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 Політика України, Суспільство, Фоторепортаж
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 Район проведення ООС відвідала делегація Міністерства національної оборони Канади, - штаб. ФОТОрепортаж

Делегація Міністерства національної оборони Канади на чолі із заступником міністра національної оборони Канади з політичних питань паном Пітером Хаммершмідтом відвідала район проведення операції Об'єднаних сил.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОС у Facebook.

Іноземних гостей супроводжували заступник міністра оборони України Олександр Поліщук та Командувач Об'єднаних сил генерал-лейтенант Володимир Кравченко.

Головна мета візиту – ознайомлення з поточною безпековою та оперативною ситуацією в районі проведення ООС, зокрема в районі розведення сил та засобів поблизу населеного пункту Золоте. Крім того, канадці ознайомилися з інформацією щодо тактики дій підрозділів (груп) російських окупаційних військ та заходів з протидії, що застосовуються українськими підрозділами.

Район проведення ООС відвідала делегація Міністерства національної оборони Канади, - штаб 01

Іноземна делегація побувала на передових позиціях однієї з механізованих бригад, яка наразі виконує бойові завдання поблизу населеного пункту Золоте. Канадські партнери на власні очі побачили умови несення служби та побут військовослужбовців та, звісно, мали можливість оцінити реальний стан справ безпосередньо на місці. Командир бригади детально розповів про обстановку в смузі відповідальності, а також закцентував увагу на заходах, що вживаються для покращення гуманітарної складової та проведену роботу з розмінування в районі розведення сил та засобів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ворог за добу 7 разів порушив режим припинення вогню на Донбасі: поранено одного українського воїна, загинув мирний житель, - штаб ОС

Район проведення ООС відвідала делегація Міністерства національної оборони Канади, - штаб 02

"Обстановка в районі бойових дій є складною, але контрольованою. Противник продовжує вести провокаційний вогонь по позиціям українських військових. Хоча саме у районах відведення сил та засобів ситуація стабільна, обстрілів немає", - підкреслив Командувач Об'єднаних сил генерал-лейтенант Володимир Кравченко.

Район проведення ООС відвідала делегація Міністерства національної оборони Канади, - штаб 03

Крім того, цього ж дня канадська делегація відвідала Авдіївку, де ознайомилася з обстановкою на лінії зіткнення. У районі авдіївської "промки" заступник Міністра оборони України Олександр Поліщук, Командувач Об'єднаних сил генерал-лейтенант Володимир Кравченко разом із заступником Міністра національної оборони Канади з політичних питань паном Пітером Хаммершмідтом поклали квіти до меморіального комплексу та вшанували хвилиною мовчання полеглих захисників України. Далі наші канадські партнери побували на одному з командних пунктів батальйону бригади, яка обороняє Авдіївку.

Район проведення ООС відвідала делегація Міністерства національної оборони Канади, - штаб 04

У ході двосторонніх консультацій обидві сторони домовилися й надалі розвивати роботу в питаннях військово-технічного співробітництва, підготовки особового складу та військової освіти, передусім в рамках місії UNIFIER, а також в напрямках розвитку військово-медичної галузі. Канадці підтвердили намір у подальшому розвивати матеріально-технічну допомогу задля покращення спроможностей підрозділів Збройних сил України.

Район проведення ООС відвідала делегація Міністерства національної оборони Канади, - штаб 05
Район проведення ООС відвідала делегація Міністерства національної оборони Канади, - штаб 06
Район проведення ООС відвідала делегація Міністерства національної оборони Канади, - штаб 07
Район проведення ООС відвідала делегація Міністерства національної оборони Канади, - штаб 08
Район проведення ООС відвідала делегація Міністерства національної оборони Канади, - штаб 09
Район проведення ООС відвідала делегація Міністерства національної оборони Канади, - штаб 10
Район проведення ООС відвідала делегація Міністерства національної оборони Канади, - штаб 11
Район проведення ООС відвідала делегація Міністерства національної оборони Канади, - штаб 12
Район проведення ООС відвідала делегація Міністерства національної оборони Канади, - штаб 13
Район проведення ООС відвідала делегація Міністерства національної оборони Канади, - штаб 14
Район проведення ООС відвідала делегація Міністерства національної оборони Канади, - штаб 15
Фото: пресцентр ОС

Район проведення ООС відвідала делегація Міністерства національної оборони Канади, - штаб 16

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3166217
 
   
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Пам'ятаю канадці пропонували нам літаки подарувати. Петро відмовився, сказав дорогі в експлуатації. Цікаво Зе візьме чи йому теж дорого...
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твой зе берет деньгами желательно налом Район проведения ООС посетила делегация Министерства национальной обороны Канады, - штаб - Цензор.НЕТ 476 у него хороший бизнес коачь
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На Цензоре уже пять лет помнят, что Канада пропонувала подарить нам литаки, правда Канада об этом подарке не в курсе
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у них армия ..есть ..зачем конаде армия воевать с озерами...
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где форма зеленая шо они дарили как то ..пропили что ли
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