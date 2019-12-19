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Все про:армія (2644) озброєння (1172) 59 окрема мотопіхотна бригада (14) Савельєв Іван (4)

 Капуста знову в бою: "Арморум Солюшнс" передав у 59 бригаду станок до кулемета ПКТ. ФОТО (оновлено)

9-й окремий мотопіхотний батальйон 59 бригади отримав від компанії "Арморум Солюшнс" станок до кулемета ПКТ.

Про це повідомив ветеран 59-ї мотопіхотної бригади, сержант Іван Савельєв, передає Цензор.НЕТ.

"Бійці 9 ОМПБ 59-ї омбр дякують колективу "Арморум Солюшнс" і особисто Святославу Крижевичу за переданий їм станок до кулемета ПКТ ... Капуста знову в бою", - написав він.

Капуста знову в бою: Арморум Солюшнс передав у 59 бригаду станок до кулемета ПКТ 01
Капуста знову в бою: Арморум Солюшнс передав у 59 бригаду станок до кулемета ПКТ 02

Слід зазначити, що кулемет, про який йдеться, назвали на честь загиблого 29 листопада бійця 10-ї ГШБ Олексія Капустяна.

Про подробиці його загибелі писав головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"29 листопада, Олексій копав окопи на опорнику, коли почався обстріл. Ворожий кулеметник прицільно бив по наших позиціях. На вогонь треба відповідати, адже під його прикриттям противник може атакувати і застати зненацька. І Капустян піднявся до нашого кулемета і відкрив вогонь у відповідь. Він не знав, що це пастка - і російський снайпер зайняв зручну позицію. Пролунав постріл. Олексій Капустян зазнав смертельне поранення", - розповів журналіст.

Капуста знову в бою: Арморум Солюшнс передав у 59 бригаду станок до кулемета ПКТ 03

Детальніше про станки "Арморум Солюшнс" можна прочитати в статті: "Кулеметні станки Савельєва на виставці "Зброя та Безпека 2018"".

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Капуста знову в бою: Арморум Солюшнс передав у 59 бригаду станок до кулемета ПКТ 04

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3166351
 
   
 Топ коментарі
 
Буде нашинковувати москальську капусту.
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Молоток Иван Савельев.Вот таких уважаю,"меньше шуму,больше дела".
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К амнистированию ваты готовы. Капуста снова в бою: "Арморум Солюшнс" передал в 59 бригаду станок к пулемёту ПКТ - Цензор.НЕТ 6991
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Молоток Иван Савельев.Вот таких уважаю,"меньше шуму,больше дела".
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Присоединяюсь.Просто Иван Савельев давно на слуху,еще со времен батлов с Доником.
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Буде нашинковувати москальську капусту.
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Не понятно - плакать или смеяться над этой "новостью"?
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Сварщик почти не выпил когда надпись делал Капуста снова в бою: "Арморум Солюшнс" передал в 59 бригаду станок к пулемёту ПКТ - Цензор.НЕТ 8497

Бей москалей! С Зевсом! или кто там щас?(листает манускрипты)
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А и "Козла" в придачу еще. Не жрал, но видел ролик парашников: дали в Чехии бармену банку "Балтики"(вроде 7-ка), тот: гы-гы-гы(отглатывает).... ой бл. - сплевывает все в умывалку и грит - как вы ЭТО пьете там у себя то?
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А им аж бегом, они даже гнать самогон толком не могут, бражку пьют, полупродукт, там же половина сивушные масла. Дикари словом.
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БУдвайзер іі пілснер урквел найкраще в Чехії - рекомендую якщо будете там.
+ Обов"язково відвідайте в Плзні музей пива із дегустаціями
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може хіба "самозварене", бо Буд в штатах.... мммм, ну не знаю, на любителя.
а за назвою якщо дивитись, то може північніше Буд потрібно шукати, в Баварії або в Брандербурзі?
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Ні німецьке пиво це тупо реклама.
Чеське просто на рівень краще - вода є причиною
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а якщо хочете найкраще - то це пивні ресторанчики Чехії де варять і продають,
я був в маленькому містечку і пробував - ніде тої смакоти не спробуєте більше
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Стандарты НАТО не предусматривают окопной позиционной войны, длящейся годами.
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по-сути, авианосцы и ракетные МЛРС тоже как бы не предназначены для засад то.....

Но это же не сталинские орды, которые надо миллионными составами личного .... складу, держать у "границы". но все же.
хотя, Рашку захватывать..... Рашка еще и 10трлн. должна заплатить чтобы НАТО размесило рашки "армию" и потом содержало эту худОбу
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як знову волонтери?
мародер же ж саме всім забезпечило армію(точніше украло)
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Так что, Бубочка решил, что армию можно вообще не финансировать?
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устати, а тот срач шо тут сержант говорил шо Доник - говно, а Доник там у себя говорил что сержант - говно, как решился?
Ибо тут писал сержант шо Доник угрохал кучу "Утесов". А это.... ну, присесть надо.
шо за страна то?
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12.7, калибр, т.н. "Дашка", ДШК.
ну, так иногда все такие стволы называют.
типо - нас обстреляли с "Утеса". я понял - "Утес" это поновей, у нас их не было уже.(но есть Капуста снова в бою: "Арморум Солюшнс" передал в 59 бригаду станок к пулемёту ПКТ - Цензор.НЕТ 9354 )
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утес и дашка вестчи разные - как типа акс и аксу...
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