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Все про:виставка (159) Дебальцеве (109) Михальчук (1)

 "Дебальцеве. 4 дні на передовій" - фотовиставка українського оператора Михальчука про події 2015 року відкриється 19 грудня в Києві. ФОТОрепортаж

19 грудня об 11:00 в Шостому апеляційному адміністративному суді відкриється фотовиставка відомого українського кінооператора Сергія Михальчука.

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише Судово-юридична газета.  

Виставка "Дебальцеве. 4 дні на передовій" — це 21 фотографія про не просто будні військових, а про історію, яку вже не повернути.

Наприкінці 2014 року Сергій Михальчук поїхав під Дебальцеве, на передову, аби зафіксувати життя і щоденний ризик військових заради незалежності України. Через фото переданий настрій, з яким проходили дні військових на передовій — впритул до ворога.

Ці роботи — вияв підтримки Сергія Михальчука борцям за свободу й майбутнє цілісної України.

Виставка проходить у Шостому апеляційному адміністративному суді. Відвідати її можна з понеділка по четвер з 9:00 до 18:00, у п’ятницю – з 9:00 до 16:45. У вихідні й святкові дні виставка закрита. Адреса - м.Київ, вул. Московська 8, корп.30

Сергій Михальчук — відомий український кінооператор. У 2014 році був нагороджений почесним званням — Заслужений діяч мистецтв України.

За свою кар’єру встиг попрацювати над понад 30 фільмами, зокрема "Поводир", "Під електричними хмарами", "Коханець" й ін. Нагороди:

2019 рік — "Золота дзиґа" за кращу операторську роботу (фільм "Дике поле");

2015 рік — "Срібний ведмідь" на Берлінському кінофестивалі за видатний внесок у мистецтво; отримав звання найкращого оператора (фільм "Під електричними хмарами");

2002 рік — Міжнародний кінофестивалі в Сан-Себастьяні; отримав нагороду "Найкращий оператор" (фільм "Коханець");

Золота медаль Академії мистецтв України.

Дебальцеве. 4 дні на передовій - фотовиставка українського оператора Михальчука про події 2015 року відкриється 19 грудня в Києві 01
Дебальцеве. 4 дні на передовій - фотовиставка українського оператора Михальчука про події 2015 року відкриється 19 грудня в Києві 02
Дебальцеве. 4 дні на передовій - фотовиставка українського оператора Михальчука про події 2015 року відкриється 19 грудня в Києві 03

