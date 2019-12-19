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 Резиденцію президента перетворили на новорічний квест-лабіринт для дітей, прикрашати допомагала Олена Зеленська. ФОТОрепортаж

В офіційній резиденції президента України, Будинку з химерами, відкрили новорічний квест-лабіринт для дітей із соціально незахищених сімей. Планують, що за новорічні свята його відвідає 1000 дітей з усієї України.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу глави держави..

"Діти, позбавлені батьківського піклування, вихованці дитячих будинків та інтернатів, діти загиблих військовослужбовців і діти з особливими потребами. Діти, дитинство яких, на жаль, не є безтурботним і безхмарним. Саме їм ми хотіли подарувати маленьке диво і створили для них цей благодійний проєкт", - зазначила перша леді Олена Зеленська.

Резиденцію президента перетворили на новорічний квест-лабіринт для дітей, прикрашати допомагала Олена Зеленська 01Резиденцію президента перетворили на новорічний квест-лабіринт для дітей, прикрашати допомагала Олена Зеленська 02

Режисером проєкту стала Олена Коляденко. За її задумом, запрошені діти не просто подивляться виставу. Вони вирушать у подорож кімнатами Будинку з химерами, виконуючи завдання, розгадуючи головоломки і розкриваючи детективну таємницю.

"Це унікальний проєкт і унікальне місце. Адже Будинок з химерами вже сам по собі - нереальний. Жанр детектива теж не випадковий. Насправді задум дуже світлий і яскравий, а з першою леді легко працювати, вона надихає і не обмежує творчі ідеї. Тому зібрати команду однодумців було легко", - розповіла Коляденко.

Резиденцію президента перетворили на новорічний квест-лабіринт для дітей, прикрашати допомагала Олена Зеленська 03Резиденцію президента перетворили на новорічний квест-лабіринт для дітей, прикрашати допомагала Олена Зеленська 04Резиденцію президента перетворили на новорічний квест-лабіринт для дітей, прикрашати допомагала Олена Зеленська 05

"Ми ще тестуємо такий формат. Якщо він сподобається дітям, я хотіла б зробити цю подію традиційною і доступною для більшої кількості дітей", - додала Зеленська.

Планується, що цього року гостями Будинку з химерами стануть 1000 дітей віком від 7 до 12 років. "Запросити їх допомогло Міністерство соціальної політики", - зазначили в пресслужбі.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зеленський зустрівся з сиротами загиблих українських воїнів і запропонував їм по спецзв'язку поставити міністрам будь-які запитання. ФОТОрепортаж

Резиденцію президента перетворили на новорічний квест-лабіринт для дітей, прикрашати допомагала Олена Зеленська 06

Резиденцію президента перетворили на новорічний квест-лабіринт для дітей, прикрашати допомагала Олена Зеленська 07
Резиденцію президента перетворили на новорічний квест-лабіринт для дітей, прикрашати допомагала Олена Зеленська 08
Резиденцію президента перетворили на новорічний квест-лабіринт для дітей, прикрашати допомагала Олена Зеленська 09

Резиденцію президента перетворили на новорічний квест-лабіринт для дітей, прикрашати допомагала Олена Зеленська 10
Резиденцію президента перетворили на новорічний квест-лабіринт для дітей, прикрашати допомагала Олена Зеленська 11
Резиденцію президента перетворили на новорічний квест-лабіринт для дітей, прикрашати допомагала Олена Зеленська 12
Резиденцію президента перетворили на новорічний квест-лабіринт для дітей, прикрашати допомагала Олена Зеленська 13
Резиденцію президента перетворили на новорічний квест-лабіринт для дітей, прикрашати допомагала Олена Зеленська 14Резиденцію президента перетворили на новорічний квест-лабіринт для дітей, прикрашати допомагала Олена Зеленська 15
Резиденцію президента перетворили на новорічний квест-лабіринт для дітей, прикрашати допомагала Олена Зеленська 16

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3166352
 
   
 Топ коментарі
 
Для чиїх дітей ?
Туди можуть заходити всі ?
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я догадывался, что они там на Банковой амфетамины гонят.. Резиденцию президента превратили в новогодний квест-лабиринт для детей, украшать помогала Елена Зеленская - Цензор.НЕТ 9257
Резиденцию президента превратили в новогодний квест-лабиринт для детей, украшать помогала Елена Зеленская - Цензор.НЕТ 4080
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До речі, донька та син Зеленського знають іврит, російську та англійську мови.
І не знають української. Питання, жити в якій країні готує своїх дітей презЕдент?
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одна сотона з тим шо минометником служив.... так і я, виходить, "служу" - на дивані
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Параша в открытую признался что дома говорит на русском,его сын в открытую признался что не знает украинский,вы мерзкие,лицемерные животные соевые...
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Лєна Зеленська - молодець! гарна задумка.
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не так страшна зеленая химера, як ее режиссуют
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Цікаво.

Відлік Християнського літочислення йде, з Різдва Христового.
Тобто, Новий Рік, це по суті роковини від Народження Христа.

То, як можна що б відмічати прихід Нового Ріку, ДО роковин Народження Христа?
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Точно !!! Зараз у нас Зє Мля !
Почалася ера Зє Млі !
1 Січня будемо святкувати 242 день Ери Зє Млі !
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Верую, ибо нелепо© основной постулат любой религии.
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От ти віриш що Творця нема.
А що ти знаєш?
Рішення рівняння Шрьодінгера, знаєш?
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Слушай, мне полжизни голову всякой ересью вроде доказательства формулы Курдеванидзе засирали, мне только Шредингера не хватает. Провались они все в Моргулдуин со своими хадходроидами, это пожелание от всей души.
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А, так ти журналіст.
Все, питань більше до тебе не маю.
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(с отвращением) Инженер! Так что лучше посочувствуй что ли.
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Дякую, лілювали всією командою. Робочий процес призупинився
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Йолка буде за стінами щоб ніяка тупа біомаса не зашкодила святу.
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Президент, судя щас по полномочиям, мог бы сделать тихонько - всем детям организовать поездку, со всем что нужно, чтоб его дети были с ними вместе, чтобы был павильон, чтобы дети почувствовали там чет, когда там новый год. Но не делать их этого: Ой, а мы 30 детей пригласили и щас будем их заставлять фоткаться, гы-гы-гы, ой, то есть, к сожалению их отцы погибли потому шо шахтер Вася с Гоповки убил комбайнера Петю с Винницы, потому шо мызамир и просто все поссорились из-за украинсьои мови, а давайте поржем с дворника Вани, он ********** метлой собирает шерстяную шубу возле д.вор.ца Януковоща, гы-гы.
мрази лицемерные
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Сейчас вся Украина участвует в квест лабиринте по походам кабинетов чиновников, спрашивая почему власть не перечислила деньги за субсидии и льготы на газ за последние 2 месяца.
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Хто за кого голосував, той до тих і ходить! Резиденцію президента перетворили на новорічний квест-лабіринт для дітей, прикрашати допомагала Олена Зеленська - Цензор.НЕТ 5845
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І на скільки в результаті збіднів держбюджет?
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Потом эти дети вырастут станут волонтёрами и их посадит реформированная Зе правоохранительная система... Сорри накипело. А так задумка хорошая.
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А дядя Вова Бубочка будет деткам на пианине писюанировать?
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Народ, не забывайте кто в этот раз будет поздравлять вас с новым годом.
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