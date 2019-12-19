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 Події, Фоторепортаж
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 Власник столичної кальянної торгував кокаїном, - СБУ. ФОТОрепортаж

Діяльність організованого угруповання, яке спеціалізувалося на контрабандній переправці та збуті оптових партій наркотичних засобів, блокувала в Києві Служба безпеки України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

Групу наркоторговців очолив уродженець однієї з країн Близького Сходу, який є власником розташованого у центрі столиці кальян-бару. Зловмисники займалися незаконним переправленням наркотиків з-за кордону для продажу. Товар вони реалізовували клієнтам розважального закладу, а також продавали його через розгалужену мережу дилерів на території столичного регіону. Щомісяця зловмисники продавали майже кілограм кокаїну.

Під час обшуків у приміщенні кальян-бару та в помешканнях фігурантів справи правоохоронці вилучили понад 200 грамів кокаїну, більш ніж 30 електронних сигарет з канабісом, а також ваги та пакувальний матеріал для збуту наркотиків.

Вартість виявленого товару на чорному ринку становить понад 700 тис. грн.

Наразі власнику закладу повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України.

Тривають слідчі дії для притягнення до відповідальності інших учасників угруповання.

Читайте на "Цензор.НЕТ": СБУ проводить обшуки в КМДА через можливі зловживання

Власник столичної кальянної торгував кокаїном, - СБУ 01
Власник столичної кальянної торгував кокаїном, - СБУ 02
Власник столичної кальянної торгував кокаїном, - СБУ 03
Власник столичної кальянної торгував кокаїном, - СБУ 04
Власник столичної кальянної торгував кокаїном, - СБУ 05

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3166226
 
   
 Топ коментарі
 
Завтра забашляет "хероической" конторе и свалит домой.
А они "типа не успеют" задержать.
Уже проходили...
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у моники закончился запас - ну не платить же за товар))))
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у моники закончился запас - ну не платить же за товар))))
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ну как же кальян и без коки, а мне все говорят шиша это только ароматики, хотя раньше были не только
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Завтра забашляет "хероической" конторе и свалит домой.
А они "типа не успеют" задержать.
Уже проходили...
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Публика пришла за кайфом. Почему бы не предложить чего существеннее ? ))
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Хозяин аккуратный. Даже тапочки не растерял ))
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не поделились, похоже... или конкурентов убирают!

белое золото )))))))))
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А что, есть кальянные, где таким не торгуют? Это новость?
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ФОП работал без кассового аппарата, вот и прикрыли?
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Нє ну це норм ! Я за , таких треба ловити і закривати ! Це не планокури яких закривають на 10 років за споживання, цей підсвинок точно вийде на волю !!!
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Неожиданно,кальянная и наркотики, наверное по запаре в чеке кокс пробили,и налоговая со встречной проверкой пришла.
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в 100% кальянных дурь практичеки легально продается.

Удивили
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Якась підстава. У людей які начебто барижать кокаїном в таких масштабах, при собі виявилось аж 600$ і 200 грн?
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Та він як раз купив собі чебурек, от і мало залишилось бабла, сам бачив, так точно(погладжує роздуті кишені на формі)
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і радості повні штани - наші навіть неспроможні самі таке робити - їдуть до поляків і в Рашку, а "чурки" повинні тут горбатитись замість нихВласник столичної кальянної торгував кокаїном, - СБУ - Цензор.НЕТ 9848
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дурбецало
тре було шаурмячєчну відкривати під це діло
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шотакое с ментовской крышей не поделился - негодяй )))
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С ментовской крышей делился. Безпекарям не заносил, вот и попался.
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Ага. Вчера только начал продавать, а сегодня уже поймали. Но, что-то мне шепчет, что не так там все было.
Торговал несколько лет, платил... сами понимаете кому. Припрыгали поли-менты, крыша сменилась, давай кошмарить. Тот не дал, типа я ж за год вперед отдал. а эти в беспредел: снами не делились.... Ну ит.д.
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