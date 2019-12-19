 МВС ввело відеофіксацію практичної частини іспиту на права. ФОТО

Про це повідомляє Головний сервісний центр МВС, інформує Цензор.НЕТ.
Зазначається, що така можливість з'явиться в кожному регіоні країни вже з наступного вівторка - 24 грудня.
"Навчальні автомобілі будуть оснащені камерами, які фіксуватимуть дії кандидата у водії на дорозі і ситуацію в салоні. Загалом функціонуватимуть 440 мобільних приладів", - йдеться в повідомленні.
Цены подрастут
- Это видеофиксации экзаменов небыло.
И что это изменит? 😁
Всем етим не горжусь, но поверьте меня даже никто не спрашивал, такая вот автошкола была в центре Киева. П.С. А вообще адекватный человек если чувствует, что не уверен за рулем, сам в город не выедет и будет даже имея права брать дополнительные занятия по вождению, как и делал я в последствии на протяжении еще почти полугода (прорабатывал маршруты, работа - дом, учил светофоры и т.д.).