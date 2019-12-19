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 Політика України, Фоторепортаж
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Все про:ВР (5507) заробітна плата (597) шахтарі (130) ринок землі (70)

 Під Радою відбуваються мітинги проти ринку землі і з вимогою погасити борги із зарплати шахтарям. ФОТОрепортаж

Від ранку 19 грудня під будівлею Верховної Ради відбувається кілька мітингів.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ із місця подій.

Від ранку під будівлею Верховної Ради відбувається мітинг проти відкриття ринку сільськогосподарських земель. Мітингувальники стоять біля сцени, тримають плакати зі своїми вимогами і прапори політсил.

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Також під будівлею парламенту відбувається мітинг шахтарів, які вимагають погасити заборгованість із заробітної плати.

Під Радою відбуваються мітинги проти ринку землі і з вимогою погасити борги із зарплати шахтарям 01
Під Радою відбуваються мітинги проти ринку землі і з вимогою погасити борги із зарплати шахтарям 02
Під Радою відбуваються мітинги проти ринку землі і з вимогою погасити борги із зарплати шахтарям 03
Під Радою відбуваються мітинги проти ринку землі і з вимогою погасити борги із зарплати шахтарям 04
Під Радою відбуваються мітинги проти ринку землі і з вимогою погасити борги із зарплати шахтарям 05
Під Радою відбуваються мітинги проти ринку землі і з вимогою погасити борги із зарплати шахтарям 06
Під Радою відбуваються мітинги проти ринку землі і з вимогою погасити борги із зарплати шахтарям 07
Під Радою відбуваються мітинги проти ринку землі і з вимогою погасити борги із зарплати шахтарям 08
Під Радою відбуваються мітинги проти ринку землі і з вимогою погасити борги із зарплати шахтарям 09
Під Радою відбуваються мітинги проти ринку землі і з вимогою погасити борги із зарплати шахтарям 10
Під Радою відбуваються мітинги проти ринку землі і з вимогою погасити борги із зарплати шахтарям 11
Під Радою відбуваються мітинги проти ринку землі і з вимогою погасити борги із зарплати шахтарям 12
Під Радою відбуваються мітинги проти ринку землі і з вимогою погасити борги із зарплати шахтарям 13
Під Радою відбуваються мітинги проти ринку землі і з вимогою погасити борги із зарплати шахтарям 14
Під Радою відбуваються мітинги проти ринку землі і з вимогою погасити борги із зарплати шахтарям 15
Під Радою відбуваються мітинги проти ринку землі і з вимогою погасити борги із зарплати шахтарям 16
Під Радою відбуваються мітинги проти ринку землі і з вимогою погасити борги із зарплати шахтарям 17
Під Радою відбуваються мітинги проти ринку землі і з вимогою погасити борги із зарплати шахтарям 18
Під Радою відбуваються мітинги проти ринку землі і з вимогою погасити борги із зарплати шахтарям 19

Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3166260
 
   
 Топ коментарі
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По - моему зеленых рептилий совсем не интересуют эти митинги и они на них просто не обращают внимания. Рептилии не слуги народа, они слуги олигархата и сатаны, а слугами народа назвались лживо, потому что волки в овечьей шкуре, а сатана -лжец и отец лжи. Вот такое и получается.
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ЗЕТы, слушайте внимательно каждое слово, какой ужас вы УЖЕ сделали Украине: https://www.youtube.com/watch?v=HWbZje954tQ
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Якесь Дежавю, бо все це вже було. Вас зедебілів не вчили історії України?
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Що конкретно, бо я вивчив багато чого?
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Львов частью какой страны был до 1918 года? И процентное отношение национальностей жителей Львова до 1941 года.
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До 1918 року? У 1918т році припинила існування Австро-Угорська імперія. Я маю гроші цієї імперії, які мали обіг у Львові. До 1941 році у Львові було багато євреїв та поляків, але робити з цього висновки не варто. Зрозуміло, кацапе? До вас теж запитання: що носили дружини НКВДістів після 17 вересня 1939 року у Львові та куди вивозили депортованих із Галичини?
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А тут фиг пойми в последнее время, "смешались в кучу люди, кони..".
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Дед, я тебе говорил, что больше не стану писать?Говорил?Ты говорил мне то же самое?Говорил. Так чего ты ко мне лезешь?Иди, дружкам-порохоботам пиши,им понравится. Или лунтику.
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Говорив, але мені плювати на те, що ти говорив. Брехати ти тут не будеш.
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Так тебе, старпёр ты порохоботный и на свои собственные слова, получается, плевать. Очередное дно петиком пробито. И этот человек меня ещё будет обвинять во лжи?)))
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Твоє дно пробили? Лікуйся, кацапе. У тебе усе перемішалося, розумію твій хворобливий стан і пропоную звернутися до психіатра. Допомогти з лікарем?
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зелений хаос.... а в бюджеті вже понад 80 млрд недопоступлень
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Да меня каждый день пугают чернушными новостями))Колежанка-порохоботина например со дня на день ждёт газ по 12 за куб,а я ей говорю, мол ничего, скоро Омерига развалиться, знаете какой у них внешний долг)))
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смотри, всё просто:
если на спине написано "ПОЛИЦАЙ" это авковские кривоохорнцы, если на спине написано "Нац Дружина" это аваковская титушня 80 лвл, если на спине написано "Нац корпус" это аваковское ОПГ ..., если на спине ничего не написано, то это скорее всего крестьяне- аграрии, которых в нужный момент подставит "Нац корпус", спровоцируют драку с полицаями вместе с "Нац Дружинами" в результате чего "ПОЛИЦАИ" отлупят и разгонят мирный протест крестьян -аграриев и заведут дела на них за нанесение побоев "ПОЛИЦАЯМ",
просто, как 2х2!
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... и да, если прочтешь потом в СМИ, что протест крестьян -аграриев был проплаченный,
то в этом тоже будет часть правды, т.к. принимавшие непосредственное участие и "ПОЛИЦАЙ", и "Нац Дружина", и "Нац корпус" работают на таких мероприятиях исключительно на платной основе!
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Дудла, к чему это? я уже все вроде на пальцах пояснил ...

