 Порошенко про зустріч із главою Венеціанської комісії Букіккіо: Загальна позиція - ми проти політично мотивованого правосуддя в Україні. ФОТОрепортаж

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він повідомив на своїй сторінці в мережі Facebook.
Головною темою розмови Порошенко і Букіккіо стала судова реформа в Україні.
"Висловлено застереження щодо кількісного зменшення складу Верховного Суду для недопущення втручання в його роботу. Ще одна спільна з паном Букіккіо позиція - ми проти введення в Україні політично мотивованого правосуддя", - розповів Порошенко.
На зустрічі зазначили, що розробка Виборчого кодексу має відбуватися відповідно до європейських стандартів.
Також особливу увагу Венеціанська комісія приділяє змінам до Конституції України в частині децентралізації і свободи засобів масової інформації.
"Щиро вітаю Джанні Букіккіо з переобранням на пост глави Венеціанської Комісії та дякую за плідну розмову!" - підсумував п'ятий президент.
Сядет за многочисленные экономические и уголовные преступления
Год назад был не против - сейчас против.
Але навіщо юзерам Цензора читати про ваші з бойфрендом гей-перипетії?
Сначала что,а потом на кого.
Одним словом набукакаются!
Так а шо, за мовний закон не вистачило часу перетерти???
Источник: https://censor.net.ua/p3166129
То Федорыч милости просим?!
Да?Нет?
Встреча и судьбоносная,но и потужная!
Потужность это наше фсе!
А не так давно відкривались політично мотивовані справи за його вказівкою.
Сидіти тобі бариго пожиттєво. Ти саме відкрило "ящик Пандори"