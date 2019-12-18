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Все про:Венеціанська комісія (89) Порошенко (7978) Букіккіо (4)

 Порошенко про зустріч із главою Венеціанської комісії Букіккіо: Загальна позиція - ми проти політично мотивованого правосуддя в Україні. ФОТОрепортаж

П'ятий Президент України і лідер фракції "Європейська солідарність" Петро Порошенко в Страсбурзі зустрівся з главою Венеціанської комісії Джанні Букіккіо.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він повідомив на своїй сторінці в мережі Facebook.

Головною темою розмови Порошенко і Букіккіо стала судова реформа в Україні.

"Висловлено застереження щодо кількісного зменшення складу Верховного Суду для недопущення втручання в його роботу. Ще одна спільна з паном Букіккіо позиція - ми проти введення в Україні політично мотивованого правосуддя", - розповів Порошенко.

На зустрічі зазначили, що розробка Виборчого кодексу має відбуватися відповідно до європейських стандартів.

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Також особливу увагу Венеціанська комісія приділяє змінам до Конституції України в частині децентралізації і свободи засобів масової інформації.

"Щиро вітаю Джанні Букіккіо з переобранням на пост глави Венеціанської Комісії та дякую за плідну розмову!" - підсумував п'ятий президент.

Порошенко про зустріч із главою Венеціанської комісії Букіккіо: Загальна позиція - ми проти політично мотивованого правосуддя в Україні 01

Порошенко про зустріч із главою Венеціанської комісії Букіккіо: Загальна позиція - ми проти політично мотивованого правосуддя в Україні 02
Порошенко про зустріч із главою Венеціанської комісії Букіккіо: Загальна позиція - ми проти політично мотивованого правосуддя в Україні 03
Порошенко про зустріч із главою Венеціанської комісії Букіккіо: Загальна позиція - ми проти політично мотивованого правосуддя в Україні 04

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3166129
 
   
 Топ коментарі
 
Когда уже Барыга угомонится?
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Если супержлоб Порошенко расщедрился на 19 миллионов за человека, который знал, что бронежилеты пробиваются гвоздем, но все равно отправил их в армию, то, значит, следы ведут к самому Порошенко. К сожалению, у новой власти нет политической воли загнать этого морального урода под шконку, это ее погубит
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ветеран мальдівського фронту )))
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Не можна так говорити про Зе!
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У тебя там луганскую область отжимают, а ты тут шатаешься.
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Ты на кого батон крошыш? Совсем поехал, что ли?
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Малоросс, на фоне того, что сделал и делает Зелемойский и Мендель выглядит великим государственным деятелем.
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Швидше жаби на вашій ковзанці закумкають...
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Бомбануло?А ведь ещё тебе терпеть 4 года с гаком...
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Папуга стіко не протягне, мій смарагдовий візаві...
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Не надо плакать, от губернатора не будет помилования (с)
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Жопа жопа что тебе не нравится?ну встретился с букаккио и что?
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Якщо далі зевлада так буде продовжувати, то Украіну будуть вважати тоталвтарною краіною.
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ой йо йой. така тоталитарна шо все творят шо хотят
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Зеб, это, конечно, не идёт ни в какое сравнение с ветераном Ниагарского, Японского и Эйфелевского фронтов, ведь это государственные фронты, если за государственные деньги.
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Слава великому котлокомандующему.Хряк понад фсссеее
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Лобист отменьі "соевьіх" поправок!:
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Петю даже сейчас готовы выслушать в любой столице мира...а от ЗЕбила шарахаются как от прокаженного.
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якби тобі стільки платили як цим лобістам, то й ти б слухав,нюхав і облизував цю обрюзшу жабу. Авже ж вигідніше, ніж за соєву цукерку порохоботити на цензорі Порошенко про зустріч із главою Венеціанської комісії Букіккіо: Загальна позиція - ми проти політично мотивованого правосуддя в Україні - Цензор.НЕТ 126
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"Петю даже сейчас готовы выслушать в любой столице мира" но пока пускают только в райцентры.
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генплокулол по шконках з кружкою люмінієвою, петро буде з кузьою))))
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Ну... что сделал за пять лет - то и имеет.
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===мы против введения в Украине политически мотивированного правосудия", - рассказал Порошенко===

Сядет за многочисленные экономические и уголовные преступления
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Если супержлоб Порошенко расщедрился на 19 миллионов за человека, который знал, что бронежилеты пробиваются гвоздем, но все равно отправил их в армию, то, значит, следы ведут к самому Порошенко. К сожалению, у новой власти нет политической воли загнать этого морального урода под шконку, это ее погубит
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Странный Он.
Год назад был не против - сейчас против.

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Малоросс, ты про гопника, которого зрада объявила святым потому, что он порвал портрет Порошенко?
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Скоро твой новый царь,столицей белоросийского субъекта,сделает Смоленск.
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Слухайте... Я розумію - толерантність, ЛГБТ-паради і все таке...
Але навіщо юзерам Цензора читати про ваші з бойфрендом гей-перипетії?
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Петрушці припікає, - свято наближається, свято наближається! )))
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Дурнику, ти на Новий рік записався в Бориспільську варту?
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Так прикольно наблюдать, как кацапы вместе с зебилами топят за глав зебила
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Также у Петра Алексеевича на этой неделе запланированы встречи и обсуждения других ранее проводимых им реформ с другими европейскими политиками - господином Пиноккио и господином Чиполлино.
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Страшно представить, чем они будут заниматься после встречи с Буккакео... Порошенко про зустріч із главою Венеціанської комісії Букіккіо: Загальна позиція - ми проти політично мотивованого правосуддя в Україні - Цензор.НЕТ 6137 Порошенко про зустріч із главою Венеціанської комісії Букіккіо: Загальна позиція - ми проти політично мотивованого правосуддя в Україні - Цензор.НЕТ 6886
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Тут я думаю два в одном.
Сначала что,а потом на кого.
Одним словом набукакаются!
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Да обычно для такого дела нужна толпа народу, не?
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Зараз всіх петюшок і штатних тролів сюди згонять роздувать перемогу)))
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Педро заслужив найкращу камеру і нари з червоного дерева )
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От бідося, а ти як хазяйнував у "півнячому" кутку, так і хазяйнуватимеш.😁
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"Главной темой разговора Порошенко и Букиккио стала судебная реформа в Украине.
Так а шо, за мовний закон не вистачило часу перетерти???
Источник: https://censor.net.ua/p3166129
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А у них в Пакистане это народная забава - мочить предшественника!
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Дон Педро! А при Вас правосудие не было политически мотивированным?
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За чивокуня дупу рвеш?
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Ну если против политически мотивированного?
То Федорыч милости просим?!
Да?Нет?
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******* ищет крышу за бугром, а то дома вся крыша зеленой плесенью покрылась, того гляди через две недели рухнет Порошенко про зустріч із главою Венеціанської комісії Букіккіо: Загальна позиція - ми проти політично мотивованого правосуддя в Україні - Цензор.НЕТ 1333
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еле уломал того Букиккио , чтоб он с ним в коридоре посидел ...пипец судьбоносная встреча
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Папрашу!
Встреча и судьбоносная,но и потужная!
Потужность это наше фсе!
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А кто там с "пылью" чтото решает по Украине?))
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Тепер барига проти........... Порошенко про зустріч із главою Венеціанської комісії Букіккіо: Загальна позиція - ми проти політично мотивованого правосуддя в Україні - Цензор.НЕТ 7831
А не так давно відкривались політично мотивовані справи за його вказівкою.
Сидіти тобі бариго пожиттєво. Ти саме відкрило "ящик Пандори"
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