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Все про:Зеленський (3922) Пласт (27) Вифлеємський вогонь (10)

 Пластуни передали Зеленському Вифлеємський вогонь. ФОТОрепортаж

Представники української скаутської організації "Пласт" передали Вифлеємський вогонь миру президентові Володимиру Зеленському.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.

Зазначається, що під час зустрічі українські скаути виконали для президента пісні.

Пластуни передали Зеленському Вифлеємський вогонь 01
Пластуни передали Зеленському Вифлеємський вогонь 02
Пластуни передали Зеленському Вифлеємський вогонь 03
Пластуни передали Зеленському Вифлеємський вогонь 04
Пластуни передали Зеленському Вифлеємський вогонь 05
Пластуни передали Зеленському Вифлеємський вогонь 06

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рада ухвалила законопроєкт про підтримку пластового і скаутського руху з поправками Зеленського

Нагадаємо, пластуни щорічно передають Вифлеємський вогонь миру президентові України та українським родинам. Вогонь має горіти протягом усіх різдвяних свят.

17 грудня Верховна Рада ухвалила законопроєкт про підтримку пластового і скаутського руху з поправками Зеленського.

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3166290
 
   
 Топ коментарі
 
Приятно посмотреть на нормальных детишек.Цивилизованная форма.Улыбки. Нет этого противного красного-кровавого цвета.
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хоспадя!.. до 2019года, Вазеленский и слова такого не знал "Пласт", "пластуны"..
Но в целом, спасибо Зеленой Шмаркле за поддержку "Пластунского" движения(это я про вчерашний законопроект о "Пласте") (прим: без иронии!)
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При передачі вогню про "Термос" "жарти" не прозвучали?...
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Приятно посмотреть на нормальных детишек.Цивилизованная форма.Улыбки. Нет этого противного красного-кровавого цвета.
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Я не розумію навіщо християни передали віфліємський вогонь іудею...для наруги?
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А треба було передати мікву для ранкових омовінь кошерної (.) ?
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А то Христос був іудеєм вас не смущає?
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Да шо Вы говорите? И как теперь петикам жить со знанием того, что Зеля, возможно, дальний потомок Христа?
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У нього наче не було дітей. А родич може й бути.
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хоспадя!.. до 2019года, Вазеленский и слова такого не знал "Пласт", "пластуны"..
Но в целом, спасибо Зеленой Шмаркле за поддержку "Пластунского" движения(это я про вчерашний законопроект о "Пласте") (прим: без иронии!)
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В Фінляндії майже вся молодь проходить через Скаутську організацію (PARTIO=Пласт, Partiolaiset=Пластуни). Щороку з'їзди, міжнародні зустріч, змагання, табори, походи ітп. Своя форма, синьо-білі галстуки, безліч нашивок ітп. Мають державну і регіональну підтримку в Фінлядії.
Скаутські організації є в 224 країнах і пластунін, скаутів - 40 млн.
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При передачі вогню про "Термос" "жарти" не прозвучали?...
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Голобородько теперь этот фонарь на велосипед повесит
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Вы б с этого обреза штаны сняли и глянули.

Накой ему ваш огонь, ваша мова, віра, армія?
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Не его. Совковый ватный жид из депрессивного региона.

