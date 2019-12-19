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 Політика України, Суспільство
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Все про:діти (1756) Зеленський (3922) свято (413) сироти (29) Офіс Президента (190)

 Зеленський зустрівся з сиротами загиблих українських воїнів і запропонував їм по спецзв'язку поставити міністрам будь-які запитання. ФОТОрепортаж

У день Святого Миколая Президент Володимир Зеленський запросив на чаювання до свого кабінету двох дітлахів – Артема Кирилюка та Микиту Баулу, батьки яких загинули під час бойових дій на Донбасі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу глави держави.

Раніше ці хлопчики говорили про те, що мріяли побачити Президента України. Під час спілкування з дітьми в Офісі Президента Глава держави зауважив, що найголовніше – це мати поруч близьких і друзів.

"Найголовніше, що разом з вами люди, які вас підтримують, і важливо не втрачати друзів упродовж життя… У нас велика країна, і у вас багато друзів. Ми всі готові допомагати. Пам’ятайте, що ви не наодинці", – сказав Зеленський.

Президент запросив дітей у свій кабінет, щоб показати, де і як він працює. Особливо хлопців зацікавило крісло Глави держави. Діти розпитували Володимира Зеленського про його досвід зйомок у фільмах, а також про те, чи важко керувати країною.

"Найскладніше – залишатися людиною, працюючи Президентом. А ще найскладніша справа зараз у вас, бо навчання й освіта – це великий фундамент. Без якісної освіти не можна стати інтелігентною та інтелектуальною людиною. З іншого боку, неважливо, яка робота, якщо ти готовий до неї", – відповів Глава держави.

Також хлопці запитали, коли в Україні будуть нормальні дороги та закінчиться корупція. Президент запропонував зателефонувати посадовцям, які опікуються цими сферами, – Прем’єр-міністру Олексію Гончаруку та голові Служби безпеки Івану Баканову.

Відповідаючи на запитання дітей, очільник уряду зауважив: "Ми з Президентом робимо все для того, щоб нормальних доріг побільшало вже в наступному році. Але все поступово. Частину доріг – 4 тис. км – збираємось відремонтувати в наступному році, а за п’ять років зробимо всі".

Зі свого боку голова СБУ у телефонній розмові з хлопчиками зазначив, що корупція в країні закінчиться тоді, коли всі показуватимуть на власному прикладі нетерпимість до хабарів та чинитимуть по совісті та за законом.

Артем і Микита також зателефонували керівнику Офісу Президента Андрію Богдану.

Усі посадовці привітали дітей зі святом Миколая.

Микита Баула та Артем Кирилюк – сироти. Батько Микити, Сергій, був бійцем батальйону "Айдар" і загинув у травні 2016 року. Нині хлопчиком опікується бабуся. Батько Артема, Олександр, був старшим солдатом 30-ї механізованої бригади й загинув на фронті влітку 2015 року. Хлопчик перебуває під офіційною опікою свого прадідуся Миколи Симперовича, але зараз Артем проживає з волонтером Оксаною Лазебник (Ксюша Київська), оскільки в селі дідуся немає школи.

Під час зустрічі в Офісі Президента опікуни дітей звернулися до Володимира Зеленського з проханням вирішити житлове питання дітлахів. З восьми дітей, які стали повними сиротами за період війни і батьки яких загинули в АТО, лише цим двом хлопцям не надано квартир.

Зеленський зустрівся з сиротами загиблих українських воїнів і запропонував їм по спецзвязку поставити міністрам будь-які запитання 01
Зеленський зустрівся з сиротами загиблих українських воїнів і запропонував їм по спецзвязку поставити міністрам будь-які запитання 02
Зеленський зустрівся з сиротами загиблих українських воїнів і запропонував їм по спецзвязку поставити міністрам будь-які запитання 03

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3166348
 
   
 Топ коментарі
 
это уже считается "пиар на крови" или еще нет?
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- Изя, как бы ты определил, что такое хуцпа?

- Это особая наглость. Например, убийца родителей требует в суде снисхождения потому, что он сирота.

- Или банкир, обанкротивший свой банк, требует через суд у государства, спасшего этот банк, его возврата себе назад.
- Или четырежды заслуженный уклонист от армии рассказывает о патриотизме детям погибших патриотов.
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это уже считается "пиар на крови" или еще нет?
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- Изя, как бы ты определил, что такое хуцпа?

- Это особая наглость. Например, убийца родителей требует в суде снисхождения потому, что он сирота.

