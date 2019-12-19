 Пенсіонер загинув через наїзд двох автомобілів на Донеччині, - Нацполіція. ФОТО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції Донецької області.
Аварія сталася вчора, 18 грудня, близько 17:00 на вул. Соборній у Мирнограді. На місці працювали слідчі обласного главку поліції.
Встановлено, що на проїжджій частині зіткнулися "Форд" і велосипед, який виконував поворот. Від удару велосипедист впав на дорогу, де його переїхав автомобіль "Ланос", яким керувала місцева мешканка.
Від травм 66-річний пенсіонер помер на місці. Поліцейські встановлюють причини і обставини ДТП.
За фактом ДТП розпочато досудове розслідування за ч.2 ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху). Тривають слідчі дії.
под колеса бросится упоротышь - и ты будешь год трястись и бегать по "судам", платить, унижаться, а потом выжрешь на радостях ящих водки(или горилки) если еще не посадят.
"Мызамир" писало везде, особенно на заводах, выпускающих ядерное оружие, "химию", "бактериологическое" и им подобное.
А вот велосипед и спину деда надобно бы показать на предмет катафотов и светоотражалки.
Что? Нету? Так тогда пусть семья деда заплатит по 10-15 тыс пострадавшим водителям, + за ремонт машин.
А по суті скажу таке: навіть у великих містах з освітленням проблеми. До того ж шо пішоходи, шо велосипедисти, лише зрідка згадують про свою безпеку і вдягають світловідбивні елементи одягу. Тому й маємо такі результати.
Велосипед поворачивал КУДА?