 Українсько-французька виставка фотографій про війну на Донбасі відкрилася в Одесі. ФОТО

Виставка називається "Одна війна, одна нація, два погляди", повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Радіо Свобода".
На фотографіях французької журналістки - мешканці прифронтових селищ та міст: Авдіївки, Пісків, Опитного, Золотого та інших. Роботи зроблено з 2016 по 2018 рік. Українські військові кореспонденти фотографували солдатський побут, бої та евакуацію поранених. Їхні фото були зроблені з 2014 по 2018 роки.
"Ми готували цю виставку досить тривалий час. З перших днів війни на сході України військові журналісти були поруч, але є ще одна сторінка – це робота цивільних журналістів та життя людей власне на війні. Завдяки тому, що виставка їздить країною, люди будуть знати правду про війну – не будуть героїзувати або демонізувати військових", – розповів Скоростецький.
Француженка Гаель Жірбо фотографує в Україні з 2016 року, її перші зйомки були в Авдіївці. Відтоді вона майже весь час мешкає у Львові. Регулярно їздить у відрядження на Донбас.
"Це важливо для українців, знати, що відбувається на фронті. Я на передовій бачила, як військові та мирні мешканці працювали разом, як вони виживали разом. Проте на мирній частині України часто говорять про мешканців прифронтових селищ як про сепаратистів, а це не так", – говорить Гаель.
На відкриття виставки прийшли військові, волонтери та курсанти військових навчальних закладів Одеси. Подивитися на роботи можна буде протягом тижня, після чого їх повезуть на західну Україну. Виставка – спільний проект благодійного українсько-французького фонду "Мотанка" та інформаційного агентства міністерства оборони "АрміяInform".
А як Рибаку живіт Гіркин розпорює, чи пацану руку з Тризубом, наживо ВІДРІЗАЮТЬ ?
Путін обідітся?
Співробітники ДБР всіх "на карандаг" взяли? А то раптом хтось ще лікарем стане чи бороду відпустить? Вороги ж усюди! (як же хочеться, щоб це лишилося лише жартом)
трупы рашкиных... в Ростове
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Было и такое, что показывать нельзя, было такое, что показывать стыдно... А были и такие кадры, что вы решили бы, что это пропаганда, а это правда.
И котики с собачками были.
Как-то из базового лагеря со мной котик на пост пришел. И отстоял со мной смену. И с другими парнями стоял. 3 суток с нами продежурил, а потом отпетлял в базовый лагерь - там спокойнее и сытнее)
Всякое было...(((