- Или банкир, обанкротивший свой банк, требует через суд у государства, спасшего этот банк, его возврата себе назад.
- Или четырежды заслуженный уклонист от армии рассказывает о патриотизме детям погибших патриотов.
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а що з відповіддю фуйлу щодо "руского Ппричорноморя"? Хлебало заліпилось? Зеленський зустрівся з сиротами загиблих українських воїнів і запропонував їм по спецзв'язку поставити міністрам будь-які запитання - Цензор.НЕТ 3666
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Та сразу Трампу бы позвонить предложил, клоун.
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Сливает страну... ТакоГа не было при мародёре!!! Верните нам мародёра!!1
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так вот же их целый цветник! - и беня тут, и сам бубачка, и Богдан, и суркисы.
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Один кремлевский холуй Ермак чего стоит?!
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А потрох в это время тратит 20 миллионов,что бы вытащить из камеры вора-генеральчика.
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да ничего он, разумеется, не крал.
это ольгинские зарабатывают в соцсетях - пуцька заказ на мочение Пороха не отменил, ибо чует, что бубачке скоро на Ростов.
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Узбагойся, дегУ. Порох заробив ці гроші. тож має право витрачати на власний розсуд. Ніщебродам-зебілам не раджу роззявати рукавичку, вас ніхто не викупить, не полікує і не нагодує. Природа вміє виправляти своє помилки.
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Запускаємо флешмоб питання!

Володимир Олександрович, де поділися гроші?
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Хроника одного Президента /17.12.2019/
http://ua24ua.net/hronika-odnogo-prezidenta-17-12-2019/
Зеленскому верить - себя не уважать
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Показуха.
В каком-то лживом совковом "фильме" была сцена отличная(игра актеров то) - приезжает "бобик" под дом, выходит дед, а с "бобика" майор(или кто там - неважно, совок), ну, типо сына убили повстанцы(это как есть), то есть враги подло завалили вашу кровинушку - и дед пускает слезу.... запомнилось. это гнилость совка, и на этом эта Зеля воспитана. я бы даже извинился если бы ВНЕЗАПНО оказа-лось шо Зеля не совок.
а так - да, показуха.
норм. президент бы не выпячивался, а разослал подарки и организовал во всех областях .... ну, ужин что-ли, для всех. детей то. в школах тоже рассказать, шоб этих детей не чмырили, а оно ведь так и бывает иногда.
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Слово «чоловік», або расєйською «мужчина», до Зе примінити не можливо. Чому? Пояснюю. Коли мужик щось каже, він відповідає за своі слова....не виконане слово або обіцянка, то є порушенням честі мужика.... немає честі - немає мужика. В деяких випадках на рівні смерті.Отож, хто за нього голосував, зважайте на це, та згадайте, що він обіцяв.
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Ви, Батя, забув сказати шо у нас таких "політиків" - 100%.
А так - ну "да", слово "мужик" це звучить "кручє". Реально. Просто мужиків то вже й немає. Майже, ще залишився Невзоров і Антиколорадос і ще декілька тисяч)
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конечно показуха! Вот когда весь детский садик в линеечку на морозе выстроить и рассказывать о своих достижениях это не показуха!
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прямо дедушка Ленин ...
Но я знаю на кого это рассчитано...
вот зайдите на его ФБ https://www.facebook.com/zelenskiy95?__tn__=%2CdC-R-R&eid=ARD_KoHgaAlzhDXSBi9dV6RKr37M87Ob5nGJySu2lbqvUhbo7CR848GV4ZfmS7XedDxHsFkRJP3mX26r&hc_ref=ARTSFnhUeeLHo_qQp4sWF8tDHXwsrkT82nT5aWLE22XVAOaTQ0-QYxdMmDh-YO9AdcY&fref=nf
и посмотрите сколько там сумасшедших... Зеленский встретился с сиротами погибших украинских воинов и предложил им по спецсвязи задать министрам любые вопросы - Цензор.НЕТ 1499
Владимир Александрович!, наше красно-солнышко, родненький, благодетель наш...- вы трудитесь яко ангел божий....., - а они бьют вам в спину... Мы молимся за вас..и тд и тп..
Вот для подпитки энергии таких юродивых холопов и предназначено это его цирковое действо...
Лицемер и проходимец.... - пиарится на детях...
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Пока бубачка 5 раз линял от повесток, отцы этих пацанов пошли на войну.
Пока бубачка поливал дерьмом страну, которою они защищали - отцы пацанов погибли.

Теперь он налил им по стаканчику чайку - и уверен, что ему все спишут.
А вот - хер ему все спишут, паскуде парх...ой.
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А, если б не погибли, Бубочка их мог бы посадить.