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3166159
 
   
 Топ коментарі
 
РазвеТки? Мордва сраная, дергай отсюда,падаль
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Например тебе сейчас не хватает мозгов, как и твоему хуйлу
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Это когда Петр Лексеевич на Мальдивы под чужим паспортом купаться ездил?
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А что не так счказал? Разве не главнокомандующий отвечает за "котел"?
Подскажи кто виноват? Чего не тхватило командованию? Ума? Опьіта? Чего?
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Например тебе сейчас не хватает мозгов, как и твоему *****
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Как победа, так главнокомандующий, как котел так "невиноватаяя"!
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Рід Порошенків документально фіксується в Саф'янах Ізмаїльського повіту Бесарабської губернії вже в переписі 1835 року, де Порошенки записані міщанами малоросійської громади[1].
Батько, Олексій Іванович народився у селі Саф'яни Ізмаїльського жудеця Королівства Румунія в родині румунського громадянина Івана Євдокимовича Порошенка. Закінчив 7-річну школу в Саф'янах і середню школу в Ізмаїлі, вступив до Львівського сільськогосподарського інституту. У період навчання одружився 1956 з Євгенією Сергіївною Григорчук (у шлюбі - Порошенко) (1937-2004)
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Не с чужим паспортом,а с поддельным.
"В этот момент на самой дорогой вилле курорта, по данным администрации был зарегистрирован некий Mr. Petro Incognito из Украины"(с)
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Скільки ж можна мусолити цей фуфел і виглядати повними довбнями. Хоча, це ваш нормальний стан. Бігом до труби з портновим, хай розслідує
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Иди-те в стойло
https://korrespondent.net/ukraine/politics/3931221-poroshenko-letal-na-maldyvy-pod-chuzhym-ymenem-smy
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Помню, как в 2014 было видео вывода наших с Саур-Могилы....
Журналист подбегает к бойцам с каким-то вопросам, а один из них спрашивает журналиста:
- Ты ад видел? А я видел.....
П.С. Взгляд это бойца я запомнил на всю жизнь!
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Перед вьіводом их кто то туда завел. Ответили уже те, кто єто сделал? Бьіли даньіе разветки, уверен и от США, но случилось єто вот.
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РазвеТки? Мордва сраная, дергай отсюда,падаль
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РоSSия - преступное государство!!!
РоSSия государство-рецидивист, которое несет всему нормальному миру угрозу, в том числе и ядерную!!! На протяжении многих лет Россия использует свои природные и людские ресурсы для войн и агрессии против малых народов!!! Россия - главный организатор геноцида против малых наций!!! Политика РоSSии - это прямая дорога к Третьей Мировой Войне!!! Если они так хотят этой войны, пусть получат то, что хотят!!! Я настаиваю на том, что главным результатом этой войны должна стать ликвидация России как государства - военного преступника!!! Все время своего продолжительного существования РоSSия несла народам мира, а особенно своим соседям только беды и несчастья!!! Огромные деньги, получаемые от продажи полезных ископаемых тратятся на войны, на расширение империи, как территории зла, на поддержание людоедских режимов во всем мире, на проведение различных революций и госпереворотов!!! Россия является организатором массовых геноцидов против многих народов!!! Таких, как украинцы, черкесы, чеченцы, грузины, крымские татары, литовцы, поляки, латыши, эстонцы!!! И многие другие!!! РоSSия является организатором геноцида украинцев, известного всему миру как Голодомор 33-го года, что привело к уничтожению 7 миллионов украинцев!! В 1945-м году Россия провела жестокий геноцид против немецкого народа!!! Русскими солдатами было убито, изнасиловано до смерти, замучено до смерти более 2 000 000 немецких женщин и детей!!! РоSSия является главным агрессором и оккупантом против соседних стран!!! В разное время РоSSия оккупировала: Литву, Латвию, Польшу, Эстонию, Финляндию, Украину, Румынию, Молдову, Беларусь, Грузию, Ичкерию, Японию, Германию!!! Ни одна страна в мире не вела столько захватнических войн против своих соседей!!! Ни один сосед России не избежал оккупации с ее стороны!!! Нигде в мире права человека не подвергались такому беспримерному и системному нарушению!!! Россия - это тюрьма народов, где бал правит беспредел самых жестоких особей русской национальности!!! Россия - это военный преступник!!! Все свои войны Россия ведет с нарушением всех норм военной морали и всех международных конвенций!!! Русская армия не делает различий между мирным населением и армией противника!!! Вторжение этой армии - это всегда массовый геноцид против мирных граждан!!! Население РоSSии это в абсолютном большинстве невежественный и агрессивно настроенный к миру сброд тупых ******, ********* и ********!!! Ненависть ко всему цивилизованному миру - это визитная карточка большинства населения РоSSии на протяжении столетий!!!Существует только один способ прекратить бесчинства и агрессию со стороны РоSSии по отношению к цивилизованному миру - ликвидировать это государство как империю зла!!! Действия мирового сообщества должны быть следующими: 1) Полное разоружение России и конфискация ядерного и химического оружия!!! 2) Должны быть взяты под контроль все ядерные объекты на территории России!!! В первую очередь атомные станции!!! 3) Должны быть проведены референдумы о независимости во всех национальных республиках!!! Все народы, которые захотят основать свои государства, должны получить такой шанс и международную помощь!!! 4) Полная пожизненная люстрация всех коммунистов, чекистов и всех, кто сотрудничал с режимом Путина!!! 5) Конфискация всех недр в пользу человечества!!! 6) Добровольное вхождение южных земель России в состав Украины на правах широкой автономии, таких, как Кубань, Ставрополь, Дон, Курск, Воронеж, Белгород!!! 7) Восстановление государственности Новгородской Республики!!! 8) Полная независимость всех кавказских народов!!! 9) Полная независимость Татарии!!! 10) Возвращение всех оккупированных РоSSией земель: Калининград, Курилы, Карелия, Абхазия, Осетия, Приднестровье, Карабах!!! 11) Основание нового государства для русских и тех народов, которые добровольно на референдуме захотят к ним присоединиться!!! 12) Запрет новому русскому государству иметь полноценные вооруженные силы на протяжении 50 лет!!! 13) РоSSийская имперская идея должна быть раз и навсегда признана преступной наравне с фашизмом и нацизмом!!!На сегодняшний день главной целью России является уничтожение Украины!!! До тех пор, пока существует эта кровавая империя, ни мира, ни покоя на земле не будет!!! РоSSия, как сумасшедший медведь-людоед будет бродить у наших ворот и ждать удобного момента, чтобы наброситься на очередную беззащитную жертву!!! Именно поэтому, единственный способ остановить людоеда - уничтожить его!!!!
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