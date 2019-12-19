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 Суспільство
  2019  14
Все про:війна (1592) виставка (161) Одеса (2253)

 Українсько-французька виставка фотографій про війну на Донбасі відкрилася в Одесі. ФОТО

Половину з 80 фотографій зробила французька фотограф Гаель Жірбо, ще половину - спеціальний кореспондент "АрміяInform" Володимир Скоростецький і Тарас Грень.

Виставка називається "Одна війна, одна нація, два погляди", повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Радіо Свобода".

На фотографіях французької журналістки - мешканці прифронтових селищ та міст: Авдіївки, Пісків, Опитного, Золотого та інших. Роботи зроблено з 2016 по 2018 рік. Українські військові кореспонденти фотографували солдатський побут, бої та евакуацію поранених. Їхні фото були зроблені з 2014 по 2018 роки.

Українсько-французька виставка фотографій про війну на Донбасі відкрилася в Одесі 01

"Ми готували цю виставку досить тривалий час. З перших днів війни на сході України військові журналісти були поруч, але є ще одна сторінка – це робота цивільних журналістів та життя людей власне на війні. Завдяки тому, що виставка їздить країною, люди будуть знати правду про війну – не будуть героїзувати або демонізувати військових", – розповів Скоростецький.

Українсько-французька виставка фотографій про війну на Донбасі відкрилася в Одесі 02

Француженка Гаель Жірбо фотографує в Україні з 2016 року, її перші зйомки були в Авдіївці. Відтоді вона майже весь час мешкає у Львові. Регулярно їздить у відрядження на Донбас.

"Це важливо для українців, знати, що відбувається на фронті. Я на передовій бачила, як військові та мирні мешканці працювали разом, як вони виживали разом. Проте на мирній частині України часто говорять про мешканців прифронтових селищ як про сепаратистів, а це не так", – говорить Гаель.

Українсько-французька виставка фотографій про війну на Донбасі відкрилася в Одесі 03

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На відкриття виставки прийшли військові, волонтери та курсанти військових навчальних закладів Одеси. Подивитися на роботи можна буде протягом тижня, після чого їх повезуть на західну Україну. Виставка – спільний проект благодійного українсько-французького фонду "Мотанка" та інформаційного агентства міністерства оборони "АрміяInform".

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3166409
 
 
 Топ коментарі
 
Для толерантної Європи, як і для частини нашого насІленія, це занадто грубо. Не радує око. Краще поржать
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котіков показують...
А як Рибаку живіт Гіркин розпорює, чи пацану руку з Тризубом, наживо ВІДРІЗАЮТЬ ?
Путін обідітся?
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а война, то гражданская - помните обеспокоившееся???
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Ага. И устали от нее глубоко в тылу совсем не те, кто воюет.
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котіков показують...
А як Рибаку живіт Гіркин розпорює, чи пацану руку з Тризубом, наживо ВІДРІЗАЮТЬ ?
Путін обідітся?
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Для толерантної Європи, як і для частини нашого насІленія, це занадто грубо. Не радує око. Краще поржать
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донецкий угольньій бассейн, а его мееестнье. назьівают дамбасс
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А украинско-итальянская выставка не планируется?
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за такую позицию отдельного гражданина Франции - респект. Больше фото, больше инфы - может чего то и поймут. А в общем - макарон ещё та лакмусовая бумажка Украинско-французская выставка фотографий о войне на Донбассе открылась в Одессе - Цензор.НЕТ 1650
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донбассс є і в Ростовській області, а в Україні Донеччина.. до речі на ростовщині є містечко донецьк
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На открытие выставки пришли военные, волонтеры и курсанты военных учебных заведений Одессы.Источник: https://censor.net.ua/p3166409

Співробітники ДБР всіх "на карандаг" взяли? А то раптом хтось ще лікарем стане чи бороду відпустить? Вороги ж усюди! (як же хочеться, щоб це лишилося лише жартом)
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Да всякое было, ребята...
Было и такое, что показывать нельзя, было такое, что показывать стыдно... А были и такие кадры, что вы решили бы, что это пропаганда, а это правда.
И котики с собачками были.
Как-то из базового лагеря со мной котик на пост пришел. И отстоял со мной смену. И с другими парнями стоял. 3 суток с нами продежурил, а потом отпетлял в базовый лагерь - там спокойнее и сытнее)
Всякое было...(((
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