Так что деткам повезло...
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Кресло то же шо и на фото к новостям.... а писали шо то с сериала....
извиняюсь тогда(и ненавижу больше... кресло то, то есть тех кто написал шо это с сериала, тут на Цензоре написал кто-то, ковинька ему в бик... сорри)
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Це просто жах....цинизм вищого готунку..
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Этот ЗЕ дегенерат уже пиарится на крови, ****, помог бы детям, скотина жидовская.
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А потрох в это время тратит 20 миллионов,вытаскивая из камеры вора-генеральчика, что бы тот начал заметать следы.
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Настоящего боевого Генерала, посаженого зе-мразями по сфабрикованному делу.
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Ніщебродам не дають спокою чужі заробітки. Нещодавно по якомусь Г-канаду показували якусь шльондру (явно не порохоботку), яка розповідааала про свой ооотдьіх на Маальдівах. І жодна бабка з студійної масовки не обурювалася. Чомусь. 300 гривень на дорозі не лежать.
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А волонтёров, добровольцев, медиков, которых посадили по сфабрикованному обвинению, не хочет пригласить на чаепитие? У них между прочим тоже дети есть которые остались без родителей на новогодние праздники.
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Можливість поставити питання міністру відразу компенсує дитині всі страждання за загиблим батьком і надзвичайно втішить її...Смішний добряга - клоун перетворюється в страшного політика,без совісті і честі...Ось воно,випробування владою...і це лишень початок...
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Боюсь, Вы неправы.
он никогда не был добрягой - он всегда был циничным и злобным еврейчиком, рубящим бабло и ничего более.
он никогда не был клоуном - клоун вызывает положительные эмоции и смех - а у этого ... нет чувства юмора, он всегда держался на осмеянии своей страны и злобном сарказме.
весь секрет его успеха - в бешенной раскрутке.
в этот проект вбухано дико бабла - сначала какв антиукраинскую пропаганду, потом как в президента - российскую марионетку.
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А потрох в это время тратит 20 миллионов,вытаскивая из камеры вора-генеральчика, что бы тот начал заметать следы.
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Я, коли бачу заспамлений пост, вже знаю що це дегУ гавкає про 20 мільйонів. Дурнику, це 20 мільйонів ГРИВЕНЬ. Навіть ляму баксами не набереться.
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А потрох в это время тратит 20 миллионов,вытаскивая из камеры вора-генеральчика, что бы тот начал заметать следы.
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Зеленский встретился с сиротами погибших украинских воинов и предложил им по спецсвязи задать министрам любые вопросы.

Ага... И получить, БЕСПЛАТНО!!! по полкило "лапши на уши"...
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ЗАЧЕМ ЭТО ШОУ НАПОМИНАЕТ СОВОК ПОМОГИТЕ МАТЕРИАЛЬНО ВЫУЧИТЕ ПОДЕРЖИТЕ А ТАК ОЧЕРЕДНОЙ КАДР ПРО ДОБРОГО ЦАРЯ ОЧЕНЬ ГЛУПО ОСОБЕННО ИСПОЛЬЗОВАТЬ ДЕТЕЙ ОЧЕНЬ РАШО СМИ НАПОМИНАЕТ
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А потрох в это время тратит 20 миллионов,вытаскивая из камеры вора-генеральчика, что бы тот начал заметать следы.
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Ця історія з броніками тягнеться з 2014року. Тоді появилася ізраїльська контора, що хотіла отримати підряд на постачання бронежилетів. Кажуть що бєнєфіциаром там мав бути Бєня. Але МО віддало контракти українській конторі Темп-3000.
Бєня скаженів і тупав ніжками, волав, що помститься всім, хто став на його шляху. Забрати у Темпа контракти жителі иорданської долини намагалися весь цей час, але не влавалося і ось тепер, коли євреї захопили владу, Бєня почав мститися і тим хто виграв колись тендери і тим хто не дослухався до його "порад", зокрема і Пашинському і Марченку.

Зеленський зустрівся з сиротами загиблих українських воїнів і запропонував їм по спецзв'язку поставити міністрам будь-які запитання - Цензор.НЕТ 9705

Цього "домовёнка" - оберіг... в ДАПі був символом... Марченко подарував 5 Президенту.
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Во тормаз,или тормоз или ,да какая в жопу разница. Я вообще этой темы не понял, это что вернет родителей ,уменьшит боль, изменит будущее?
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Это тот жена которого призывала сдавать передвижение ВСУ россиянам?Может чей то отец и погиб по ее вине.
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Если все эти комментарии написаны не Пригожинскими троллями а жителями Украины, то я желаю в вашем споре победы обоим сторонам - вам и вашим православным Российским братьям.
Злоба, ненависть,зависть, это так характерно для вас и ваших братьев: рабов и палачей в одном флаконе!
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