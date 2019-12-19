 Власник столичної кальянної торгував кокаїном, - СБУ. ФОТОрепортаж

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.
Групу наркоторговців очолив уродженець однієї з країн Близького Сходу, який є власником розташованого у центрі столиці кальян-бару. Зловмисники займалися незаконним переправленням наркотиків з-за кордону для продажу. Товар вони реалізовували клієнтам розважального закладу, а також продавали його через розгалужену мережу дилерів на території столичного регіону. Щомісяця зловмисники продавали майже кілограм кокаїну.
Під час обшуків у приміщенні кальян-бару та в помешканнях фігурантів справи правоохоронці вилучили понад 200 грамів кокаїну, більш ніж 30 електронних сигарет з канабісом, а також ваги та пакувальний матеріал для збуту наркотиків.
Вартість виявленого товару на чорному ринку становить понад 700 тис. грн.
Наразі власнику закладу повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України.
Тривають слідчі дії для притягнення до відповідальності інших учасників угруповання.
А они "типа не успеют" задержать.
Уже проходили...
белое золото )))))))))
Удивили
тре було шаурмячєчну відкривати під це діло
Торговал несколько лет, платил... сами понимаете кому. Припрыгали поли-менты, крыша сменилась, давай кошмарить. Тот не дал, типа я ж за год вперед отдал. а эти в беспредел: снами не делились.... Ну ит.д.