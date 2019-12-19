 Пластуни передали Зеленському Вифлеємський вогонь. ФОТОрепортаж

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.
Зазначається, що під час зустрічі українські скаути виконали для президента пісні.
Нагадаємо, пластуни щорічно передають Вифлеємський вогонь миру президентові України та українським родинам. Вогонь має горіти протягом усіх різдвяних свят.
17 грудня Верховна Рада ухвалила законопроєкт про підтримку пластового і скаутського руху з поправками Зеленського.
Но в целом, спасибо Зеленой Шмаркле за поддержку "Пластунского" движения(это я про вчерашний законопроект о "Пласте") (прим: без иронии!)
Скаутські організації є в 224 країнах і пластунін, скаутів - 40 млн.
Накой ему ваш огонь, ваша мова, віра, армія?
Так что ему таки на все вышеперечисленное насрать.
гдё твои "ботофёрмы" то?
какой же цирк устроили.
настоящие христоеды это = садись на мурашник дабы "усмирить плоть", не мойся всю жизнь, не вожделяй взглядом бабу, а иначе - "вырви глаз свой" - и прочие кошерные вещи....
как же смешно с этих лицемеров то. они даже верят шо Боб "зажигает т.н. "благодатный огонь"" то
захлопни варежку, если не читал.
я же про Тору не говорю то?
Истина дороже.
кто бы дал то им бюджет
бедовать не гоже....
(дэнги двай, давай дэнги)
Возьмі шьішку с полкі.
От скільки зараз л'ється зараз кассабської брехні щодо Руси - України. Не завжди поспівають заперечувати.
А скільки ж її по світу кассаби рознесли ! Як ось про такий випадок у Британському Музеї:
«Андрей Серебрянский 4 hrs ·
Андрей, здравствуйте! С удовольствием смотрю Ваш канал, Вы делаете большое и важное дело!
Пишу, возможно, не столько Вам, сколько через Вас каким-то Вашим знакомым, которые могут повлиять на следующую ситуацию.
Я была недавно в Лондоне в Британском музее и там увидела икону Георгия Победоносца с подписью, которая гласила, что, перевожу дословно "Россия перешла в христианство в 988 году и получила большое влияние Византии". Я сообщила служащим в музее, что это ошибка и это Русь с Киевом перешли в Христианство в 988 году, а России тогда не было. Они попросили изложить все в письменной форме, и я написала письмо в музей в соответствующий отдел. Но мне кажется, было бы лучше, если бы ученые или дипломаты также обратились с подобным замечанием в Британский музей. Потому что моего голоса может быть недостаточно, чтобы исправить надпись. А ее нужно исправить, потому что настолько грубо искаженная информация не должна находится на глазах у всех в одном из самых посещаемых музеев мира, да еще и среди европейских музеев.»
Пластуни - козаки-розвідники Запорізького та Кубанського військ.
Якъ піхо́ті, такъ и комінника́мъ, вільно було́ въ ми́рне вре́мня займа́тьця - кому́ риба́льствомъ, кому пластунство́мъ; а реме́сні козаки́ (2) зостава́лисъ въ Січі. Пластуни́ стріля́ли ди́кий звірь, яко́го тоді въ дніпро́вихъ пла́вняхъ було́ дово́лі. Пластуна́ми, ка́жуть, зва́лись за те, що непосидя́чі були́, все ве́штались по пла́вняхъ и якъ більше імъ прихо́дилось міси́ть грязь, ніжъ ходи́ть по сухо́му, сирічъ пла́стать, то й прозвались пластуна́ми.[3] [4]
(старший скаут небойсь их предупредил - не хи-хи-кать!)
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