Руслан Кошурба или провокатор аваковский или просто дурак, а у того кого он назвал "молодым аграрием" ментовская ксива в кармане, потому их так быстро и отпускают.
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Новый транш проплатили профессиональным протестующим.
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Давай докази, бо інакше будеш тріпло №2 (моя класифікація).
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ты на руки то их посмотри... Из них фермеры как из Промокашки скрипач...(с) Все плакаты из одной типографии, сцена, профессиональное оборудование. Фермеры сами так не организуют. И протестующие землю видели только по телевизору.
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Не приймається, бо це суб'єктивна інформація.
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усталый от попыток принятия рынка земли фермер-математик, умеет высчитать объем своих.... эээээ, кулаков, на морозе с точностью до последнего интеграла в модульном выражении с поправкой на влажность воды на Юпитере)
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Ти часом в Кривому Розі у зепапи не вчився?
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Ну а як? Я вичисляю за дві секунди кривість Кривого Рогу навіть якщо мене підніме атака ракет "Урагану" вночі. Попутно уточняючи число "пі", до 100500-го знаку після трильйона.
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Нехорошо открывать яйца, даже если они и стальные, все равно можно их лишиться.
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У шахты есть владелец?
к нему под дом и не выпускайте на работу.
всегда это стадо, еще Кчуму напрягало(Ахметка продвигал свои интересы), но раз Беркут таки(может и не раз) помял им каски - и протесты прекратились. еще доярок пригоните, которым очередной Косюк запретил разговаривать по телефону во время дойки с длинными ногтями и накрашивая губы Под Радой проходят митинги против рынка земли и с требованием погасить долги по зарплате шахтерам - Цензор.НЕТ 9253

