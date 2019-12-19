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Все про:Київ (6703) вбивство (2001)

 Біля озера в Києві перехожий виявив труп 39-річної жінки, - поліція. ВІДЕО+ФОТОрепортаж (оновлено)

У Солом'янському районі Києва біля озера перехожий виявив труп 39-річної киянки. Для встановлення причини смерті тіло направили на проведення судово-медичної експертизи, а слідчі почали досудове розслідування.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва.

"Близько 7:00 до чергової частини Солом’янського управління поліції надійшло повідомлення від чоловіка про те, що в озері на вулиці Колоскова він виявив відчинений транспортний засіб, біля якого лежала жінка", - йдеться в повідомленні.

За вказаною адресою виїхали слідчо-оперативна група і лікарі, які констатували смерть невідомої.

Біля озера в Києві перехожий виявив труп 39-річної жінки, - поліція 01

На місці події правоохоронці провели першочергові слідчі дії, які не виявили ознак насильницької смерті. У ході слідчих дій виявилося, що жінка - місцева жителька, 1980 року народження, яка, за словами свідків, напередодні вживала алкогольні напої і їздила на автомобілі.

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Біля озера в Києві перехожий виявив труп 39-річної жінки, - поліція 02

Для встановлення остаточної причини смерті тіло киянки направили на судово-медичну експертизу.

Біля озера в Києві перехожий виявив труп 39-річної жінки, - поліція 03
Фото: сайт поліції

Розпочато кримінальне провадження за ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України з додатковою кваліфікацією - природна смерть.

Нагадаємо, раніше про подію повідомив паблік ДТП.kiev.ua. Повідомлялося, що жінку було вбито неподалік власного будинку в Кадетському Гаю біля озера. Напівроздягнутий труп вранці виявили перехожі. Поруч із загиблою був її автомобіль. Також, зазначалося, що ділянка, на якій було виявлено тіло жінки, добре проглядається з дороги та навколишніх будинків.

Біля озера в Києві перехожий виявив труп 39-річної жінки, - поліція 04

Нині на місці працюють правоохоронці.

Біля озера в Києві перехожий виявив труп 39-річної жінки, - поліція 05
Біля озера в Києві перехожий виявив труп 39-річної жінки, - поліція 06
Біля озера в Києві перехожий виявив труп 39-річної жінки, - поліція 07
Біля озера в Києві перехожий виявив труп 39-річної жінки, - поліція 08
Фото Магнолії ТВ, ЧП info

Біля озера в Києві перехожий виявив труп 39-річної жінки, - поліція 09

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3166266
 
 
 Топ коментарі
 
Чёрт знает что в стране творится а Аваков рассказывает бредни расчитанные на лохов !
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Мусора под руководством Авакова превратились в ОПГ, новый президент и новая команда это одобряет. Ну вот собственно и последстаия.
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Надіюсь, поліцаї не напишуть, що вона купалася і втопилась?
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Чёрт знает что в стране творится а Аваков рассказывает бредни расчитанные на лохов !
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Да. Жили-жили без преступлений, а тут началось. Возле озера в Киеве прохожие обнаружили полураздетый труп женщины - Цензор.НЕТ 1391
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Надіюсь, поліцаї не напишуть, що вона купалася і втопилась?
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номер не затёрт, как принято. не рядовой случай )
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Возможно "драндуль" не на нее оформлен. Простейшая комбинация на активизацию об"екта. Там посмотрим... Кстати, "драндуль" - крайне неудачно на спуске припаркован (да и бампер с правой стороны оторван, стырчить). Следов торможения нет. Машина явно на ручнике, либо на скрости (может на автомате) .
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Ну и кого она везла с собой то? Может просто ограбили?

Эээ, милая, падвизи, тут всивота 50 мэтров.
(через 10 минут) эээ, жэнщинъ убиль, тачька хатэль завладэт, но права дома в Грозный забыль, поэду возьму и тачьку забиру тогда, шайтан склэроз эбелэх.
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ээээ, братишька, зачэм так говоришъ, у минэ два поколэния всем тухумом в Маасквэ - адын Аслан, втарой - я сам.
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Та стопудово опять ветераны АТО и волонтеры виноваты. Все беды теперь от них, проклятых.
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У сои кризис жанра. Возле озера в Киеве прохожие обнаружили полураздетый труп женщины - Цензор.НЕТ 6050
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На вкус определил? Молодец. Возле озера в Киеве прохожие обнаружили полураздетый труп женщины - Цензор.НЕТ 5139
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Ну что ты, конечно же нет. Просто от тебя дерьмом несет.
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То дописувач з Донбасу, бувший нік ;Задупчивый;; Деактив разів із 40-50.
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Пойди помойся, неряха. И запах дерьма тут же исчезнет.
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Ты всрався, а я-помойся? Ты ничего не перепутал, лугандонец?
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а ото собраніє мєнтов, прокурв, міністрів та самого зє!біла на полном сірьйозє так щитає
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Да вполне.
Аваков и Рябошапка те еще спецы по натягиванию совы на глобус.

Ща оперативно найдут, кто из ветеранов/волонтеров живет или был в радиусе 10-20 км от места убийства, покажут какие-то кадры видеонаблюдения и вуаля - женщину ограбили, раздели, изнасиловали и съели ветераны АТО. Зеленые хомяки схавают.
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Мусора под руководством Авакова превратились в ОПГ, новый президент и новая команда это одобряет. Ну вот собственно и последстаия.
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Верни диск продавцу на Петровке!
Кстати, чек есть?
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База онлайн, гуморыст. В Украине база открыта, здесь не ваша расия.
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Гы-гы-гы.
Открою тебе глаза, что в Украине даже страховое моторно транспортное бюро уже 10 лет пытается получить доступ к этой базе и разрешения никак не может получить!
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Ну не знаю, не один десяток авто по ней пробил, всё есть кроме владельца.
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Не свисти, то, что есть в свободном доступе - украдено людьми Януковича в 2014 году при их бегстве.
МСТБУ просит доступ к базе, для сверки при выдаче полисов обязательного страхования, но получает только заверения, что вот-вот вопрос будет решен.
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Давай номер любого авто, посмотрим кто свистит.
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Целенаправленное нагнетание хаоса.
Что им стоит запустить ещё одну утку ?
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