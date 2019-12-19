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 Пенсіонер загинув через наїзд двох автомобілів на Донеччині, - Нацполіція. ФОТО

У Мирнограді на Донеччині автомобіль "Форд" збив чоловіка на велосипеді. Той впав на дорогу і опинився під колесами наступної машини. За фактом смертельної ДТП відкрито кримінальне провадження.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції Донецької області.

Аварія сталася вчора, 18 грудня, близько 17:00 на вул. Соборній у Мирнограді. На місці працювали слідчі обласного главку поліції.

Встановлено, що на проїжджій частині зіткнулися "Форд" і велосипед, який виконував поворот. Від удару велосипедист впав на дорогу, де його переїхав автомобіль "Ланос", яким керувала місцева мешканка.

Від травм 66-річний пенсіонер помер на місці. Поліцейські встановлюють причини і обставини ДТП.

За фактом ДТП розпочато досудове розслідування за ч.2 ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху). Тривають слідчі дії.

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Пенсіонер загинув через наїзд двох автомобілів на Донеччині, - Нацполіція 01
Пенсіонер загинув через наїзд двох автомобілів на Донеччині, - Нацполіція 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3166265
 
 
 Топ коментарі
 
Позасцыкают беньки и гоняют твари по ночам ...
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А можно схему происшествия?
Велосипед поворачивал КУДА?
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Вот он результат ночной езды на велосипеде... Но виноват водитель авто! ...
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Вот он результат ночной езды на велосипеде... Но виноват водитель авто! ...
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Причём второго. Ланос явно виноватее Форда судя по цене автомобилей.
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ну так зебилы должны быть довольны! Их вор в законе Аваков последняя надежда от восстания маши... Порошенко осенью!
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ну да. и по конституции я должен ЭТО защищать то? а не пошли бы они?
под колеса бросится упоротышь - и ты будешь год трястись и бегать по "судам", платить, унижаться, а потом выжрешь на радостях ящих водки(или горилки) если еще не посадят.
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Позасцыкают беньки и гоняют твари по ночам ...
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Сепары, что вытворяют! Геноцид пенсов.
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Если "Мирноград", то точно выпускал какую-то дрянь вроде начинки для химических боеголовок.
"Мызамир" писало везде, особенно на заводах, выпускающих ядерное оружие, "химию", "бактериологическое" и им подобное.

А вот велосипед и спину деда надобно бы показать на предмет катафотов и светоотражалки.
Что? Нету? Так тогда пусть семья деда заплатит по 10-15 тыс пострадавшим водителям, + за ремонт машин.
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То водій форда побачив Голобородька і не втримався, а водій ланоса побачив, що спроба не вдала теж не втримався...
А по суті скажу таке: навіть у великих містах з освітленням проблеми. До того ж шо пішоходи, шо велосипедисти, лише зрідка згадують про свою безпеку і вдягають світловідбивні елементи одягу. Тому й маємо такі результати.
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А можно схему происшествия?
Велосипед поворачивал КУДА?
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Проклятые байкеры, опять они виноваты со своими прямотоками!
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