Рязани не знают что такое асфальт.
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Ніякі не "ялинко...", "йолкопад"! Це вірний термін.
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Как сказал некий японский турист покидая просторы "мокшанских болот" "Больше всего мне у вас нравятся ваши дети, потому что то что здесь делают руками - никуда не годится!!!"
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Расея, млять!

"В Иваново из-за порывистого ветра погнулся "ствол" новогодней елки, установленной на площади Ленина."

"В Вологде из-за сильного ветра упала главная новогодняя елка на площади Революции."
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