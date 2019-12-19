 МВС ввело відеофіксацію практичної частини іспиту на права. ФОТО

Про це повідомляє Головний сервісний центр МВС, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що така можливість з'явиться в кожному регіоні країни вже з наступного вівторка - 24 грудня.

"Навчальні автомобілі будуть оснащені камерами, які фіксуватимуть дії кандидата у водії на дорозі і ситуацію в салоні. Загалом функціонуватимуть 440 мобільних приладів", - йдеться в повідомленні.

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