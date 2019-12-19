 "Ялинкопад" у Росії: в низці міст РФ вітер повалив новорічні ялинки. ФОТО

Про це пишуть російські ЗМІ, повідомляє Цензор.НЕТ.

Так, новорічна ялинка в центрі міста Іваново впала на землю від сильного вітру.

"Через поривчастий вітер погнувся "стовбур" новорічної ялинки, встановленої на площі Леніна. Значного збитку стихія штучному дереву не заподіяла. Ялинку ще вдень було знеструмлено", - йдеться в повідомленні мерії Іваново.

Як уточнили в мерії, штучне дерево буде розібрано, його відремонтують і планують повернути на своє місце до Нового року.

Сильний вітер повалив також новорічну ялинку на площі біля торгового центру в Рязані, повідомила представниця міської адміністрації.

"Поблизу приватного торгового центру "Барс" впала ялинка, був сильний вітер. Але її вже підняли, нічого екстраординарного не сталося, всі центральні міські ялинки цілі", - сказала вона.

Про ялинки, що впали через сильний вітер, повідомили також у Вологді і в місті Юр'єв-Польський у Володимирській області.

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