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Все про:МВС (1226) посвідчення водія (37)

 МВС ввело відеофіксацію практичної частини іспиту на права. ФОТО

В Україні запрацювала відеофіксація практичного іспиту на право керування автомобілем.

Про це повідомляє Головний сервісний центр МВС, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що така можливість з'явиться в кожному регіоні країни вже з наступного вівторка - 24 грудня.

"Навчальні автомобілі будуть оснащені камерами, які фіксуватимуть дії кандидата у водії на дорозі і ситуацію в салоні. Загалом функціонуватимуть 440 мобільних приладів", - йдеться в повідомленні.

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МВС ввело відеофіксацію практичної частини іспиту на права 01

МВС ввело відеофіксацію практичної частини іспиту на права 02

МВС ввело відеофіксацію практичної частини іспиту на права 03

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3166373
 
 
 Топ коментарі
 
😁😁😁😁😁😁😁😁
Цены подрастут
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А когда введут видеофиксацию рабочего дня народных депутатов, министров, ментов, прокуроров, налоговиков, таможенников и прочих нахлебников ???
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и шо продавать права перестанут?
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А когда введут видеофиксацию рабочего дня народных депутатов, министров, ментов, прокуроров, налоговиков, таможенников и прочих нахлебников ???
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И кого вы зафиксируете? Тех лохов которые сами идут здавать на права? Остальные как и раньше брали $300 и покупали права не проходя никаких екзаменов.
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так тепер їх же треба зафоткать! будуть постановки організовувати при здачі екзаменів. У нас такі режисери талановиті.
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- Откуда у нас столько идиотов на дорогах?
- Это видеофиксации экзаменов небыло.
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Что будет фиксироваться, морда экзаменуемого?
И что это изменит? 😁
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Поясню как я сдавал на права 5 лет назад. Если честно ето была просто формальность, я даже ничего не платил в плане взятки. Там копеечная благодарность была помоему 20 баксов с каждого члена группы в автошколе. Так вот, практического екзамена в Киевском МРЕО вообще не было, я даже в машину не садился, клянусь Вам, более того, до етого ездил с автошкольным инструктором и учился на машине на автоматической коробке передач, на механику ниразу в жизни не садился. Хотя права бессрочные и в них указана обычная категория B.
Всем етим не горжусь, но поверьте меня даже никто не спрашивал, такая вот автошкола была в центре Киева. П.С. А вообще адекватный человек если чувствует, что не уверен за рулем, сам в город не выедет и будет даже имея права брать дополнительные занятия по вождению, как и делал я в последствии на протяжении еще почти полугода (прорабатывал маршруты, работа - дом, учил светофоры и т.д.).
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Зузифрут Халибов , у меня права с 92 года . Умею водить машину с 12 лет . ( у отца был москвич иж 412 и всегда , когда он его ремонтировал или ездил , я всегда был рядом . Поэтому , наверно , доверял и я мог ездить иногда самостоятельно ) ... . Так вот , теория - теорией , но на дороге всегда всё решает практика вождения . На экзаменах ( сдавал первый раз в 92 году , получил ошибку в правилах проезда сложного перекрёстка ) , получил хорошо . И запомнил на всю жизнь правило " помеха справа - пропусти - пусть - едет " . А на вождении , никаких проблем вообще не возникло . Сдавал экзамен на москвиче ... .
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Если сможешь хорошо ездить на механике - коробке на заднеприводной машине , - сможешь ездить на любой переднеприводной , только запомни - перед скользким крутым поворотом нужно снизить скорость до минимума . А в самом повороте добавлять газ и рулить на дорогу ... .
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видеофиксация практического экзамена на судью/прокурора/депутата была бы намного доходнее
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Когда они уже введут и будут ловить за тотальную распродажу прав без обучения?
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