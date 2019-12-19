 Резиденцію президента перетворили на новорічний квест-лабіринт для дітей, прикрашати допомагала Олена Зеленська. ФОТОрепортаж

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу глави держави..

"Діти, позбавлені батьківського піклування, вихованці дитячих будинків та інтернатів, діти загиблих військовослужбовців і діти з особливими потребами. Діти, дитинство яких, на жаль, не є безтурботним і безхмарним. Саме їм ми хотіли подарувати маленьке диво і створили для них цей благодійний проєкт", - зазначила перша леді Олена Зеленська.

Режисером проєкту стала Олена Коляденко. За її задумом, запрошені діти не просто подивляться виставу. Вони вирушать у подорож кімнатами Будинку з химерами, виконуючи завдання, розгадуючи головоломки і розкриваючи детективну таємницю.

"Це унікальний проєкт і унікальне місце. Адже Будинок з химерами вже сам по собі - нереальний. Жанр детектива теж не випадковий. Насправді задум дуже світлий і яскравий, а з першою леді легко працювати, вона надихає і не обмежує творчі ідеї. Тому зібрати команду однодумців було легко", - розповіла Коляденко.

"Ми ще тестуємо такий формат. Якщо він сподобається дітям, я хотіла б зробити цю подію традиційною і доступною для більшої кількості дітей", - додала Зеленська.

Планується, що цього року гостями Будинку з химерами стануть 1000 дітей віком від 7 до 12 років. "Запросити їх допомогло Міністерство соціальної політики", - зазначили в пресслужбі.

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