 Капуста знову в бою: "Арморум Солюшнс" передав у 59 бригаду станок до кулемета ПКТ. ФОТО (оновлено)

Про це повідомив ветеран 59-ї мотопіхотної бригади, сержант Іван Савельєв, передає Цензор.НЕТ.
"Бійці 9 ОМПБ 59-ї омбр дякують колективу "Арморум Солюшнс" і особисто Святославу Крижевичу за переданий їм станок до кулемета ПКТ ... Капуста знову в бою", - написав він.
Слід зазначити, що кулемет, про який йдеться, назвали на честь загиблого 29 листопада бійця 10-ї ГШБ Олексія Капустяна.
Про подробиці його загибелі писав головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.
"29 листопада, Олексій копав окопи на опорнику, коли почався обстріл. Ворожий кулеметник прицільно бив по наших позиціях. На вогонь треба відповідати, адже під його прикриттям противник може атакувати і застати зненацька. І Капустян піднявся до нашого кулемета і відкрив вогонь у відповідь. Він не знав, що це пастка - і російський снайпер зайняв зручну позицію. Пролунав постріл. Олексій Капустян зазнав смертельне поранення", - розповів журналіст.
Детальніше про станки "Арморум Солюшнс" можна прочитати в статті: "Кулеметні станки Савельєва на виставці "Зброя та Безпека 2018"".
Бей москалей! С Зевсом! или кто там щас?(листает манускрипты)
БУдвайзер іі пілснер урквел найкраще в Чехії - рекомендую якщо будете там.
+ Обов"язково відвідайте в Плзні музей пива із дегустаціями
а за назвою якщо дивитись, то може північніше Буд потрібно шукати, в Баварії або в Брандербурзі?
Чеське просто на рівень краще - вода є причиною
я був в маленькому містечку і пробував - ніде тої смакоти не спробуєте більше
Но это же не сталинские орды, которые надо миллионными составами личного .... складу, держать у "границы". но все же.
хотя, Рашку захватывать..... Рашка еще и 10трлн. должна заплатить чтобы НАТО размесило рашки "армию" и потом содержало эту худОбу
мародер же ж саме всім забезпечило армію(точніше украло)
Ибо тут писал сержант шо Доник угрохал кучу "Утесов". А это.... ну, присесть надо.
шо за страна то?
ну, так иногда все такие стволы называют.
типо - нас обстреляли с "Утеса". я понял - "Утес" это поновей, у нас их не было уже.(но есть )