Так что ему таки на все вышеперечисленное насрать.
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а многим она нужна?, если бы была нужно, не выехало бы пол страны
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Лучше бы они ему в глаз засветили, то и года ещё не прошло а Зе уже зажрался и спаскудился.
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От тогда не доставал писюндрой до клавиш. Наверное приходилось подпрыгивать. Вот и набил об мамину пианину.
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це коли надька савченко буде в пластунах, то і таке передадуть.
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Шо за вундервафля? Пневмат із наддувом магазинів з набоями кишковими газами?
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... зе и Вифлиемский огонь. А что скажет благословляющий голодомор онухрий?☝️🤔🤔
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ещё Гройсман чет такоё говорил, послё чёго ёго Антиколорадос смачно обосрал и продолжил ёто дёлать то
гдё твои "ботофёрмы" то?
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Так там взагалі-то пишуть і про пєтні, і про зєліні... Причому ще неясно, у кого більше ботів...
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о б*же.... а ведь "там написано" по несотворисебекумиров и об инородцах. Зеля получается прогнулся под гоев? Приняв символ на "честь" тогО, когО иудеи не признают(типо и не "распинали" )
какой же цирк устроили.
настоящие христоеды это = садись на мурашник дабы "усмирить плоть", не мойся всю жизнь, не вожделяй взглядом бабу, а иначе - "вырви глаз свой" - и прочие кошерные вещи....
как же смешно с этих лицемеров то. они даже верят шо Боб "зажигает т.н. "благодатный огонь"" то Пластуны передали Зеленскому Вифлеемский огонь - Цензор.НЕТ 5233
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ты хоть читал что вытворяли с собой настоящие христиане, это просто было дословное следование вашему "Христу"?
захлопни варежку, если не читал.
я же про Тору не говорю то?
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Невіруюча людина висловила свою позицію. Я теж критикую дикі обряди христанутих із православ'ям головного мозку, що своїми коренями йдуть до дрімучого Стародавнього Риму та епохи Середньовіччя. Називають збірник древньоіудейськи казочок для гоїв (т.зв. "біблію") найголовнішою книгою для життя в 21-му столітті.
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"Пласт" конечно хорошо.
Истина дороже.
кто бы дал то им бюджет
бедовать не гоже....
(дэнги двай, давай дэнги)
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Трохи поряд з темою.
От скільки зараз л'ється зараз кассабської брехні щодо Руси - України. Не завжди поспівають заперечувати.
А скільки ж її по світу кассаби рознесли ! Як ось про такий випадок у Британському Музеї:
«Андрей Серебрянский 4 hrs ·
Андрей, здравствуйте! С удовольствием смотрю Ваш канал, Вы делаете большое и важное дело!
Пишу, возможно, не столько Вам, сколько через Вас каким-то Вашим знакомым, которые могут повлиять на следующую ситуацию.
Я была недавно в Лондоне в Британском музее и там увидела икону Георгия Победоносца с подписью, которая гласила, что, перевожу дословно "Россия перешла в христианство в 988 году и получила большое влияние Византии". Я сообщила служащим в музее, что это ошибка и это Русь с Киевом перешли в Христианство в 988 году, а России тогда не было. Они попросили изложить все в письменной форме, и я написала письмо в музей в соответствующий отдел. Но мне кажется, было бы лучше, если бы ученые или дипломаты также обратились с подобным замечанием в Британский музей. Потому что моего голоса может быть недостаточно, чтобы исправить надпись. А ее нужно исправить, потому что настолько грубо искаженная информация не должна находится на глазах у всех в одном из самых посещаемых музеев мира, да еще и среди европейских музеев.»
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слово пластун- от украинского слова повзти или ползать чтоб понятно,да чем гордится?
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Ты даун ватный.

Пластуни - козаки-розвідники Запорізького та Кубанського військ.
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дебил, погугли, это козаки, которые ползали, ну как-то не очень, гордится что умеешь ползать
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Докладний опис пластунства у своїй етнографічній розвідці «Пластуни» залишив нам нащадок запорозького роду Яків Герасимович Кухаренко - класик української кубанської літератури, генерал-майор російської армії, з 1851 по 1852 рр. - наказний отаман Азовського козацького війська, з 1852 по 1856 рр. - наказний отаман Чорноморського козацького війська, а з 1861 року - начальник Нижньокубанської кордонної лінії. Пластунами, за його словами, на Запоріжжі були спеціальні мисливці-розвідники, які в Дніпровських плавнях полювали на дичину та висліджували ворога, що намагався непомітно проникнути в козацькі землі:
Якъ піхо́ті, такъ и комінника́мъ, вільно було́ въ ми́рне вре́мня займа́тьця - кому́ риба́льствомъ, кому пластунство́мъ; а реме́сні козаки́ (2) зостава́лисъ въ Січі. Пластуни́ стріля́ли ди́кий звірь, яко́го тоді въ дніпро́вихъ пла́вняхъ було́ дово́лі. Пластуна́ми, ка́жуть, зва́лись за те, що непосидя́чі були́, все ве́штались по пла́вняхъ и якъ більше імъ прихо́дилось міси́ть грязь, ніжъ ходи́ть по сухо́му, сирічъ пла́стать, то й прозвались пластуна́ми.[3] [4]
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интересно...дети его как преЗЕдента восприняли или все же как знакомого с телеэкрана смешного дядю... тем более что в неофициальной остановке он же наверное и шуткував
(старший скаут небойсь их предупредил - не хи-хи-кать!)
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так, просто инфа по поводу рождества, одному из немногих цензоровских интеллигентов )). вчера бродили с женой по рождественнскому базару возле венской ратуши. оказывается есть крамнычка з "петриківськими розписами". продавщица, как то правда шугнулась и из шугнути більш не вылазыла, когда я спросил "і який же петрик оце так класно розмалёвує?". жена купила пару магнитиков. ничо вобщем то так розписи. зашёл сёдня по адресу, шо на пакетиках с магнитами стоял. тож нормально. пошли бродить дальше и на старом венском рождественнском базарчике обнаружили и вторую крамнычку )) обе продавщині прилично шпрехают на шпрахе. юля грушко найшла собі таку непогану нішу в шпрахомовному просторі і не тіко ))
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щас попробую кинуть пару вчерашних фот с базарчика
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ну...нехай приживаються у новій компанії... і щастя приносять!
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"А пачіму нє піанєєєєєри? А гдє трьохугольниє галстукі??"
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А в животик дівчинку не цьомнув? як твій кремлівський наставник?
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а тебе этого хочется. Иди в кремль, хубло тебя заждался
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хорошие фото. а соевые боты - тяжело больны.
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