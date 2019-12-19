EN|RU|UK
Теми дня: Убивство Шеремета Ринок землі Нормандські переговори Газова війна Обирай свідомо
 Події
  1436  2
Все про:Київ (6703) Львів (1134) наркотики (880) СБУ (4940)

 Контрабандист екстазі використовував підлітків для переправлення психотропів до столиці, - СБУ. ФОТО

Служба безпеки України блокувала контрабанду психотропних речовин з однієї з європейських країн на територію нашої держави.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

Оперативники Управління СБУ у Львівській області встановили, що мешканець столиці налагодив механізм нелегального переміщення із-за кордону екстазі та амфетаміну для продажу. Іноземні спільники наркоділка відправляли йому товар через сервіси міжнародного поштового зв’язку до Львова. Для переправлення посилок у столицю киянин залучав неповнолітніх.

Співробітники спецслужби затримали організатора наркотрафіку під час одержання чергової партії психотропів. У ході огляду відправлення правоохоронці вилучили 500 таблеток "екстазі" (МДМА) та амфетамін на загальну суму понад 150 тис. грн за цінами чорного ринку.

Наразі затриманому здійснено повідомлення про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 305 (контрабанда наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів або фальсифікованих лікарських засобів) Кримінального кодексу України, і обрано запобіжний захід ‒ тримання під вартою.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком від 10 до 12 років з конфіскацією майна.

Тривають слідчі дії.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Власник столичної кальянної торгував кокаїном, - СБУ. ФОТОрепортаж

Контрабандист екстазі використовував підлітків для переправлення психотропів до столиці, - СБУ 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3166236
 
 
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
контрабандист-Экстази))))Поправьте заголовок плиз.
 показати весь коментар
 
Так, стоп. Чет дофига новостей о том шо наркодельцов накрывают..... аааа, Аваков! - "Він працює"! Контрабандист экстази использовал подростков для переправки психотропов в столицу, - СБУ - Цензор.НЕТ 4009
Ну тепер українець Зєля точно армяна не вижене))
 показати весь коментар
 
Цензор.НЕТФотоПодії
 
 
 
 
 
 вгору