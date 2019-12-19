 Зеленський зустрівся з сиротами загиблих українських воїнів і запропонував їм по спецзв'язку поставити міністрам будь-які запитання. ФОТОрепортаж

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу глави держави.
Раніше ці хлопчики говорили про те, що мріяли побачити Президента України. Під час спілкування з дітьми в Офісі Президента Глава держави зауважив, що найголовніше – це мати поруч близьких і друзів.
"Найголовніше, що разом з вами люди, які вас підтримують, і важливо не втрачати друзів упродовж життя… У нас велика країна, і у вас багато друзів. Ми всі готові допомагати. Пам’ятайте, що ви не наодинці", – сказав Зеленський.
Президент запросив дітей у свій кабінет, щоб показати, де і як він працює. Особливо хлопців зацікавило крісло Глави держави. Діти розпитували Володимира Зеленського про його досвід зйомок у фільмах, а також про те, чи важко керувати країною.
"Найскладніше – залишатися людиною, працюючи Президентом. А ще найскладніша справа зараз у вас, бо навчання й освіта – це великий фундамент. Без якісної освіти не можна стати інтелігентною та інтелектуальною людиною. З іншого боку, неважливо, яка робота, якщо ти готовий до неї", – відповів Глава держави.
Також хлопці запитали, коли в Україні будуть нормальні дороги та закінчиться корупція. Президент запропонував зателефонувати посадовцям, які опікуються цими сферами, – Прем’єр-міністру Олексію Гончаруку та голові Служби безпеки Івану Баканову.
Відповідаючи на запитання дітей, очільник уряду зауважив: "Ми з Президентом робимо все для того, щоб нормальних доріг побільшало вже в наступному році. Але все поступово. Частину доріг – 4 тис. км – збираємось відремонтувати в наступному році, а за п’ять років зробимо всі".
Зі свого боку голова СБУ у телефонній розмові з хлопчиками зазначив, що корупція в країні закінчиться тоді, коли всі показуватимуть на власному прикладі нетерпимість до хабарів та чинитимуть по совісті та за законом.
Артем і Микита також зателефонували керівнику Офісу Президента Андрію Богдану.
Усі посадовці привітали дітей зі святом Миколая.
Микита Баула та Артем Кирилюк – сироти. Батько Микити, Сергій, був бійцем батальйону "Айдар" і загинув у травні 2016 року. Нині хлопчиком опікується бабуся. Батько Артема, Олександр, був старшим солдатом 30-ї механізованої бригади й загинув на фронті влітку 2015 року. Хлопчик перебуває під офіційною опікою свого прадідуся Миколи Симперовича, але зараз Артем проживає з волонтером Оксаною Лазебник (Ксюша Київська), оскільки в селі дідуся немає школи.
Під час зустрічі в Офісі Президента опікуни дітей звернулися до Володимира Зеленського з проханням вирішити житлове питання дітлахів. З восьми дітей, які стали повними сиротами за період війни і батьки яких загинули в АТО, лише цим двом хлопцям не надано квартир.
- Это особая наглость. Например, убийца родителей требует в суде снисхождения потому, что он сирота.
- Или банкир, обанкротивший свой банк, требует через суд у государства, спасшего этот банк, его возврата себе назад.
- Или четырежды заслуженный уклонист от армии рассказывает о патриотизме детям погибших патриотов.
Жесть!
это ольгинские зарабатывают в соцсетях - пуцька заказ на мочение Пороха не отменил, ибо чует, что бубачке скоро на Ростов.
Володимир Олександрович, де поділися гроші?
http://ua24ua.net/hronika-odnogo-prezidenta-17-12-2019/
Зеленскому верить - себя не уважать
В каком-то лживом совковом "фильме" была сцена отличная(игра актеров то) - приезжает "бобик" под дом, выходит дед, а с "бобика" майор(или кто там - неважно, совок), ну, типо сына убили повстанцы(это как есть), то есть враги подло завалили вашу кровинушку - и дед пускает слезу.... запомнилось. это гнилость совка, и на этом эта Зеля воспитана. я бы даже извинился если бы ВНЕЗАПНО оказа-лось шо Зеля не совок.
а так - да, показуха.
норм. президент бы не выпячивался, а разослал подарки и организовал во всех областях .... ну, ужин что-ли, для всех. детей то. в школах тоже рассказать, шоб этих детей не чмырили, а оно ведь так и бывает иногда.
А так - ну "да", слово "мужик" це звучить "кручє". Реально. Просто мужиків то вже й немає. Майже, ще залишився Невзоров і Антиколорадос і ще декілька тисяч)
Но я знаю на кого это рассчитано...
вот зайдите на его ФБ https://www.facebook.com/zelenskiy95?__tn__=%2CdC-R-R&eid=ARD_KoHgaAlzhDXSBi9dV6RKr37M87Ob5nGJySu2lbqvUhbo7CR848GV4ZfmS7XedDxHsFkRJP3mX26r&hc_ref=ARTSFnhUeeLHo_qQp4sWF8tDHXwsrkT82nT5aWLE22XVAOaTQ0-QYxdMmDh-YO9AdcY&fref=nf
и посмотрите сколько там сумасшедших...
Владимир Александрович!, наше красно-солнышко, родненький, благодетель наш...- вы трудитесь яко ангел божий....., - а они бьют вам в спину... Мы молимся за вас..и тд и тп..
Вот для подпитки энергии таких юродивых холопов и предназначено это его цирковое действо...
Лицемер и проходимец.... - пиарится на детях...
Пока бубачка поливал дерьмом страну, которою они защищали - отцы пацанов погибли.
Теперь он налил им по стаканчику чайку - и уверен, что ему все спишут.
А вот - хер ему все спишут, паскуде парх...ой.
Так что деткам повезло...
извиняюсь тогда(и ненавижу больше... кресло то, то есть тех кто написал шо это с сериала, тут на Цензоре написал кто-то, ковинька ему в бик... сорри)
он никогда не был добрягой - он всегда был циничным и злобным еврейчиком, рубящим бабло и ничего более.
он никогда не был клоуном - клоун вызывает положительные эмоции и смех - а у этого ... нет чувства юмора, он всегда держался на осмеянии своей страны и злобном сарказме.
весь секрет его успеха - в бешенной раскрутке.
в этот проект вбухано дико бабла - сначала какв антиукраинскую пропаганду, потом как в президента - российскую марионетку.
Ивановна25+ @povod08 5 часов назад
а что, службу протокола у нас уже разогнали?
Ага... И получить, БЕСПЛАТНО!!! по полкило "лапши на уши"...
Бєня скаженів і тупав ніжками, волав, що помститься всім, хто став на його шляху. Забрати у Темпа контракти жителі иорданської долини намагалися весь цей час, але не влавалося і ось тепер, коли євреї захопили владу, Бєня почав мститися і тим хто виграв колись тендери і тим хто не дослухався до його "порад", зокрема і Пашинському і Марченку.
Цього "домовёнка" - оберіг... в ДАПі був символом... Марченко подарував 5 Президенту.
Злоба, ненависть,зависть, это так характерно для вас и ваших братьев: рабов и палачей в одном флаконе!