 Район проведення ООС відвідала делегація Міністерства національної оборони Канади, - штаб. ФОТОрепортаж

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОС у Facebook.

Іноземних гостей супроводжували заступник міністра оборони України Олександр Поліщук та Командувач Об'єднаних сил генерал-лейтенант Володимир Кравченко.

Головна мета візиту – ознайомлення з поточною безпековою та оперативною ситуацією в районі проведення ООС, зокрема в районі розведення сил та засобів поблизу населеного пункту Золоте. Крім того, канадці ознайомилися з інформацією щодо тактики дій підрозділів (груп) російських окупаційних військ та заходів з протидії, що застосовуються українськими підрозділами.

Іноземна делегація побувала на передових позиціях однієї з механізованих бригад, яка наразі виконує бойові завдання поблизу населеного пункту Золоте. Канадські партнери на власні очі побачили умови несення служби та побут військовослужбовців та, звісно, мали можливість оцінити реальний стан справ безпосередньо на місці. Командир бригади детально розповів про обстановку в смузі відповідальності, а також закцентував увагу на заходах, що вживаються для покращення гуманітарної складової та проведену роботу з розмінування в районі розведення сил та засобів.

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"Обстановка в районі бойових дій є складною, але контрольованою. Противник продовжує вести провокаційний вогонь по позиціям українських військових. Хоча саме у районах відведення сил та засобів ситуація стабільна, обстрілів немає", - підкреслив Командувач Об'єднаних сил генерал-лейтенант Володимир Кравченко.

Крім того, цього ж дня канадська делегація відвідала Авдіївку, де ознайомилася з обстановкою на лінії зіткнення. У районі авдіївської "промки" заступник Міністра оборони України Олександр Поліщук, Командувач Об'єднаних сил генерал-лейтенант Володимир Кравченко разом із заступником Міністра національної оборони Канади з політичних питань паном Пітером Хаммершмідтом поклали квіти до меморіального комплексу та вшанували хвилиною мовчання полеглих захисників України. Далі наші канадські партнери побували на одному з командних пунктів батальйону бригади, яка обороняє Авдіївку.

У ході двосторонніх консультацій обидві сторони домовилися й надалі розвивати роботу в питаннях військово-технічного співробітництва, підготовки особового складу та військової освіти, передусім в рамках місії UNIFIER, а також в напрямках розвитку військово-медичної галузі. Канадці підтвердили намір у подальшому розвивати матеріально-технічну допомогу задля покращення спроможностей підрозділів Збройних сил України.























Фото: пресцентр ОС