 Контрабандист екстазі використовував підлітків для переправлення психотропів до столиці, - СБУ. ФОТО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

Оперативники Управління СБУ у Львівській області встановили, що мешканець столиці налагодив механізм нелегального переміщення із-за кордону екстазі та амфетаміну для продажу. Іноземні спільники наркоділка відправляли йому товар через сервіси міжнародного поштового зв’язку до Львова. Для переправлення посилок у столицю киянин залучав неповнолітніх.

Співробітники спецслужби затримали організатора наркотрафіку під час одержання чергової партії психотропів. У ході огляду відправлення правоохоронці вилучили 500 таблеток "екстазі" (МДМА) та амфетамін на загальну суму понад 150 тис. грн за цінами чорного ринку.

Наразі затриманому здійснено повідомлення про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 305 (контрабанда наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів або фальсифікованих лікарських засобів) Кримінального кодексу України, і обрано запобіжний захід ‒ тримання під вартою.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком від 10 до 12 років з конфіскацією майна.

Тривають слідчі дії.

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