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Поц мордовский, собственник этих шахт - государство, где през - еврей Зеленский. Вот така муйня. Под Радой проходят митинги против рынка земли и с требованием погасить долги по зарплате шахтерам - Цензор.НЕТ 9312 Под Радой проходят митинги против рынка земли и с требованием погасить долги по зарплате шахтерам - Цензор.НЕТ 7496 Под Радой проходят митинги против рынка земли и с требованием погасить долги по зарплате шахтерам - Цензор.НЕТ 9312
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Привет, а чего же у вас флажок украинский, а не израило-кацапский то?
то есть если учителю задерживают(неудачный пример) что-то, то он идет и кричит под ОПУ? так миллион придет: дай, дай, дай.
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Поздно, зебилы. Надо было думать 21 апреля! Ха-ха-ха!
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судя по флажку, тебе не особо и "ха-ха-ха" то....
))
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А что с флажком не так? Флаг Украины. Под Радой проходят митинги против рынка земли и с требованием погасить долги по зарплате шахтерам - Цензор.НЕТ 2230
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ну так смеяться шо у нас в стране будет .... ну понятно что не хорошо, это черный юмор какой-то. нужно всех понять и простить хотя бы, мы же православные то)
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Лучше конфеты рошен, чем зеленую мочу Под Радой проходят митинги против рынка земли и с требованием погасить долги по зарплате шахтерам - Цензор.НЕТ 1776
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Ахметовские и тимошенковские проплаченные боты.
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о б*же!! это б*жественно Под Радой проходят митинги против рынка земли и с требованием погасить долги по зарплате шахтерам - Цензор.НЕТ 8826
как же уважаю креативных людей то..... очередной Титушко.... Старостушко? не, не звучит..... Статушко? Стартушко - может и пойдет.
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Признак лоха и терпилы, ему не платят, а он продолжает работать на что-то надеясь.
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У вас в мордовии и платить перестали, и выходить на протесты стадо бздит Под Радой проходят митинги против рынка земли и с требованием погасить долги по зарплате шахтерам - Цензор.НЕТ 9179
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Вот я про это и говорю, что у нас в Украине вышли, ну и толку, что паны уже привыкли к тому, что лохи работают даром, профсоюзов нет. С мордвой служил в армии, они тоже люди.
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Виборцям Зеленського св. Миколай подарував зашморг.
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Вони погано себе поводили весь рік! Нехай тепер вішаються!
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Митинги это ХОРОШО их должно быть как можно БОЛЬШЕ и они должны быть как можно более МАССОВЫМИ ,это тонизирует власть ,поэтому БОЛЬШЕ МИТИНГОВ ХОРОШИХ И НУЖНЫХ !!! Под Радой проходят митинги против рынка земли и с требованием погасить долги по зарплате шахтерам - Цензор.НЕТ 5698
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Мечта каЦАПских троллей, дестабилизация обстановки в Украине.
Не выйдет гниды каЦАПские, украинцы ещё больше объединятся.
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Не ватан , Под Радой проходят митинги против рынка земли и с требованием погасить долги по зарплате шахтерам - Цензор.НЕТ 3814объединяться вокруг власти это ваша национальная забава а украинцы объединяются ,чтобы давать властям люлей .. Под Радой проходят митинги против рынка земли и с требованием погасить долги по зарплате шахтерам - Цензор.НЕТ 9549
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Это основное отличие украинцев от рабов кацапов.
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Об"єднані протести продажу землі і підземелля,Одним не платять те що заробили а другі думають заплатять чи кинуть..
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о, уже и шахтеры
приятно, приятно.

ждем зебилок-пенсионерок с "бесплатной коммуналкой", учителей с "4000 баксов в месяц" и прочих сторонников простого парня на велосипеде.
подходите.
не стесняйтесь.
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Голосніше за всіх вчора "захищали" українську землю: громадянин Ізраілю рабіновіч, гр. Німеччіни тимошенко, гр. раісі королевська, гр. Угорщини шуфріч і випущєний з дурки ківа. Це все, що треба знати про "турботу про землю та аграріїв". Доброго ранку усім адекватним
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"Крестьяне" какие то поддельные,одни спортивного телосложения в спортивных костюмах.Другие профессиональные тетки митингарки,для которых любой митинг,работа.А вот шахтеры-настоящие,с касками приехали.Вывод.Шахтерам долги по зарплате вернуть,псевдокрестьян-самозванцев,разогнать.
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Шахтёры - против выкапывания из земли Украинского Угля и сжигания достояния народа в топках олигархов!
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уже есть предупреждение, что с января за газ будет 2 платежки: за газ и вторая - за его доставку. Это хорошая порция кала на голову терпил.
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Так, це намагання обібрати тих, хто перейшов на альтернативні джерела. Зроблять ціну на доставку статичну, не прив'язану до обсягів споживання...
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А всьо патаму, шо нові ліцабариги зелені закуповують вугілля за паребріком, а не українське і тим самим розвалюють вугільну галузь в угоду *****.
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посмотрите на фото стоящих с плакатами, они землю видели только в новостях по телевизору, а шахтерам миллиард грн уже погасили, а они бздят у своих директоров шахт спросить куда деньги дели?
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А чого Аваков із Рябошапкою у директорів не запитають, теж бздят?
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Ко вчерашним аграриям из нац корпуса присоединились шахтёры из с14
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Продаж землі іноземцям не має нічого спільного із ринком землі.
Зебіли просто прикриваються зняттям мораторію (потрібно справою) щоби продати землю іноземцям, що у свою чергу НІКОЛИ не мало відношення до тимчасового обмеження прав громадян України ан продаж/купівлю с/г землі, а є окремою забороною згідно ЗК
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а шо такоє? барига тепер нє абкрадивает, бабло мало б тонннамі литися на виборця. хуже ж та нє будєт
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Дело в том, что поддерживающие рынок земли, не получат ничего, но готовы лишить её всех.
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"фермеру" билецкому еще и "шахтеров" подвезли)))))))))))))))))))))))))
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Тимошенко вчера вырвала микрофон и собралась сносить Раду тракторами. Толкалась и разбрасывала бумаги. Истерика. Похоже на кону огромные ярды. Ох не досидела в Качановке Юля, ох не досидела. Но всё равно,считаю что земельный закон сырой и не учитывает интересов простого украинца.
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