 Біля озера в Києві перехожий виявив труп 39-річної жінки, - поліція. ВІДЕО+ФОТОрепортаж (оновлено)

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва.
"Близько 7:00 до чергової частини Солом’янського управління поліції надійшло повідомлення від чоловіка про те, що в озері на вулиці Колоскова він виявив відчинений транспортний засіб, біля якого лежала жінка", - йдеться в повідомленні.
За вказаною адресою виїхали слідчо-оперативна група і лікарі, які констатували смерть невідомої.
На місці події правоохоронці провели першочергові слідчі дії, які не виявили ознак насильницької смерті. У ході слідчих дій виявилося, що жінка - місцева жителька, 1980 року народження, яка, за словами свідків, напередодні вживала алкогольні напої і їздила на автомобілі.
Для встановлення остаточної причини смерті тіло киянки направили на судово-медичну експертизу.
Розпочато кримінальне провадження за ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України з додатковою кваліфікацією - природна смерть.
Нагадаємо, раніше про подію повідомив паблік ДТП.kiev.ua. Повідомлялося, що жінку було вбито неподалік власного будинку в Кадетському Гаю біля озера. Напівроздягнутий труп вранці виявили перехожі. Поруч із загиблою був її автомобіль. Також, зазначалося, що ділянка, на якій було виявлено тіло жінки, добре проглядається з дороги та навколишніх будинків.
Нині на місці працюють правоохоронці.
Эээ, милая, падвизи, тут всивота 50 мэтров.
(через 10 минут) эээ, жэнщинъ убиль, тачька хатэль завладэт, но права дома в Грозный забыль, поэду возьму и тачьку забиру тогда, шайтан склэроз эбелэх.
Аваков и Рябошапка те еще спецы по натягиванию совы на глобус.
Ща оперативно найдут, кто из ветеранов/волонтеров живет или был в радиусе 10-20 км от места убийства, покажут какие-то кадры видеонаблюдения и вуаля - женщину ограбили, раздели, изнасиловали и съели ветераны АТО. Зеленые хомяки схавают.
Кстати, чек есть?
Открою тебе глаза, что в Украине даже страховое моторно транспортное бюро уже 10 лет пытается получить доступ к этой базе и разрешения никак не может получить!
МСТБУ просит доступ к базе, для сверки при выдаче полисов обязательного страхования, но получает только заверения, что вот-вот вопрос будет решен.
Что им стоит запустить ещё одну утку ?